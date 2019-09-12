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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:ВР (5667) законопроект (749) оборона (673)

 Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про затвердження національного Плану оборони

Народні депутати проголосували в першому читанні проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про оборону України" щодо організації оборони держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосувало 316 народних депутатів.

"Проєктом Закону передбачено законодавче врегулювання видання Плану оборони України і надання права Президенту України затверджувати його структуру", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Варто зазначити, що під час обговорення цього законопроєкту нардепи вшанували хвилиною мовчання загиблих на Сході українських воїнів.

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Зазначимо, Раді на розгляд пропонували також альтернативний законопроєкт від партії "Голос", який передбачає, що відповідальність за формування плану оборони лягає на РНБО. Однак комітет не рекомендував Раді голосувати за цей законопроєкт. За словами нардепа із "СН" Федора Веніславського, законопроєкт Зеленського відрізняється тільки тим, що формування плану оборони здійснюватиме Кабінет Міністрів, а не РНБО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147948
 
   
 Топ коментарі
 
Це той,де написано просто перєстать стрєлять?
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Зачем?в Трускавце были уроки оплачены только как нажимать кнопки,а об остальном позаботися Беня
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План готовился при Петре, над ним долго работали.
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А на столько долго работать над таким планом страна, находящаяся в состоянии войны, может себе позволить?
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йди висрись - це буде за 5 хв.
А над законом, його словами, думають не один місяць, щоб не виникали різні казуси.
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Ну так что, разные казусы уже не возникнут? Думаю таки ты прав. Таки не возникнут. Нет закона - нет казусов. Все логично.
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Це той,де написано просто перєстать стрєлять?
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Как по мне, то необходим национальный план освобождения захваченных территорий, а не эта хрень об обороне!
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Парашка вывозит на свою территорию всех кто взял рашистские паспарта, обеспечивает их жильем и работой( тем более пол Сибири сгарело , всех на расчистку и востановление. Отличный план , парашка обзаведется рабсилой в 4 миллиона рыл. Ой кажется уже такое было в истории не столь отдаленной.
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***** уже поняло что к Днепру его никто не пустит, может обратка только до Дона поити, если наглеть будет. Санкции парашку выжали и будут дальше выжимать. Из логичных поступков для рашки, вернуть украинские земли, забрав рабсилу которая рашистские паспарта получила. Типо угнали в полон . Как в средневековье.
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Якщо все так, як Ви пишете, то це прекрасно!
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Я бы еще и доплатил в подобном варианте. И многие из украинцев также.
Проблема в другом: пуйло не ищет конструктивные и созидательные решения. Оно настроено на разрушения и убийства.
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Соевым гнидам(стукачам) теперь и план обороны Украины враждебное мероприятие. Бабыга -ж не у штурвала.
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ты стакан мочи натощак принимаешь с утра, что бы такие "искраметные" комменты создавать?!..

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Не угадал ,энергию поставляют коменты соевых гнид и глистов ,стучащих админу по поводу и без.
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Ти хоч усвідомлюєш куди ти влізло? Це форум Майданівців та порохоботів.
Випий і піди на якийсь сру.ру або задамбац.орг.


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З яких це часів соєві придбали форум у власність ?Що немаєте іншого місця для обсирання "своім лайном" просторів інтернету?
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Зебіле, цей ресурс від початку існування і донині був і є ПРИВАТНОЮ власністю конкретних осіб. І тебе звідси можуть викинути без пояснення причин. Як із приватного офісу, приватного ресторану і приватної квартири. Інтернет теж не належить ані зебілам, ані кацапам. І прообраз Інтернету був створений для забезпечення потреб US Army & US Navy на випадок війни з совком, тепер кацапією. Все, здрисни звідси, бруднентка зеленухо.
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А не пішов-би ти разом з кацапами в одне місце розташоване на дупі бариги .Глисти ********** такі місця .
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Браво, клоуне. Форум без чергового "городсково сумашечево" - не форум.
Я достатньо спостерігав за істериками камуняк, совкодрочерів, кацапів, підкацапників, даунецьких-1, даунецьких-2. Де вони усі зараз? На зміну їм прийшли зебільчики - здебільшого олігофрени, аутисти та ніщеброди. Зебільчики вважають себе в чомусь унікальними? Читай вище. І пшол Nach Osten. Твоя вагова категорія надто нікчемна щоби намагатися тролити Старого Кота. Я тебе попередив.
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Вірю , кловуни соєвим глистам не рівня. А кіт ти не старий , а облізлий.
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"Соєві глисти" - цікаве словосполучення. Я приятелюю з немолодим охоронцем супермаркету, раніш він працював штурманом в цивільній авіації. На їхньому (охоронців) сленгу "соєвими" називають ніщебродів, в тому числі бомжів, які не взмозі купити собі шоколадку та/або м'ясо і крадуть соєві батончики та соєві консерви (навіть не знаю що то таке. Для веганів чи для домашніх тварин?). Ясна річ, в усіх тих бомжів є глисти. Це твоє товариство спілкування, ніщеброде?
Ось встановлять зебоби правило реєстрації гаджетів за ІМЕІ, що ти робитимеш зі своїм знайденим або вкраденим смартфоном?
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У облізлого кота не хватає мозку для уявного мислення ? Я тут спілкувався з таким як ти ,для якого соя ,це харчовий продукт і ніщо інше. До чого-ж ви убогі.
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Блін, дивлюся на вас, ніщебродів і пригадую віршик зі шкільної програми: "у советских - собственная гордость!". З якого бодуна ти взяв що нормальні люди таких як ти взагалі тримають на приматів, нехай нижчих? Повторюю - ми вже бачили кілька різновидів брудної плісняви, які щоразу змивало хвилею історії. І зебіли незабаром приплюсуються до того зниклого сміття. І цікавитися вами будуть хіба що паразитологи та палеонтологи.
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Глистюки в твоєму образі ,тримаються до останього,їх не змити . Щеброд ти мій.
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Слушай, не трать нервы на этих больных ублюдков. Минимум половина из них - вымышленные персонажи. Остальные - порохоскот, которому чем хуже Украине - тем лучше для ихнего боха. Они называют себя истинными патриотами. А сам Цензор превратился в огромную ПОМОЙНУЮ ЯМУ!
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Ще один "гарадской сумашечий" з пропискою в лахті. Чи може просто клон квазі-україномовного персонажа.
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О, добре що можна поспілкуватись з конкретним представником, а не з цілим стадом порохохудоби. Можеш відповісти - хто є авторм мінських договірняків?
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У нас лікбез платний. Ми не спілкуємося з представниками "нижчими хордових", вони поза порогом наших інтересів. Пошукай в рязані гриби під назвою "отсосиновики".
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"Каждому давать - сломаецца кровать". Ти тут не більше ніж шум ефіру, який просто відфільтровують і - його нема.
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Облізлі коти в такі дрібниці ,що не прописані в методичкі не вникають.
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А какого-же хрена не удосужились провести через Раду ?
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Мавпа здрисни на парашу - ось твій особистий план на сьогодні!
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Судячи по твоїм словам - ти спеціаліст у цих питаннях
Я ж тобі української мовою написав - здрисни у своє звичайне середовище "напарашу" і там "кукарєкай", петушок!
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Я не маю права займати середовище соєвих глистів , лайно це їхня стехія ,доречі і твоя .
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Пеши, пеши, олігофренчику. Жити тобі на Цензорі під цим ніком та айпі залишилося недовго.
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Що соєва мразина знову поскаржися адміну .Та це-й не дивно, лише гниди на таке здатні ,писати кляузи.
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Карго-культ типичньій. ВРУ-не место для дисскусий.
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"Рада поддержала в первом чтении законопроект о принятии национального Плана обороны" - где план освобождения Донбасса от сепаров и наёмников РФ?
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Там планов не строили, просто брали и делали. Вильха, Верба , чув таке ? Де воно зараз, похерылось ?
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Рада поддержала в первом чтении законопроект о принятии Плана обороны Украины

а 5 лет было не по плану абароны??

по какомуплану??

по плану деребану??

ахахаха
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Без плану, віська потихеньку відтісняли сепарів до кордону країни, а пА "плану АбАрони", війська відводяться в глиб країни, щоб зменшити кількість АбАрАняємой території Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про затвердження національного Плану оборони - Цензор.НЕТ 1051 Якось так
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Название может иметь противоположный содержанию смысл
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разрушенный войной и разворованный рашистом Донбасс рашист , при помощи гейропейских подельников ,рашист втюхает Украине обратно, вместе с прорашистскими органами самоуправления ,но о Крыме тихо шшша...Украина должна забыть,до следующей оккупации части Украины,,,,и никакой НАТы,что не слышно...
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Какой то бред. План о защите страны должен составляться в Генштабе а не проститутками верховной рады. Что то я не помню чтобы во время войны чтобы дать врагу отпор или пойти в атаку созывали парламент какой то страны.
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напоминает заговор дрыщей на ЧМ по боксу "как от3,14дить призеров своими силами"..
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Так проститутки ВР его и не готовмли. Оне только кнопки нажимают
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Создание ЯО в планах имеется?если нет то шекель цена этим вашим плянам.
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Если при возникновении военных действий жахнут атомные электостанции Украины и близрасположенные на територии Московии (которые легко накрываются имеющимся боезапасом Украины и стран Евросоюза) - мало никому не покажется.
Почти всё северное полушарие вымрет из-за радиации.
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План такой - хорошо, только почему каждый день наших воинов снайперы из кацапии расстреливают как в тире типа нарушая типа "режим прекращения огня" и никакой реакции со стороны новых властей, никакого плана! Почему молчит презик, как воды в рот набрал? Хомчак Илловайский? Уже целую роты наших бойцов положили во время "перемирия" (раненные от снайперов практически тоже не жильцы), а юмористы только о восстановлении мостов рассказывают и разборе укреплений ВСУ. Как то не так...
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Обороной будет заниматься КабМин, а не СНБО - это КАКОЙ-ТО ППЦ!!!

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раз кабмин - ждем формирование дивизии гламурных электросамокатчиков
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Більшість "слуг" у ВР є потомками хозар і не відрвзняють шекеля від сєкєля
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Значит сейчас Турчинов выдаст очередное сообщение, что Россия вот вот нападет.
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Порохоскот, вы допишитесь до того, что назовете автором и подписантом предательских минских соглашений зеленского. Вы определитесь - ваш бох предатель или вам зеленский в штаны насрал.
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законопроект Зеленского отличается только тем, что формирование плана обороны осуществлять Кабинент министров, а не СНБО
Вот чем отличается умный человек от зеленых человечков? Правильно, тем что поручит формирование плана обороны не министру культуры и сельского хозяйства, а тем кто на специализируется на безопасности.
Источник:https://censor.net.ua/n3147948
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