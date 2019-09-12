 Проєкт держбюджету на 2020 рік буде внесено цього тижня, - Верещук

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила представник Кабміну у Верховній Раді Ірина Верещук.

За її словами, проєкт державного бюджету навряд чи буде внесено цієї п'ятниці, 13 вересня. Проте провести його презентацію планується вже цього тижня.

"Завтра - не думаю. Але в неділю буде презентовано проєкт Кабінету Міністрів. Я розмовляла з міністром фінансів пані Маркаровою. Вони працюють день і ніч. Сподіваюсь, що все буде вчасно. Я не знаю, чи буде працювати парламент, я ще не з’ясувала такі організаційні моменти. Але законопроєкт про державний бюджет буде внесено вчасно. Там питання збільшення виплат. Щоб їх збалансувати - треба попрацювати. Пенсіонери все-таки чекають на збільшення пенсій", - заявила Верещук.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до 15 вересня 2019 року внести до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2020 рік.

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