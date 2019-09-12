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 Суспільство
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Все про:моряки (732) обмін (503) прес-конференція (80) полонені (515)

 Звільнені з російського полону моряки сьогодні дадуть пресконференцію

У четвер, 12 вересня, в "Укрінформі" відбудеться пресконференція з нагоди повернення в Україну з російського полону 24-х захоплених військових моряків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", захід розпочнеться о 15:00 у залі №1.

Організатор пресконференції - Генеральний штаб Збройних сил України.

У заході візьмуть участь: капітан другого рангу Денис Гриценко – командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування; старший лейтенант Богдан Небилиця - командир малого броньованого артилерійського катера "Нікополь"; старшина першої статті Олег Мельничук - командир рейдового буксира "Яни Капу"; матрос Андрій Артеменко – старший комендор малого броньованого артилерійського катера "Бердянськ".

Акредитація представників ЗМІ відбуватиметься до 12:00 12 вересня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми зробили все правильно", - звільнений моряк Оприско на зустрічі з Порошенком. ВIДЕО (оновлено)

Нагадаємо, 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147922
 
 
 Топ коментарі
 
Він зателефонує хуйлу і домовиться десь посередині. Всі діла.
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І Сєнцов зввив, що звільнення шляхом здачі національних інтересів знецінює їхню боротьбу та їхні страждання.
Ось так.
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Только барыгу не хвалите на конференции, это унизительно, вас просто люди не поймут. Он вас в ад отправил, а вы его хвалить будете.
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Только барыгу не хвалите на конференции, это унизительно, вас просто люди не поймут. Он вас в ад отправил, а вы его хвалить будете.
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Я уверен что Владимир Александрович никогда не пошлет украинских солдат в воды, либо же на територии, на которые претендует росися!
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Він зателефонує ***** і домовиться десь посередині. Всі діла.
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И тут ты прав.
Зачем гробить людей?
Или пойдем в атаку?
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уже хвалят, благодарят и обнимаются... Освобожденные из российского плена моряки сегодня дадут пресс-конференцию - Цензор.НЕТ 8050
И другие освобожденные тоже....
Побежали сразу к порошенко - говорят, "Спасибо что не сдали из за нас национальный интерес..." - а Зеленскому такое не говорят...
Видимо их ФСБ обработало там в заключении...
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І Сєнцов зввив, що звільнення шляхом здачі національних інтересів знецінює їхню боротьбу та їхні страждання.
Ось так.
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вот видите....
Явно что Сенцова завербовало ФСБ в порохоботы...
Проверить его нужно на детекторе...
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Сейчас соя админам пожалуется и те прибегут удалять
Это ж на святых, на порохоботов с говном посягнули
Над таким нельзя ржать

А над чем можно - увидите в Фотожабах: кловун, шмаркля, сиплый, зебилы, зебилы, зебилы и иногда *****.
Потому что тут беспристрастный ресурс!
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Це ж ваше віддзеркалення до виборів. Чому дивуєшся?
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*********,соловьи и зебилы как с одного письма зачитывают. В своих терр.водах это отправили в ад?(Киев хоть для вас Украина? А как вы оправдаете зельку,когда узнаете,что отпустили моряков за решение газового спора.Или куйло без интереса раздобрился вдруг) Какие же вы зебилы.
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До того йде, що наступна буде там. Звільнені з російського полону моряки сьогодні дадуть пресконференцію - Цензор.НЕТ 9745
Ти зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
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Не думаю что Владимир Александрович начнет сажать военнослужащих.
По крайней мере, ближайшие полгода. Пока идет укрепление власти.
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Обмен конечно был выгоден Путину, но было бы глупо отказываться от обмена.
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Особливо мене зачепило перекручене прізвище командира "Нікополя".Так Богдана Небилицю обізвали Богданом Небилем. Але то таке. От до дуже серйозного. Маю підозру, що частина моряків після сьогоднішньої прес-конференції для зебілів перетворяться з героїв на ворогів-порохоботів. Це аксіома. От лише цікаво, скільки з 24-ох?
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