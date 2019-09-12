 Росія може створити ракету з необмеженою дальністю ураження до 2025 року, - розвідка США

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише канал CNBC, який відстежує ситуацію з розробкою такого типу зброї.

Новий графік введено навіть після кількох невдалих випробувань, включно із нещодавнім інцидентом під Архангельськом, кажуть в американській розвідці.

"Випробування, імовірно, показали, що ядро ​​крилатої ракети з ядерним двигуном не вдалося запустити, і, отже, вона не змогла виконати "необмежений" політ, яким хвалився Путін", - пише CNBC.

Попри всі невдачі, президент РФ Володимир Путін, на думку експертів з нацбезпеки США, інвестуватиме у створення цієї зброї.

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"Особиста дружба (президента США Дональда) Трампа з Путіним не замінює договорів, які стримували ядерні держави. Що б не говорили обидва лідери, військові витрачають мільярди на нову зброю, націлену один на одного", - сказав Джеффрі Льюїс, експерт з ЯЗ в Інституті міжнародних досліджень Мідлбері в Монтереї.

Довідка. Ракету "Буревестник" (Skyfall в класифікації НАТО) протестували один раз на початку 2019 року, а до того - чотири рази з листопада 2017 по лютий 2018 року. Усі тести закінчилися невдачею. Найдовший випробувальний політ тривав трохи більше двох хвилин: ракета пролетіла близько 35 км, потім втратила керованість і впала. Найкоротший тест тривав чотири секунди: ракета пролетіла близько 8 км.

Нагадуємо, вибух реактивної рухової установки на полігоні в Архангельській області стався 8 серпня.

10 серпня, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".

19 серпня стало відомо, що станції моніторингу радіації в Дубно і Кірові (Росія) після вибуху припинили передавати дані. Їхнє керівництво пояснює це технічним збоєм.

Президент Росії Володимир Путін запевнив главу Франції Емманюеля Макрона, що в зону НП були відправлені незалежні експерти, які займаються оцінкою ситуації, а також контролюють її.