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 Київські новини
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Все про:Київрада (228) транспорт (386)

 Місто для людей, а не для машин: Київрада обіцяє впровадити нову транспортну політику протягом найближчих 5 років

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами депутати підтримали затвердження міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Київради.

Мета відповідної програми - запровадження нової транспортної політики. Зокрема, планується відійти від автомобілецентризму і зробити столичну інфраструктуру зручною в першу чергу для маломобільних груп населення, пішоходів, велосипедистів і громадського транспорту. Пріоритет надаватимуть розвитку електротранспорту, у планах об’єднати лівобережну та правобережну трамвайні мережі.

"У цій програмі ми не просто декларуємо, а по кроках деталізували новий принцип організації простору: не місто для машин, а місто для людей. І чим менш мобільний учасник руху, тим більше переваг він повинен мати. У такій системі координат буде розвиватися громадський транспорт: оновлення рухомого складу, будівництво метро на Виноградар і на Троєщину, створення зручних пересадочних вузлів з міською електричкою", - наголосив голова постійної комісії Київради з питань транспорту Олексій Окопний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві з 1 листопада припинять продаж паперових квитків у наземному транспорті і жетонів у метро

Окрім того, цільова програма має на меті змінити модель управління транспортною інфраструктурою міста. Йдеться про впровадження систем безготівкової оплати проїзду в громадському транспорті та електронного квитка з широким набором тарифів. Також у програмі закладені витрати на будівництво нових станцій метрополітену.

Загальний бюджет програми, розрахованої на п’ять років, становить 83,4 млрд грн. Більшу частину – 76,1 млрд – фінансуватиме місто, решту суми надійдуть з держбюджету, а також від інвесторів та кредиторів.

Проєкт програми мають розглянути на одному з пленарних засідань Київради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147919
 
 
 Топ коментарі
 
Надо не запрещать а строить транспортную инфраструктуру. Киев в этом вопросе отстал на 30 лет.
За годы независимости в Киеве построили один! Мост через Днепр, при том, что население города увеличилось в два раза.
За 25 лет построили не более 10 транспортных развязок это просто капля в море.
По всей окружной есть только 4 мостовых развязок и все они строились ещё при союзе.
Догони в ужасном состоянии как по дорожному полотну так и по пропускной способности.
Конечно намного легче просто запретить въезд в Киев, а ещё лучше вообще автотранспорт.
Для Витали с его одной извилиной это самый оптимальный вариант.
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Киев без зебилов - вот такой должен быть план
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Виталя.
Надо запретить заезд в Киев не только фур а и личного транспорта.
Потому что так жить нельзя.
Или что то надо думать.
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Надо не запрещать а строить транспортную инфраструктуру. Киев в этом вопросе отстал на 30 лет.
За годы независимости в Киеве построили один! Мост через Днепр, при том, что население города увеличилось в два раза.
За 25 лет построили не более 10 транспортных развязок это просто капля в море.
По всей окружной есть только 4 мостовых развязок и все они строились ещё при союзе.
Догони в ужасном состоянии как по дорожному полотну так и по пропускной способности.
Конечно намного легче просто запретить въезд в Киев, а ещё лучше вообще автотранспорт.
Для Витали с его одной извилиной это самый оптимальный вариант.
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Виталя хоть ею шевелит той извилиной.
Строить все равно никто ничего не будет.
Киев для них дойная корова.
Вкладывать никто ничего не будет?
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Витала вам за пару лет своего правления мост построил и вы свинота не образованная на него гоните Місто для людей, а не для машин: Київрада обіцяє впровадити нову транспортну політику протягом найближчих 5 років - Цензор.НЕТ 3854
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понятно..это да..очень нужен был..учитывая, что всё остальное просто идеально..особенно дороги..
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Вас не понять то вам нужен мост то не нужен. Вы хоть сами знаете что хотите?! Місто для людей, а не для машин: Київрада обіцяє впровадити нову транспортну політику протягом найближчих 5 років - Цензор.НЕТ 4712
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Читал, что в Японии сделали все преимущества для общественного транспорта. Например, при подъезде автобуса к перекрёстку, светофор переключается на зелёный, а также выделены отдельные полосы
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У нас тоже выделены отдельные полосы, но по ним самые наглые прутся - штрафуют, конечно, но не помогает.
И да, в Токио автобус всегда ездит по расписанию - вне зависимости от наличия или отсутствия пробок - наш японский переводчик сам удивлялся, говорил, никто не может понять, но автобус до аэропорта едет 40 минут - что по свободным дорогам, что по пробкам.
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Штраф должен быть соизмерим с годовым доходом нарушителя и/или опекуна, если нарушитель не имеет средств, чтобы он был одинаково чувствителен для всех и это касается штрафов не только на дорогах. Например, 5% годового дохода будет 5% для низкооплачиваемого и высокооплачиваемого гражданина.
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Киев без зебилов - вот такой должен быть план
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нада ходіть ножкамі, а нє катацца карєтамі
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Уплотняться нужно в повозках.
Одна машина на одну жопу это слишком много места занимает.
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рикши это тоже выход... - как в Азии ...
Экологически чистая шняга... - топлива нужно 0, и места занимают мало...
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ага, как циганє - кібітка забіта до санітарних норм в два слоя с дєтьмі на руках
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Не лучше в пробках стоять несколько часов.
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а как бєз пробок оправдивать візіти к любовніцам
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Какие визиты к любовницам.
Дети в школу не могут попасть.
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а, так ета дєті вінавати шо пробкі - пара заканчівать со школой. В епоху інтринєта нада пєрєходіть к дістанціонному абучєнію - скальп-школє - тройная иканомія - ні пробок тєбє, а школи мона отдать под застройку - ше сотню муравєйніков налєпіть мона
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Полностью поддерживаю, ведь сейчас, пока мы тут сидим, диджитализация семимильными шагами идет по стране, сокращая расстояния и сближая людей так, что к концу года, как сказал Президент Украины Владимир Александрович Зеленский, вся Украина уместится в смартфоне, поэтому от жалоб на невозможность доставить детей в школу веет, простите за настолько резкое выражение, пещерным мышлением технофоба.
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то шо? Валодзя Алєкзандравідж до канца года прісоєдініт Україну до Крима???
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На самом деле на людей и машин всем насрать! ГОРОД ДЛЯ РЕКЛАМЫ!!! Идти и ехать по улицам Киева просто противно!
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засрали Киев (Малое кольцо) всякими генделями, биз.центрами, и высотками, а дороги остались узкими, потому и проехать нельзя!
а теперь говорят, что снова люди виноваты!
или может снова Путин виноват??
столицу нужно переносить, как в Казахстане..
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придлагаю гУмань - сталіци лучче нє прідумайєш!!!
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Точно, перенести, например, в Кривой Рог, там плотность населения вдвое ниже, можно еще из него нормальный город сделать.
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В великих містах таке враження що все робиться для машинщиків.
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навіть Клічко розуміє що прогулянки містом на приватному дрицапєті - ознака дебілізма Місто для людей, а не для машин: Київрада обіцяє впровадити нову транспортну політику протягом найближчих 5 років - Цензор.НЕТ 1507 але доки ще 44% голосують за зелену шмарклю то для них власний автомобіль Є фетішем
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когда весь город будет в смартфоне... места много появится
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Але майже в кожної людини є машина.
Хтось добровільно вілмовиться від користування власним транспортом ?
Певно що таких буде мізерна кількість.
Звичка совкова, та такі ж самі уявлення про престиж і досі живуть в головах українців.
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До чого тут престиж? Це звичайна зручність та економія часу.

На авто мені до об'єктів до одного 22 хвилини, до іншого - приблизно 30, до офісу 15.
На громадському транспорті відповідно мінімум 50 хвилин, 60 хвилин, 30 хвилин.

Ще й завжди щось потрібно вести з собою. Де тут совкова звичка, якщо авто банально економить мені до години часу кожного дня?
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У Вас экономия. А многие по пробкам в офис едут с утра, а вечером по пробкам назад. Зато на своем авто. Пусть мучаются, раз дураки, но они же паркуют свои авто на тротуарах, что сильно ухудшает жизнь в городе людям.
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Разбаловала тебя цивилизация Ксюха. Готовься принимать в свою квартиру ещё человек двадцать. Что за непонятная привычка, одна семья - одна квартира? Можно ещё есть из одной тарелки, нижнее белье носить по очереди, туалетную бумагу перевернул другой стороной, и она как новая. Выберите меня мером, я вам много прогрессивных реформ проведу.
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А я ще роки з 3 назад попереджав водіїв-долбодятлів що будуть гайки закручувати, особливо в великих містах. Щоб не випендрювались і виконували ПДР і купували лісапеди.
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А в машинах, значит, роботы ездят...
Да, машин стало намного больше и это надо учитывать при градостроительстве.
Киевская администрация дает разрешения на строительство офисных монстров без учета возрастающего по этой причине машинопотока. Это сложно спрогнозировать и принять превентивные меры?
Шулявский мост (где уже месяц никакого строительного движения). Оставляют "загогулину" для поворота на Гетьмана вместо сноса корпуса Большевика. Это место будущих транспортных проблем.
Берестейка. После реконструкции пропускная способность Победы под путепроводом уменьшилась катастрофически. А все из-за новой конструкции опор и нелогичной разметки, сокращающей количество полос под ним до двух.
Постоянные проблемы на Нивковском путепроводе.
Разруха не в клозетах, а в головах - лень и некомпетентность.
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Розмітка на Берестейці - повний капець. І хто її малював???
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Ще дуже по-дибільному намалювали смуги для громадського транспорту на Теліги. особливо там, де ліві повороти є...
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Короче богатые, властьимущие на авто избавятся от нищебродов на авто,т.к. богатые, властьимущие уж точно не при каких обстоятельствах ну не будут ходить пешком по городу и пользоваться общественным электротранспортом! А позволить себе теслу не многие смогут! Долой нищебродов с центра Киева - по моему именно этот лозунг им нужен, а не россказни о заботе о людях!
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Ты еще скажи, что ужесточение требований к автомобилям, программы "городов без машин" и пр. не являются заботой о простых людях.
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И скажу, что это именно так! Загрязнения которые выбрасывают гиганты производства, по сравнению с авто детский лепет, но никто по этому поводу и не париться особо, так , видимость создают все время. Загрязнение рек, азовского моря, водоемов, производственными отходами, фекалиями, химией и т.д. - ты где нибудь видел что бы кто то за это ответил по серьезному? Я не видел))) А теперь задай себе сам вопрос, кто больше вреда приносит!
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Значит для тебя отвал шлака со всей таблицей менделеева в азовское море это забота о людях? Если так, то ты меня рассмешил)))))))))))
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Ще начасі ввести чітки правила про регулювання таксистів яки беруть пасажирів для перевезення. Тому що коли я в Києві викликаю навіть той убер, і іоно приїжджає до мене і починає мені розповідати що воно взагалі-то не таксист а крутий бізнесмен, і всі пасажири мають змінювати правила поедінки в залежності від того хто приїхав, то хочеться взяти такого і довго тикати мордою в УКРАЇНСЬКЕ законодавсьтво яке вже регулює тих хто перевожить пасажирів.
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Киев без бесполезного Киевсовета вот что надо внедрять
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Київ при совку проектувався із розрахунку на 50 машин на 1000 жителів (саме стільки тоді було), але зараз у столиці тотальне зубожіння і 360 машин на 1000 жителів. І це не враховуючи бляхи, які не включені в статистику! А ще кажуть, що при совку жити було лучче... Місто для людей, а не для машин: Київрада обіцяє впровадити нову транспортну політику протягом найближчих 5 років - Цензор.НЕТ 3344
Не дивно, що інфраструктура не витримує. Я от маю машину, але коли в будень треба їхати в центр, то пересідаю на метро - і корона з мене не спадає. І з паркуванням нема проблем - просто не треба лінуватися потім пройти 300-500 метрів!

Хоча насправді деякі кроки допомогли б зменшити затори:
- будівництво перехоплюючих паркінгів біля станцій метро для таких, як я. Лишив там тачку - пересів у метро.
- повна заборона в`їзду вантажних авто в центр міста, а не так як зараз - у спеку чи снігопад. Під центром я маю на увазі не лише Хрещатик, а значно більшу територію.
- світлофори з дистанційним керуванням зі спеціального центру керівництва дорожнім рухом. Щоб в залежності від потоків машин міняти тривалість червоного та зеленого сигналу. на Заході таке з 70-х років є.

- Активніше штрафувати та евакуювати за неправильне паркування.

- ну і ясно, що треба міст добудовувати на Троєщину, розв'язки нові треба, нову кільцеву дорогу і тд, але на це вже треба більші кошти, ніж на вище перераховані заходи.
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Очередные выборы, очередные обещания для нищебродов. Давайте лохи, голосуйте, вам пообещают что каждый автомобилист при встрече с низкомобильным будет ему в ноги кланяться и извиняться. Хорошее название вам придумали хозяева жизни, низкомобилисты.
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Все правильно. В Европе тоже так - центральные части городов узкие и никто не собирается их расширять или делать развязки. Транспортные потоки не должны проходить через город и жилые кварталы.
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