 Моряки і колишні політв'язні отримають ID-паспорти, - Денісова

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в Фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні почали реалізацію спільної ініціативи з керівництвом Державної міграційної служби України з оформлення ID-паспортів.

Нові документи отримають звільнені 7 вересня військові моряки і політв'язні, які втратили їх під час перебування в полоні або утриманні в ув'язненні на території РФ або якщо є необхідність в їхньому оновленні.

Для зручності й оперативності процесу ДМС організувала виїзд мобільного пункту паспортного сервісу до місць, де хлопці проходять лікування.

Сподіваюся, що видача готових ID-карток відбудеться найближчим часом".

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