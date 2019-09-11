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 Події, За кордоном
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Все про:Польща (1927) вбивство (1893)

 Поляк застрелив українку через нерозділене кохання, втік до Німеччини, де був убитий поліцейськими

У місті Гожув Великопольський на заході Польщі в середу вдень, 11 вересня, в громадській пральні місцевий житель застрелив з пістолета працівницю цього закладу, 26-річну українку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє польське видання Interia.pl.

Як повідомляється, після втечі й переслідування вбивцю українки застрелила поліція неподалік від Берліна.

"Характер убивства вказує на те, що воно було скоєно свідомо, спрямоване проти конкретної особи. Свідками трагедії були інші працівники пральні. Поранену співробітницю не вдалося врятувати", - заявив представник поліції Любуського воєводства Марцин Малуда.

За інформацією місцевих ЗМІ, 26-річний Павло Р. застрелив знайому українку у зв'язку з тим, що вона не хотіла зустрічатися з ним.

Після вбивства зловмисник утік до Німеччини. Недалеко від Берліна дорогу йому перегородили місцеві поліцейські. Він вийшов з автомобіля і направив на них зброю, після чого поліція відкрила вогонь на ураження.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147903
 
 
 Топ коментарі
 
Жаль девочку,мои соболезнования родным. И близким,дэбилов хватает везде
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Да не боись. Тебя не пристрелят. Ты ж интернет-анонимус.
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Очень такое славянское преступление: "Так не достанься же ты тогда никому!"

Идиот и недоумок. Жаль только молодую дивчину, которую в 26 лет лишил жизни этот недоделок в припадке животной ревности...
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Новини на г+г:
В Калинівці знов пожежа, горять військові склади... Яке щастя - жертв немає, але все готово для евакуації
А зараз ми вас покажемо відео пожежі 2017 року, коли постраждали купа будинків і людей...

Це *******, а не журналісти
(C)
@VasiliskaShater
🤔😳
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Жаль девочку,мои соболезнования родным. И близким,дэбилов хватает везде
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какая трагическая история....
все умерли...
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Да...трагедія...а поляк міг би усе хепіендом закінчити-взяв би й сам застрелився... Поляк застрелил украинку от безответной любви, сбежал в Германию, где был убит полицейскими - Цензор.НЕТ 1011
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Кого ты там нюхаешь никому не интересно.
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Поліція зразу відкрила вогонь на ураження. Це не українська мягкотіла поліція... Нашим ще вчитися і вчитися...
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Не так вже він її і любив, якщо після вбивства втікав в іншу країну.
Просто ненормальний якийсь...
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Тобі і це не світить ніколи,так в старих дівах за клавою на Цензорі і старість зустрінеш
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який ви доброзичливий.. як оцей придурок.
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Да нормальной девушке лучше уж самой, чем с интелектуально альтернативно одаренным типа тебя.
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Фрезіровщік,ти вже,що писати навчивсь,переходь на українську
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Да я только учу. Понимаю хорошо, а вот сам говорить еще не могу.
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І як тебе взяли в ольгіно,це ж палєво зі старта
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Вы хотите сказать что Вас взяли в Ольгино за знание украинского?
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идиот неуравновешенный... жаль девочку...
копы - молодцы!
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А вот если бы да кабы...,сначала копы застрелили этого шизика а потом девушка оплакивала его (правда не долго).,сюжет жизни был бы идеален!
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Псих знав, що його вб'ють поліцейські. Це така форма самогубства. Ну що сказати... Трагедія класична... "Так не доставайся же ты никому"... А потім і сам.
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Ты там в себя какую-нибудь полячку не влюбил случайно?
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Та какая там жесть ?

Мелодрама.

Вот в "Ромео и Джульетте" двое малолеток устроили своими разборками 6 трупаков.
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Нет повести печальнее на свете
Чем Тимошенко ловит Трампа в туалете...
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Психопат - это очень опасный тип. Девушки, изучите все признаки психопата и обходите таких десятой дорогой.
Девчонку жалко, а ведь могла ещё жить и жить.
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Психопаты не предсказуемы, вот в чем проблема...Жаль барышню, очень жаль.
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Да, непредсказуемы, но легко вычисляемы.
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Северо-восточнее Украины находится территория, 86% жителей которого влюблены в психопата. А вы говорите "десятой дорогой".
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Нє , ну німец є німец . Красавці . І ніяких продажних судів , ніякої застави . Все чесно і справедливо . Ще й суспільству не прийдеться 15 років годувати придурка .
Молодці .
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німець за 100 євро вдавиться, й дуже нечесні в грошовому плані, не ідеалізуй неідеальне.
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