 Росія може створити ракету з необмеженою дальністю ураження до 2025 року, - розвідка США

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише канал CNBC, який відстежує ситуацію з розробкою такого типу зброї.
Новий графік введено навіть після кількох невдалих випробувань, включно із нещодавнім інцидентом під Архангельськом, кажуть в американській розвідці.
"Випробування, імовірно, показали, що ядро крилатої ракети з ядерним двигуном не вдалося запустити, і, отже, вона не змогла виконати "необмежений" політ, яким хвалився Путін", - пише CNBC.
Попри всі невдачі, президент РФ Володимир Путін, на думку експертів з нацбезпеки США, інвестуватиме у створення цієї зброї.
"Особиста дружба (президента США Дональда) Трампа з Путіним не замінює договорів, які стримували ядерні держави. Що б не говорили обидва лідери, військові витрачають мільярди на нову зброю, націлену один на одного", - сказав Джеффрі Льюїс, експерт з ЯЗ в Інституті міжнародних досліджень Мідлбері в Монтереї.
Довідка. Ракету "Буревестник" (Skyfall в класифікації НАТО) протестували один раз на початку 2019 року, а до того - чотири рази з листопада 2017 по лютий 2018 року. Усі тести закінчилися невдачею. Найдовший випробувальний політ тривав трохи більше двох хвилин: ракета пролетіла близько 35 км, потім втратила керованість і впала. Найкоротший тест тривав чотири секунди: ракета пролетіла близько 8 км.
Нагадуємо, вибух реактивної рухової установки на полігоні в Архангельській області стався 8 серпня.
10 серпня, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".
19 серпня стало відомо, що станції моніторингу радіації в Дубно і Кірові (Росія) після вибуху припинили передавати дані. Їхнє керівництво пояснює це технічним збоєм.
Президент Росії Володимир Путін запевнив главу Франції Емманюеля Макрона, що в зону НП були відправлені незалежні експерти, які займаються оцінкою ситуації, а також контролюють її.
гордо е*нул "Буревестеик",
черной молнии подобен!
И об этом все прекрасно знают...
Неготовность ракет "Ангара-А5" привела к изменению планов развития российской системы ГЛОНАСС. После прекращения эксплуатации ракет "Протон-М" вывод на орбиту тяжелых спутников станет невозможен, поэтому их заменят облегченные аппараты.
Читайте больше на https://www.pravda.ru/news/science/1412173-glonass/
Ранее "Правда.Ру" сообщала о планах "Роскосмоса" использовать ракету "Ангара - А5" для отправки космических аппаратов к Юпитеру.
"Ангара" не готова..покищо злетіла два рази ,і зараз -на стадії випробувань...
залишається лише "Союз".. 500 кг "корисної нагрузки"... А маса Глонас-супутника -1 тонна.
который сначала создал самую мощную бомбу, а потом понял,
что не для тех, и всю оставшуюся жизнь с этим жил.
5-6мах-ов?
и это прямо со-старта?
кто-то обосрался с цифрами
можливо і раніше..
але з двома суттєвими недоліками.
1)технологія "Антистелс"(замітна ВСіма засобами розвідки на всій траєкторії)
2) момент вибуху неконтрольований і повністю відповідає теорії невизначеності ГАйзенберга..
Наслідок Pavlotex'f для Принципу невизначеності Гайзенберга щодо РосОборонПрому :
Чим більш складний пристрій виробляють рашенкриворукі ,тим менш зрозумілий і очікуваний результат...
там ракеты. Коробку-автомат пусть научатся делать.