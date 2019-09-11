EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  3779  78
Все про:ВР (5667) Геращенко Ірина (932) ПАРЄ (578)

 Верховна Рада сформувала делегацію в ПАРЄ - Геращенко

Парламент сформував постійну делегацію Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила народний депутат від "Європейської солідарності", член парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За даними агентства, у складі делегації - 12 членів і 12 їхніх заступників: 14 народних депутатів (сім членів і сім заступників - ред.) з фракції "Слуга народу", два - від фракцій "Опозиційна платформа - за життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Голос" і групи "За майбутнє".

Член профільного комітету, народний депутат від "Європейської солідарності" Марія Іонова в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила, що керівника делегації поки не вибрали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ, як і раніше, винна Раді Європи €55 млн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147900
 
 
 Топ коментарі
 
Та доллар уже ж по 100, ага😀😀😀
Придурок, по тому каналу уже невозможно воду пустить😀😀😀
 показати весь коментар
 
Я вас идиотов невменяемых буду в ваше же говно мокать вашими хлебалами за брехню вашу.
 показати весь коментар
 
Цензор, партія "Родіна" в росії,чи новини вам з кремля присилають
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Утерлись. Когда воду в крым дадут, что зебобики загавкают интересно?
 показати весь коментар
 
 
Зебобик, ты собрался воду в крымнаш давать?
 показати весь коментар
 
 
Вот ты зеобаб, будешь восхвалять клоуна когда он в воду окупантам в крым даст?
 показати весь коментар
 
 
Я вас идиотов невменяемых буду в ваше же говно мокать вашими хлебалами за брехню вашу.
 показати весь коментар
 
 
А к рихвирендуму за дружбу с рабсией готов?? Ватных Сватов уж посмотрел??
 показати весь коментар
 
 
Кого ты чмо там мокать будешь? Ты сначала сам вынырни!
 показати весь коментар
 
Та доллар уже ж по 100, ага😀😀😀
Придурок, по тому каналу уже невозможно воду пустить😀😀😀
 показати весь коментар
 
 
Та ты тут кацапчик визжал и что и безвиз Украина не получит. Зрадофил такой зрадофил..
 показати весь коментар
 
 
***, нулевка обвиняет в истории. Ты когда появилось здесь, говно петено?
 показати весь коментар
 
 
Скажи честно ты ЗЕбил? В первом туре ты за Бойко голосовал, а во тором за ЗЕкловуна? Просто ты по манере общения типичный такой даунбасянин.
 показати весь коментар
 
 
Еще нулевка для подкрепления. Ты подтверждаешь пост своего свинобрата?
 показати весь коментар
 
 
Олег тихонов, орионемц и 777... - это один и тот же порохобот под разными никами.
Часто пишет и тут же сам себе отвечает - это, чтобы казалось, что порохоботов много.
 показати весь коментар
 
 
Три дурака в одном? Он сказочный идиот.
 показати весь коментар
 
 
"Просто ты по манере ....такой даунбасянин". Автор - твой свинобрат выше. Безмозглые.
 показати весь коментар
 
Ты типичный ЗЕбил даунбасянин - это факт. Уверен ты за ЗЕкловуна голосовал..
 показати весь коментар
 
По нечистоплотности и хамству петикантропы сравнимы с кацапами.
 показати весь коментар
 
 
ЗЕбилы даже хуже кацапов и намного. ЗЕбил это - хохол малоросс как ты. Ты так усиленно лижешь своему хозяину что даже кацапы ***** так не лижут..
 показати весь коментар
 
А хоч би й можна було! Партизани Херсонщини знають: два самоскиди дешевої нетоксичної речовини у канал - і крисчанам краще буде пити морську воду.
 показати весь коментар
 
 
Та да, уже дефолт объявили, и доллар по 100, а теперь воду в Крым подадут Верховная Рада сформировала делегацию в ПАСЕ - Геращенко - Цензор.НЕТ 7799
 показати весь коментар
 
 
Ну с долларом проще, что в минфине, что в нбу пока старые кадры, коломойский еще туда не добрался. Ну а воду - так это в процессе, там вон уже хотят натовский инструкторов выгнать, чтобы не "провоцировать".
 показати весь коментар
 
 
Специально зашёл на "Интерфакс-Украины" посмотреть про партию "Родина", ЦН такой ЦН Верховная Рада сформировала делегацию в ПАСЕ - Геращенко - Цензор.НЕТ 3146
 показати весь коментар
 
 
Всё верно это именно Родина - кремлёвский проэкт! Точно как и слуга УРода..А то что все жюляботы теперь переобулись в ЗЕбилов только подтверждает что это одно и тоже кодло прокермлёвское.
 показати весь коментар
 
 
Ну звісно кацапський проект. А в опозиції до них 18% щирих українців - ригів і запетьків.
 показати весь коментар
 
 
А! Как вы относитесь к тому, что ваша любимая партия голосовала за Генпрокурора рябошапку, главу СБУ баканова и разумкова?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А ти труханівський лизун скільки раз і в кого перевзувався,до мертветчука вже скоро.чувило
 показати весь коментар
 
 
Цензор, это что за галиматья: с каких пор Юлькина "Матьківщина" стала "Родіной"?Верховная Рада сформировала делегацию в ПАСЕ - Геращенко - Цензор.НЕТ 8221
 показати весь коментар
 
 
Ну раз если уже называют "Родина" значит скоро может будут называть Украину "нэзалэжнай"
 показати весь коментар
 
У них кампьютер переводит,сами они не знают мовы.
 показати весь коментар
 
 
скажи спасибо шо не "атечиство",бо дословно именно так
 показати весь коментар
 
 
Бидло, математика від порохоскота, тобто мене. Дивіться:
є ціна тонни вугілля по "схемі Ротердам+" - 1741₴ за тонну
є ціна тонни вугілля по схемі "Нафта Форс" Коломойського - 2500-2700₴ за тонну
Ваш жирний Ситнєк з ***** допоміг зарубати 1.
На скільки зменьшать комунальні?
(C)
@iddqd_ua
🤔
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а ЗЕбилы про комуналку уже не пикают. А то шо уголь который теперь покупает Бабломойский стал намного дороже чем по Ротердам + ЗЕбилятня вообще даже не вспоминает. Оно и понятно сколько визгу у жюляботов они же все теперь ЗЕбилы было за Ротердам +, и вот ихний Бабломойский теперь покупает уголь намного дороже, и что же ЗЕбилы? А заткнулись и помалкивают!!
 показати весь коментар
 
 
Забув додати від себе. Світові ціни на вугілля впали з початку цього року на 36%🤔😳
 показати весь коментар
 
 
Хочу напомнить что именно при предыдущей украинской делегации в ПАСЕ вернули кацапов в ПАСЕ
 показати весь коментар
 
 
Ну, то такое дело. Предыдущая делегация сделала все, что могла, что факт, то факт. А возвращение кацапии в в ПАСЕ было только делом времени. ПАСЕ давно взахлеб вопила, что ей кацапские деньги позарез нужны.
 показати весь коментар
 
 
Новьій хер, не следует напоминать нам о твоей безпозглости
 показати весь коментар
 
Ні , москалів повернули в ПАРЕ після того , коли ЗЕБІЛИ вибрали президентом клоуна !
Така країна нематиме ніде поваги !
 показати весь коментар
 
 
Хочу нагадати що членомкомандуючий не надав делегації ніякої підтримки.
 показати весь коментар
 
 
Тоді можемо нагадати трохи хронологію подій. 1) 30-ого травня 2019 року відбулась іногурація презедента Зеленсьеого. 2) в ніч на 25 червня ПАРЄ повернула росії право голосу. А що ж відбувалось між 30 травня і 25 червня. Делегація України в ПАРЄ залишилась без підтримки нового президента, якого це питання не цікавило. Більше того, він розпочав війну з МЗС України і його міністром закордонних справ. Витяг з перемовин голови української делегації в ПАРЄ з Зеленським:
«Ви лише вислухали відмови в Берліні, Парижі і на цьому все? Ви, маючи всі можливості і інструменти, як очільник дипломатії, не запропонували жодних зустрічних умов? Чому не знайшли часу зустрітися з українською делегацією, яка просила про зустріч? Ми би пояснили, що міг зробити президент. Чому не набрали Порошенка, який би теж міг пояснити, що робити, бо робив не один раз? Не треба перекладати свій провал на інших», - зауважив керівник української делегації в ПАРЄ.
 показати весь коментар
 
 
Цензор, партія "Родіна" в росії,чи новини вам з кремля присилають
 показати весь коментар
 
 
И на Росии партия Родина, а в Украине её филиал. Так что всё верно, ошибки нет.
 показати весь коментар
 
Группа "За будущее"-тоже потужное название,креативное. Похоже на тост: "Ну,за будущее!"
 показати весь коментар
 
 
По данным агентства, в составе делегации - 12 членов и 12 их заместителей: 14 народных депутатов (семь членов и семь заместителей - ред.) Из фракции "Слуга народа", два - от фракций "Оппозиционная платформа - за жизнь", "Родина "," Европейская солидарность "," Голос "и группы" За будущее ". Источник: https://censor.net.ua/n3147900»

«Кто на ком стоял?»
 показати весь коментар
 
 
Родина -- полностью согласен. Спасибо Цензору за правду. Геращенко правильно назвала слуг Кремля ЗЕлёными человечками, и вы правильно назвали Юлину Гробовщину именно Родиной. Хоть кто то говорит правду. Респект.
 показати весь коментар
 
 
Яка узкоязичная чєлюсть написала Родіна? Пригадую як колись в ТВ програмі фільм "Велика родина" написали "Великая Родина".
 показати весь коментар
 
 
Може Жидков перейшов працювати на ЦН?
 показати весь коментар
 
Шо тут не понятно,філія ольгіно,хіба не видно скільки тут під проксі та з гугл-перекладача висери пишуть,якийсь і в редакції сидить,мабуть куратор
 показати весь коментар
 
 
здурів чи що ?
люди просто втомились.
від тих текстів певно в очах вже все пливе.
 показати весь коментар
 
Тоді треба гребти та випливати на берег ,від втоми такої херні українець зроду не нашкрябає,кацап інтуїтивно запросто
 показати весь коментар
 
ви краще за собою слідкуйте, за своїм язиком.
теж мені, разоблачітєль кацапні...
менше їм лайкайте, якщо українцем себе вважаєте.
 показати весь коментар
 
Чесно скажу,не маю звички ні лайкати, ні спамити,хіба що коли випадково,ну кацапу нікада,а от за вашою компанією це водится і вже носить системний характер і ви знаєте шо це ольгінці,ну як казав Гиг з Вами,ну і шо,главноє,чтобі взгдяди совпадалі
 показати весь коментар
 
відповідайте за себе, для чого приплітати Гига і його лайкі, я ним знайома не більше ніж з вами.
різниця лише в тому, що у вас час від часу виникають до мене якісь претензії, тобто, я теж маю право висловити свою думку щодо вас.
 показати весь коментар
 
Так, тут и ты еще со своими кляузами на СФ. Верховна Рада сформувала делегацію в ПАРЄ - Геращенко - Цензор.НЕТ 5621
 показати весь коментар
 
ти за сьогодні більше там рюмсав, ніж я скаржилась.
знову ж таки - слідкуй за собою.
 показати весь коментар
 
Родына?((( Позорище!!!(( Вот, что называется - переобуваться на лету.( Да, Цензор?(((
 показати весь коментар
 
 


Тётя Роза



- Изя, а почему у Президента, премьера и руководителя ОП есть ручки и листики, а у Бени нет? - Так Беня сразу же сказал им: «Берите ручки и записывайте!»
Верховна Рада сформувала делегацію в ПАРЄ - Геращенко - Цензор.НЕТ 8609
 показати весь коментар
 
 
диктует... чтоб не говорили потом что не слышали и не запомнили, неучи...))))
 показати весь коментар
 
 
Ровные строчки замылины. Пишут как печaтает принтер.
 показати весь коментар
 
 
Типичный цензор:

--- довольны клоуном зебилы продали украину
--- порохоботы мрази мародер вор
--- зебобики вы сделали это вместе
--- порох свинья мальдивская

*(повторить бесконечное число раз)
 показати весь коментар
 
 
Верховна Рада сформувала делегацію в ПАРЄ - Геращенко - Цензор.НЕТ 5284
Тётя Роза‏ @Anakoyher 11 мин.11 минут назад

Роза много раз попадала пальцем в небо, делая прогнозы.
ᅠХотела бы попасть пальцем в небо очередной раз.
ᅠᅠᅠПотому, что в этот раз мой прогноз: украинцев ждёт референдум о реинтеграции Донбасса. ᅠᅠ
А может даже и о федерализации.
ᅠИначе зачем менять и так ручной ЦИК?
 показати весь коментар
 
С ЧЕВО НАЧіНАЕЦЦА "РОДіНА"😎
С чево начінаецца "Родіна"?
С "Громады", что Паша собрал,
С крутых разношерстных товарищей,
Что дарят под выборы нал.
А может, она начинается
С забытой давно ЕЭСУ,
С тех газовых схем с Белокаменной
Что бабки прынцессе несут?


С чево начінаецца "Родіна"?
С двух лямов за каждый мандат,
С того договора с Валодею,
Где каждому есть свой откат.
А может, она начинается
С протухшей мечты о ПР-БЮТ
И с новых Лозинских с Портновымы
Которые в Раду пройдут ?


С чево начінаецца "Родіна"?
С бигморды под каждым окном,
И с курсом на нью-каалицыю
С премьером Медведчуком?
Сегодня она разгоняется
Рекламой на раша-ТВ,
И с мирного плана, что бабушке
Дедок сочиняет в Кремле...


С чево начінаецца "Родіна"...2018
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору