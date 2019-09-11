 "Ми з татом повертаємося додому", - дочка підозрюваного у справі про катастрофу МН17 Цемаха заявила про виїзд на Донбас

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню", про це вона написала в соцмережах.
Ймовірно, йдеться про тимчасово окуповану територію Донбасу.
Як передає "Новинарня", про це в середу, 11 вересня, Марія Левченко-Цемах написала на сторінці в соцмережі "ВКонтакте".
"Ну, що, є в житті щастя, справедливість, є хороші люди! Тепер жити трохи простіше. Ура, дорогі мої! Їдемо додому!" - йдеться в дописі.
Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.
Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.
5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.
Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.
За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.
Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха, який вилетів у "Внуково" разом з іншими обміняними особами, повідомив The Insider.
Чему ты радуешься, дура? Твоему папочке после прибытия домой останется жить от силы неделю-две, после чего исчезнет без вести примерно на два метра в направлении вниз. И, типа, "никто не виноват", Россия ни при чем. Ради этого его и обменяли. Аминь.
А чтобы не выдавать его Нидерландам и при этом не попасть под санкции
Теперь ху-ло скажет, что он на территории Украины , у них и спрашивайте.
вы мозговые ампутанты... нет слов.. "сам захотел"..... а ты в курсах вообще что он был под мерой пресечения и не имел право никуда "хотеть" без ведома следователя? или для тебя тоже его "суд отпустил" а не вазелин?
большего идиотизма я давно тут не читал от зебобиков... давай жги дальше...
кстати - а освободили его по звонку из ОП или по норме закона?