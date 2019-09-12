 Важкопораненого українського воїна доставили в лікарню Дніпра, він непритомний, на апараті штучної вентиляції легень, - Губа

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа на своїй сторінці в Facebook.
"О 22.10 в аеропорту Дніпра приземлився військовий вертольот з важкопораненим захисником, без свідомості, на апараті штучної вентиляції легень", - написала вона.
За її словами, військовослужбовця направлено в обласну лікарню ім. Мечникова.
"Дякую усім , хто боровся за життя Сонечка в районі ООС і брав участь в евакуації на всіх етапах до лікарні", - додала Губа
У штабі ООС повідомили, що за минулу добу найманці РФ 18 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців: двоє загинули, ще одного важко поранено.
Одужання всім пораненим бійцям.
Нехай Господь оберігає.
Развод лохов он обещает. Если между ВСУ и рашистами станут миротворцы ( а миротворцы сами знаешь откуда будут) то ето даже хуже чем приднестровье. Украина навсегда теряет дамбас а вместо етого берет его на свое содержание. Все что ***** и хотел. Стрелять они и дальше будут по Украине, зато Украина им не сможет ответить потому чтоих будут прикрывать *миротворцы* по которым стрелять нельзя. Боевики так же будут проходить на украинскую территорию, убивать наших и уходить назад в свое ОРДЛО где их не достанет ниодин закон.