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Все про:розвідка (1457) ракети (504) Росія (19806) США (5381) ядерна зброя (251) Росатом (7)

 Росія може створити ракету з необмеженою дальністю ураження до 2025 року, - розвідка США

Російська ракета з ядерним двигуном і "необмеженою дальністю ураження" буде готова в найближчі шість років: Москва ввела прискорений графік, вважають у розвідці США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише канал CNBC, який відстежує ситуацію з розробкою такого типу зброї.

Новий графік введено навіть після кількох невдалих випробувань, включно із нещодавнім інцидентом під Архангельськом, кажуть в американській розвідці.

"Випробування, імовірно, показали, що ядро ​​крилатої ракети з ядерним двигуном не вдалося запустити, і, отже, вона не змогла виконати "необмежений" політ, яким хвалився Путін", - пише CNBC.

Попри всі невдачі, президент РФ Володимир Путін, на думку експертів з нацбезпеки США, інвестуватиме у створення цієї зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вироблятиме ракети, заборонені умовами договору про ліквідацію, - Путін

"Особиста дружба (президента США Дональда) Трампа з Путіним не замінює договорів, які стримували ядерні держави. Що б не говорили обидва лідери, військові витрачають мільярди на нову зброю, націлену один на одного", - сказав Джеффрі Льюїс, експерт з ЯЗ в Інституті міжнародних досліджень Мідлбері в Монтереї.

Довідка. Ракету "Буревестник" (Skyfall в класифікації НАТО) протестували один раз на початку 2019 року, а до того - чотири рази з листопада 2017 по лютий 2018 року. Усі тести закінчилися невдачею. Найдовший випробувальний політ тривав трохи більше двох хвилин: ракета пролетіла близько 35 км, потім втратила керованість і впала. Найкоротший тест тривав чотири секунди: ракета пролетіла близько 8 км.

Нагадуємо, вибух реактивної рухової установки на полігоні в Архангельській області стався 8 серпня.

10 серпня, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".

19 серпня стало відомо, що станції моніторингу радіації в Дубно і Кірові (Росія) після вибуху припинили передавати дані. Їхнє керівництво пояснює це технічним збоєм.

Президент Росії Володимир Путін запевнив главу Франції Емманюеля Макрона, що в зону НП були відправлені незалежні експерти, які займаються оцінкою ситуації, а також контролюють її.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147916
 
 
 Топ коментарі
 
Главное пусть кремлядь бабла побольше вливает в свои фантазии. И чтобы еще побольше взрывов было как в Архангельской обл. И к 2025 году рашку останется лишь отпеть.
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Мне это очень напоминает т.н. "звездные войны" 80-х. )(уйло сейчас говорит, что они второй раз не клюнут на эту удочку, однако, похоже, что клюнули. Хай щастить!
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ну шоб долететь до воронежа, не нужно иметь неограниченную дальность полёта.
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какую ракету косорукие орки могут сделать американцам понятно давно. мне кажется, это просто такой подход чтобы увеличить военный бюджет США
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Господи, это ж сколько кацапов подохнет в процессе ее создания...
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Созданная мордором "вундервафля" всем хороша и имеет неограниченную дальность полета. Есть один маленький недостаток - взрывается, не пролетев и пары десятков километров. Но то таке...
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И тогда в Северодвинске
гордо е*нул "Буревестеик",
черной молнии подобен!
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Ракету сделать можно, и американцы это знают - они в каком-то 60-м году испытали опытный образец. Но вот пока от этой ракеты добьются устойчивого полета хотя бы на пару тысяч километров юудет засрана радиацией вся территория России. Они кажись перенесли испытания под Архангельск потому, что полигон на Новой Земле после двух неудачных пусков стал непригоден для людей. Блин, это какой-то супер дебилизм - летающий над головами Чернобыль!
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путин сказал -надо,мутанти ответили -ЕСТЬ ! ))))
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Петуха из говна в итоге они слепят!)))
И об этом все прекрасно знают...
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ГЛОНАСС перейдет на мини-спутники из-за неготовности тяжелой ракеты

Неготовность ракет "Ангара-А5" привела к изменению планов развития российской системы ГЛОНАСС. После прекращения эксплуатации ракет "Протон-М" вывод на орбиту тяжелых спутников станет невозможен, поэтому их заменят облегченные аппараты.
Читайте больше на https://www.pravda.ru/news/science/1412173-glonass/

Ранее "Правда.Ру" сообщала о планах "Роскосмоса" использовать ракету "Ангара - А5" для отправки космических аппаратов к Юпитеру.
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ходять слухи,що "Протонів",котрі ще можуть злетіти в Росії залишились одиниці...(40 відсотків Протону -західна комплектація)...
"Ангара" не готова..покищо злетіла два рази ,і зараз -на стадії випробувань...

залишається лише "Союз".. 500 кг "корисної нагрузки"... А маса Глонас-супутника -1 тонна.
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Российские учёные помнят опыт жизни Андрея Сахарова,
который сначала создал самую мощную бомбу, а потом понял,
что не для тех, и всю оставшуюся жизнь с этим жил.
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Самый короткий тест длился четыре секунды: ракета пролетела около 8 км. Источник: https://censor.net.ua/n3147916\\\\\\\\\\\\

5-6мах-ов?

и это прямо со-старта?

кто-то обосрался с цифрами
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Она долго летела падая, еще и ветер сильный был Росія може створити ракету з необмеженою дальністю ураження до 2025 року, - розвідка США - Цензор.НЕТ 9200 Может она и вообще ничего на двигателях не пролетела, а просто рвануло так, что ее за 8 км нашли, но стало сильно неудобно и для отчета наверх написали несколько сек.
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Росія може створити ракету з необмеженою дальністю ураження до 2025 року, - розвідка США

можливо і раніше..
але з двома суттєвими недоліками. Росія може створити ракету з необмеженою дальністю ураження до 2025 року, - розвідка США - Цензор.НЕТ 9545
1)технологія "Антистелс"(замітна ВСіма засобами розвідки на всій траєкторії)
2) момент вибуху неконтрольований і повністю відповідає теорії невизначеності ГАйзенберга.. Росія може створити ракету з необмеженою дальністю ураження до 2025 року, - розвідка США - Цензор.НЕТ 8627
Наслідок Pavlotex'f для Принципу невизначеності Гайзенберга щодо РосОборонПрому :
Чим більш складний пристрій виробляють рашенкриворукі ,тим менш зрозумілий і очікуваний результат...
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Охолодження ядерного реактора ракети(а це найголовніше) під великим сумнівом..Бибух відбувся саме з перегрівом...
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Шо, опять?! Ëбнутый Вова Путин-***** решил всех напугать якобы «испытаниями» «оружия возмездия»: «Новой сверхракеты Х#уйло-Буревестник-Капут-1». Вот, дебил бл@дь.
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Студия Союзмультфильм выпустила новый мультик «Испытания новой сверхракеты «Вова Путин-Х#уйло-Капут-1»».
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как бы создавать двигатели для истребителей 4-го и 5-го поколения кацапы не могут.Да и с вертолетными движками полная жопа.Ракетоносители для "мирного космоса" еще времен ссср и морально устарели.Нового ничего нет,но упорото продолжают жрать кактус.Почему же так стало??? Да потому что воровать не получается.Не дают проклятые амегиканцы.Ас ядерным движком ваще жопа.Украсть негде,ибо штаты прекратили это дело в связи с безнадежностью и сомнительным результатом.А )(уйло как Гитлер,пытается ухватиться за соломинку и создать оружие возмездия.Клинический идиот из страны дураков.Амеж тем территория мордора постепенно превращается в ядерный полигон
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Козляндия фиатовский движок штамповала 40 лет и не смогла развить - какие уж
там ракеты. Коробку-автомат пусть научатся делать.
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У ëбнутого Вовы ***** ничего нет, кроме студии Союзмультфильм, которая будет заниматься НИР и ОКР, и выпустит новый мультик «Испытания новой сверхзвуковой сверхракеты «Х#уйло-******-Капут-1»».
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Неограниченная дальность с непрогнозируемой траекторий. Опять не везет Воронежу.
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Союзмультфильм готовит к выпуску новые серии мультфильмов о грозном«оружии возмездия» царя *****-Вонючки:«Испыт.новой сверхракеты Х#уйло-Капут-1»,«Сверхзвуковой косм.говнолапоть Рогозин-дебил-2» и др.
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Сколько можно позориться этими запусками? Рукожопые РАКЕТОЗАПУСКАТЕЛИ, делайте то, что умеете. Например, Петухов из Г#овна - красиво получается и заработать можно.
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Продовжуйте дальше фінансувати Московію через інвестиції в їх економіку, будівництво газових потоків, купуйте газ, "лобизайте "великого "ПУ як Макроша ..... і через 6 років кремлівський "сапог" будуть мити в Сені, в Ніцці, в Рейні, на берегах океанів Північної Америки ..... Дочекаєтесь. Світ, Європа в своїх рішеннях щодо кремля попрала всі принципи демократії, честі, совісті, справедливості; ведуть себе як остання повія, продали і продовжують продавати свою душу і тіло варвару за тридцять сірібряників, вІд вас тхне "ватою", ганьба. Скоро ввійдете окремою областю в склад Московії.
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А ну-ка прекратить истерику. Это все мультики. Повторяйте за мной, это все не на самом деле, это все не на самом деле...
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Брехня. Любой вышиватник подтвердит, шо там давно все сгнило или распилено на металлолом, за который купили фуры водки.
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