 Місто для людей, а не для машин: Київрада обіцяє впровадити нову транспортну політику протягом найближчих 5 років

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Київради.
Мета відповідної програми - запровадження нової транспортної політики. Зокрема, планується відійти від автомобілецентризму і зробити столичну інфраструктуру зручною в першу чергу для маломобільних груп населення, пішоходів, велосипедистів і громадського транспорту. Пріоритет надаватимуть розвитку електротранспорту, у планах об’єднати лівобережну та правобережну трамвайні мережі.
"У цій програмі ми не просто декларуємо, а по кроках деталізували новий принцип організації простору: не місто для машин, а місто для людей. І чим менш мобільний учасник руху, тим більше переваг він повинен мати. У такій системі координат буде розвиватися громадський транспорт: оновлення рухомого складу, будівництво метро на Виноградар і на Троєщину, створення зручних пересадочних вузлів з міською електричкою", - наголосив голова постійної комісії Київради з питань транспорту Олексій Окопний.
Окрім того, цільова програма має на меті змінити модель управління транспортною інфраструктурою міста. Йдеться про впровадження систем безготівкової оплати проїзду в громадському транспорті та електронного квитка з широким набором тарифів. Також у програмі закладені витрати на будівництво нових станцій метрополітену.
Загальний бюджет програми, розрахованої на п’ять років, становить 83,4 млрд грн. Більшу частину – 76,1 млрд – фінансуватиме місто, решту суми надійдуть з держбюджету, а також від інвесторів та кредиторів.
Проєкт програми мають розглянути на одному з пленарних засідань Київради.
Надо запретить заезд в Киев не только фур а и личного транспорта.
Потому что так жить нельзя.
Или что то надо думать.
За годы независимости в Киеве построили один! Мост через Днепр, при том, что население города увеличилось в два раза.
За 25 лет построили не более 10 транспортных развязок это просто капля в море.
По всей окружной есть только 4 мостовых развязок и все они строились ещё при союзе.
Догони в ужасном состоянии как по дорожному полотну так и по пропускной способности.
Конечно намного легче просто запретить въезд в Киев, а ещё лучше вообще автотранспорт.
Для Витали с его одной извилиной это самый оптимальный вариант.
Строить все равно никто ничего не будет.
Киев для них дойная корова.
Вкладывать никто ничего не будет?
И да, в Токио автобус всегда ездит по расписанию - вне зависимости от наличия или отсутствия пробок - наш японский переводчик сам удивлялся, говорил, никто не может понять, но автобус до аэропорта едет 40 минут - что по свободным дорогам, что по пробкам.
Одна машина на одну жопу это слишком много места занимает.
Экологически чистая шняга... - топлива нужно 0, и места занимают мало...
Дети в школу не могут попасть.
а теперь говорят, что снова люди виноваты!
или может снова Путин виноват??
столицу нужно переносить, как в Казахстане..
Хтось добровільно вілмовиться від користування власним транспортом ?
Певно що таких буде мізерна кількість.
Звичка совкова, та такі ж самі уявлення про престиж і досі живуть в головах українців.
На авто мені до об'єктів до одного 22 хвилини, до іншого - приблизно 30, до офісу 15.
На громадському транспорті відповідно мінімум 50 хвилин, 60 хвилин, 30 хвилин.
Ще й завжди щось потрібно вести з собою. Де тут совкова звичка, якщо авто банально економить мені до години часу кожного дня?
Да, машин стало намного больше и это надо учитывать при градостроительстве.
Киевская администрация дает разрешения на строительство офисных монстров без учета возрастающего по этой причине машинопотока. Это сложно спрогнозировать и принять превентивные меры?
Шулявский мост (где уже месяц никакого строительного движения). Оставляют "загогулину" для поворота на Гетьмана вместо сноса корпуса Большевика. Это место будущих транспортных проблем.
Берестейка. После реконструкции пропускная способность Победы под путепроводом уменьшилась катастрофически. А все из-за новой конструкции опор и нелогичной разметки, сокращающей количество полос под ним до двух.
Постоянные проблемы на Нивковском путепроводе.
Разруха не в клозетах, а в головах - лень и некомпетентность.
Не дивно, що інфраструктура не витримує. Я от маю машину, але коли в будень треба їхати в центр, то пересідаю на метро - і корона з мене не спадає. І з паркуванням нема проблем - просто не треба лінуватися потім пройти 300-500 метрів!
Хоча насправді деякі кроки допомогли б зменшити затори:
- будівництво перехоплюючих паркінгів біля станцій метро для таких, як я. Лишив там тачку - пересів у метро.
- повна заборона в`їзду вантажних авто в центр міста, а не так як зараз - у спеку чи снігопад. Під центром я маю на увазі не лише Хрещатик, а значно більшу територію.
- світлофори з дистанційним керуванням зі спеціального центру керівництва дорожнім рухом. Щоб в залежності від потоків машин міняти тривалість червоного та зеленого сигналу. на Заході таке з 70-х років є.
- Активніше штрафувати та евакуювати за неправильне паркування.
- ну і ясно, що треба міст добудовувати на Троєщину, розв'язки нові треба, нову кільцеву дорогу і тд, але на це вже треба більші кошти, ніж на вище перераховані заходи.