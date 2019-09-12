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 Політика України
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Все про:ВР (5667) кнопкодавство (21) Стефанчук Руслан (76)

 Стефанчук доручив комітету з питань регламенту розібратися з випадками "кнопкодавства". ДОКУМЕНТ

Перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук доручив комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради розібратися із зафіксованими випадками "кнопкодавства" і надати правову оцінку.

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і обіцяв вчора, направляю до комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України своє звернення з вимогою дати розібратись із ситуацією із зафіксованими фактами "кнопкодавства" у стінах Парламенту та дати їм правову оцінку", - йдеться в повідомленні.

Стефанчук виклав фото частини цього звернення, в якому йдеться про неперсональне голосування з боку нардепів Сергія Литвиненка (фракція "Слуга народу"), Олександра Ковальова (позафракційний) і Олени Копанчук (фракція "Слуга народу").

Крім того, Стефанчук повідомив, що зареєструє законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України".

Пізніше Стефанчук написав: "Сьогодні на відкритті пленарного засідання порушники з фракції СН попросили вибачення за свій ганебний вчинок та задекларували, що свою місячну заробітну плату перекажуть на благодійні потреби".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що депутати Олена Копанчук, Сергій Литвиненко та Олександр Ковальов "кнопкодавили" в парламенті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутати-кнопкодави від "СН" вибачилися і закликали відмовитися від кнопкодавства. ВIДЕО

Стефанчук доручив комітету з питань регламенту розібратися з випадками кнопкодавства 01
Стефанчук доручив комітету з питань регламенту розібратися з випадками кнопкодавства 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147953
 
   
 Топ коментарі
 
Так вы ж,зЕ!билы, шмаркатых избирали для того, чтоб эту позорную практику в ВР искоренить или где?
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А вы заметили,как у зе!билов и остальных барИгоборцунов, прошла попоболь тыкать фотку розенка,гдеу него пиджак на пузе не сходился?

И что это вдруг случилось?

Стефанчук поручил комитету по вопросам регламента разобраться со случаями "кнопкодавства" - Цензор.НЕТ 4475
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При пете в таких случаях было полное игнорирование, словно и не было голосований за того парня.
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Вот и реакция на кнопкодавство. Посмотрим как именно отреагируют.
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При пете в таких случаях было полное игнорирование, словно и не было голосований за того парня.
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А при Зеле по-любому своих выгородят. Комитет придумает им отмазку. Всего то и делов!
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Как то он резко так...
-- А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!!
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При Пете такого точно не было, там по 7 кнопок успевали жать за 10 секунд и без всяких нареканий.
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Так вы ж,зЕ!билы, шмаркатых избирали для того, чтоб эту позорную практику в ВР искоренить или где?
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Стефанчук поручил комитету по вопросам регламента разобраться со случаями "кнопкодавства"

А шо тут разбираться ? Всех уволить и все . Такое дерьмо нам не нужно .
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Неполучится, закон еще не принят, да и то там только штрафы предусмотрены за прогулы и кнопкодавство.
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А вы заметили,как у зе!билов и остальных барИгоборцунов, прошла попоболь тыкать фотку розенка,гдеу него пиджак на пузе не сходился?

И что это вдруг случилось?

Стефанчук поручил комитету по вопросам регламента разобраться со случаями "кнопкодавства" - Цензор.НЕТ 4475
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Ну раз доручив розібратися, то запатякають проблему точно!
Кнопкодавитимуть як і кдавили, тільки тепер дуже обережно, щоб журналюги не засікли!
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Разобраться - придумать отмазку!.
Что-то типа того - это оне случайно
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рошеносрань за весь прошлый созыв придумала отмазку ??? или 5 лет традиционно не хватило ???
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Каломойшосрань, побачимо як клоуни будуть самі дотримуватися тих законів які самі ввели. Але якщо вже Слуги Урода кнопкодавлять, то це свідчить що вони такіж икдали як і риги.
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))))) хрюкобот, неугадал)))), настаиваю на том шо каламойша такая же раковая опухоль Украины как ахмет или рошенко, и все они подлежат ВЫРЕЗАНИЮ это к "каламойшесрань", а по сути-пожалуйста огласите закон, хочу почитать)
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и задекларировали, что свою месячную заработную плату переведут на благотворительные нужды". Источник: https://censor.net.ua/n3147953

во...одна кнопка-одна зарплата...
все би вам на зебенів виступати Стефанчук доручив комітету з питань регламенту розібратися з випадками "кнопкодавства" - Цензор.НЕТ 5307
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звані баканаву пусть разбєрьотца с етімі чєрьтямі Стефанчук доручив комітету з питань регламенту розібратися з випадками "кнопкодавства" - Цензор.НЕТ 3307
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А тепер і побачимо як свої закони виконуватимуть самі "Слуги урода".
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хрюкобот, уточни какой именно закон нарушен, а потом рассмотрим как партия твоего рошенобога в прошлый созыв его нарушала, и вообще не реагировала на нарушения
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ЗЕки рвали на собі майки погрожуючи що будуть жорстко карати кнопкодавів, тепер нахай відповідають за "базар".
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срань рошеновская, ты кода-то видело щоб депуворы твоего боха воровства хотя бы извинились за кнопкодавство ??? я тоже не видел, посему вали брехать своим мацкавитам отсюда лахтинское
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