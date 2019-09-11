 Посла Чехії викликали для надання пояснень щодо зустрічі Земана з "підкарпатськими русинами", - МЗС України

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"У зв'язку з появою в ЗМІ інформації про зустріч президента Чехії Мілоша Земана з представниками чеської неурядової організації "Всесвітня рада підкарпатських русинів" 11 вересня до Міністерства закордонних справ України було запрошено посла Чеської Республіки в Україні Радека Матула для отримання роз'яснень", - йдеться в повідомленні.
Чеський дипломат заперечує будь-які заклики з боку Чехії до русинської автономії в Закарпатті та підтвердив підтримку територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів.
Нагадуємо, раніше чеські ЗМІ повідомили, що президент Чехії Мілош Земан прийняв делегацію з семи осіб, які, за їхніми словами, "представляють інтереси русинів, що домагаються автономії у складі України".
ЗЕленськогоЯкубовича помітили на візку в Аеропорту в москві. Карма.
здається у Чорногорії біля басейну нає...колінцем об кахлю
Це пише ватник
ЗЕленськийБойко папірекран , а не читає.
Кацапе, ти навіть не здогадуєшся, яке ви всі, кацапи, є убожество.
Новий прем'єр троха підмочив трусєля:
https://www.youtube.com/watch?v=_93PQdXq7_0
Глава МВД Эстонии предложил вернуть визы для украинцев
Парламент Эстонии вскоре рассмотрит инициативу об отмене безвизового режима для граждан Украины. Об этом заявил в среду, 11 сентября, глава МВД Эстонии Март Хельме, пообещав представить депутатам соответствующую законодательную инициативу уже этой осенью. «Те, кто приезжает сюда,- это не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо советикусы". Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться»,- объяснил министр,