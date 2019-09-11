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Все про:Денісова (360) ID-картка (51)

 Моряки і колишні політв'язні отримають ID-паспорти, - Денісова

Людмила Денісова заявила, що колишні військовополонені українські моряки й інші звільнені з російського ув'язнення українці отримають ID-паспорти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в Фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні почали реалізацію спільної ініціативи з керівництвом Державної міграційної служби України з оформлення ID-паспортів.

Нові документи отримають звільнені 7 вересня військові моряки і політв'язні, які втратили їх під час перебування в полоні або утриманні в ув'язненні на території РФ або якщо є необхідність в їхньому оновленні.

Для зручності й оперативності процесу ДМС організувала виїзд мобільного пункту паспортного сервісу до місць, де хлопці проходять лікування.

Сподіваюся, що видача готових ID-карток відбудеться найближчим часом".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147902
 
   
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Что за бред? Я в Болгарии ID-карты еще в 2006 видел у местных. Что не так?
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Классная штука этот ваш ID-паспорт! Вот только бланк А-4 на обычной бумажке, который еадо обязательно предъявлять с ID-паспортом - это супер...
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другими словами малороссы... - таких 73%...
Встретить украинца это большая удача на самом деле... - вымирающий вид...



Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·1 ч

Министр внутренних дел Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают в Эстонию. "Это не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо-советикусы".
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нема что комментировать...
(без бумажки ты букашка)
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Давно пора всім перейти на ID . А то ходимо з тою макулатурою , як мавпи в середньовіччі . Встидно кому сказати . Ми ж не зімбабве і не якась там русня недорозвинена .
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Собственно, шо за бред. Сейчас не выдают бумажных паспортов. К чему это новость? Они и сами могут ножками сходить и все получить. Судя по их внешнему виду.
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ага, давно пора чип в голову или в руку - удобно, и не надо ходить с пластиком, как дикари неолита. стыдно кому сказать. мы ж не роися какая-то и не Vitaliy Darmits какой-то недоразвитый)

вот эти 73% в аду гореть в аду еще при земной жизни будут. даю руку зеленского на отсечение - вот увидите
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Было бы очень даже по- феншую, если бы оперативно и организованно выдали эти самые ID, а потом скромно доложить о проделанной работе.
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