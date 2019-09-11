 Верховна Рада сформувала делегацію в ПАРЄ - Геращенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила народний депутат від "Європейської солідарності", член парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".
За даними агентства, у складі делегації - 12 членів і 12 їхніх заступників: 14 народних депутатів (сім членів і сім заступників - ред.) з фракції "Слуга народу", два - від фракцій "Опозиційна платформа - за життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Голос" і групи "За майбутнє".
Член профільного комітету, народний депутат від "Європейської солідарності" Марія Іонова в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила, що керівника делегації поки не вибрали.
Придурок, по тому каналу уже невозможно воду пустить😀😀😀
Часто пишет и тут же сам себе отвечает - это, чтобы казалось, что порохоботов много.
є ціна тонни вугілля по "схемі Ротердам+" - 1741₴ за тонну
є ціна тонни вугілля по схемі "Нафта Форс" Коломойського - 2500-2700₴ за тонну
Ваш жирний Ситнєк з ***** допоміг зарубати 1.
На скільки зменьшать комунальні?
(C)
@iddqd_ua
🤔
Така країна нематиме ніде поваги !
«Ви лише вислухали відмови в Берліні, Парижі і на цьому все? Ви, маючи всі можливості і інструменти, як очільник дипломатії, не запропонували жодних зустрічних умов? Чому не знайшли часу зустрітися з українською делегацією, яка просила про зустріч? Ми би пояснили, що міг зробити президент. Чому не набрали Порошенка, який би теж міг пояснити, що робити, бо робив не один раз? Не треба перекладати свій провал на інших», - зауважив керівник української делегації в ПАРЄ.
«Кто на ком стоял?»
люди просто втомились.
від тих текстів певно в очах вже все пливе.
теж мені, разоблачітєль кацапні...
менше їм лайкайте, якщо українцем себе вважаєте.
різниця лише в тому, що у вас час від часу виникають до мене якісь претензії, тобто, я теж маю право висловити свою думку щодо вас.
знову ж таки - слідкуй за собою.
Тётя Роза
- Изя, а почему у Президента, премьера и руководителя ОП есть ручки и листики, а у Бени нет? - Так Беня сразу же сказал им: «Берите ручки и записывайте!»
--- довольны клоуном зебилы продали украину
--- порохоботы мрази мародер вор
--- зебобики вы сделали это вместе
--- порох свинья мальдивская
*(повторить бесконечное число раз)
Тётя Роза @Anakoyher 11 мин.11 минут назад
Роза много раз попадала пальцем в небо, делая прогнозы.
ᅠХотела бы попасть пальцем в небо очередной раз.
ᅠᅠᅠПотому, что в этот раз мой прогноз: украинцев ждёт референдум о реинтеграции Донбасса. ᅠᅠ
А может даже и о федерализации.
ᅠИначе зачем менять и так ручной ЦИК?
С чево начінаецца "Родіна"?
С "Громады", что Паша собрал,
С крутых разношерстных товарищей,
Что дарят под выборы нал.
А может, она начинается
С забытой давно ЕЭСУ,
С тех газовых схем с Белокаменной
Что бабки прынцессе несут?
С чево начінаецца "Родіна"?
С двух лямов за каждый мандат,
С того договора с Валодею,
Где каждому есть свой откат.
А может, она начинается
С протухшей мечты о ПР-БЮТ
И с новых Лозинских с Портновымы
Которые в Раду пройдут ?
С чево начінаецца "Родіна"?
С бигморды под каждым окном,
И с курсом на нью-каалицыю
С премьером Медведчуком?
Сегодня она разгоняется
Рекламой на раша-ТВ,
И с мирного плана, что бабушке
Дедок сочиняет в Кремле...
С чево начінаецца "Родіна"...2018