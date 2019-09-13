 Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК. ВIДЕО

За відповідне рішення проголосував 341 нардеп, повідомляє Цензор.НЕТ.
Згідно зі статтею 31-1 Закону про Центральну виборчу комісію України, повноваження всього складу ЦВК можуть бути достроково припинені парламентом за вмотивованим поданням президента України. Рішення Рада, відповідно до закону, має ухвалити щонайменше двома третинами від її конституційного складу.
Напередодні комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув відповідне подання президента Володимира Зеленського і рекомендував Верховній Раді достроково припинити повноваження членів Центральної виборчої комісії.
За даними Цензор.НЕТ, зміна складу ЦВК пов'язана із запланованим Офісом Президента проведенням дострокових місцевих виборів у чотирьох містах у грудні 2019 року і чергових місцевих виборів у 2020 році. На думку ексчлена ЦВК Магери: "Зміна складу ЦВК здійснюється для проведення референдумів, зокрема, можливо, і щодо зміни статусу Донбасу".
Водночас глава фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що сьогодні Рада не розглядатиме подання Зеленського про дострокове припинення повноважень ЦВК.
Пункт 2 статьи 109 УК Украины
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Так что прежде чем выкладывать подобные высеры, задумайся об последствиях
Капэць Украине настал, когда Петро оказался, не государственным деятелем, а просто хорошим менеджером. Зеленский -- на его совести! ...а она у него есть -- нехай теперь мучается.
Однако, не сбежал, как Мышко... ...вот тут я не уверен: то ли он боец, то ли торговец?
Я бы покинул это болотное поле вони.
Все, зебилы, выборы для вас закончились. Теперь только повышение налогов, коммуналки, цен. И нифинга вы с этим уже не сделаете.
Отменил бы выборы вобще и назначил себя пожизненным императором, СН вечной правящей партией, а Коломойского почетным хозяином Украины.