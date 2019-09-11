 Моряки і колишні політв'язні отримають ID-паспорти, - Денісова

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в Фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "Сьогодні почали реалізацію спільної ініціативи з керівництвом Державної міграційної служби України з оформлення ID-паспортів.
Нові документи отримають звільнені 7 вересня військові моряки і політв'язні, які втратили їх під час перебування в полоні або утриманні в ув'язненні на території РФ або якщо є необхідність в їхньому оновленні.
Для зручності й оперативності процесу ДМС організувала виїзд мобільного пункту паспортного сервісу до місць, де хлопці проходять лікування.
Сподіваюся, що видача готових ID-карток відбудеться найближчим часом".
Встретить украинца это большая удача на самом деле... - вымирающий вид...
Старшина Запаса
@StarshinaZapasa
·1 ч
Министр внутренних дел Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают в Эстонию. "Это не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо-советикусы".
(без бумажки ты букашка)
вот эти 73% в аду гореть в аду еще при земной жизни будут. даю руку зеленского на отсечение - вот увидите