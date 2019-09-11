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Все про:ГПУ (3214) Військова прокуратура (571) Чумак (47) Рябошапка Руслан (103)

 Генпрокурор Рябошапка назвав основні завдання з перезавантаження роботи прокуратури

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка назвав низку невідкладних завдань, які необхідні для перезавантаження роботи органів прокуратури.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку генпрокурора в Фейсбук.

"Вчора парламент у першому читанні підтримав проект закону №1032 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури". Він передбачає ряд нагальних задач для перезавантаження прокуратури", - написаd Рябошапка.

Такими завданнями є:

  • Оптимізувати чисельність і провести переатестацію прокурорів. Спеціальні кадрові комісії із залученням міжнародних експертів перевірятимуть як професійні компетенції, так і доброчесність.
  • Забезпечити донабір на вакантні посади серед фахівців з відповідним досвідом у сфері права і вищою юридичною освітою. Будь-хто з відповідною освітою, досвідом і знаннями зможе зайняти вакансії в органах прокуратури будь-якого рівня. 
  • Трансформувати військову прокуратуру. Військові прокурори за бажанням зможуть так само пройти атестацію і перевірку на доброчесність і стати частиною нової системи органів прокуратури. Куруватиме процес головний військовий прокурор Віктор Чумак.
  • Розробити стратегію розвитку прокуратури, систему оцінювання якості роботи прокурорів, вимірювання та регулювання навантаження на прокурорів.

"З прийняттям відповідного закону ми невідкладно почнемо оновлення системи", - заявил генпрокурор.

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Генпрокурор Рябошапка назвав основні завдання з перезавантаження роботи прокуратури 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147908
 
   
 Топ коментарі
 
Ех, не буде у нас уже ніколи таких потужних прокурорів, як Луценко. Ну хто ще зможе відкривши 1 500 000 справ, отримати мильну бульбашку як результат?
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мирко, не премію розраховуєш своїми випорожненнями тут? Наївний.
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Заробитчане не будут ездить в Польшу, а будут работать тут за 3 копейки (с). Шедевр агитации (на самом деле нет). Автор предлагает дерьмо заменить на гуано?Или просто ёжиков голым задом думает попугать?
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Правильно сделал, а то кляйсман с гриссасуем усе секретные изобретения пида рассии подарили. Генпрокурор Рябошапка назвал основные задачи по перезагрузке работы прокуратуры - Цензор.НЕТ 6297 Генпрокурор Рябошапка назвал основные задачи по перезагрузке работы прокуратуры - Цензор.НЕТ 4562 Генпрокурор Рябошапка назвал основные задачи по перезагрузке работы прокуратуры - Цензор.НЕТ 4562
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.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо......
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мирко, не премію розраховуєш своїми випорожненнями тут? Наївний.
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Мирку, продовжуй збирати анекдоти, це весело.
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Уже слышали от каждого нового ген. прокурора. Если проще: те же яйца только в профиль.
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Свіжі огірки підкидати в бочку? Ніхто порядний туди не піде.
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Ех, не буде у нас уже ніколи таких потужних прокурорів, як Луценко. Ну хто ще зможе відкривши 1 500 000 справ, отримати мильну бульбашку як результат?
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когось взагалі цікавлять новини з прокуратури? Куди їх повісити - чи на стіну прибити, чи на хліб намазати - одна даремна балаканина, й та ні про що.
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молодец Рябошапка, действуй не глядя на скулеж Барыги и его шавок
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Все сказав, крім того, чим та модернізована і перезавантажена думає займатися.
Функцій в неї вже, ніби, нема ніяких.
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