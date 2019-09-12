 Проєкт держбюджету на 2020 рік буде внесено цього тижня, - Верещук

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила представник Кабміну у Верховній Раді Ірина Верещук.
За її словами, проєкт державного бюджету навряд чи буде внесено цієї п'ятниці, 13 вересня. Проте провести його презентацію планується вже цього тижня.
"Завтра - не думаю. Але в неділю буде презентовано проєкт Кабінету Міністрів. Я розмовляла з міністром фінансів пані Маркаровою. Вони працюють день і ніч. Сподіваюсь, що все буде вчасно. Я не знаю, чи буде працювати парламент, я ще не з’ясувала такі організаційні моменти. Але законопроєкт про державний бюджет буде внесено вчасно. Там питання збільшення виплат. Щоб їх збалансувати - треба попрацювати. Пенсіонери все-таки чекають на збільшення пенсій", - заявила Верещук.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до 15 вересня 2019 року внести до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2020 рік.
Блін аж писати втомився.
"Кабинет министров планирует презентовать проект госбюджета на 2020 год в воскресенье."
Проте...
Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) заявляє про необхідність підвищення ціни на електричну енергію для населення.
Про це в ході засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повідомила голова НКРЕКП Оксана Кривенко.
За її словами, головною причиною, яка може призвести до зростання вартості електроенергії для населення, є перехресне субсидування між вартістю електроенергії для побутових та непобутових споживачів.
"Є необхідність підвищення вартості електроенергії для населення для того, щоб зменшити ці дотації", - сказала Кривенко.
А феросплавні заводи Коломойського як платили за електроенергію 57 коп, так і платитимуть!
Ти зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
"В новом бюджете вводится 33 позиции увеличений штрафов, сборов и прямых ставок налогов.
Война будет прекращена. Лучший способ - оставить армию без денег.
Пристайко вопрос решил - США денег не даст.
Гончарук добавил - расходы на оборону планируются снизить на 8%.
Государственных служащих у нас мало и их не ценят. Планируется увеличение зарплаты государственным служащим на 30%.
Равенство победило. Изъятие из доходов местных общин планируется довести до уровня Киева - 60%."