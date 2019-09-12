 Спілка українських підприємців закликає ініціатора відкликати законопроєкт №1210, який шкодить розвитку бізнесу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Спілки українських підприємців.
Свій заклик вони обґрунтували такими причинами:
1. Ускладнюється адміністрування податку на прибуток та трансферне ціноутворення (ТЦУ).
Запропоновані зміни щодо ТЦУ значно розширюють права податкових органів, покладаючи при цьому значний тягар на платників податків. Вводиться низка нових різниць між фінансовим та податковим обліком, що ще більше ускладнює обчислення податку на прибуток підприємств. Натомість український бізнес наголошує на необхідності заміни податку на прибуток податком на виведений капітал (ПнВК).
ПнВК передбачає спрощену модель розрахунку податку, тому адміністративне навантаження на бізнес полегшується.
Об’єктом уваги Державної податкової служби України стають лише операції з неплатниками податку на виведений капітал, що спрощує його адміністрування та прибирає можливості для корупції у фіскальних органах.
2. Вводиться додаткове регулювання, а для деяких галузей суттєво збільшується оподаткування із порушенням принципу стабільності податкового законодавства. Строк набрання чинності законопроекту має враховувати п. 4.1.9. ПКУ, а зміни правил та ставок мають бути прогнозованими.
3. Виключається із ПКУ положення щодо особистої відповідальності податкових інспекторів.
СУП звертає увагу на цілковиту безкарність за необґрунтовані донарахування з податків та зборів посадових осіб контролюючих органів при здійсненні ними своїх повноважень. За Індексом глобальної конкурентоспроможності, діяльність контролюючих органів визнано однією з ключових перепон ведення бізнесу в Україні.
Бізнес наголошує, що персональну відповідальність представників контролюючих органів треба не скасовувати, а навпаки - підсилити. Учасники СУП разом з бізнес-омбудсменом та експертним середовищем напрацювали відповідний проект закону.
4. Збільшуються штрафні санкції за порушення строків реєстрації податкових накладних, навіть за неоподатковуваними та пільговими операціями.
5. Вводяться обмеження витрат на відсотки по кредитах, що збільшить фіскальне навантаження та встановить економічно невиправдані обмеження за будь-якими запозиченнями від резидентів, нерезидентів, пов’язаних і непов’язаних осіб. Створює несприятливі умови для залучення кредитування.
6. Вводиться оподаткування курсових різниць – збільшення адміністративного тиску на компанії, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність, а також зовнішніх інвесторів. Відповідна ініціатива призведе до гальмування розвитку економіки.
7. Вводиться оподаткування експортних операцій за ставкою 20% ПДВ з суми перевищення собівартості над ціною продажу, що є економічно невиправданим.
Спілка українських підприємців наголошує, що проєкт закону №1210 передбачає введення ініціатив, що суттєво обтяжують податкове адміністрування та є шкідливими для розвитку українського бізнесу й економіки в цілому.
Натомість СУП закликає підтримати проєкт закону №1185 про введення податку на виведений капітал без втрат наповнення бюджету.
Ну и по традиции повысить на все цены. Шоб всем было хорошо.
-Я достойно приму победу Зеленского.
-Я буду смотреть как все летит по п#зде и саркастически улыбаться, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я буду смотреть как те, кому хотелось новых лиц в политике - увидят старые "регионаловские" рожи, которые дерибанили их еще при Яныке.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает в Польше, но вынужден будет вернуться в Украину. Привет, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту когда цена на нее станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на нее не станет денег в бюджете Украины.
-НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так все повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ...ВАШИ РОДНЫЕ,СОСЕДИ,ДРУЗЬЯ... ВИДЕЛИ ИЗ ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ Ж@ПЫ МИРА
-Потому что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ: ЩО ВИ ТВОРИТЕ, КИНОМАНИ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ
-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен,про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шокапец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций России.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали мне в комментах:
ВСЕ БУДЕТ ХА-РА-ШО!(Бл@д@ Вы глухие)
-Ни хрена хорошо не будет, говорю я вам сейчас. Ни вам стыдно, ни нам хорошо!Отака КАРТИНА МАСЛОМ!!!!
А САМОЕ УЖАСНОЕ ЧТО ВЫ РАЗУЧИТЕСЬ СТОЯТЬ НА КОЛЕНЯХ НА ПОХОРОНАХ ПОГИБШЕГО ЗЕМЛЯКА-КИБОРГА, БО ПОРОХОН БУДЕТ ТАК МНОГО, ЩО У ВАС НА КОЛЕНЯХ БУДУТ ПРОЛЕЖНИ!!!!!
И Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЩО ПРИДУ НА ПОХОРОНЫ МОЕГО ДРУГА и ВАШЕГО СЫНА или ДОЧЕРИ, НО В ДОМ НЕ ВОЙДУ, ПОТОМУ, ЧТО ЗНАЮ В ЛИЦО КТО ЕЩЁ УБИЛ ИХ,......КРОМЕ ВРАГА!!!!!
Вас ввели в заблуждение....
Одно дело налог на прибыль заменить налогом с оборота совсем другое дело заменить совершенно левым налогом на вывезенный капитал! Ты типа тут работаешь налог не платишь вообще, потому что якобы не выводишь капитал, а по факту, капитал ты выводишь, но через какие нибудь фиктивные закупки или возврат кредита который ты выдал сам себе через левую фирму....Вообще шикарно!
Курсовые разницы и так облагались налогом на прибыль (точнее учитывались при его расчете, как в составе доходов, так и расходов, что в принципе логично). Но если эти дебилы решили облагать курсовые разницы отдельно.....Надо конечно почитать это законопроект если это так то это конечно жесть. Они значи пускают гривну в пике, а ты за это еще и налого заплати
Бачили очі що руки обирали - тепер їжте хочь повилазьте.
От ревизии нас может спасти только кража.
Со взломом или без? - Естественно со взломом!
Статья 89 пункт 2. До шести лет. Не пойдет!
Ведь кражи не будет!
Все уже украдено до нас!
Так что теперь пусть хавают полной ложкой.