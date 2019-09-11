 Генпрокурор Рябошапка назвав основні завдання з перезавантаження роботи прокуратури

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку генпрокурора в Фейсбук.

"Вчора парламент у першому читанні підтримав проект закону №1032 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури". Він передбачає ряд нагальних задач для перезавантаження прокуратури", - написаd Рябошапка.

Такими завданнями є:

Оптимізувати чисельність і провести переатестацію прокурорів. Спеціальні кадрові комісії із залученням міжнародних експертів перевірятимуть як професійні компетенції, так і доброчесність.

Забезпечити донабір на вакантні посади серед фахівців з відповідним досвідом у сфері права і вищою юридичною освітою. Будь-хто з відповідною освітою, досвідом і знаннями зможе зайняти вакансії в органах прокуратури будь-якого рівня.

Трансформувати військову прокуратуру. Військові прокурори за бажанням зможуть так само пройти атестацію і перевірку на доброчесність і стати частиною нової системи органів прокуратури. Куруватиме процес головний військовий прокурор Віктор Чумак.

Розробити стратегію розвитку прокуратури, систему оцінювання якості роботи прокурорів, вимірювання та регулювання навантаження на прокурорів.

"З прийняттям відповідного закону ми невідкладно почнемо оновлення системи", - заявил генпрокурор.

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