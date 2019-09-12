 Вдарив в обличчя, затягнув у посадку і зґвалтував: у Харкові педофіл напав на 12-річну дівчинку, школярка в лікарні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Харківській області.
За даними поліції, повідомлення про подію надійшло до Індустріального відділу поліції 11 вересня о 18:05.
"Встановлено, що 11 вересня близько 14:00 12-річна дівчина поверталася зі школи. На вулиці до неї підійшов невідомий, який ударив її в обличчя, затягнув у посадку і зґвалтував. Дівчинка самостійно повернулася додому, після чого малолітню з травмами і забиттями доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Слідчим Індустріального відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.
Досудове розслідування триває. Призначено низку експертиз. Вживаються заходи, спрямовані на встановлення і затримання особи, причетної до скоєння цього злочину.
Что касается любых насильников, почему бы не кастрировать не только педофилов, а любого вида насильников.
Так что думайте что пишите...
Он наш..., из зеленых....
Ошибся просто парень..., погорячился.. - с кем не бывает...
Занести их в Красную книгу и охранять!
Но это почему-то не сделано.
Читала, что в некоторых странах для педофилов предусмотрено право выбора, или кастрация, или отсидка.
Номер, дата реєстрації:6449 від 16.05.2017
Сесія реєстрації:6 сесія VIII скликання
Включено до порядку денного:2679-VIII від 07.02.2019
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61790
1.Сама виновата.
2.Мы отморозились и незаметели.
3.Ублюдки-насильники.
Но по логике виновны насильники и только они, их нужно кастрировать, но ********** против, т.к. это нарушает права педофилов.
Вообще п...ц какой-то в новостях о педофилах последнее время. То прям на улице напал, то ударил и уволок. Обострение у них осеннее или бешенство какое-то.
Кастрация решила бы хотя бы проблему с рецидивистами.