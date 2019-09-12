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 Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1132) цвинтар (69) пам'ять (614) прапор (204)

 Комунальники зняли синьо-жовті прапори, встановлені на могилах загиблих бійців на Краснопільському кладовищі Дніпра

У Дніпрі комунальники зняли синьо-жовті прапори, встановлені на Краснопільському кладовищі біля могил загиблих бійців активістами.

Як передає Цензор.НЕТ, інформацію про це Радіо Свобода підтвердила директорка департаменту соціальної політики мерії Дніпра Юлія Дмитрова.

За її словами, до Дня Незалежності України ініціативна група без узгодження з міською владою та адміністрацією цвинтаря встановила на кладовищі кілька десятків металевих флагштоків з прапорами.

Встановленим прапорам не могли гарантувати збереження на цвинтарі, адже він – у зоні постійного впливу вітрів, каже посадовець. Окрім того, на адресу мерії почали надходити скарги.

"У нас є робоча група, ми розробили стратегію впорядкування цвинтаря. Домовились упродовж пів року встановити однотипні пам’ятники на могилах бійців, імена яких були встановлені. Наступний момент – замінити хрести на могилах невстановлених бійців. Ми домовились: встановити єдиний великий флагшток біля пам’ятної стели з Державним прапором України, щоб на державні свята його підіймати, а під час жалобних заходів – приспускати. За цими всіма могилами стежить КП "Ритуальні послуги", адміністрація Краснопільського цвинтаря, яка відповідає за порядок. І приходити й щось там самочинно робити біля чужих могил не можна. Принаймні треба було спитати", – сказала Юлія Дмитрова.

За її словами, прапори та флагштоки були зняті акуратно й наразі зберігаються в адміністрації цвинтаря.

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Представниця ініціативної групи, волонтерка батальйону "Донбас" Аліна Смірнова розповіла Радіо Свобода, що у серпні активісти власним коштом встановили на могилах бійців на Краснопільському кладовищі вісім прапорів батальйону "Донбас" та 21 прапор України.

За її словами, наразі зняття прапорів викликало обурення в ініціаторів проєкту й родин загиблих.

"Ми будемо наполягати на тому, щоб принаймні прапори батальйону "Донбас" були повернуті на місце, на кожну могилу. На цьому цвинтарі загалом поховано 11 бійців "Донбасу", родичі на цьому наполягають. Думаю, всі розуміють, що означає прапор батальйону для бійців. Якщо вони не повернуть прапори на місце, ми їх встановимо самі. А ще – документи про це ляжуть на стіл президенту", – обіцяє Смирнова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147911
 
 
 Топ коментарі
 
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По мере того , как Порошенко нанавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
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Може я сплю та це страшний сон мені наснився?
Ніт, зебіли, ви надовго не затримаєтесь.
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"Установленным флагам не могли гарантировать сохранение на кладбище, ведь оно - в зоне постоянного воздействия ветров, говорит чиновник. Кроме того, в адрес мэрии начали поступать жалобы."

Так они сердобольные за флаги переживали. Чтобы значит не обветрились и не намокли.
Интересно, а кто и на что жаловался? кому мешали украинские флаги?
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Это,чтобы путлера не раздражать.Даже погибшие герои мешают зеленому капитулировать!Это первые сигналы того,что будет вытравливаться память о погибших.
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В этом споре обе стороны имеют свои доводы и логику, а компросимом могло быть установка на пямяткие небольших металический флажков, установку обычных флагов ограничить до 40 дней от даты смерти!
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ради партнерства ничО не жалко
Коммунальщики сняли сине-желтые флаги, установленные на могилах погибших бойцов на Краснопольском кладбище Днепра - Цензор.НЕТ 5619
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ватним чінушам прапори глаза ріжуть постійно нагадують о "нєнавістной хахляндії"
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Тут питання не в синьо-жовтих прапорах, а в тому, що таким способом украінців провіряють на терпимість. Сьгодні прапори викинули, завтра Гімн не включать на урочистих лінійках в школах, а потім і могили зрівняють з землею щоб не муляли око. Так вже було не раз в нашій історіі. Хто не знає - на Західній Украіні до приходу московських окупантів в селах були кургани - пам"ятні могили січовим стрільцям. В перші ж дні окупаціі 1939 року всі могили були , розриті, всі хрести знищені. Украінці, будьте пильні! Наші вороги настільки підлі, що лише жорстоий спротив іх зупинить, лише кулак для них аргумент.
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а потім діти цих оскверненних(в більшості своїй) - весело воювали за Вілікава і Мудрава Сталіна. нащо взагалі згадувати рабів?
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це те місто, де солнцелікій мер порохобот, який за вшивого баригу заклиав голосувати, та беркутят на роботу брвв?
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Тепер треба чекати заборони української мови під приводом: "не извращать мову - ведь не все её понимают".
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Днепр он такой патриотичный...

Особенно Кривой Рог.
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стесняюцо - скажите спасибо, что эти могилы пока не срыли....
вот не было бы у погибших воинов родни, так бы уже и сделали, что бы "ту сторону" не драконить....
а так, видимо еще опасаюцо....
сарказм конечно, не нужно здесь, извините, но зло берет от последних наши новостей.Комунальники зняли синьо-жовті прапори, встановлені на могилах загиблих бійців на Краснопільському кладовищі Дніпра - Цензор.НЕТ 3718
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это Зебобики все делают, сдают Украину......
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не знаю як ви, а я вже хоч зараз готовий виходити на Майдан, бо терпіти цих ЗЕбілів вже немає сил!!! Комунальники зняли синьо-жовті прапори, встановлені на могилах загиблих бійців на Краснопільському кладовищі Дніпра - Цензор.НЕТ 7755
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Де імена,прізвища,адреса,тих хто скаржився на українські прапори?! Всіх позбавити громадянства. Якщо нема,комунальників посадити.
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заголовок із серії " у пошуках Зради"

заголовок ЩО НЕ КОРЕЛЮЄ З ТЕКСТОМ ВИКЛИКАВ 'бурлєніє говєн'...(.типово для Цензора.)

Денис Коновалов 4caafe82
не знаю як ви, а я вже хоч зараз готовий виходити на Майдан, бо терпіти цих ЗЕбілів вже немає сил!!!
dd13

это Зебобики все делают, сдают Украину..
Игорь Карпов

ватним чінушам прапори глаза ріжуть постійно нагадують о "нєнавістной хахляндії"


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