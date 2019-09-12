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 Київські новини
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Все про:КМДА (693) забудова (199) Укрбуд (3) Максим Микитась (4)

 У Кличка дозволили пов'язаній з екснардепом Микитасем фірмі будівництво нового 50-метрового ТЦ посеред Печерська в Києві, - "Наші гроші"

Департамент містобудування КМДА 20 серпня видав ТОВ "Філософія девелопменту" містобудівні умови і обмеження для реконструкції корпусу заводу "Арсенал" під адміністративну будівлю з паркінгом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші", про це свідчать дані офіційного сайту Департаменту.

Офісно-торговельний комплекс буде збудовано на ділянці площею 1,36 га на вул. Московська, 8 (перехрестя вулиці Московської та Кловського узвозу).

У Кличка дозволили повязаній з екснардепом Микитасем фірмі будівництво нового 50-метрового ТЦ посеред Печерська в Києві, - Наші гроші 01

Граничну висоту об’єкта дозволили на рівні 50,7 м. Будівництво проводиться в Центральному історичному ареалі Києва, де існує обмеження щодо висоти – не вище 27 м.

У Кличка дозволили повязаній з екснардепом Микитасем фірмі будівництво нового 50-метрового ТЦ посеред Печерська в Києві, - Наші гроші 02

Корпус заводу з ділянкою за 563,71 млн грн були продані на початку квітня цього року на аукціоні. Добровільний продаж провів "Укргазбанк" через СЕТАМ.

У квітні право власності на майно зареєстрували за "Філософія девелопмента", що пов’язане з корпорацією "Укрбуд" екснардепа Максима Микитася.

За даними Youcontrol, ТОВ "Філософія девелопмента" у квітні 2018 року створили Вячеслав Мармиш і Андрій Марцинів. Мармиш працював прокурором Шевченківського району, поки не був звільнений одразу після Майдану у 2014 році. У 2015 році він вже працював заступником президента корпорації "Укрбуд".

До слова, оцінювачку, якій оголошено підозру у справі НАБУ про завдання збитків на 81 млн грн при обміні квартир для Нацгвардії з центру Києва на околиці за участі "Укрбуду", наразі захищають адвокати з адвокатського об’єднання "Айтлекс", очолюваного Мармишем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко про політ на чартері з Микитасем і Столаром: Якщо я з кимось лечу, це не означає, що ми друзі

Нинішніми засновниками компанії "Філософія девелопмента" є ТОВ "А.В.Інвестиції", власником якого є колишній прокурор прокуратури Київської області, а донедавна начальник відділу Одеської митниці Юрій Грегуль і ТОВ "Монтаді", бенефіціарним власником якого значиться Алла Виговська.

На купленій ділянці "Укрбуд" збирається побудувати бізнес-центр "Arsenal Plaza". Одразу через дорогу знаходиться кінотеатр "Зоряний", який зараз теж реконструюють, у результаті чого на ньому добудували три нові поверхи без відповідних дозвільних документів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147954
 
   
 Топ коментарі
 
підалік хоче украсти ще,
до свого звільнення
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Сейчас нам защитники Кличка расскажут что это брехня и боксер лучший мэр.
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Не, у них на все 3 варианта ответа:
1. "А вы поедьте в Парк Наталка!..".
2. "При Черновецком было хуже!..".
3. "Вы все Зебилы!..".
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Плаза-шмаза...Когда они все уже наплазаются? У тупорылых Виталиков и различных микитасей всё равно будет такая же плаза как и у всех. 3м.под землёй.
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У Кличко разрешили связанной с экс-нардепом Микитасем фирме строительство нового 50-метрового ТЦ посреди Печерска в Киеве, - "Наші гроші"

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НАПОСЛЕДОК ПЕДАЛИК СО СВОЕЙ ГОП КОМПАНИЕЙ РЕШИЛИ СРУБИТЬ БАБЛА


Вот как можно было назначать такого афериста коррупционера в Киевсовете заместителем председателя постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования?
https://dosye.info/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8C,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87



Позорно уходит эра власти крышевателя топ коррупции Порошенко под руководством олигархов.


НО ВСЕ ОНИ ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ ПО ЗАКОНУ!!!








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Радостно приходит эра власти крышевателя топ коррупции Зеленского под руководством Коломойского

короче, в Багдаде все спокойно ! У Кличка дозволили пов'язаній з екснардепом Микитасем фірмі будівництво нового 50-метрового ТЦ посеред Печерська в Києві, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 5973
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Для умников и - вот на фото это страхообище. Т.е. пусть стоит и дальше в центре города такое, вместо современного строения?? И это не стройка, а реконструкция существующего с достройкой. На фото в реконструированном виде - 8 этажей. При этом, рядом новый бизнес-центр - минимум в 10 этажей. Рядом ЖК Веденский - в 18 этажей.
Кули тут сопли распустили?!

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А дорогу и парковочные места жирным киевлянам приезжающим в этот охеренный ТЦ тоже построят.
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Так это вопрос к дятлу Кличку и другим, кто распоряжается бюджетом.
За эти деньги, которые инвестор выкупил этот сарай - половину Печерска можно мрамором уложить. И если инвестор вкладывает такие бабки - он уж за парковочные места для своих клиентов обустроит, будь уверен.
И кроме жирных клиентов - это ещё и рабочие места для большого кол-ва людей. Вместо этого сарая, который стоит в таком виде уже лет 15-20 в центре города
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+ налоги. Для примера,, Оушен Плаза на Лыбидской - каждый месяц платит налогов в бюджет порядка 8 млн. долларов.
Но нафуя нам....пусть стоит сарай как в Припяти, не приносит денег и "украшает" центр столицы...
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А транспортную развязку где делать будут под этот ТЦ???
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Задолбали своими бизнес-центрами. Лучше бы на каждой станции метро сделали бесплатные общественные туалеты. Я живу возле метро Академгородок, по дороге к дому каждый день вижу писяющих дядечек, кучи дерьма, рвотные массы, толпы людей в очереди на маршрутки в Ирпень, под деревьями группы пьющих алкоголь из одноразовых стаканчиков. Весь этот мусор под ногами. Наливайки, секонд-хенд, ларьки с продуктами сомнительного качества. Это европейский город?
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Так сделай как эта компания - купи на аукционе здание за 22,5 млн. долларов и наделай там туалетов и т.п. В чем проблема?
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Идите в ТЦ и обрящите....ТУАЛЕТ ! У Кличка дозволили пов'язаній з екснардепом Микитасем фірмі будівництво нового 50-метрового ТЦ посеред Печерська в Києві, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 3256

а если без шуток, так с туалетами в Киеве БЕДА !
когда молодой был, не замечал, а сейчас как как штурман, прокладываешь маршрут с учетом наличия туалетов, которых.... НЕТ !

киевские власти думают, что пересичные граждане аки голуби, на лету оправляются У Кличка дозволили пов'язаній з екснардепом Микитасем фірмі будівництво нового 50-метрового ТЦ посеред Печерська в Києві, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 3637
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Селюки, заткнули поддувала!
В своем селе будете сортиры проектировать!
Там вокруг уже настроено более высотных зданий и забыли дать откат рюкзакову!
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