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 Політика України
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Все про:Вакарчук (135) ВР (5667) МЗС (1880)

 Вакарчук закликав Зеленського обговорити стратегію протидії агресії РФ на спецзасіданні Ради

Президент і МЗС мають узгодити засади зовнішньої політики України з Верховною Радою, а стратегію протидії російській агресії - презентувати і обговорити на спеціальному засіданні парламенту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук написав на своїй сторінці у Facebook.

"Після повернення 35 заручників на рідну землю ми дізнаємося із заяв міжнародних лідерів та коментарів Президента Зеленського про "активізацію зусиль в Нормандському форматі" та перспективи "відновлення конструктивного діалогу" між Україною та Росією", - написав він.

Вакарчук наголосив, що згідно з Конституцією, президент України представляє нашу державу в міжнародних відносинах: "Ми нагадуємо: всю державу, не лише групу радників. Президент та його дипломатична команда повинні пояснити подальшу стратегію протидії російській агресії".

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"Впродовж багатьох тижнів діяльності нового президента відбуваються міжнародні переговори, обмін заручників, інші дуже важливі речі, але ми так і не почули стратегії нової виконавчої влади щодо нашої міжнародної політики і, в першу чергу, наших відносин з Російською Федерацією - країною-агресором. Якщо президент називає зустрічі проривними, то в чому прорив? І на які компроміси ми маємо йти?

Верховна Рада є частиною команди, яка формує засади зовнішньої політики. І разом - підкреслюю: тільки разом! - ми можемо приймати виважені стратегічні рішення, які рухатимуть Україну вперед", - резюмував нардеп.

Вакарчук закликав Зеленського обговорити стратегію протидії агресії РФ на спецзасіданні Ради 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147925
 
   
 Топ коментарі
 
Славкові головне хоч видимість зробити що він щось робить бо іншого він не вміє.
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Та да, у вазеліна вже мир-дружба-жвачка-нєстрілять. Вже будує мости миру і лугандон.
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И еще, все время нужно говорить:"Сахар".
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