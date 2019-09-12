 У Кличка дозволили пов'язаній з екснардепом Микитасем фірмі будівництво нового 50-метрового ТЦ посеред Печерська в Києві, - "Наші гроші"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші", про це свідчать дані офіційного сайту Департаменту.
Офісно-торговельний комплекс буде збудовано на ділянці площею 1,36 га на вул. Московська, 8 (перехрестя вулиці Московської та Кловського узвозу).
Граничну висоту об’єкта дозволили на рівні 50,7 м. Будівництво проводиться в Центральному історичному ареалі Києва, де існує обмеження щодо висоти – не вище 27 м.
Корпус заводу з ділянкою за 563,71 млн грн були продані на початку квітня цього року на аукціоні. Добровільний продаж провів "Укргазбанк" через СЕТАМ.
У квітні право власності на майно зареєстрували за "Філософія девелопмента", що пов’язане з корпорацією "Укрбуд" екснардепа Максима Микитася.
За даними Youcontrol, ТОВ "Філософія девелопмента" у квітні 2018 року створили Вячеслав Мармиш і Андрій Марцинів. Мармиш працював прокурором Шевченківського району, поки не був звільнений одразу після Майдану у 2014 році. У 2015 році він вже працював заступником президента корпорації "Укрбуд".
До слова, оцінювачку, якій оголошено підозру у справі НАБУ про завдання збитків на 81 млн грн при обміні квартир для Нацгвардії з центру Києва на околиці за участі "Укрбуду", наразі захищають адвокати з адвокатського об’єднання "Айтлекс", очолюваного Мармишем.
Нинішніми засновниками компанії "Філософія девелопмента" є ТОВ "А.В.Інвестиції", власником якого є колишній прокурор прокуратури Київської області, а донедавна начальник відділу Одеської митниці Юрій Грегуль і ТОВ "Монтаді", бенефіціарним власником якого значиться Алла Виговська.
На купленій ділянці "Укрбуд" збирається побудувати бізнес-центр "Arsenal Plaza". Одразу через дорогу знаходиться кінотеатр "Зоряний", який зараз теж реконструюють, у результаті чого на ньому добудували три нові поверхи без відповідних дозвільних документів.
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НАПОСЛЕДОК ПЕДАЛИК СО СВОЕЙ ГОП КОМПАНИЕЙ РЕШИЛИ СРУБИТЬ БАБЛА
Вот как можно было назначать такого афериста коррупционера в Киевсовете заместителем председателя постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования?
https://dosye.info/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8C,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Позорно уходит эра власти крышевателя топ коррупции Порошенко под руководством олигархов.
НО ВСЕ ОНИ ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ ПО ЗАКОНУ!!!
короче, в Багдаде все спокойно !
Кули тут сопли распустили?!
За эти деньги, которые инвестор выкупил этот сарай - половину Печерска можно мрамором уложить. И если инвестор вкладывает такие бабки - он уж за парковочные места для своих клиентов обустроит, будь уверен.
И кроме жирных клиентов - это ещё и рабочие места для большого кол-ва людей. Вместо этого сарая, который стоит в таком виде уже лет 15-20 в центре города
Но нафуя нам....пусть стоит сарай как в Припяти, не приносит денег и "украшает" центр столицы...
а если без шуток, так с туалетами в Киеве БЕДА !
когда молодой был, не замечал, а сейчас как как штурман, прокладываешь маршрут с учетом наличия туалетов, которых.... НЕТ !
киевские власти думают, что пересичные граждане аки голуби, на лету оправляются
В своем селе будете сортиры проектировать!
Там вокруг уже настроено более высотных зданий и забыли дать откат рюкзакову!