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 Політика України
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Все про:Зеленський (2700) обмін (503) посольство (320) США (5381) полонені (515)

 США запевнили Зеленського в підтримці на шляху до досягнення дипломатичного вирішення конфлікту на Донбасі

У посольстві США в Україні запевнили Президента Володимира Зеленського в підтримці його зусиль із досягнення дипломатичного вирішення конфлікту на окупованих РФ територіях Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні.

Дипломати закликали РФ виконати всі свої зобов'язання в рамках Мінських угод.

"Ми закликаємо Росію виконати всі свої зобов'язання в рамках Мінських угод і запевняємо в нашій підтримці зусиль і прагнення Президента Зеленського щодо досягнення дипломатичного вирішення підбурюваного Росією конфлікту на сході України", - йдеться в повідомленні.

Також у посольстві США в Україні зазначили, що команда американських експертів співпрацює і надає допомогу українській владі, яка докладає зусиль для забезпечення ефективної реінтеграції нещодавно звільнених українців.

"Для нас велика честь мати можливість підтримувати Україну, в той час як вона вітає вдома 35 українців, звільнених з несправедливого російського ув'язнення минулими вихідними", - наголосили у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і Росія можуть провести ще один обмін до кінця року, - Денісова

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

США запевнили Зеленського в підтримці на шляху до досягнення дипломатичного вирішення конфлікту на Донбасі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147918
 
 
 Топ коментарі
 
"...потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться»,-министр внутренних дел Эстонии Март Хельме США заверили Зеленского в поддержке на пути к достижению дипломатического решения конфликта на Донбассе - Цензор.НЕТ 906
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Над этим сарказмом уж и смеяться не хочется...
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Трюдо этак небрежно распустил рарламент Канады.Что-то ему не понравилось в работе депутатов.Выборы 21 октября-4о дней.Видно, научился у Зе распускать непотрибный парламент.
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"...потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться»,-министр внутренних дел Эстонии Март Хельме США заверили Зеленского в поддержке на пути к достижению дипломатического решения конфликта на Донбассе - Цензор.НЕТ 906
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как раз врядли орки с востока рвутся в процветающую Эстонию скорее прокацапские депутаты сделали вброс чтоб такие как вы комментировали и создавали зраду на том месте где ее нет я не слышал подобного нигде- в мородоре федер СМИ тоже подают мнение жопоблока как мнение всей Украине например что мы устали от войны и нам нужно дружить и подают в конце так сказал лидер опозиции мертвечук а впечатление от прочитаного что так хочет вся Украина
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Что не так сказал министр внутренних дел?
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Не думаю, что вид на ПМЖ предоставляется по безвизу. По безвизу - 90 дней из каждого периода в 180 дней. Для ПМЖ с работой такой порядок посещения практически бесполезен.
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Так говорится о безвизе... А доказательством слов министра являются последние выборы президента и в раду, кроме того - четвертьвековая история независимости Украины говорит о том, что в Украине электорат, в основной массе - гомо-советикус, т.к. хочет всё нахаляву, то в таёжном союзе, а то - в ЕС и этот электорат ничем не отличается от тех, кто на квази-референдумах решил, что у них за референдум подарят зарплаты как внутри МКАД...
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Как они тут на цензоре верещали что они экономичесеие беженцы режима порошенки.
Одним словом колбасные мигранты.
Так что все правильно.
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не вижу причин массового потока нелегалов нет сами европейцы говорят а мнение несколько депутатоов не влияет на принятие решение Эстонии тем более что нужно согласие всех стран шенгена а не одной
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Помнится бабка Меркель обещала "пастору", что с Крымом ничего не случится, толко не применять "силовой вариант", думаю дипломатичесого решения этой проблемы нет, все равно этот вопрос рано или поздно будет решаться военными средствами!
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США заверили, что всё решат дипломатическим путём, об этом сказал Джемилёв...
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Правильно!Бабця Шмеркель,как истинная арийка,правопреемница STASI,(которьґй испьґтал на шкуре Мощь Украинского фронта в Отечественную войну)еще и развела беззубого Обмамку,чобьґ только ей дал впинтюрить Украине капитулятивньґй Минск,которьій долго еще будет отхаркиваться кровью украинского народа во благо мародерам Йоропьґ,Х"ла и их марионеток Макрончика с Порошком.Благо Конгресс США заметил подвох-санкции агрессору втиснул,на ассад оккупанта повернул,а затемь и бабке за СП-2 пообещал.Легкой работьґ,друзья!
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двое погибших. какие дипотношения? утюжить пока все не выздыхают.
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проблема даже не количестве погибщих, а в САМИХ ПРИНЦИПАХ (поступаться которыми нельзя, также как идти на компросис)!
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ЗЕбил уже похерил на все он даже не коментирует потери, пуйло и ко похвалили и он еще в эйфории от освобождения пленных теперь он не то что врагом мордор не назовет а будет называть солнцеликого по имени и отчеству Владимир Владимирович пожайлуста не убивайте наших
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Ну как Вы можете?
У Владимира Александровича в детстве кличка "Патриот" была, гимн знал с шести лет и любил исполнить под аплодисменты одноклассников и взрослых.
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А Вова Бланк в детстве вишнёвое варенье даже с косточками ел...
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На Думбасі таки конфлікт? І хто з ким конфліктує?
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Я встиг прочитати відповідь від "тумблера" США запевнили Зеленського в підтримці на шляху до досягнення дипломатичного вирішення конфлікту на Донбасі - Цензор.НЕТ 5596 Пише що повстанці з хунтою конфліктують.
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Мы очень рады! Спасибо нашему Народному Президенту!
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Над этим сарказмом уж и смеяться не хочется...
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Раніше давали зброю тепер дають запевнення.
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а ще особливо утрішне повідомлення з Донбасу за це говоре, як рогаті бажають миру... смерть клятой расіянськой *********!!!!
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ну конечно...зажав 250млн. - остается дипломатическая поддержка!)
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А может вырубить SWIFT и Путина казнит собственный народ ...
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Прочитал сегодня в нескольких местах, что США могут отключить СВИФТ «империи зла». Я бы очень хотел, чтобы империю зла отключили от всего на свете, даже от Солнца и воздуха, но предпочитаю всегда быть реалистом. Быть реалистом - это не значит быть пессимистом, а это значит не верить в чудеса и исходить из реальности и реальных знаний.
США не имеют ни технической, ни юридической возможности отключить какую-либо страну от сервисов СВИФТ (SWIFT - Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication), являющейся частной бельгийской компанией, находящейся, соответственно под юрисдикцией Бельгии и Евросоюза.
Единственный известный случай, когда эта компания отключила целую страну от своих сервисов - это отключение Ирана в соответствии с санкциями, наложенными СБ ООН. В любом ином случае для такого отключения нужно либо решение самой компании, либо санкции, введенные Евросоюзом или правительством Бельгии.

Если кто ссылается на то, что сказал Курт Волкер, то вот, что он буквально сказал. Он упомянул отключение от сервисов СВИФТ как гипотетическую меру, тут же подчеркнув, что эта компания находится в бельгийской юрисдикции.

Предлагаю смотреть на вещи реально, исходя из знания. Знание - сила. И оно обязательно поможет победить зло.
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уточните это позиция США или Трампа?И почему "дипломатический вариант" исключает силовое давление?
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