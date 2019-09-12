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Все про:ВР (5667) кнопкодавство (21) Слуга народу (290)

 Депутати-кнопкодави від "СН" вибачилися і закликали відмовитися від кнопкодавства. ВIДЕО

Нардепи від "Слуги народу" Сергій Литвиненко та Олена Копанчук на засіданні парламенту публічно вибачилися за неперсональне голосування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, нардепи пообіцяли віддати місячну зарплату на благодійні цілі та заявили про неприпустимість кнопкодавства в майбутньому.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардеп від "Слуги народу" Литвиненко проголосував за себе і сусіда, а потім у фейсбуці закликав позбавляти кнопкодавів мандата, - "Чесно". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дивіться також: Депутатка від "Слуги народу" Копанчук "кнопкодавила" в парламенті, - ЧЕСНО. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147946
 
   
 Топ коментарі
 
І все? А як же обіцянка позбавляти мандата?
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Мова не про закон, а про подвійні стандарти. Коли одні кнопкодавлять - то це дуже-дуже погано і їх критикувати треба, а коли свої - то просто можна вибачитися і їх не поливатимуть брудом.

Для мене погано - це коли кнопкодавить будь-хто!
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мне интересно почему он так легко отдаёт всю свою зарплату..
а на что слуга народа жить будет, платить комуналку, кормит свою семью..
не ужели у слуги народа есть какой то коррупционный левак?
а.. нет.. я не могу в это поверить!!!
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Нужно понять и простить!
Цемах тоже сказал, что больше не будет совершать военные преступления. Его же отпустили, а тут какая-то кнопка.
Зеленский тоже нарушил Конституцию Украины, оскорблял Украину, а так же насрал на национальные интересы 42 миллионов украинцев и Украины и поменял 9 украинцев на 35 террористов! Его тоже нужно понять и простить.
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Зепутаты - тупые овцы, которые не знают, что такое уважение к себе, другим и стране. Ему позвонили, и он готов проблеять все, что скажут. Те хоть дрались. Это не очень здорово, но чувство самоуважения у них было. Эти же совсем утратили человеческое обличье. Смерды.
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ржака...
понять простить ?
мандаты на стол и лучшее извинение !
вы же чесные пришли ? показывать как надо ?
показали ? все свободны...
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Это болезнь. Знают что нельзя, но не могут себя контролировать. Иначе это никак объяснить невозможно.
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то кнопкодавам ше й аплодіровалі як хероям!
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"Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем!» (с)
А эти долбоЗЕбы улыбаются и хлопают, улыбаются и хлопают. Кстати, коллега, за которого она кнопкодавила и сегодня отсутствует. Может он или она картошку копает у бабушки в селе и у него нет времени ходить на работу в ВР?
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"Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем!» (с)
дирижирует Богдан, махая руками Депутати-кнопкодави від "СН" вибачилися і закликали відмовитися від кнопкодавства - Цензор.НЕТ 9420
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Дуже добре - наср...ти а потім вибачитись, все рівно прибирати будуть інші. Депутати-кнопкодави від "СН" вибачилися і закликали відмовитися від кнопкодавства - Цензор.НЕТ 8296
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Прошу понять и простить...Бурные, несмолкаемые аплодисменты периросстающие в овации. Депутати-кнопкодави від "СН" вибачилися і закликали відмовитися від кнопкодавства - Цензор.НЕТ 4972
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Кнопкодавить нехорошо, но и смотреть на лебезящих что-то в свое оправдание взрослых мужиков и баб просто ПРОТИВНО. Извинился и все.

какая-то китайщина культурной революции:
в Раде - хунвеуйбины, которые ведут "огонь по штабам" (по политическому классу)
провинившиеся пишут покаянные дацзыбао с самокритикой .....

мы Рашу догнали перегнали по пути в Китай Депутати-кнопкодави від "СН" вибачилися і закликали відмовитися від кнопкодавства - Цензор.НЕТ 8546
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а как крыльями хлопали что будут наказывать и лишать...
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именно то !

господа-панове, мы уже в Раше или это только кажется ?
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Як красиво получилося, а могли ж і на х.й послати. Хоча результат то незмінний.
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так а прошлые депутаты тоже без злого умысла кнопкодавили, робылы все зарады неньки Укрaины
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При кнопкодавстве, возникает гендерное неравенство -- у депутатов-мужчин, больше пальцев, чем у женщин-депутаток!
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