 "У цього Президента моя заява буде завжди на столі", - Аваков прокоментував інформацію про свою відставку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр повідомив виданню theБабель.
"У цього Президента моя заява про відставку буде завжди на столі", - повідомив міністр.
Видання зазначає, що увечері 11 вересня в кількох Telegram-каналах з'явилися повідомлення про відставку Авакова. У цих повідомленнях канали посилалися на власні джерела.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що рішення залишити в складі уряду міністра внутрішніх справ Арсена Авакова було одним із найскладніших під час формування Кабінету Міністрів.
Зі свого боку голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія раніше повідомив, що Аваков має зберегти пост міністра внутрішніх справ на перехідний період терміном на пів року. За його словами, за цей час міністр МВС має набрати нову команду і почати реформу поліції, яку українцям обіцяли провести після реформи патрульної поліції.
он это говорил, когда другие политики Украины уже осторожничали...
Кого вместо него поставит зе как думаешь?
https://storage2.censor.net/video/3/040219_ava.mp4
здесь дата...
Ну просто идельный ГЛАВА ОРГАНА!
ПОСТАНОВА
від 28 жовтня 2015 р. № 878
Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України
МВС очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.
Мне сильно любопытно, что указано в методичках песикив, скоро узнаем, пока они сами ф шоке
Там нема ничего нового : Петробудка - путриот , а все остальные кремлевские агенты , бла - бла - бла ...
Твій клАван обіцяв ЖЕ " все НОВІє ліца , не связанніе с прежней властью ??
Намахав тебе твій клаван ?? ))) Скільки скандалів було з поліцією - а рюкзакова залишили !
Пляж в Краснодарском крае. Архипо-Осиповка.... меня гложет вопрос... эти двуногие, все-таки, ближе к людям, или...? Ну не может Homo sapiens добровольно вот в ЭТОМ спокойно лежать! А с Крымом ведь сделают то же самое...
если тебе трудно что-то представить, то у тебя глубокое отсутствие воображения и фантазии, что чрезвычайно пагубно сказывается на половой жизни, и отсюда большинство проблем
11.09.2019 г.
Аваков тихо разоружил три последних подразделения добробатов. Как результат - массовая попытка "уволить " его через "Телеграм". Было очень смешно.
Зачем вводить в заблуждение людей?
Ведь по ЗАКОНУ, ЕСЛИ человек написал заявление о увольнении и ПОСЛЕ 2 недель ЕГО не рассчитали, то он АВТОМАТИЧЕСКИ продолжает работать, словно и не было заявления. Если заявление БЕЗ даты, то лицо, которое САМО поставит дату получит автоматически пару уголовных статей, уволенный через 2 года, запросто, через суд получит ВСЮ ЗП.