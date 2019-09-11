 Конгрес США виділить Україні гроші навіть всупереч рішенню Трампа, - сенатори Джонсон і Мерфі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Джонсон висловив упевненість, що протидію Трампа в цьому питанні Конгрес подолає "на двопартійної основі".

Мерфі, зі свого боку, зазначив, що під час нещодавньої поїздки в Україну спілкувався з чиновниками в Києві і побачив, що у них немає розуміння причин можливого утримання грошей. Сенатор від Демократичної партії США стверджує, що цю тему українці піднімали на кожній зустрічі з ними.

Американські законодавці підкреслили, що Конгрес США підтримує Україну "незалежно від того, що робить президент" Трамп.

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