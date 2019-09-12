 США запевнили Зеленського в підтримці на шляху до досягнення дипломатичного вирішення конфлікту на Донбасі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні.
Дипломати закликали РФ виконати всі свої зобов'язання в рамках Мінських угод.
"Ми закликаємо Росію виконати всі свої зобов'язання в рамках Мінських угод і запевняємо в нашій підтримці зусиль і прагнення Президента Зеленського щодо досягнення дипломатичного вирішення підбурюваного Росією конфлікту на сході України", - йдеться в повідомленні.
Також у посольстві США в Україні зазначили, що команда американських експертів співпрацює і надає допомогу українській владі, яка докладає зусиль для забезпечення ефективної реінтеграції нещодавно звільнених українців.
"Для нас велика честь мати можливість підтримувати Україну, в той час як вона вітає вдома 35 українців, звільнених з несправедливого російського ув'язнення минулими вихідними", - наголосили у відомстві.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".
Одним словом колбасные мигранты.
Так что все правильно.
У Владимира Александровича в детстве кличка "Патриот" была, гимн знал с шести лет и любил исполнить под аплодисменты одноклассников и взрослых.
США не имеют ни технической, ни юридической возможности отключить какую-либо страну от сервисов СВИФТ (SWIFT - Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication), являющейся частной бельгийской компанией, находящейся, соответственно под юрисдикцией Бельгии и Евросоюза.
Единственный известный случай, когда эта компания отключила целую страну от своих сервисов - это отключение Ирана в соответствии с санкциями, наложенными СБ ООН. В любом ином случае для такого отключения нужно либо решение самой компании, либо санкции, введенные Евросоюзом или правительством Бельгии.
Если кто ссылается на то, что сказал Курт Волкер, то вот, что он буквально сказал. Он упомянул отключение от сервисов СВИФТ как гипотетическую меру, тут же подчеркнув, что эта компания находится в бельгийской юрисдикции.
Предлагаю смотреть на вещи реально, исходя из знания. Знание - сила. И оно обязательно поможет победить зло.