 Звільнені з російського полону моряки сьогодні дадуть пресконференцію

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", захід розпочнеться о 15:00 у залі №1.
Організатор пресконференції - Генеральний штаб Збройних сил України.
У заході візьмуть участь: капітан другого рангу Денис Гриценко – командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування; старший лейтенант Богдан Небилиця - командир малого броньованого артилерійського катера "Нікополь"; старшина першої статті Олег Мельничук - командир рейдового буксира "Яни Капу"; матрос Андрій Артеменко – старший комендор малого броньованого артилерійського катера "Бердянськ".
Акредитація представників ЗМІ відбуватиметься до 12:00 12 вересня.
Нагадаємо, 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.
Зачем гробить людей?
Или пойдем в атаку?
И другие освобожденные тоже....
Побежали сразу к порошенко - говорят, "Спасибо что не сдали из за нас национальный интерес..." - а Зеленскому такое не говорят...
Видимо их ФСБ обработало там в заключении...
Ось так.
Явно что Сенцова завербовало ФСБ в порохоботы...
Проверить его нужно на детекторе...
Это ж на святых, на порохоботов с говном посягнули
Над таким нельзя ржать
А над чем можно - увидите в Фотожабах: кловун, шмаркля, сиплый, зебилы, зебилы, зебилы и иногда *****.
Потому что тут беспристрастный ресурс!
Ти зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
По крайней мере, ближайшие полгода. Пока идет укрепление власти.