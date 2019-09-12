 Місто для людей, а не для машин: Київрада обіцяє впровадити нову транспортну політику протягом найближчих 5 років

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Київради.

Мета відповідної програми - запровадження нової транспортної політики. Зокрема, планується відійти від автомобілецентризму і зробити столичну інфраструктуру зручною в першу чергу для маломобільних груп населення, пішоходів, велосипедистів і громадського транспорту. Пріоритет надаватимуть розвитку електротранспорту, у планах об’єднати лівобережну та правобережну трамвайні мережі.

"У цій програмі ми не просто декларуємо, а по кроках деталізували новий принцип організації простору: не місто для машин, а місто для людей. І чим менш мобільний учасник руху, тим більше переваг він повинен мати. У такій системі координат буде розвиватися громадський транспорт: оновлення рухомого складу, будівництво метро на Виноградар і на Троєщину, створення зручних пересадочних вузлів з міською електричкою", - наголосив голова постійної комісії Київради з питань транспорту Олексій Окопний.

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Окрім того, цільова програма має на меті змінити модель управління транспортною інфраструктурою міста. Йдеться про впровадження систем безготівкової оплати проїзду в громадському транспорті та електронного квитка з широким набором тарифів. Також у програмі закладені витрати на будівництво нових станцій метрополітену.

Загальний бюджет програми, розрахованої на п’ять років, становить 83,4 млрд грн. Більшу частину – 76,1 млрд – фінансуватиме місто, решту суми надійдуть з держбюджету, а також від інвесторів та кредиторів.

Проєкт програми мають розглянути на одному з пленарних засідань Київради.