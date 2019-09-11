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Все про:Конгрес США (271) допомога (868) Мерфі Кріс (4)

 Конгрес США виділить Україні гроші навіть всупереч рішенню Трампа, - сенатори Джонсон і Мерфі

У разі, якщо американський президент Дональд Трамп спробує заблокувати виділення Україні $250 млн допомоги, Конгрес зможе ухвалити відповідне рішення. Таку думку 10 вересня висловили американські сенатори, республіканець Рон Джонсон і демократ Кріс Мерфі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Джонсон висловив упевненість, що протидію Трампа в цьому питанні Конгрес подолає "на двопартійної основі".

Мерфі, зі свого боку, зазначив, що під час нещодавньої поїздки в Україну спілкувався з чиновниками в Києві і побачив, що у них немає розуміння причин можливого утримання грошей. Сенатор від Демократичної партії США стверджує, що цю тему українці піднімали на кожній зустрічі з ними.

Американські законодавці підкреслили, що Конгрес США підтримує Україну "незалежно від того, що робить президент" Трамп.

Читайте також: Сенатори США очікують, що Конгрес виділить Україні $250 млн військової допомоги, навіть якщо Трамп заблокує її

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147909
 
   
 Топ коментарі
 
А Зачем ЗЕбобикам деньги? Финансировать строительство моста сепарам, что б им если что было легче наступать???
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зебил, вы там уж определитесь - то ли "садить" к Н.Г., то ли Майдан-3 и развешивать зебилов на йолках будем
Конгрес США виділить Україні гроші навіть всупереч рішенню Трампа, - сенатори Джонсон і Мерфі - Цензор.НЕТ 7337
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Роман Донік‏ @donikroman

Конгрес США виділить Україні гроші навіть всупереч рішенню Трампа, - сенатори Джонсон і Мерфі - Цензор.НЕТ 1293

На одном участке фронта, ордынцы решили, что если у них позиция укреплена бетонными плитами, то они могут позволить себе безнаказанно обстреливать наши позиции. Наши им не поверили и решили проверить. Оказалось, что правильно сделали, когда не поверили.

Конгрес США виділить Україні гроші навіть всупереч рішенню Трампа, - сенатори Джонсон і Мерфі - Цензор.НЕТ 9497
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Во дебил, галаперидол закончился? Лапти надень
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теперь можете выделять и не бояться что Барыга половину,если не больше,украдет Конгрес США виділить Україні гроші навіть всупереч рішенню Трампа, - сенатори Джонсон і Мерфі - Цензор.НЕТ 4282
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Надеюсь, что сегодня застрелилось не одно Зебильное создание! Моряки, которые по Зе логике должны были ненавидеть Пороха за "преступные приказы" сегодня встречались с ним и обнимались!
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Ну и зачищено! Представляю,що тут було...
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