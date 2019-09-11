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 "Ми з татом повертаємося додому", - дочка підозрюваного у справі про катастрофу МН17 Цемаха заявила про виїзд на Донбас

Дочка підозрюваного в організації катастрофи малазійського боїнга МН17 Володимира Цемаха повідомила, що повертається з батьком "додому".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню", про це вона написала в соцмережах.

Ймовірно, йдеться про тимчасово окуповану територію Донбасу.

Як передає "Новинарня", про це в середу, 11 вересня, Марія Левченко-Цемах написала на сторінці в соцмережі "ВКонтакте".

"Ну, що, є в житті щастя, справедливість, є хороші люди! Тепер жити трохи простіше. Ура, дорогі мої! Їдемо додому!" - йдеться в дописі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міжнародне слідство перекваліфіковувало Цемаха зі свідка у справі MH17 у підозрюваного, - євродепутат від Нідерландів Пірі

Ми з татом повертаємося додому, - дочка підозрюваного у справі про катастрофу МН17 Цемаха заявила про виїзд на Донбас 01

Читайте також: Розвідник Гержан, який втратив ногу під час вивезення Цемаха: Відразу після поранення я був притомний, побачив свою відірвану стопу. ВIДЕО

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха, який вилетів у "Внуково" разом з іншими обміняними особами, повідомив The Insider.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147906
 
 
 Топ коментарі
 
Та немає у вас дому. Ви зрадили і дім, і державу...
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Че ты хочеш,если кацапотвари попавшие в донецк визжат:Дамой не вирнусь! Тута лучшшы!
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Если Цемах так нужен был Путину, то нафига он теперь этого Цемаха отпускает хрен знает куда, где его опять могут выкрасть?
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Ну да, ну да, отпускает, на все четыре стороны, мелкими кусочками
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Выкрасть вряд ли, а вот убить как важного свидетеля - это 100%.
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Легче было бы отправить его в военный госпиталь и там успокоить навсегда, мол не выдержал переживаний и усё. Он же теперь может рвануть в Киев, сдаться и проситься в тюрьму в Нидерландах, сделка со следствием... и т.д.
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Про Нидерланды ему надо было сразу думать и соглашаться. Теперь уже поздно. Завалят старого дурака.
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«Вышел в степь донецкую парень молодой» и хрен его там теперь найдут.Рано радуешся , моли Бога , чтобы и тебя в месте с папой , те " хорошие люди " не прикопали в лесочке.
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"...Едем домой!"
Чему ты радуешься, дура? Твоему папочке после прибытия домой останется жить от силы неделю-две, после чего исчезнет без вести примерно на два метра в направлении вниз. И, типа, "никто не виноват", Россия ни при чем. Ради этого его и обменяли. Аминь.
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Телефон, цыган и курощуп заждались этого ублюдка. Хотя, ждать осталось совсем немного...
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Для того и отпускают, чтобы через пару дней "от снаряда кровавых карателей погиб геройской смертью" ну и далее по тексту.
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Не, не для этого
А чтобы не выдавать его Нидерландам и при этом не попасть под санкции
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Так это взаимосвязано. Нет человека - нет проблемы, а лучше всего его убрать на территории дыныры, так к пуйлу вопросов меньше будет, потому что ихтамнет.
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шота ни видна радасти на ипальнике этава асвабаждьоннава впопучленца русскава мира. видать хорошо понимает шо пистец близок. в атличие от малахольной дочи
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Не забувайте виконувати інструкції, які вам дали офіцери СБУ після вербування. До зв'язку, агент Цемах(Бамбук)
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"Просто сюр" был когда Надiю Савченко всем миром спасали из кровавых рук гебни, чуть от голода не умерла бидна дивчина. Правда вернулась откормленной, но то такое. А через полгода её уже в Украине посадили по надуманным обвинениям, но всему миру на неё было уже наплевать. И никто её не уже не спасал, даже кровавая гебня.
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И теперь у кого требовать ЕС его выдачи? У днр? Так его же не существует.
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Щось здається, що йому сподобалось, а що - стільки вражень, уваги, Київ, Москва, літаки, халявна жратва на цюгундері і персональна охорона... І якщо перефразувати - за одного вже міняного, двох неміняних дають. То ж чекаємо продовження епопеї "повернення блудного Цемаха".
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Думал будет "Ветерок".. Не угадал, будет "Сепар"...
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шо и следовало ожидать.
Теперь ху-ло скажет, что он на территории Украины , у них и спрашивайте.
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Тепер цьому Цемаху доведеться на ніч двері шваброю підпирати, щоб КеГеБісти не викрали, бо всім відомо - свідки їхніх злочинів довго не живуть.
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Кацап - это диагноз, не лечится. Папа уже не жилец. Белые тапочки и деревянный макентош от Х"!йла в подарок. Дочку в казарму к опочленцам или на органы.
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Важно чтобы с её папой ничего не случилось по дороге домой.
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Е ні, щуроморді, вас так просто пло не відпустить. Найкращий варіант - знову бути викраденими по новій.
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Тепер Цемаха потрібно прибрати, так як він допоможе оркам викрити тих співробітників СБУ, які його вивезли. А в нас нині СБУ "займатиметься справедливим перерозподілом соціальних благ" - так сказав керівник служби, колишній кварталівець. СБУ показало, що може працювати, але зелений "сцикун" тільки зливати їх роботу, незважаючи на загиблих...
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Кацапы быстро сообразили, что грохнуть этого Цемаха на своей территории это значит расписаться в своей причастности к сбитию Боинга , а вот на территории дыныры самое то, идут боевые действия. Хотя наверняка все так и было задумано, главное, что его надо было вытянуть с Украины.
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Есть хорошие люди! Теперь жить немного проще. Ура, дорогие мои! Едем домой!

"Ми з татом повертаємося додому", - дочка підозрюваного у справі про катастрофу МН17 Цемаха заявила про виїзд на Донбас - Цензор.НЕТ 2565
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не долго дочка будет радоваться. они там, в Лугандоне, что все такие тупые?
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Ну что ж, можно будет снова его вытащить оттуда и на этот раз отдать голландцам
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где те зедибилы которые рассказывали про "много ходов очка" вазелина "вот теперь то расия обязана его выдать голандцам потому как он не гражданин расии. а мы не имели права" и при этом у них в башке уживается тот факт что выдать гражданина Украины кацапии вазелин право имел.
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Ты никак не уймешься. Цемах поехал на Масковию добровольно. Никто его не выдавал. Понимаешь? В Нидерланды ему предлагали - он не захотел. А вот на Масковию захотел. Что тебе тут непонятно?
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серьезно? сам? на рейсовом самолете? и ***** не требовал его выдать?
вы мозговые ампутанты... нет слов.. "сам захотел"..... а ты в курсах вообще что он был под мерой пресечения и не имел право никуда "хотеть" без ведома следователя? или для тебя тоже его "суд отпустил" а не вазелин?
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А это плохо, что его Вазелин отпустил? Лучше бы он остался здесь, а наши моряки и Сенцов, Балух, Гриб, Кольченко сгнили в тюрьмах у кацапов?
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так "выдал" его вазелин или "цемах сам захотел"? ты уже определись
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Обьясняю, как это вижу я. Ему предложили освобождение, при условии, что он добровольно отправится либо в Нидерланды, либо в Масковию. Он выбрал Масковию. Так как требования Конституции о невыдаче своих граждан хоть и формально, но соблюсти надо было. Цемах сам по себе Украине был не нужен. Он был нужен, как козырь для переговоров или с Европой, или с Москвой. Москва оказалась более настойчива, чем Нидерланды. Потому и получила Цемаха. А мы получили 35 украинцев из московских тюрем. Устраивает тебя такая трактовка?
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и розовые пони рядом прыгают "как это вижу я. Ему предложили освобождение, при условии, что он добровольно отправится либо в Нидерланды, либо в Масковию"
большего идиотизма я давно тут не читал от зебобиков... давай жги дальше...

кстати - а освободили его по звонку из ОП или по норме закона?
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Ипать-ипать, личико… дочка русскаго мира
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Какое-то очень грустное лицо у цемаха. ))) очень хочет возвращаться. ))))
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