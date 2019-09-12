 Вакарчук закликав Зеленського обговорити стратегію протидії агресії РФ на спецзасіданні Ради

Як інформує Цензор.НЕТ, про це лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук написав на своїй сторінці у Facebook.
"Після повернення 35 заручників на рідну землю ми дізнаємося із заяв міжнародних лідерів та коментарів Президента Зеленського про "активізацію зусиль в Нормандському форматі" та перспективи "відновлення конструктивного діалогу" між Україною та Росією", - написав він.
Вакарчук наголосив, що згідно з Конституцією, президент України представляє нашу державу в міжнародних відносинах: "Ми нагадуємо: всю державу, не лише групу радників. Президент та його дипломатична команда повинні пояснити подальшу стратегію протидії російській агресії".
"Впродовж багатьох тижнів діяльності нового президента відбуваються міжнародні переговори, обмін заручників, інші дуже важливі речі, але ми так і не почули стратегії нової виконавчої влади щодо нашої міжнародної політики і, в першу чергу, наших відносин з Російською Федерацією - країною-агресором. Якщо президент називає зустрічі проривними, то в чому прорив? І на які компроміси ми маємо йти?
Верховна Рада є частиною команди, яка формує засади зовнішньої політики. І разом - підкреслюю: тільки разом! - ми можемо приймати виважені стратегічні рішення, які рухатимуть Україну вперед", - резюмував нардеп.