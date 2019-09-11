 Генпрокурор Рябошапка назвав основні завдання з перезавантаження роботи прокуратури

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку генпрокурора в Фейсбук.
"Вчора парламент у першому читанні підтримав проект закону №1032 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури". Він передбачає ряд нагальних задач для перезавантаження прокуратури", - написаd Рябошапка.
Такими завданнями є:
- Оптимізувати чисельність і провести переатестацію прокурорів. Спеціальні кадрові комісії із залученням міжнародних експертів перевірятимуть як професійні компетенції, так і доброчесність.
- Забезпечити донабір на вакантні посади серед фахівців з відповідним досвідом у сфері права і вищою юридичною освітою. Будь-хто з відповідною освітою, досвідом і знаннями зможе зайняти вакансії в органах прокуратури будь-якого рівня.
- Трансформувати військову прокуратуру. Військові прокурори за бажанням зможуть так само пройти атестацію і перевірку на доброчесність і стати частиною нової системи органів прокуратури. Куруватиме процес головний військовий прокурор Віктор Чумак.
- Розробити стратегію розвитку прокуратури, систему оцінювання якості роботи прокурорів, вимірювання та регулювання навантаження на прокурорів.
"З прийняттям відповідного закону ми невідкладно почнемо оновлення системи", - заявил генпрокурор.
.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо......
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Функцій в неї вже, ніби, нема ніяких.