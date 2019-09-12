 Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про затвердження національного Плану оборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосувало 316 народних депутатів.

"Проєктом Закону передбачено законодавче врегулювання видання Плану оборони України і надання права Президенту України затверджувати його структуру", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Варто зазначити, що під час обговорення цього законопроєкту нардепи вшанували хвилиною мовчання загиблих на Сході українських воїнів.

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Зазначимо, Раді на розгляд пропонували також альтернативний законопроєкт від партії "Голос", який передбачає, що відповідальність за формування плану оборони лягає на РНБО. Однак комітет не рекомендував Раді голосувати за цей законопроєкт. За словами нардепа із "СН" Федора Веніславського, законопроєкт Зеленського відрізняється тільки тим, що формування плану оборони здійснюватиме Кабінет Міністрів, а не РНБО.