 Від початку доби ворог п'ять разів відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил, - пресцентр

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил: неподалік від Богданівки (з озброєння БМП), Невельського (зі стрілецької зброї) і Новогнатівки (зі стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції ОС поблизу Жолобки (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї) і Зайцевого (з гранатометів різних систем).

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Нагадаємо, 10 вересня збройні формування РФ і її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами калібрів озброєння, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї. В результаті ворожих обстрілів четверо військовослужбовців ЗСУ зазнали поранень, а ще двоє - бойових травм.