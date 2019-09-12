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Все про:діти (1660) зґвалтування (87) Нацполіція (8177) Харків (1495)

 Вдарив в обличчя, затягнув у посадку і зґвалтував: у Харкові педофіл напав на 12-річну дівчинку, школярка в лікарні

Харківська поліція розслідує факт побиття і зґвалтування малолітньої дівчинки. 12-річна школярка перебуває в лікарні. Стан її здоров'я стабільний, загрози життю немає, з нею працюють психологи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Харківській області.

За даними поліції, повідомлення про подію надійшло до Індустріального відділу поліції 11 вересня о 18:05.

"Встановлено, що 11 вересня близько 14:00 12-річна дівчина поверталася зі школи. На вулиці до неї підійшов невідомий, який ударив її в обличчя, затягнув у посадку і зґвалтував. Дівчинка самостійно повернулася додому, після чого малолітню з травмами і забиттями доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Слідчим Індустріального відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

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Досудове розслідування триває. Призначено низку експертиз. Вживаються заходи, спрямовані на встановлення і затримання особи, причетної до скоєння цього злочину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147943
 
 
 Топ коментарі
 
Вот о сохранении здоровья таких ублюдков и думал Зеля, когда ветировал закон об их химической кастрации. О здоровье их жертв он не подумал. Почему-то.
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у вас, кацапів, завжди жертва сама винувата
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Торчок не підписав закон про примусову кастрацію, бо це порушує права педофілів, ман"яків та інших зебілів. Ударил в лицо, затащил в посадку и изнасиловал: в Харькове педофил напал на 12-летнюю девочку, школьница в больнице - Цензор.НЕТ 3167
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В Украине разгул педофилии, но новые депутаты не спешат усиливать уголовную ответственность за это преступление и Зеленский ветировал закон о принудительной кастрации преступников. Видимо он сочувствует педофилам? Или готовит новый законопроект с пожизненным заключением для педофилов и убийц. Потому что все это непонятно.Такое впечатление, что у нового президента и слуг народа нет детей, раз в стране среди белого дня насилуют школьников.
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Нет таких педофилов нуна сажать, а рецидивистов сажать на электрический стул или смертельную иньекцию яда, что гуманнее
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Педофилия -это на всю жизнь, она не лечится и поэтому каждый преступник - рецидивист. У нас по сегодняшнему дебильному законодательству педофилам дают иногда и 6 лет и 4 года и выпускают за хорошее поведение и они всегда совершают новые преступления. Необходимо срочно менять уголовную ответственность за эти преступления - или пожизненное или принудительная кастрация.
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Я не понимаю, почему до сих пор нет , таких законов?!!!!, почему не говорить о том что человек с наклонностями , может проделать такую операцию до совершения таких поступков, анонимно и с гарантией того что это не скажется на его карьере, наоборот, будет всякого рода поддержка.
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100% был порохобот какой то Ударил в лицо, затащил в посадку и изнасиловал: в Харькове педофил напал на 12-летнюю девочку, школьница в больнице - Цензор.НЕТ 5966
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То была смесь )) Рыгопорохоботокоммунист ))
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Торчок не підписав закон про примусову кастрацію, бо це порушує права педофілів, ман"яків та інших зебілів. Ударил в лицо, затащил в посадку и изнасиловал: в Харькове педофил напал на 12-летнюю девочку, школьница в больнице - Цензор.НЕТ 3167
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Еще ни один гарант Украины не подписал подобный закон. Это надо делать до того как педофил сломает жизнь ребенку и себе.
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Надо , что бы педофилы осознающие свои наклонности шли на операцию до того как кого то изнасилуют да еще что бы скрыть следы преступлений убьют. Это огромная работа по тому ,что бы люди не боялись что они себя раскроют , поидут на операцию, а общество их не примет и они будут изгоями.
Что касается любых насильников, почему бы не кастрировать не только педофилов, а любого вида насильников.
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Путин 20 лет у власти, я думаю что за 20 лет в Украине не приняли этот закон , что бы его не обидить
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Хто по будь-якому поводу чи без повода пише в коментах про порохоботів/зеботів - той або проплачений троль, або шизофренік...
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Боров - Владимир Александрович , наш народный президент против хим.кастрации педофилов...., Владимир Александрович поддерживает педофилов в их нелегкой судьбе - наложил вето на принятый закон...
Так что думайте что пишите...

Он наш..., из зеленых....
Ошибся просто парень..., погорячился.. - с кем не бывает...
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Епидемия в головах. При СССРаке таких сообщений вообще не было, и что, педов тоже не было ? Сейчас решили что их тьма, соответственно, например, мужик хотел денег, увидел на улице девку малую со смартфоном,идет-тыкает, решил что как сзади подойдет, и выхватит то она лицо не запомнит. Подошел, сватил, чтоб не убежала, мацает, а телефона на том месте где был уже нет, а девка кричит и вырывается, мужик решил что надо сматываться. Имеем девку в слезах, перепуганную, синяки, порван карман, ничего ответить не может. Я бы на месте полисионеров записал бы его сразу же в педофилы-насильники, чтоб не иметь головной боли.Кому интересны, те грабители, кого удивишь, да еще и дело развалится. А так-100%
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Ублюдок. Но и самой было лучше не лазить около посадок.
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Виновата или нет,но даже если ты будешь торчать под пивняком,то рано или поздно,отгребешь. Только не называй меня ,провидцем ))
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От що ти верзеш Ігор? "Установлено, что 11 сентября около 14:00 12-летняя девочка возвращалась из школы. На улице к ней подошел неизвестный, ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал.
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Ну,чтобы затащить в посадку,нужно чтобы она была совсем рядом ? Не будет же он ее за волосы тянуть через клумбы и просить расступиться прохожих ?
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Значит с подругами нужно идти.А может стоит и обойти опасный участок. Кто о этом должен думать,я ?
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Я согласен, что публика которая ищет приключения, со временем их находит, но это не имеет отношения к 12 летнему ребёнку. Вспомни недавний случай в одесской области.
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Насчет ребенка ,можно поспорить )) Моя мама недавно готова была задушить такую 12 летнюю. За то,что та крутилась передо мной и мешала разговаривать с ее дедом. По ее словам,если бы я еще улыбнулся,то вообще кинулась бы мне на шею )) Бабы знают друг-друга )) А я даже и не заметил. Думал у нее энергия молодости бурлит.
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там такая зона - много насаждений. По сути другой дороги нет иногда. Эти огромные посадки - лесозащита высаженная еще при союзе. Рядом были крупнейшие в стране заводы - 8ГПЗ, станкостроительный, ХТЗ и т.п.
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Посадку(и) надо вырубать, в ней педохвилы размножаются
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Вот о сохранении здоровья таких ублюдков и думал Зеля, когда ветировал закон об их химической кастрации. О здоровье их жертв он не подумал. Почему-то.
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Таких ублюдков нужно кастрировать как кабана, физически, а не химически
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Зеленский ветировал закон о химической кастрации педофилов.



Занести их в Красную книгу и охранять!




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А после кастрации охранять на строгаче, ближайшие 15 лет.
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Будем отлавливать педофилов по изнасилованым детям?! Такой закон должен приниматься в пакете с альтернативой. Допустим, человек осознающий педофилические наклонности , согласившийся на кастрацию до совершения им не адекватных поступков , которые сломают жизнь ему и его жертве, должен получать гарантии нормального человека в социальном обществе. Тут геев , которые никого не насилуют, по воле природы другие и то кастят на чем свет стоит. А представьте как воспримит общество человека который скажет , у меня педофилические наклонности или наклонности к насилию- стерлизуйте меня. ...... Это ж будет изгои номер 1. Поэтому, надо делать профилактику по предотвращению педофилии, и изнасилований,на равне с принятием закона о кастрации.
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Надо. Кто ж спорит? Поэтому нужно было не просто заветировать закон о кастрации, а внести поправки, если что-то не устраивает Зе, и повторно направить в Раду.
Но это почему-то не сделано.

Читала, что в некоторых странах для педофилов предусмотрено право выбора, или кастрация, или отсидка.
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ВАЗеленський-самий гумманний ПРЕЗедент в Світі. Тільки він має силу ветувати Закон про хімічну кастрацію педофілів. Здається його це дуже бентежить і в нього виникають асоціації!
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А пэдрот почему не сделал такой закон за 5 лет?
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Ты перед тем как писать поинтересовался бы когда он внесен в Раду и кем. А то выглядит как-то жалко!
Номер, дата реєстрації:6449 від 16.05.2017
Сесія реєстрації:6 сесія VIII скликання
Включено до порядку денного:2679-VIII від 07.02.2019
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61790
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Еслиб сделал, нынешнему нечем было-бы на рояле лабать
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Елена, расслабьтесь. Закон о кастрации не подразумевает "передел и хапок". Поэтому он ветирован.
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В России вообще президент педофил и они не парятся Ударил в лицо, затащил в посадку и изнасиловал: в Харькове педофил напал на 12-летнюю девочку, школьница в больнице - Цензор.НЕТ 8951
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"Начни с себя" объявил Путин и принял в России закон о кастрации педофилов. ( новый анекдот придумал)
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але йому не заблокують сексуальну функцію хімпрепаратами, бо ЗеДовбень не підписав належний закон
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Чем больше СМИ будут расказывать про педофилов и насильников, тем больше этих преступлений будет совершаться. Куда уходит человеческая мысль, туда идет и энергия, которая рождает новых насильников. К сожалению за 300 лет отрицательной эволюции, когда уничтожались лучшие а размножались худшие, в Украине осталось очень много людей с искаженной психикой и моралью. И такие новости только возрождают в них темные инстинкты.
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А если не сообщать об авиакатастрофах, то и террористам будет не интересно готовить теракты
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А после введения закона о кастрации, они быстра яйца свои до кучи приберут. После кастрации в тюрьме несколько лет , точно "бабой" быть.
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Да, где-то так, не публичные вещи террористов не интересуют вообще
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Их там нет- будете играть. Чем больше будут про педофилов расказывать, тем лучше родители будут за детьми следить.
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Я конечно могу понять пострадавшую..Но...Нельзя же быть такими идиотками ! Помню малыми под Новоазовском с пацанами ездили на ставок на великах. И всю ночь пока ловили,слышали у подъехавшей машины громкую музыку и время от времени крики -Нет ! Ну не надо !. А утром когда машина уехала,на том месте сидела девка лет 14 с заплаканными глазами и фингалом. Мы прооезжали рядом и отморозились,типа незамечаем. Вот нафига она садилась в машину "покататься" с мужиками ?
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В твоих рассуждениях ублюдки уходят на задний план. Получается виноваты (по степени):
1.Сама виновата.
2.Мы отморозились и незаметели.
3.Ублюдки-насильники.
Но по логике виновны насильники и только они, их нужно кастрировать, но ********** против, т.к. это нарушает права педофилов.
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Я не спорю,что преступник тут один. Но все таки не советовал бы совершать опрометчивых поступков. Многие из преступлений мы провоцируем сами. Зачем одевать золото и идти бухать в бильярдную ? 80 %,что кому то захочется снять с тебя цепочку с пъяного. А таких немало...
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Давайте не стрелять в ответ, давайте не называть агрессора агрессором, давайте не плыть по Азову в свой порт по своим водам - это может спровоцировать Хутина. Мне Ваша логика ясна как день.
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Перекрутил все шиворот навыворот.Пропагандист знатный.Для неопытных.Только не для меня. Короче ,сделай так как я описал,может потом дойдет ))) Когда бабло заберут и накостыляют.
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Я ж и написал выше, чтобы не провоцировать - нужно сидеть дома в квартире и сократить вероятность криминала до минимума - т.е. квартирных воров. Вдарив в обличчя, затягнув у посадку і зґвалтував: у Харкові педофіл напав на 12-річну дівчинку, школярка в лікарні - Цензор.НЕТ 9161
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один вопрос у меня. Лично вы будите рисковать своим здоровьем и стрелять в ответ??? Отправите ето делать своих близких, зная что в любой момент их могут убить??? Согласистесь, говорить легко когда сидишь дома на диване за сотни киллометров от фронта.
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На ваши вопросы у меня утвердительный ответ. ЗЫ Поменяйте ник - он Вам не идёт.
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Завтра тебя убьют и почки вырежут, но виноват будешь сам, а вот зачем ходить по улицам с двумя сразу почками и притом здоровыми. Есть , значит сиди дома и не отсвечивай.
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Ну так и тебе папа этой дочки может яйца отрезать. На всякий случай ))
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Ха, детей каждый день пачками давят на переходах и калечат, много ли случает что папа хотя бы окно разбил у крутой иномарки ? А почка денег стоит, за деньги что хочешь сделают.
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конечно, а малолетние дебилы на велосипедах продолжали ловить рыбку всю ночь. Ведь не судьба было съездить и вызвать милицию(в то время)/полицию. Или позвать на помощь или еще что-то сделать. А лучше проехать мимо изнасилованной девочки типа мы не при чем, а она сама. Преступление - это не только совершение действия, но и преступное бездействие.
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Ещё одна "Маша" на зоне будет всех ублажать. Правда 12 - летней девочке от этого не легче, стрес на всю жизнью.
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Эту гадину еще найти попробуй...
Вообще п...ц какой-то в новостях о педофилах последнее время. То прям на улице напал, то ударил и уволок. Обострение у них осеннее или бешенство какое-то.
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Все просто : педофилы, голосовавшие за зеленского, почувствовали свободу и педофилят напропалую.
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Необходимо контроль интернета, комендантский час и патрули на улицах.
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мессенджеры, которые сливают инфу и уроки православия в школах? Возможно.
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И почему я сразу про преза Зе Лу Пеня вспомнил?
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При чём здесь Порошенко или Зеленский, необходимо на порядок усилить ответственность этих ублюдков педофилов.
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Скажите спасибо супрун - сейчас все психи дома на амбулаторном лечении
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Желаю, чтобы тот ублюдок, который наложил вето на кастрацию педофилов, и его дети встретили такого педофила.
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И вообще, это произошло днём, в 14.00! Не ночью, не вечером,когда тёмно, а днём! У нас слишком много заброшенных аллей, парков, зачуханных дворов и гаражей, которые никто не обкашивает. Лучше смотреть за детьми, но как? Рассчитаться всем с работы и водить детей в школу до 11 класса? А может наказание ужесточить? Даже если, как говорят мужчины, у малолеток нет мозгов, то у мужиков то они должны быть. Если ты лезешь на малолетку, ты ведь знаешь, что это наказуемо. Сама она хочет или нет. И жаловаться тогда не на что. А то: сама захотела. Им взрослые что ли не дают? Так это их проблемы.
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Есть мнение, что если ублюдков стрелять, то они просто не будут оставлять свидетелей и из просто насильников переквалифицируются в убийц. Зерно истины тут, наверное есть, хз как оно будет, но что-то делать с этим реально нужно.
Кастрация решила бы хотя бы проблему с рецидивистами.
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жалко что не зелин ребенок попал под раздачу. что бы вова таким гуманным не был
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