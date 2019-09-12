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 Політика України
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Все про:держбюджет (202) Кабмін (3109) Верещук (5)

 Проєкт держбюджету на 2020 рік буде внесено цього тижня, - Верещук

Кабінет Міністрів планує презентувати проєкт держбюджету на 2020 рік у неділю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила представник Кабміну у Верховній Раді Ірина Верещук.

За її словами, проєкт державного бюджету навряд чи буде внесено цієї п'ятниці, 13 вересня. Проте провести його презентацію планується вже цього тижня.

"Завтра - не думаю. Але в неділю буде презентовано проєкт Кабінету Міністрів. Я розмовляла з міністром фінансів пані Маркаровою. Вони працюють день і ніч. Сподіваюсь, що все буде вчасно. Я не знаю, чи буде працювати парламент, я ще не з’ясувала такі організаційні моменти. Але законопроєкт про державний бюджет буде внесено вчасно. Там питання збільшення виплат. Щоб їх збалансувати - треба попрацювати. Пенсіонери все-таки чекають на збільшення пенсій", - заявила Верещук.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до 15 вересня 2019 року внести до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2020 рік.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147944
 
 
 Топ коментарі
 
Та й мені хотілось би побачити "підгон цифєр" при від'ємному торговому САЛЬДО, зменшенні росту ВВП, виводу капіталу самим великім платником податків Арселор Мітал після наїзду Коломойського через СБУ, зменшеній кількості підприємців, відтоку робочої сили за межі України з осіданнім цілими родинами у країнах де вони працюють і не перераховуючи кошти в Україну, відмові від співпраці з МВФ в наступному році.
Блін аж писати втомився.
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Инсайд:
"В новом бюджете вводится 33 позиции увеличений штрафов, сборов и прямых ставок налогов.
Война будет прекращена. Лучший способ - оставить армию без денег.
Пристайко вопрос решил - США денег не даст.
Гончарук добавил - расходы на оборону планируются снизить на 8%.
Государственных служащих у нас мало и их не ценят. Планируется увеличение зарплаты государственным служащим на 30%.
Равенство победило. Изъятие из доходов местных общин планируется довести до уровня Киева - 60%."
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А у зебобіків будь-який текст в голові замінюється на два слова - "Зеленський-наш ПреЗЕдент і "У всьому винний Порошенко"!
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очень хочу почитать про рост ВВП в размере 7 %. вот прямо горю!
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Та й мені хотілось би побачити "підгон цифєр" при від'ємному торговому САЛЬДО, зменшенні росту ВВП, виводу капіталу самим великім платником податків Арселор Мітал після наїзду Коломойського через СБУ, зменшеній кількості підприємців, відтоку робочої сили за межі України з осіданнім цілими родинами у країнах де вони працюють і не перераховуючи кошти в Україну, відмові від співпраці з МВФ в наступному році.
Блін аж писати втомився.
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Ну тогда тебе минимум год гореть еще. Проект госбюджета на 2020 год будет внесен на этой неделе, - Верещук - Цензор.НЕТ 3534 Еще даже проект бюджета не вынесли на обсуждение. Так что смотри не сгори преждевременно. Проект госбюджета на 2020 год будет внесен на этой неделе, - Верещук - Цензор.НЕТ 3534
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ты плохо воспринимаешь печатный текст?
"Кабинет министров планирует презентовать проект госбюджета на 2020 год в воскресенье."
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А у зебобіків будь-який текст в голові замінюється на два слова - "Зеленський-наш ПреЗЕдент і "У всьому винний Порошенко"!
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Интересно сколько ЗЕкоМанда выделит на оборону.
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уже анонсировали. снижение финансирования на 15-20 %
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Згинув проклятий Ротердам+, що заважав спасінню наших бессмертних душ!
Проте...
Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) заявляє про необхідність підвищення ціни на електричну енергію для населення.
Про це в ході засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повідомила голова НКРЕКП Оксана Кривенко.
За її словами, головною причиною, яка може призвести до зростання вартості електроенергії для населення, є перехресне субсидування між вартістю електроенергії для побутових та непобутових споживачів.
"Є необхідність підвищення вартості електроенергії для населення для того, щоб зменшити ці дотації", - сказала Кривенко.
А феросплавні заводи Коломойського як платили за електроенергію 57 коп, так і платитимуть!
Ти зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
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Инсайд:
"В новом бюджете вводится 33 позиции увеличений штрафов, сборов и прямых ставок налогов.
Война будет прекращена. Лучший способ - оставить армию без денег.
Пристайко вопрос решил - США денег не даст.
Гончарук добавил - расходы на оборону планируются снизить на 8%.
Государственных служащих у нас мало и их не ценят. Планируется увеличение зарплаты государственным служащим на 30%.
Равенство победило. Изъятие из доходов местных общин планируется довести до уровня Киева - 60%."
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