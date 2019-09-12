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 Політика України
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Все про:ВР (5667) податки (766) Федорін (2) Слуга народу (290)

 Фіскальні ініціативи "Слуги народу" - груба політична й економічна помилка, - співзасновник Bendukidze Free Market Center Федорін

Рада у швидкому порядку розглядає кілька податкових законопроєктів, які призведуть до істотного погіршення підприємницького клімату, вдарять по українському малому і середньому бізнесу.

Про це пише співзасновник Bendukidze Free Market Center Володимир Федорін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Це робиться під гаслами "детінізації", "виконання міжнародних зобов’язань України", і – хоча не озвучується вголос – необхідності провести непопулярні реформи, поки є підтримка в парламенті.

Володимир Федорін пояснює, що результатом ухвалення проєкту закону буде посилення корупції, різке зростання невдоволення самозайнятих, додатковий відтік економічно активного населення за кордон і повна зупинка інвестиційної активності значної частини середнього бізнесу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила за основу законопроєкт про декриміналізацію фіктивного підприємництва

Безперечно, Україна потребує підвищення ефективності податкової системи. Різнобій ставок, нерівні умови конкуренції через неоподатковуваний тіньовий імпорт, привілейоване становище платників податків – олігархів – все це пригнічує інвестиційне середовище і є одним з ключових чинників бідності нашої країни.

Однак без кроків назустріч бізнесу, без зниження номінальних ставок всі суто фіскальні кроки будуть справедливо сприйматися українцями як тріумф бюрократії, порушення суспільного договору і обман довіри, – написав Федорін.

Також він зазначає, що "фіскальні ініціативи "Слуги народу", а конкретно – Данила Гетманцева – груба політична (що веде до кризи довіри до президента і нової влади) і економічна помилка. Щоб почати швидко розвиватися, Україні потрібна радикальна стимулювальна реформа податкової системи, а не торжество азаровщини, позбавлене будь-якої логіки, крім логіки хапка".

Союз українських підприємців вважає, що всі ці законопроєкти можуть призвести до трагічних наслідків для українського бізнесу.

Також читайте: Нова влада оголосила війну бізнесу, в якій ФОП - "особливо ворожа каста", - співзасновник "Нової Пошти" Поперешнюк

Європейська бізнес-асоціація нарахувала 13 підводних каменів законопроєкту 1210.

"Експерти Асоціації висловлюють своє застереження щодо недоцільності прийняття законопроєкту в такому вигляді та у надзвичайно стислі строки, що пропонуються у зв’язку із невідкладним статусом законопроєкту. Асоціація повністю підтримує заяву прем'єр-міністра України про те, що податкова реформа має розпочатися навесні 2020 року, а зміни до податкового законодавства повинні вступити в силу з 2021 року", – цитує Федорін звернення ЄБА.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147933
 
   
 Топ коментарі
 
послушай меня зебобик - эти уроды приняли три закона по которым появляются новые налоги, поднимаются штрафы и вводятся проверки. как ты думаешь кто будет торгашам компенсировать убытки? ТЫ!!! ТЫ БОБИК!!!! именно ты будешь платить больше.... и это правильно! лохи должны платить больше!
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нормально. бизнес уйдет в тень всего лишь и инвесторов сюда палками не загонишь. ну кроме кацапских

эти зеленые бабуины скачками прут в таежный союз.. "все идет по плану"
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Увидел в ФБ и взял на вооружение:
-Я достойно приму победу Зеленского.
-Я буду смотреть как все летит по п#зде и саркастически улыбаться, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я буду смотреть как те, кому хотелось новых лиц в политике - увидят старые "регионаловские" рожи, которые дерибанили их еще при Яныке.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает в Польше, но вынужден будет вернуться в Украину. Привет, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту когда цена на нее станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на нее не станет денег в бюджете Украины.
-НО Я, СЦУКА, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так все повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ...ВАШИ РОДНЫЕ,СОСЕДИ,ДРУЗЬЯ... ВИДЕЛИ ИЗ ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ Ж@ПЫ МИРА
-Потому что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ: ЩО ВИ ТВОРИТЕ, КИНОМАНИ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ
-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен,про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шокапец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций России.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали мне в комментах:
ВСЕ БУДЕТ ХА-РА-ШО!(Бл@д@ Вы глухие)
-Ни хрена хорошо не будет, говорю я вам сейчас. Ни вам стыдно, ни нам хорошо!Отака КАРТИНА МАСЛОМ!!!!
А САМОЕ УЖАСНОЕ ЧТО ВЫ РАЗУЧИТЕСЬ СТОЯТЬ НА КОЛЕНЯХ НА ПОХОРОНАХ ПОГИБШЕГО ЗЕМЛЯКА-КИБОРГА, БО ПОРОХОН БУДЕТ ТАК МНОГО, ЩО У ВАС НА КОЛЕНЯХ БУДУТ ПРОЛЕЖНИ!!!!!
И Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЩО ПРИДУ НА ПОХОРОНЫ МОЕГО ДРУГА и ВАШЕГО СЫНА или ДОЧЕРИ, НО В ДОМ НЕ ВОЙДУ, ПОТОМУ, ЧТО ЗНАЮ В ЛИЦО КТО ЕЩЁ УБИЛ ИХ,......КРОМЕ ВРАГА!!!!!
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Большевики зеленина могут только распределять😂 И делить...поинтересуйтесь карьерами кукол из театра майского кала.
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Театр майского кала?
У тебя такая редкостная и гордая профессия, что я просто горжусь оттого, что нахожусь с тобой на одном Форуме...
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Гордитесь, если больше нечем...😀 Лишь бьі по роялю струком не стучали .
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О, Лахта перешла уже на прямые подстрекательства к Путчу. Видно, ***** очень неймется отхватить еще кусок Украины во время наших беспорядков.
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🐖🐖🐖, не спешите ПОПу драть, будет музыка играть!
Будем пасссматреть!!
😁
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Да ты, мусорок, там всю жизнь провел, тебе не привыкать
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Поздно будет пить Боржоми , когда почки откажут !
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урод голодний ...п"ять років не при кормушці ...тепер має встигнути нажертися поки КАЗЛИ не опам"яталися
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Ці фотографи та цирульники з трускавецькими дипломами дров наламають.
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А что такое "мошна"? Это мошонка? Тебе к врачу надо
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если ты подумал,что мошна -это мошонка,то к врачу надо тебе)
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а реально,зебильо...может зебоба наконец налоги заплатит - хоть раз за войну,а премьер коммуналку ?
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Більш хитрожопої і аморальної мразі ніж челнокі з картатими сумками і лоточники Фопи не існує. Їм завжди було наср.и на Україну. Вони завжди переживали лише за свою дупу і за свої гаманці. Вони були в перших рядах тої бидлоти якій мова, армія і гідність на хліб не мажеться і які голосували за зелену макаку бо " барига вкрав всі їхні гроші". Що ж нехай отримують членом Вови по своїм розкатаним губонькам. Зразок божественної справедливості.
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какие же вы уроды! дворцы виллы и бентли у чинуш депутатов судей прокуроров, но виноваты у вас обычные роботяги!(которые да, наверно спрятали 5000тыс от налоговой) просто потому что до прокурора дотянутся у тебя руки коротки!!
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не відповідає дійсності, що всі фопи - кацапськомовні крохобори..

там такий самий розподіл на справжніх патріотів і бариг,
як цілком у суспільстві
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Развелось тут "ыкспердов"...если б ещё налоги платил так, как языком чешет.
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От знаєте, можна по-різному ставитися до Юща, але малий бізнес при ньому процвітав. І зробив свій вклад в те, що ріст ВВП тоді сягав 7-8%. А чому? Бо малому бізнесу ніхто не закручував гайки! І так завдяки тому, що влада не кошмарила бізнес, покращився інвестклімат і тоді в Україну щороку заходили рекордні 10-11 млрд баксів іноземних інвестицій. В 2019 дай Бог щоб 3 млрд зайшло...

До речі, де обіцяні Зе податкові канікули малому бізнесу? Хай би бізнес малий спочатку на ноги став, а потім можна думати і про збільшення податків, і про касові апарати і тд.
Про мене, зараз касові апарати ввести потрібно ЛИШЕ для окремих видів діяльності. Наприклад, щоб алкоголь та цигарки в кіосках продавали виключно з чеками...
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Алкоголь та табак через акцизи бабло навертають .
..*Стратегічний продукт *!..Краще б з *палёнками * та *розлівайками * боролись .
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найважча хвороба економіки України - монополізм олігархів,

але Зеленський(тобто Коломойський) вирішив це не чіпати ?

а як завжди.. наїхати на дрібний бізнес
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що значить "як завжди"? Хіба Великий Петро Пятий дозволяв собі щось подібне?
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так петя таке тільки і робив..
приклад, приєднання до мереж..
на корить власників обленерго,
які більше з росії, а не в бюджет..

монополізм на автогаз і дизельку для мертвечука,
дотації косюку теж не на користь малому фермеру
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В натуре, группа пенсионеров, которые уже не платят налогов, обсуждают на Цензоре уплату налогов...
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Здається, у прихильників петі з тутешнього форуму з'явився новий потужний провидець замість пономаря з його анакондою - кацапський вундеркінд вова фєдорін..
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Іканаміст-викладач давньогрецької та латинської мов з Мацкви.
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Никаких вставаний! Должно быть как в Японии - 85% вовь образованных предприяий должны банкротиться в течении года. Только тогда будет реальная конкуренция.
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Налоговые новшества от ПСН нормальные,но только если в Украине не будут мелькать олигархи со своим крупным без налоговым монопольным бизнесом Фіскальні ініціативи "Слуги народу" - груба політична й економічна помилка, - співзасновник Bendukidze Free Market Center Федорін - Цензор.НЕТ 7035
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