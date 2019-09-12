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 Суспільство
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Все про:Аваков (1236) Нацполіція (8177) звільнення (653) Аброськін (442)

 Аброськін спростував своє звільнення

Перший заступник голови Національної поліції України - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін залишається на своїй посаді.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, він обговорив свою ситуацію з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Зараз Аброськін залишається на своїй посаді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Донецькій області три добровольчі підрозділи передали зброю Національній поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Сьогодні пишуть мені друзі й не зовсім друзі. Так, я мав розмову з Міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Поки на сьогодні залишаюся на місці. Наразі в Маріуполі, де наші добровольці віддали зброю, яка потрібна для захисту держави, загалом 10 тонн. Дякую вам, побратими, за захист нашої країни", - йдеться в публікації.

Аброськін спростував своє звільнення 01

Нагадаємо, декларації перед звільненням подали перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції, генерал поліції другого рангу В'ячеслав Аброськін (був призначений на посаду в липні 2017 року), заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління, генерал поліції третього рангу Віталій Невгад (був призначений на посаду у вересні 2017 року), заступник голови Нацполіції - начальник Департаменту захисту економіки, генерал поліції третього рангу Ігор Купранець (був призначений на посаду в листопаді 2017 року).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масових звільнень з держслужби не буде. Це популістський підхід, - глава Нацагентства з питань держслужби Ващенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147915
 
 
 Топ коментарі
 
Подивіться уважно на фото і прочитайте новину, а не лише заголовок.
Добровольців РОЗЗБРОЇЛИ.
Не бачу жодного обуреного зебуїна, який раніше тут верещав, що Петя не дає воювати.
Є інші теми і фотки, гляньте скільки в них було зброї.
А тепер НЕМА.
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свыня в Украине одна- петролексеич,он же мародер, лалита-агент кремля, алкаш, брехло, злодюга и ворюга
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Ні. Я не чула, щоб ваш свин Хуйло сепарків роззброював.
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Ключевое слово "поки"
Аваков подал в отставку.
antikor.com.ua/articles/327405-avakov_podal_v_otstavku__hurnalist

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Сам то читал какую желтушную грязь там пишут? Какой то журналист запостил в фейсбуке что якобы Аваков подаст в отставку..но это не точно, и подтверждения никакого нет? Нах этот мусор сюда сваливать??
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Какое такое оружие добровольцы аброське отдали?
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Саме це і є класичним прикладом СПАМу.
Саме для таких випадків існує кнопка СПАМ.
А на сайті ця кнопка використовується не за призначенням, а для затикання рота опонентам.

Доброго ранку, Україно!
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Адвокат Саакашвили, 32-летняя Валерия Коломиец стала заместителем министра юстиции Украины. Ломаем Систему дпльше
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Зараз коли знайому зелешоблу запитуєшь "ну і як вам нові закони (ціни, депутани) і макаєшь у зелене лайно, одразу :" та шо ти начінаєшь, давайтє не будєм о палітікє, всє оні адінаковиє". А раніше так не було. Раніше" барига, влада краде, роттердам+, ахмєтов, нічо нє дєлаєцца" 🤷‍♀️
(C)
@takidaya
🤔
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Во всем винаваты палитэки @
Дубль два.
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нові закони прекрасні, ціна на газ уже знизилась за період відсутнеості Бариги близько 20%, рекордний ріст ВВП , я знаю, що це все тобі не подобається, але нам пох думка кацапа
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Подивіться уважно на фото і прочитайте новину, а не лише заголовок.
Добровольців РОЗЗБРОЇЛИ.
Не бачу жодного обуреного зебуїна, який раніше тут верещав, що Петя не дає воювати.
Є інші теми і фотки, гляньте скільки в них було зброї.
А тепер НЕМА.
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Ні. Я не чула, щоб ваш свин ***** сепарків роззброював.
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свыня в Украине одна- петролексеич,он же мародер, лалита-агент кремля, алкаш, брехло, злодюга и ворюга
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Если вы о разоружении всяких "добровольцев" в лднрии, то там такое было.
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Програли війну і державу.
Ідіоти...
***** будете вклонятись і дамбас відгодовувати та відбудовувати.
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треба було башкой думати у 2014, не було б такого
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Может с Кремлём новая украинская власть договорилась о сокращении армий с обеих сторон? и все армии будут отводить до Львова?
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досить вірогідний сценарій.
незабаром замість американців на Яворівському полігоні будуть москалі.
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Владимир Александрович будет ополченцам медали давать.
Как путин Кадырову.
Убил своего первого украинца в 16 лет значит герой защитил свой город.
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Ну вот видите, при любых раскладах Львов это Украина.Не хочеш вчити мову будешь пахнуть срусским миром как бамбасс.
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То милицию реформировал Аваков,теперь нужно аваковскую полицию реформировать Аброськин опроверг свое увольнение - Цензор.НЕТ 3869
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А остановку прекращения безвизового режима и торговли с Россеей Зеленский не предложил?
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ПЕСики виють від безсилля.. Яка краса.. Лєпота Аброськин опроверг свое увольнение - Цензор.НЕТ 487
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Аваков в 2014 году оправдывал нахождение Пожиданова на посту начальника ДОУМВД, что Пожиданов вернулся из Словянска на обстрелянном автомобиле. Итак Пожидавнов и сидел в управе в Донецке, а сепаратисты свободно ходили по Донецку .
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