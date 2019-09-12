 Вакарчук закликав Зеленського обговорити стратегію протидії агресії РФ на спецзасіданні Ради

Як інформує Цензор.НЕТ, про це лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук написав на своїй сторінці у Facebook.

"Після повернення 35 заручників на рідну землю ми дізнаємося із заяв міжнародних лідерів та коментарів Президента Зеленського про "активізацію зусиль в Нормандському форматі" та перспективи "відновлення конструктивного діалогу" між Україною та Росією", - написав він.

Вакарчук наголосив, що згідно з Конституцією, президент України представляє нашу державу в міжнародних відносинах: "Ми нагадуємо: всю державу, не лише групу радників. Президент та його дипломатична команда повинні пояснити подальшу стратегію протидії російській агресії".

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"Впродовж багатьох тижнів діяльності нового президента відбуваються міжнародні переговори, обмін заручників, інші дуже важливі речі, але ми так і не почули стратегії нової виконавчої влади щодо нашої міжнародної політики і, в першу чергу, наших відносин з Російською Федерацією - країною-агресором. Якщо президент називає зустрічі проривними, то в чому прорив? І на які компроміси ми маємо йти?



Верховна Рада є частиною команди, яка формує засади зовнішньої політики. І разом - підкреслюю: тільки разом! - ми можемо приймати виважені стратегічні рішення, які рухатимуть Україну вперед", - резюмував нардеп.