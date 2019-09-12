EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство
  605  13
Матеріали за темою:
Все про:Європейський суд з пр... (221) полонені (515) Балух Володимир (256)

 "Збираємо всі документи", - Балух заявив, що подаватиме позов проти РФ до Європейського суду з прав людини

Український активіст із Криму Володимир Балух, який був звільнений з російської в'язниці в рамках обміну утримуваними особами з РФ, подаватиме позов до Європейського суду з прав людини проти Росії.

Про це він сам сказав у коментарі "Крим.Реаліям", передає Цензор.НЕТ.

За словами Балуха, підготовка документів для подачі в ЄСПЛ у його справі триває з 2016 року.

"Там уже багато документів подано в ЄСПЛ. Але цей процес триває, нічого ще в цьому плані не завершено, була розмова з "Гельсінською групою з прав людини". Ми працюємо разом з ними в цьому напрямку. Ми подали перші документи ще до грудня 2016 року, ще з приводу тієї 319 статті ["образа представника влади"], за якою мене судили ще до того, як я потрапив за ґрати. Збираємо всі документи, фіксуємо, ми домовилися, що я трохи отямлюся, і ми закінчимо роботу", - розповів Балух.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Єдине, чого ми не хочемо, щоб за наше визволення України заплатила своїми національними інтересами, - Балух. ВIДЕО

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

У кінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли набої і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі - за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів й інцидент, який назвали "побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового утримання".

7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українських військовополонених моряки і 11 політв'язнів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147950
 
   
 Топ коментарі
 
УМНИЦА!!! Государство Украина просто обязано создать и финансировать группу юристов для создания возможности всем желающим подавать подобные иски при наличии оснований
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
УМНИЦА!!! Государство Украина просто обязано создать и финансировать группу юристов для создания возможности всем желающим подавать подобные иски при наличии оснований
 показати весь коментар
 
 
Европейский суд не должен отвертеться. Не преступника же Макрон с Меркель и Трампом требовали ***** отпустить.
 показати весь коментар
 
 
Получит. россия очкует идти против таких судов.
 показати весь коментар
 
 
Чеченцы получали, параша не афиширует, но выплатила чеченцам огромные репарации, помимо того сто сеичас платит кадырке
 показати весь коментар
 
 
Я так думаю что в параше всегда будут нищие люди не смотря на богатства страны, им теперь сирии выплачивать, Украине выплачивать.
 показати весь коментар
 
 
Правильно! Чмырить раску-********* на всех фронтах!!!
 показати весь коментар
 
 
Зелебобики? Чего молчим? Ладно, скажу за вас:
НИЗЗЗЗЯЯЯЯЯ!!! АТОПУТИНБОЛЬШЕНИКОГОНЕПОМЕНЯЕТ!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Молодец. Поддерживаю ! Россия должна платит за свои приступление
 показати весь коментар
 
 
Владимир, земляк. Я так рад что ты на свободе. Мы вернемся в Крым и будем свободно вешать над своим домом любой флаг , любой страны, на ряду с украинским. Потому что мы люди мира. Мы свободные.
 показати весь коментар
 
 
треба щоб всі в'язні совісті подали в суд на кацапів...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору