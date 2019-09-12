 Депутати-кнопкодави від "СН" вибачилися і закликали відмовитися від кнопкодавства. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, нардепи пообіцяли віддати місячну зарплату на благодійні цілі та заявили про неприпустимість кнопкодавства в майбутньому.

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