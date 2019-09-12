 Вдарив в обличчя, затягнув у посадку і зґвалтував: у Харкові педофіл напав на 12-річну дівчинку, школярка в лікарні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Харківській області.

За даними поліції, повідомлення про подію надійшло до Індустріального відділу поліції 11 вересня о 18:05.

"Встановлено, що 11 вересня близько 14:00 12-річна дівчина поверталася зі школи. На вулиці до неї підійшов невідомий, який ударив її в обличчя, затягнув у посадку і зґвалтував. Дівчинка самостійно повернулася додому, після чого малолітню з травмами і забиттями доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Слідчим Індустріального відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

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Досудове розслідування триває. Призначено низку експертиз. Вживаються заходи, спрямовані на встановлення і затримання особи, причетної до скоєння цього злочину.