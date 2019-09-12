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Все про:пожежа (1786) ДСНС (2067)

 Рятувальники продовжують гасити пожежу в лісі неподалік Чорнобиля, авіація ДСНС уже скинула 114 тонн води

11 вересня поряд із селом Нові Соколи, яке розташовується за 50 км від Чорнобиля, сталося загоряння лісової підстилки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

"Станом на 7 ранку 12 вересня пройдена вогнем площа становить близько 11 га. Відкритого вогню немає, спостерігаються окремі осередки тління. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до гасіння залучено 101 особу та 26 одиниць техніки, з них від ДСНС 41 рятувальник особового складу та 7 одиниць техніки.

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Авіацією ДСНС здійснено 26 скидів (114 тон). На місці пожежі працює оперативна група ГУ ДСНС у Київській області.

Нагадаємо, 11 вересня о 12:25 поблизу с. Нові Соколи Іванківського району на території Димарського лісництва сталося загоряння лісової підстилки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147927
 
 
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Жаль, что не Ющенко президент.
Давно бы уже лопатами забросали.
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Ваш президент на Ростове в дурке, делай выводы...
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Думаю что тушить экономически нецелесообразно...
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114 тонн ? это 18 поливомоечных машин , и это достижение которое должно прогреметь на всю страну ? Там хорошие очковтиратели работают видимо в ГСЧС
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