 Чотири міністерства об'єднають зусилля для розробки інструментів захисту дітей від "загроз віртуального світу", - ОП

Українські діти не захищені від цифрових небезпек, пише Цензор.НЕТ з посиланням на сайт президента. При цьому 92% дітей віком до 12 років мають доступ до глобальної мережі. За жодної попередньої влади співпраці між державними органами для створення відповідних програм захисту не було.
"60% підлітків готові зустрітися з онлайн-другом, котрим може стати будь-хто. У цьому віці діти не пов’язують цифрову та реальну загрози", – наголосив на проблемі Микола Кулеба.
Він також зазначив, що 22% дітей віком до 10 років переглядають порнографічні матеріали. "Це прямо дорівнює отриманню травми, яка змінює модель поведінки людини вже в дорослому віці", – переконаний уповноважений Президента з прав дитини.
Міністерства соціальної політики, освіти, цифрової трансформації та культури, молоді і спорту об’єднають зусилля для розробки інструментів захисту українських дітей на державному рівні та імплементації цих інструментів у різних сферах та інституціях.
До розробки планується залучити батьків, учителів, соціальних працівників, волонтерів. Перші напрацювання очікуються уже в 2019 році.
проверенные материалы. Назовем его зеленет.
помощь детям - благое дело! ))))
Шановні Зеленіни не наривайтесь, інтернет вас породив, інтернет вас і винесе.
Хотя бы двадцать лет еще мирного развития, чтобы наверняка. Не отпустим , Владимир Александрович!
«Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей».
(Сократ, V в. до н.э.)
«Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления. Ибо эта молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна».
(Гесиод, 720 год до н.э.)
Украинцы заплатят за отопление, даже если в квартирах нет батарей: решение Верховного суда - https://www.facenews.ua/news/2019/458592/
Зеленский так любит Россию, что решил построить её в Украине
а про свого Божка чого не згадуєш, соя
Остап Бендер слабак по сравнению с нынешними проходимцами.
А там ещё и "Голос" петуха Вакарчука соевого борется за эмансипацию женщин.
одна срань...