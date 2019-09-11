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Все про:обстріл (5503) Донбас (12972) Об'єднані сили (367)

 Від початку доби ворог п'ять разів відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил, - пресцентр

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил: неподалік від Богданівки (з озброєння БМП), Невельського (зі стрілецької зброї) і Новогнатівки (зі стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції ОС поблизу Жолобки (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї) і Зайцевого (з гранатометів різних систем).

Читайте також: Від початку доби найманці РФ 7 разів із гранатометів і стрілецької зброї обстріляли українські позиції, - пресцентр ОС

Нагадаємо, 10 вересня збройні формування РФ і її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами калібрів озброєння, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї. В результаті ворожих обстрілів четверо військовослужбовців ЗСУ зазнали поранень, а ще двоє - бойових травм.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147898
 
 
 Топ коментарі
 
Тарас Березовец:

Общался сегодня с одним из важных участников процесса по украинским военнопленным и политическим узникам, часть из которых меньше недели назад вернул Кремль. Одна из малозначимых деталей, которая проясняет причины неожиданной уступчивости Путина, очень занимательна. Это вам понравится, я уверен. В случае невыполнения решения Международного трибунала ООН Россию ждали не только проблемы с судоходством (такие неприятные и болезненные вещи, как недопуск судов под российским флагом в иностранные порты, отказ в дозаправке, пресной воде), но и возможное замораживание "Северного потока 2".

Да, потому что проект NS2 тоже попадает под действие морского права! И Путин с Газпромом попросту сыграли на упреждение, дабы не получить удар в спину. И получается, что украинская власть своими действиями помогла ему выйти из ситуации с наименьшими потерями, не только репутационными, но и финансовыми. Теперь осталось понять, было ли это следствием ошибки, или преднамеренной игрой на стороне противника. В старое время можно было бы потребовать создания специальной следственной комиссии Верховной Рады по этому делу. Но ведь у нас теперь не Верховная Рада, а Верховная Дума и потому про парламентский контроль можно забыть на долгое время.

Кстати, по решению того же трибунала ООН Путин обязан вернуть Украине 3 военных корабля. И за невыполнение ему тоже светят санкции. Если только украинская власть не решить снова выручить Владимира Владимировича. Ведь не впервой.
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Цікаво спостерігати як не помічають здачі України росії Зеленським прихильники ЗЕленої Шмарклі, які вважають себе патріотами.
Шановні, перестаньте собі брехати. Ви - малороси і патріоти ви не України, а малоросійського федерального округу.
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Кажуть, що існує певна домовленість між ЗЕ і пуйлом про автономний статус Донбасу, не лише захопленої частини, а вцілому.
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Тарас Березовец:

Общался сегодня с одним из важных участников процесса по украинским военнопленным и политическим узникам, часть из которых меньше недели назад вернул Кремль. Одна из малозначимых деталей, которая проясняет причины неожиданной уступчивости Путина, очень занимательна. Это вам понравится, я уверен. В случае невыполнения решения Международного трибунала ООН Россию ждали не только проблемы с судоходством (такие неприятные и болезненные вещи, как недопуск судов под российским флагом в иностранные порты, отказ в дозаправке, пресной воде), но и возможное замораживание "Северного потока 2".

Да, потому что проект NS2 тоже попадает под действие морского права! И Путин с Газпромом попросту сыграли на упреждение, дабы не получить удар в спину. И получается, что украинская власть своими действиями помогла ему выйти из ситуации с наименьшими потерями, не только репутационными, но и финансовыми. Теперь осталось понять, было ли это следствием ошибки, или преднамеренной игрой на стороне противника. В старое время можно было бы потребовать создания специальной следственной комиссии Верховной Рады по этому делу. Но ведь у нас теперь не Верховная Рада, а Верховная Дума и потому про парламентский контроль можно забыть на долгое время.

Кстати, по решению того же трибунала ООН Путин обязан вернуть Украине 3 военных корабля. И за невыполнение ему тоже светят санкции. Если только украинская власть не решить снова выручить Владимира Владимировича. Ведь не впервой.
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Трибунал не выолнен так как корабли не венули , если не заморозят северный поток можно считать вашего штатного порохобота балаболом ¿
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С начала суток враг пять раз открывал огонь по позициям Объединенных сил, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 7132

тихої вам ночки синочки!
бережи вас Боженька...
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Тільки ЗЕдебіл не бачить, що ЗЕлена Шмаркля оточує себе "братьямі" - колишніми ригами, кремльовцями і ворогами України, як держави.
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Зачем тебя только из больницы выпустили...
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Кажуть, що існує певна домовленість між ЗЕ і пуйлом про автономний статус Донбасу, не лише захопленої частини, а вцілому.
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а разве это небыло прописано Минских соглашениях???
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там йдеться про ордло.а не весь Донбас.
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Ладно шутки шутками а если серьезно ответьте мне если Порошенко умный мудрый и красивый почему он за свои 5 лет своей каденции не смог вернуть Донбасс и Крым??? Если бы он это сделал я думаю ему бы оплодировал бы весь народ. Но что ему помешало???? 2 Великая отечественная война ишла 5 лет и СССР победил немчюг.
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У этого персонажа,были совершенно другие задачи.
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Цікаво спостерігати як не помічають здачі України росії Зеленським прихильники ЗЕленої Шмарклі, які вважають себе патріотами.
Шановні, перестаньте собі брехати. Ви - малороси і патріоти ви не України, а малоросійського федерального округу.
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Он - не будет , это кацапский троль нанятый Порохом сидит с кацапии под впнами
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Це добре, що ти відразу ж клюнув на гачок і визнав себе малоросом. Від початку доби ворог п'ять разів відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9813
В якому році і звідки завезли таких як ти в Україну?
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Посмотри что за бред он пишет , украинский и английский только через переводчик , ну в ольгино умных и нет
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В зебілів починають йорзати дупи... Щось не тойво в зеленій каші в голові, щось не складається мрьія і дійсність, так ЗЕлена Шмаркля? Від початку доби ворог п'ять разів відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил, - пресцентр - Цензор.НЕТ 3403

Від початку доби ворог п'ять разів відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9306
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Конкретно сдачу Украины по пунктам.Или ты Пи"дабол платный петинский.(Никаких или,но я оставляю шанс)
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Зеленський кращій лішатель рангів антіросійських політиків.

Ваше ЗЕЧМО свою проросійськість доводить на кожному кроці, на "тому боці"це добре знають і покладають великі сподівання на дальший розвиток подій у потрібному їм дусі

Від початку доби ворог п'ять разів відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил, - пресцентр - Цензор.НЕТ 5835
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Это ВСЁ?Это по пунктам?герасимова лишил...Сдача Украины?Ну это совсем уже дёшево.Я даже не вдаюсь в подробности.Продолжай.
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ЄС і НАТО притормозить.
Донбас під видом обєднаня повісить на бюджет Украіни, будете сепарам пенсіі платить, а не ветеранам АТО.
На допомогу США і ЄС не облизуйтесь, там уже черга із всяких Ко.
Не Зе, а прсто ДЕБІЛИ, чого ви еще ждете?

Скажу тобі відверто, я би зміг якось терпіти нову владу, якби не їхні загравання з московитами. Особисто для мене червона лінія буде перейдена, коли вони відмовляться від курсу на ЄС і НАТО.

Хоча...Ні...
Для мене червона, коли вони спаплюжать дух і букву мовного закону. Але не це саме страшне навіть для державності. Саме херове буде з Бамбасом на раха-умовах. Тоді точно не буде ніякого курсу
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Нет никакого заигрывания с московитами.Никто не собирается принимать Донбасс на условиях рашки.Украинский язык-единственный государственный.Вы-очевидно недалёкий человек.Повелись на петину пропаганду(без обид).Курс на ЕС у пети не предполагал борьбу с коррупциейНам,украинцам,видней.
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це Петін пацанчик, один з небагатьох, що погодився за копійки тут срати )
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Насчёт недалёкого-всё-таки извиняюсь.Просто задолбало опровергать очевидную хрень.
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Пете аплодируют стоя юродивые каждый день, на цензоре особенно.
Не пиши умные мысли, обкатают в го..но. Здесь не принято.
Тут профи "ума" работают. В наличии у них 20 слов. Крути их верти...меняй местами..на выходе- опять таки дерьмо. Плохо, что плодовитые писатели -люди очень низкого ителлектуального развития, но..мухи же ведь размножаютя быстро как и их посты.
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ты диванный воин, который "устал от войны"?
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Ещё до одной ярой порохофобки начало доходить как их кинули Від початку доби ворог п'ять разів відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил, - пресцентр - Цензор.НЕТ 2317
https://www.facebook.com/sveta.nujna/videos/2643821832296801
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Бгг
Тобто "няв" Корчі камсамольця Чяплігі доставляють окремо

Від початку доби ворог п'ять разів відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил, - пресцентр - Цензор.НЕТ 5086
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Чаплига добре грав тоді на антиукраїньских настроях не кажучи вже за Пороха. Мені приемно дивує його розчулення, якщо воно справне звичайно...
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Цемах едет домой. РФ отпустила Цемаха в Донецк, чтобы избежать претензий от Нидерландов. Де
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Наблюдая последние события в сфере нашей бурной внутренней политики, я должен констатировать крах Второй Республики. В принципе, это не значит, что страна исчезнет с карты мира, или что завтра над Радой будет реять аквафреш - нет. Просто то, с каким энтузиазмом зеленая команда вытаптывает и уничтожает даже малейшие побеги начавшихся было реформ, говорит об одном: система исчерпала потенциал для развития. А все, что не развивается, гибнет.
Конечно, можно поиграться в оптимизм и рассказать что-нибудь вроде "они просто по неопытности", но по неопытности или нет - мы наблюдаем откат и без того не слишком обильных достижений "шоколадной эпохи". Уничтожается с таким трудом внедренное нормальное питание в армии, сейчас готовятся вернуть фармакологическую мафию, просраны все достижения дипломатии, сворачивается модернизация и развитие армии, готовится почва для отката децентрализации и т.п. В общем, по всем фронтам мы катимся обратно к Украине позднего Януковича.
Все это означает, что для государственной модели Украины режим Януковича - это оптимальная форма существования. Для Второй Республики это состояние покоя, вершина эволюции системы, и прыгнуть выше не выйдет.

Обусловлено такое ограничение множеством факторов - исторических, культурных (проистекающих из исторических), экономических, географических и т.п. Развивать систему, оставаясь в ее рамках у нас не получится. Это попросту невозможно и невыполнимо - как, например, невозможно вытащить себя из болота за волосы. Однако, какими бы ни были причины, мы уже наблюдаем итог: развитие невозможно, а значит, нас ждет стагнация, а после - коллапс (слово "смерть" употреблять не буду, просто чтоб не драматизировать).
Не стоит, опять же, думать, что коллапс - это какой-то Армагеддон, и надо накрыться простыней и ползти на кладбище. Это вполне нормальный и закономерный этап в существовании любого государства. Коллапс - это просто ответ системы на потребность в развитии при исчерпании возможностей для развития. В состоянии стагнации или начинающегося коллапса сейчас пребывает практически весь постсовок. Сейчас стоит вопрос исключительно в том, кто первым нащупает новую модель развития - будет ли это колониальная модель с центром в Китае или Европе, или будет ли это что-то относительно самобытное, не важно. Кто первый сообразит, как разрешить кризис, тот и будет определять логику процесса.
Важно понимать одно: кризис неизбежен. Будет ли он носить форму острую в виде войны или затяжную в виде развала экономики, не важно. Украина попыталась разрешить этот кризис в рамках логики существующей системы и потерпела неудачу. Майдан мог стать тем самым кризисом, через который система могла выйти из тупика. Это означало бы, что через аналогичный кризис и аналогичные шаги могли бы пройти прочие бывшие республики СССР и вновь встать на путь развития. Но не срослось. Совершенно очевидно, что кризис не сумел трансформировать социальную систему в достаточной степени, и потому сейчас система за считанные месяцы откатывается к комфортному для себя состоянию.
Вопрос способности к развитию, а значит, и жизнеспособности текущей модели на этом можно считать закрытым - она не способна эволюционировать, и точка. Вопрос исключительно в том, что будет дальше (вопрос актуален как для Украины, так и для РФ, и для Беларуси).
Вариантов, в общем-то, не очень много.
Первый - повторяющийся коллапс. Это, в общем-то, даже не развитие, а просто повторение текущего сценария до тех пор, пока не будет реализован любой другой. Выглядеть он будет примерно так: народ выбирает очередного спасителя, спаситель оказывается шарлатаном, страна скатывается в еще большую жопу, народ мечется в поисках спасителя. Бідні, бо дурні, а дурні, бо бідні - вот как раз про эту ситуацию. Опасность тут в том, что слишком затянувшийся коллапс может вылиться в очень крутой и непредсказуемый кризис - масштабную войну, гуманитарную или техногенную катастрофу и т.п. К примеру, опустить весь постсовок до уровня Сомали.
Второй сценарий - поглощение или колонизация. По сути, это сценарий полного краха государственности на постсоветском пространстве и становление колониальной зависимости от более развитых стран. Этот сценарий пыталась оседлать Россия и вылепить СССР 2.0., но поскольку из питерской шпаны х*евые государственники, проект развалился еще на ранней стадии. Теперь колонизировать могут и саму РФ. Те же китайцы, например. В общем-то, сдача Сибири Китаю и есть попыткой выхода из кризиса. Это, безусловно, не является решением кого-нибудь в Кремле. Эти шаги диктует сама система - она не может вечно стагнировать или коллапсировать до бесконечности, у всего есть предел прочности. И когда он исчерпан, приходит Китай и начинает вырубать лес. Нас касается то же самое - по сути, мягкую колонизацию Украины проводит та же Польша и с недавних пор Германия. Но стоит помнить, что неоколониализм не подразумевает инвестиции в туземцев - та эпоха канула в Лету. Сейчас колониальная зависимость выражается в оттоке квалифицированных кадров, способных укреплять экономику государства-колонизатора. Упрощение трудовой миграции, преференции для поступления в ВУЗы, смягчение визового режима. Вот это вот все.
Третий сценарий - авторитарный. Тут есть свои вилки, но суть в том, что если демократия не способна решить проблемы, то решать их будет не она, а, например, военная диктатура. Последняя может точно так же выродиться в колониальную зависимость по африканскому типу, если окажется неспособна разрешить кризис, либо попытаться выстроить новую модель отношений в обществе. Например, устранив те недостатки демократической модели, которые мешали достичь успеха Второй Республике. Да-да, все именно так: демократия нуждается в модернизации, но сама себя она починить не сможет. По крайней мере, не в нашем случае - для такого фокуса нужны мощные государственные институты и преемственность власти. Потому разрулить кризис, не жертвуя свободой, смогут, например, США. У нас пока кишка тонка: в условиях постоянных метаний туда-сюда демократия из эффективного механизма по поиску компромисса превращается в бесполезный, если не вредоносный, балласт. Как именно и что именно чинить - вопрос на миллион. Стоит ли ограничивать всеобщее избирательное право, свободу слова и т.п. - это отнюдь не те вопросы, на которые в нашем случае возможен однозначный ответ. Мы своими глазами видим, как отсутствие нормальной журналистики буквально убивает страну - оказывается, полная безответственность четвертой власти столь же пагубна, как и ее полная подотчетность государству - при всей разнице в подходах к СМИ и мы, и РФ находимся на грани коллапса ровно по одной и той же схеме.
Как вы видите, хороших сценариев с понями и радугой, я тут не вижу. Глядя на какой-то заоблачный инфантилизм населения постсовка, я неуклонно прихожу к одной и той же печальной мысли: всем нам нужен невероятно глубокий и тяжелый кризис для того, чтобы люди вынули голову из жопы. Например, полная утрата государственности как таковой. Иллюзия вечности и несокрушимости государства - опасная штука, и, похоже, история намерена преподать всем нам хороший урок. Не то чтоб я жаждал его получить, но все к тому идет, и, боюсь, избежать порки в этот раз не выйдет.
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Аминь...
Пипец неминуем...., это поняли многие - когда тупость населения стала очевидной после выборов..
Еще пол год назад все казалось будет иначе...
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Тяжело нашим воинам . И по ту сторону линии фронта и по эту - зеленые человечки .
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Порохоскот другий день воює з волонтерами та військовими у твіттері,завалюючи акки скаргами,ну і шо це люди
Від початку доби ворог п'ять разів відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил, - пресцентр - Цензор.НЕТ 284
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Karine‏ @tumchasovo

Все. Випіляли мій акаунт.08:59 - 11 сент. 2019 Каріна, яка день і ніч в Дніпровському шпиталі, допомогає пораненим, стала поперек горла порохоботам. Чи є в них якесь дно? Мар'їнку на тиждень заблокували, Владу убили аккаунт. Це просто тупо русня порохоботська, і вороги.!!!
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Гори у пеклі клята масковія!!!!
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Петро відвоював Донбас, а Зеля взяв і знову здав позиції врагу )))
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