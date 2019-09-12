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 Політика України
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Все про:ВР (5667) законопроект (749) євробляхи (142)

 Рада сьогодні розгляне законопроєкт про відтермінування штрафів для власників "євроблях"

Рада планує розглянути законопроєкт про відтермінування штрафів за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному Ради.

Зазначається, що Рада розгляне проєкт №1030. Ініціатором законопроєкту виступив президент України Володимир Зеленський. Законопроєкт зареєстровано 29 серпня.

Крім цього, нардепи розглянуть внесення низки змін до Конституції:

- про внесення змін до регламенту Верховної Ради з впровадження електронного документообігу, пов'язаного із законодавчим процесом;

- про внесення змін до деяких законів України щодо втрати права народних депутатів України на фінансове забезпечення в разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради або засідань комітетів ВР;

- про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду;

- про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії;

- про внесення змін до закону "Про правонаступництво України" щодо скасування дії актів СРСР та УРСР на території України;

- про внесення змін до Митного кодексу щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів;

- про режим загального транзиту і введення національної електронної транзитної системи тощо.

Нагадаємо, 29 серпня Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про відтермінування штрафів за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДФС склала майже 250 протоколів на власників "євроблях" від початку дії нових штрафних санкцій

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147935
 
 
 Топ коментарі
 
как єврабляхєр хачу задать вапрос развє толька із за атсрочькі ми родіну прадавалі галасуя за зё Рада сегодня рассмотрит законопроект об отсрочке штрафов для владельцев "евроблях" - Цензор.НЕТ 3845
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Скоро преЗедент Зелинский снизит тарифы тем, кто за него голосовал!!! А сволочные парахаботы, как всигда впралете.
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зедутанг женского пола
уже в ошейнике!

Рада сьогодні розгляне законопроєкт про відтермінування штрафів для власників "євроблях" - Цензор.НЕТ 1273
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как єврабляхєр хачу задать вапрос развє толька із за атсрочькі ми родіну прадавалі галасуя за зё Рада сегодня рассмотрит законопроект об отсрочке штрафов для владельцев "евроблях" - Цензор.НЕТ 3845
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твоя "евробляха" это раздолбанный Богдан, который трычи на тыждень у район їздыть
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парахаботи закройтє падувала! Рада сьогодні розгляне законопроєкт про відтермінування штрафів для власників "євроблях" - Цензор.НЕТ 7691
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Тебе шо мало платят за твои пасквили ??? Так иди тогда цемент таскай, чтоб заработать на "Форзу".
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Ты уже в Болгарии ? Чи може украинского проксика не нашлось , путриот ? Рада сьогодні розгляне законопроєкт про відтермінування штрафів для власників "євроблях" - Цензор.НЕТ 1761
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те що ТУТ ґебельси пукіна переодично ґавкають то в бік шмарклі то за нього -(розгойдують ту саму останню звивину бидла), не робить а ні підлувато=хуцпату шмаркліну мішпуху а ні ґебельсів пукіна янголами... Рада сьогодні розгляне законопроєкт про відтермінування штрафів для власників "євроблях" - Цензор.НЕТ 1281 Рада сьогодні розгляне законопроєкт про відтермінування штрафів для власників "євроблях" - Цензор.НЕТ 1281
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Скоро преЗедент Зелинский снизит тарифы тем, кто за него голосовал!!! А сволочные парахаботы, как всигда впралете.
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Соеголовые по любому поводу свое лайно втюхивают! ))) Это у них называется - кохаты Украину!))
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В смысле? Вроде бляхеры топили за Зе. Всё мечтали растаможку "по писят". Ну кинул их клоун, так шож теперь, "у него нет на это полномочий". Будут пистеть - позвоним Баканову Рада сьогодні розгляне законопроєкт про відтермінування штрафів для власників "євроблях" - Цензор.НЕТ 2224
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бл..ська демагогія.

"кинули" євробляхерів Гройсман і Южаніна.
Останній раз -на 10 млрд..
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Вот только не надо, сыграл на этом зе, типа прийдет новая власть- усё порешаем. Лошары.
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маячня.
не встиг би зіграти.
два тижні новому уряду.
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Непавда ваша... У преЗедента Зелинсково голова гороховая, глупых законов он не втюхивает.
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зедутанг женского пола
уже в ошейнике!

Рада сьогодні розгляне законопроєкт про відтермінування штрафів для власників "євроблях" - Цензор.НЕТ 1273
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і шо ?

мені особисто не подобається такий "типаж".. але це справа смаку..
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Всех, кто п#здит на президента в спам.
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всі ,хто обливає лайном БЕЗ ЖОДНИХ ДОКАЗІВ,лише "із власного бачення" -в спам..
тобто абсолютну більшість порохоботів Цензора.. )
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А ЧЁ только отсрочка , то зеленый говорил я еще не президент,то рада не еще не зеленая, то кабмин не тот. Все уже зеленые - а отсрочка Рада сьогодні розгляне законопроєкт про відтермінування штрафів для власників "євроблях" - Цензор.НЕТ 9656
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відлік 100 днів,після якого ЗАПИТАЄМО ЗА ВСЕ у ЗЕ пішов 29-го серпня.
крапка.
але не раніше,порохоботи.
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от і ФСЬО!! Рада сьогодні розгляне законопроєкт про відтермінування штрафів для власників "євроблях" - Цензор.НЕТ 2884 при мобілізації бидлоти перед виборами політ-технологи мобілізували ВСЕ БИДЛО тупориле... і голоси 500тис євроБлЯхєров та їх"радних і бліскіх" не були зайвими... А ЗАРАЗ ВЖЕ ОЧЕВИДНО що тих злодюжек ОДНАРАЗОВО використали... і замість "ШАРИ" вони отримають лише відстрочку виплат на 4 місяці.. для БЮДЖЕТА ці шмаркліни забавки будуть коштувати принаймі 10млн грн... Рада сьогодні розгляне законопроєкт про відтермінування штрафів для власників "євроблях" - Цензор.НЕТ 3062 отака добра шмаркля
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не істери.

бо це би було несправедливо - "хитрожопим" євробляхерам обнулити податок,в той час,як багато хто чесно сплачує розмитнення..
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