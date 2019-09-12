 "У цього Президента моя заява буде завжди на столі", - Аваков прокоментував інформацію про свою відставку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр повідомив виданню theБабель.

"У цього Президента моя заява про відставку буде завжди на столі", - повідомив міністр.

Видання зазначає, що увечері 11 вересня в кількох Telegram-каналах з'явилися повідомлення про відставку Авакова. У цих повідомленнях канали посилалися на власні джерела.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що рішення залишити в складі уряду міністра внутрішніх справ Арсена Авакова було одним із найскладніших під час формування Кабінету Міністрів.

Зі свого боку голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія раніше повідомив, що Аваков має зберегти пост міністра внутрішніх справ на перехідний період терміном на пів року. За його словами, за цей час міністр МВС має набрати нову команду і почати реформу поліції, яку українцям обіцяли провести після реформи патрульної поліції.