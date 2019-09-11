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 Політика України, За кордоном
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Все про:Закарпаття (805) МЗС (1878) Чехія (256) Земан (43)

 Посла Чехії викликали для надання пояснень щодо зустрічі Земана з "підкарпатськими русинами", - МЗС України

МЗС викликав посла Чехії в Україні для пояснень з приводу зустрічі президента Чехії Мілоша Земана з представниками "Всесвітньої ради підкарпатських русинів".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"У зв'язку з появою в ЗМІ інформації про зустріч президента Чехії Мілоша Земана з представниками чеської неурядової організації "Всесвітня рада підкарпатських русинів" 11 вересня до Міністерства закордонних справ України було запрошено посла Чеської Республіки в Україні Радека Матула для отримання роз'яснень", - йдеться в повідомленні.

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Чеський дипломат заперечує будь-які заклики з боку Чехії до русинської автономії в Закарпатті та підтвердив підтримку територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

Нагадуємо, раніше чеські ЗМІ повідомили, що президент Чехії Мілош Земан прийняв делегацію з семи осіб, які, за їхніми словами, "представляють інтереси русинів, що домагаються автономії у складі України".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147904
 
 
 Топ коментарі
 
Кажуть Аваков подав у відставку.
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Дуже... Чутки поки що. Без офіциозу.
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Прекрасные лозунги для развала империи.
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монголоиды -потомки против монголоидов-орков бунтуют
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Злітав до Криму)) Ватніка ЗЕленського Якубовича помітили на візку в Аеропорту в москві. Карма.

Посол Чехии был вызван для дачи пояснений относительно встречи Земана с "подкарпатскими русинами", - МИД Украины - Цензор.НЕТ 1019
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хіба до криму? (що йому у тому лайні робити?)
здається у Чорногорії біля басейну нає...колінцем об кахлю
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Запам"ятайте усі: поляки ,чехи,******,кацапи і усіляка наволоч-в Україні є тільки один вид русінів який офіційно визнаний -це підземний тобто мертвий.і хто хоче бути оригінальним русіном ******* чи ще якимось колаборантом за кацапські гроші-спочатку на гіляку. Посол Чехии был вызван для дачи пояснений относительно встречи Земана с "подкарпатскими русинами", - МИД Украины - Цензор.НЕТ 1416
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І коли це рюкзакян був символом Майдану?
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Добрі грибочки!

Це пише ватник ЗЕленський Бойко Посол Чехии был вызван для дачи пояснений относительно встречи Земана с "подкарпатскими русинами", - МИД Украины - Цензор.НЕТ 8546
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Песики, ви взагалі по суті питання відповідати вмієте, чи "чєлюсть" не дозволяє? Те що аваков кричав: "мусора не люді" не робить його символом Революції Гідності. Він потім і спалився не раз. Від розгону блокади, коли майданівців і атошників мусора на коліна поставили, до рюкзаків синочка і Княжичів тощо.
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Пишеш їм пишеш, а кацап Зебіл один фуй нюхає папір екран , а не читає.
Кацапе, ти навіть не здогадуєшся, яке ви всі, кацапи, є убожество. Посла Чехії викликали для надання пояснень щодо зустрічі Земана з "підкарпатськими русинами", - МЗС України - Цензор.НЕТ 7754
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Ви задайотє ніправільниє вапроси!!! Посол Чехии был вызван для дачи пояснений относительно встречи Земана с "подкарпатскими русинами", - МИД Украины - Цензор.НЕТ 6460
Новий прем'єр троха підмочив трусєля:

https://www.youtube.com/watch?v=_93PQdXq7_0
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хАхли-малороси, ЗеБіли, ви здобули! радійте, сволото.

Глава МВД Эстонии предложил вернуть визы для украинцев

Парламент Эстонии вскоре рассмотрит инициативу об отмене безвизового режима для граждан Украины. Об этом заявил в среду, 11 сентября, глава МВД Эстонии Март Хельме, пообещав представить депутатам соответствующую законодательную инициативу уже этой осенью. «Те, кто приезжает сюда,- это не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо советикусы". Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться»,- объяснил министр,
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Хто хоч трохи знає історію і українську літературу, той розуміє, що 100 років тому русинами називали ВСІХ західних українців! У творах і наукових працях Франка русини - це і галичани, і гуцули з бойками, і буковинці, і закарпатці...
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И здесь для петикантропов зрада увяла, не распустившись.
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Прочитал новость.Реакция МИД безукоризненная.Вопросов нет.Я тут один из немногих,кто по теме...Но..у петьков другая задача...
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