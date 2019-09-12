 Важкопораненого українського воїна доставили в лікарню Дніпра, він непритомний, на апараті штучної вентиляції легень, - Губа

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа на своїй сторінці в Facebook.

"О 22.10 в аеропорту Дніпра приземлився військовий вертольот з важкопораненим захисником, без свідомості, на апараті штучної вентиляції легень", - написала вона.

За її словами, військовослужбовця направлено в обласну лікарню ім. Мечникова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє українських воїнів загинули, ще одного важко поранено на Донбасі. За добу - 18 ворожих обстрілів, - штаб ОС

"Дякую усім , хто боровся за життя Сонечка в районі ООС і брав участь в евакуації на всіх етапах до лікарні", - додала Губа

У штабі ООС повідомили, що за минулу добу найманці РФ 18 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців: двоє загинули, ще одного важко поранено.