 Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про затвердження національного Плану оборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"За" проголосувало 316 народних депутатів.
"Проєктом Закону передбачено законодавче врегулювання видання Плану оборони України і надання права Президенту України затверджувати його структуру", - йдеться в пояснювальній записці до документа.
Варто зазначити, що під час обговорення цього законопроєкту нардепи вшанували хвилиною мовчання загиблих на Сході українських воїнів.
Зазначимо, Раді на розгляд пропонували також альтернативний законопроєкт від партії "Голос", який передбачає, що відповідальність за формування плану оборони лягає на РНБО. Однак комітет не рекомендував Раді голосувати за цей законопроєкт. За словами нардепа із "СН" Федора Веніславського, законопроєкт Зеленського відрізняється тільки тим, що формування плану оборони здійснюватиме Кабінет Міністрів, а не РНБО.
А над законом, його словами, думають не один місяць, щоб не виникали різні казуси.
Проблема в другом: пуйло не ищет конструктивные и созидательные решения. Оно настроено на разрушения и убийства.
Випий і піди на якийсь сру.ру або задамбац.орг.
Я достатньо спостерігав за істериками камуняк, совкодрочерів, кацапів, підкацапників, даунецьких-1, даунецьких-2. Де вони усі зараз? На зміну їм прийшли зебільчики - здебільшого олігофрени, аутисти та ніщеброди. Зебільчики вважають себе в чомусь унікальними? Читай вище. І пшол Nach Osten. Твоя вагова категорія надто нікчемна щоби намагатися тролити Старого Кота. Я тебе попередив.
Ось встановлять зебоби правило реєстрації гаджетів за ІМЕІ, що ти робитимеш зі своїм знайденим або вкраденим смартфоном?
Я ж тобі української мовою написав - здрисни у своє звичайне середовище "напарашу" і там "кукарєкай", петушок!
а 5 лет было не по плану абароны??
по какомуплану??
по плану деребану??
ахахаха
Почти всё северное полушарие вымрет из-за радиации.
Вот чем отличается умный человек от зеленых человечков? Правильно, тем что поручит формирование плана обороны не министру культуры и сельского хозяйства, а тем кто на специализируется на безопасности.
Источник:https://censor.net.ua/n3147948