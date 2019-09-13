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Все про:ВР (5689) розпуск (73) ЦВК (808)

 Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК. ВIДЕО

Верховна Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.

За відповідне рішення проголосував 341 нардеп, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно зі статтею 31-1 Закону про Центральну виборчу комісію України, повноваження всього складу ЦВК можуть бути достроково припинені парламентом за вмотивованим поданням президента України. Рішення Рада, відповідно до закону, має ухвалити щонайменше двома третинами від її конституційного складу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Винятково політичне рішення", - Сліпачук про рішення Зеленського розпустити ЦВК

Напередодні комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув відповідне подання президента Володимира Зеленського і рекомендував Верховній Раді достроково припинити повноваження членів Центральної виборчої комісії.

За даними Цензор.НЕТ, зміна складу ЦВК пов'язана із запланованим Офісом Президента проведенням дострокових місцевих виборів у чотирьох містах у грудні 2019 року і чергових місцевих виборів у 2020 році. На думку ексчлена ЦВК Магери: "Зміна складу ЦВК здійснюється для проведення референдумів, зокрема, можливо, і щодо зміни статусу Донбасу".

Водночас глава фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що сьогодні Рада не розглядатиме подання Зеленського про дострокове припинення повноважень ЦВК.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147942
 
   
 Топ коментарі
 
WELCOME TO RUSSIA!!! ВЫ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ ЗЕБIЛИ
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Ты, конечно, понимаешь, что твоя писанина вполне себе подпадает в категорию призывов к насильственному изменению конституционного строя?

Пункт 2 статьи 109 УК Украины

Публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий, - наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Так что прежде чем выкладывать подобные высеры, задумайся об последствиях
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....шо там уже сохранять? Когда-то уже хранили деньги в Сберегательной кассе и летали самолётами Аэрофлота...
Капэць Украине настал, когда Петро оказался, не государственным деятелем, а просто хорошим менеджером. Зеленский -- на его совести! ...а она у него есть -- нехай теперь мучается.
Однако, не сбежал, как Мышко... ...вот тут я не уверен: то ли он боец, то ли торговец?

Я бы покинул это болотное поле вони.
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Навіщо пан Зеленський звільняє ЦВК? Все просто. Для проведення виборів на тимчасово окупованих територіях. Саме для цього, а супутньо ще й для виборів в Дніпрі, Києві, Харкові та Одесі
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Це значить злив України на умовах ворогів. Те, що говорили придурки (ворог в Києві, а не в Москві), здійснилося.
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Не Украины, а поросявковых прихвостней
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Еще один бастион порохсрани снесен народным Президентом. Пускай шоколадные свиньи истошно визжат из своего соевого болотца, эти политические лузеры и отщепенцы никому не интересны
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От вам і клоун і фігляр. Зробив Україну. Це якийсь фільм жахів із злобним клоуном в головній ролі.
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Ну что же,всё по феншую-выбрал бяку,получи в мордяку!!!Например:На донбассе побежали на рефендум и теперь стоят сутками в очередях на пропустных пунктах!ЦИК помогла Зеле стать презом и сама теперь идёт нафик!70 % ВСУ прголосовало за зелю и теперь вместо пайка нато,ест-то что никому не надо!!!
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СНОВА у порохоБОТОВ НЕ так, НУ не по ихнему - пора уже господа привыкать, ВАШЕ времечко правления ЗАКОНЧИЛОСЬ.
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Вот теперь у ЗЕлюпы все, как на любимой Роисе.

Все, зебилы, выборы для вас закончились. Теперь только повышение налогов, коммуналки, цен. И нифинга вы с этим уже не сделаете.
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Я одного не пойму - чего ЗЕлюпа мелочится?

Отменил бы выборы вобще и назначил себя пожизненным императором, СН вечной правящей партией, а Коломойского почетным хозяином Украины.
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