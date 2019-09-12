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Все про:Аваков (1236) МВС (1326) відставка (551)

 "У цього Президента моя заява буде завжди на столі", - Аваков прокоментував інформацію про свою відставку

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував інформацію, що з'явилася в деяких Telegram-каналах про його відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр повідомив виданню theБабель.

"У цього Президента моя заява про відставку буде завжди на столі", - повідомив міністр.

Видання зазначає, що увечері 11 вересня в кількох Telegram-каналах з'явилися повідомлення про відставку Авакова. У цих повідомленнях канали посилалися на власні джерела.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під парламентом палили фаєри, вимагаючи відставки Авакова. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що рішення залишити в складі уряду міністра внутрішніх справ Арсена Авакова було одним із найскладніших під час формування Кабінету Міністрів.

Зі свого боку голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія раніше повідомив, що Аваков має зберегти пост міністра внутрішніх справ на перехідний період терміном на пів року. За його словами, за цей час міністр МВС має набрати нову команду і почати реформу поліції, яку українцям обіцяли провести після реформи патрульної поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147938
 
   
 Топ коментарі
 
у тєх ручкі а у етава пєпэльніца так кто бос "У этого Президента мое заявление будет всегда на столе", - Аваков прокомментировал информацию о своей отставке - Цензор.НЕТ 5044 "У этого Президента мое заявление будет всегда на столе", - Аваков прокомментировал информацию о своей отставке - Цензор.НЕТ 5293
"У этого Президента мое заявление будет всегда на столе", - Аваков прокомментировал информацию о своей отставке - Цензор.НЕТ 8007
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уходи сам - зачем ждать и терять время - ведь это все равно будет и скоро
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Зачем Аваков написал заявление преЗеденту?

ПОСТАНОВА
від 28 жовтня 2015 р. № 878

Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України



МВС очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.
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уходи сам - зачем ждать и терять время - ведь это все равно будет и скоро
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Время-деньги, кожен тиждень при кориті то пару лямів $ в кишені, того вони і тримаються до останнього
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Не скажи, за пол года можно еще столько бабла срубить на крышевании контрабаса и наркоты, что каждый лишний день карман радует
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Готов , к "красному террору"?/крим.беспределу/ Аваков, это товарисч Берия...и после того как он выполнит задуманное прогрессором, появится тов.Жуков.на голубом вертолете
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посмотри на видео и дату....
он это говорил, когда другие политики Украины уже осторожничали...
Кого вместо него поставит зе как думаешь?
https://storage2.censor.net/video/3/040219_ava.mp4
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Если подумать, то первая тройка самых влиятельных людей в Зекоманде будет выглядеть так: Коломойский, Аваков и Портнов. Любого из этих трех Зеленский не сможет отстранить от принятия решений, т.к. Вова в "своей" команде в черт знает каком десятке и силенок у него не хватит.
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Это, пан Бе-бе-беков, ваши игры с Президентом. Торг.
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Какой честный и открытый у нас Министр внутренних дел!
Ну просто идельный ГЛАВА ОРГАНА!
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Новое лицо в политике "У цього Президента моя заява буде завжди на столі", - Аваков прокоментував інформацію про свою відставку - Цензор.НЕТ 9764 ,, один из новых , которые ( как сотни раз заявляли слуги ) у них в зекоманде , принципиально , - никогда не будут работать . .
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Зачем Аваков написал заявление преЗеденту?

ПОСТАНОВА
від 28 жовтня 2015 р. № 878

Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України



МВС очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.
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Та нє можєт етого бить! Єго жестоко обманулі!
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а при чем тут заявление? кабмин и всех министров назначает и снимает верховная рада!
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Ага, из рубрики честный цыган на охране сундука с деньгами ночью
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Товарищ, господин, пан Аваков, при вас в полиции не поменялось НИЧЕГО, токо название!!!!
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Мне непонятна логика действий Зе с начальством в МВД,На улицах криминал правит бал,а полиция обслуживает рейдеров и шествия.Нет патрулирования микрорайонов,посёлков со стороны НП и НГ .Артель напрасный труд.Население сам на сам с бандитами.
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так... налицо какой-то явный ну если не конфликт, то как минимум сильное противостояние между Аваковым и Зеленским.
Мне сильно любопытно, что указано в методичках песикив, скоро узнаем, пока они сами ф шоке
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Мне сильно любопытно, что указано в методичках песикив


Там нема ничего нового : Петробудка - путриот , а все остальные кремлевские агенты , бла - бла - бла ... "У цього Президента моя заява буде завжди на столі", - Аваков прокоментував інформацію про свою відставку - Цензор.НЕТ 2983
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не, я про явлеятся ли Аваков все таки командой ЗЕ? Или теперь сделают вид, что они и забыли как долго и тщательно плевались ковном в ЗЕ за то, что не сменил Аваку?
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Куприк - зебіл , ти краще скажи чому рюкзаков ВЗАГАЛІ залишився в уряді ?
Твій клАван обіцяв ЖЕ " все НОВІє ліца , не связанніе с прежней властью ??
Намахав тебе твій клаван ?? ))) Скільки скандалів було з поліцією - а рюкзакова залишили !
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Написала конченная кремлевская балайка, редкий "патриот" Украины и зелебенелизун. Не отвлекайся, продолжай лизать!
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Круто. Вызывает ЗЕ Авакова: и рюкзак на стол положишь!!!
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далее полный флуд даю, Абу, можешь бежать жаловаться:

Пляж в Краснодарском крае. Архипо-Осиповка.... меня гложет вопрос... эти двуногие, все-таки, ближе к людям, или...? Ну не может Homo sapiens добровольно вот в ЭТОМ спокойно лежать! А с Крымом ведь сделают то же самое...

"У цього Президента моя заява буде завжди на столі", - Аваков прокоментував інформацію про свою відставку - Цензор.НЕТ 1612
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ну а че для зебилья напрягаться -через неделю опять эту "фишечку" повторят...тупее зебилья трудно кого то представить
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это проблема
если тебе трудно что-то представить, то у тебя глубокое отсутствие воображения и фантазии, что чрезвычайно пагубно сказывается на половой жизни, и отсюда большинство проблем
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Хроника одного Президента ...

11.09.2019 г.

Аваков тихо разоружил три последних подразделения добробатов. Как результат - массовая попытка "уволить " его через "Телеграм". Было очень смешно.
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Значимость этого чиновника преувеличена им единолично!Давай досвидос!
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уважающий себя человек....давно ушел бы сам с должности... продажная тварь..
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Аваков дав можливість владі оновитись без социальних потрясінь. А яку владу люди вже обрали - це вже не його справа.
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Зачем постить такую серую тупость???
Зачем вводить в заблуждение людей?
Ведь по ЗАКОНУ, ЕСЛИ человек написал заявление о увольнении и ПОСЛЕ 2 недель ЕГО не рассчитали, то он АВТОМАТИЧЕСКИ продолжает работать, словно и не было заявления. Если заявление БЕЗ даты, то лицо, которое САМО поставит дату получит автоматически пару уголовных статей, уволенный через 2 года, запросто, через суд получит ВСЮ ЗП.
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Для Зе и ко подобные Законы по -барабану..Тут все зависит от отмашки их куратора-Бени.
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