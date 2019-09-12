 Чотири міністерства об'єднають зусилля для розробки інструментів захисту дітей від "загроз віртуального світу", - ОП

Українські діти не захищені від цифрових небезпек, пише Цензор.НЕТ з посиланням на сайт президента. При цьому 92% дітей віком до 12 років мають доступ до глобальної мережі. За жодної попередньої влади співпраці між державними органами для створення відповідних програм захисту не було.

"60% підлітків готові зустрітися з онлайн-другом, котрим може стати будь-хто. У цьому віці діти не пов’язують цифрову та реальну загрози", – наголосив на проблемі Микола Кулеба.

Він також зазначив, що 22% дітей віком до 10 років переглядають порнографічні матеріали. "Це прямо дорівнює отриманню травми, яка змінює модель поведінки людини вже в дорослому віці", – переконаний уповноважений Президента з прав дитини.

Міністерства соціальної політики, освіти, цифрової трансформації та культури, молоді і спорту об’єднають зусилля для розробки інструментів захисту українських дітей на державному рівні та імплементації цих інструментів у різних сферах та інституціях.

До розробки планується залучити батьків, учителів, соціальних працівників, волонтерів. Перші напрацювання очікуються уже в 2019 році.

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