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 Політика України, Суспільство
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Все про:діти (1660) Кабмін (3109) кібербезпека (313) медіагігієна (5) Офіс Президента (88)

 Чотири міністерства об'єднають зусилля для розробки інструментів захисту дітей від "загроз віртуального світу", - ОП

В Офісі Президента відбулася зустріч уповноваженого з прав дитини Миколи Кулеби і керівників профільних міністерств для координації зусиль зі створення інструментів, що захищатимуть дітей від загроз віртуального світу.

Українські діти не захищені від цифрових небезпек, пише Цензор.НЕТ з посиланням на сайт президента. При цьому 92% дітей віком до 12 років мають доступ до глобальної мережі. За жодної попередньої влади співпраці між державними органами для створення відповідних програм захисту не було.

"60% підлітків готові зустрітися з онлайн-другом, котрим може стати будь-хто. У цьому віці діти не пов’язують цифрову та реальну загрози", – наголосив на проблемі Микола Кулеба.

Він також зазначив, що 22% дітей віком до 10 років переглядають порнографічні матеріали. "Це прямо дорівнює отриманню травми, яка змінює модель поведінки людини вже в дорослому віці", – переконаний уповноважений Президента з прав дитини.

Міністерства соціальної політики, освіти, цифрової трансформації та культури, молоді і спорту об’єднають зусилля для розробки інструментів захисту українських дітей на державному рівні та імплементації цих інструментів у різних сферах та інституціях.

До розробки планується залучити батьків, учителів, соціальних працівників, волонтерів. Перші напрацювання очікуються уже в 2019 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Носіння світловідбивних жилетів для учнів молодшої школи в темну пору стало обов'язковим

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147914
 
 
 Топ коментарі
 
чебурнет от друга заленскага куйла
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че-то мы все больше становимся похожими на куйлостан
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заняться больше нечем, вот уроды имитирующие бурную деятельность, и по куйловсеи хотящие все контролировать и запретить
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Зеленский все правильно делает. Детей нужно защищать от педофилов, порнухи, наркоты. Но соевые против, все гадят Украине.
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Нужно изолировать украинский сегмент интернета от мировой сети. Что бы в нем были только

проверенные материалы. Назовем его зеленет.
Четыре министерства объединят усилия для разработки инструментов защиты детей от "угроз виртуального мира", - ОП - Цензор.НЕТ 9675
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Я так понимаю что мои комментарии против Пороха подпадают под "угрозу виртуального мира" детей порохоботов и по этому их удаляют?
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хто задає такий дискурс??? для України зовсім інше важливе!
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заняться больше нечем, вот уроды имитирующие бурную деятельность, и по куйловсеи хотящие все контролировать и запретить
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Прем'єр-міністру пишуть програму - боротьба з інтернетом, захист дітей від алкоголізму і смартфона, розгляд питання з якого боку двері відкривати. Всім гуртом, запиваючи трускавецьким коняком, шукали питання, які у змозі вирішити - і знайшли.
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че-то мы все больше становимся похожими на куйлостан
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Ну если ты живешь в Крыму то или "лднр" то понятно почему , а в свободной Украине у нас такого нет
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благодаря зелесвину уже есть, и да, я живу в киеве
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Мені ось цікаво, а як вони виявили, що"...22% детей в возрасте до 10 лет просматривают порнографические материалы..."?Источник: https://censor.net.ua/n3147914
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це округлили. Насправді 22,76587659876987%
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Тобто, у нас також почалося...Будь яке лайно на державному рівні починають з "захисту дітей", а закінчують багаторічнім вироком за " нелояльність до влади"...Я вважаю, що інтернет має бути вільною єкстеріторіальною зоною, немає чого державним слугам туди лізти...
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І за допомогою яких інструментів пропонується це вирішувати? Взагалі то існують опції "батьківський контроль" в браузерах, Android, і навіть в іграх. Кому недостатньо, можна створити black list на домашньому роутері, і безліч програм, аж до програм корпоративної безпеки, ну, для параноїків.

Шановні Зеленіни не наривайтесь, інтернет вас породив, інтернет вас і винесе.
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Да никто их не вынесет. Народ не позволит. Слишком много на кон поставлено, слишком накалена обстановка в мире. Уйдет Владимир Александрович и мы снова погрузимся в нищету и разруху.
Хотя бы двадцать лет еще мирного развития, чтобы наверняка. Не отпустим , Владимир Александрович!
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Полная ХРЕНЬ! Это уже другое поколение, нехер "старичкам-маразматикам" лезть со своим "уставом" в культуру, социум и представления другой генерации (,доживайте "динозавры" свое время и помирайте - это естественный процесс эволюции), толку все равно никакого не будет, кроме взаимной и ненужной агрессии и непонимания! До вас тысячи лет пытались дураки "исправлять" молодежь и без всякого успеха, почему сейчас должно быть как-то иначе?!

«Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей».
(Сократ, V в. до н.э.)

«Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления. Ибо эта молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна».
(Гесиод, 720 год до н.э.) Четыре министерства объединят усилия для разработки инструментов защиты детей от "угроз виртуального мира", - ОП - Цензор.НЕТ 6344
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Немного не по теме, но очень интересно:
Украинцы заплатят за отопление, даже если в квартирах нет батарей: решение Верховного суда - https://www.facenews.ua/news/2019/458592/
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Просто команда Зеленского уже научена горьким опытом своего предыдущего хозяина- Януковича. Ведь все мы знаем что и Портнов, и Богдан, и Разумков- элита Партии Регионов. Так что впереди закон о наказании за критику власти и больше трех не собираться.
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от угроз реального мира ни одно министерство не спасёт
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гниды - за реальные бабки борьба с виртуальной угрозой.

Остап Бендер слабак по сравнению с нынешними проходимцами.

А там ещё и "Голос" петуха Вакарчука соевого борется за эмансипацию женщин.
одна срань...
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