 Верховна Рада сформувала делегацію в ПАРЄ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила народний депутат від "Європейської солідарності", член парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За даними агентства, у складі делегації - 12 членів і 12 їхніх заступників: 14 народних депутатів (сім членів і сім заступників - ред.) з фракції "Слуга народу", два - від фракцій "Опозиційна платформа - за життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Голос" і групи "За майбутнє".

Член профільного комітету, народний депутат від "Європейської солідарності" Марія Іонова в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила, що керівника делегації поки не вибрали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ, як і раніше, винна Раді Європи €55 млн