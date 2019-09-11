 Від початку доби ворог п'ять разів відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил, - пресцентр

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил: неподалік від Богданівки (з озброєння БМП), Невельського (зі стрілецької зброї) і Новогнатівки (зі стрілецької зброї).
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції ОС поблизу Жолобки (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї) і Зайцевого (з гранатометів різних систем).
Нагадаємо, 10 вересня збройні формування РФ і її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами калібрів озброєння, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї. В результаті ворожих обстрілів четверо військовослужбовців ЗСУ зазнали поранень, а ще двоє - бойових травм.
Общался сегодня с одним из важных участников процесса по украинским военнопленным и политическим узникам, часть из которых меньше недели назад вернул Кремль. Одна из малозначимых деталей, которая проясняет причины неожиданной уступчивости Путина, очень занимательна. Это вам понравится, я уверен. В случае невыполнения решения Международного трибунала ООН Россию ждали не только проблемы с судоходством (такие неприятные и болезненные вещи, как недопуск судов под российским флагом в иностранные порты, отказ в дозаправке, пресной воде), но и возможное замораживание "Северного потока 2".
Да, потому что проект NS2 тоже попадает под действие морского права! И Путин с Газпромом попросту сыграли на упреждение, дабы не получить удар в спину. И получается, что украинская власть своими действиями помогла ему выйти из ситуации с наименьшими потерями, не только репутационными, но и финансовыми. Теперь осталось понять, было ли это следствием ошибки, или преднамеренной игрой на стороне противника. В старое время можно было бы потребовать создания специальной следственной комиссии Верховной Рады по этому делу. Но ведь у нас теперь не Верховная Рада, а Верховная Дума и потому про парламентский контроль можно забыть на долгое время.
Кстати, по решению того же трибунала ООН Путин обязан вернуть Украине 3 военных корабля. И за невыполнение ему тоже светят санкции. Если только украинская власть не решить снова выручить Владимира Владимировича. Ведь не впервой.
тихої вам ночки синочки!
бережи вас Боженька...
дайте цитату.
Посмотри пункт 11.
Шановні, перестаньте собі брехати. Ви - малороси і патріоти ви не України, а малоросійського федерального округу.
В якому році і звідки завезли таких як ти в Україну?
Ваше ЗЕЧМО свою проросійськість доводить на кожному кроці, на "тому боці"це добре знають і покладають великі сподівання на дальший розвиток подій у потрібному їм дусі
Донбас під видом обєднаня повісить на бюджет Украіни, будете сепарам пенсіі платить, а не ветеранам АТО.
На допомогу США і ЄС не облизуйтесь, там уже черга із всяких Ко.
Не Зе, а прсто ДЕБІЛИ, чого ви еще ждете?
Скажу тобі відверто, я би зміг якось терпіти нову владу, якби не їхні загравання з московитами. Особисто для мене червона лінія буде перейдена, коли вони відмовляться від курсу на ЄС і НАТО.
Хоча...Ні...
Для мене червона, коли вони спаплюжать дух і букву мовного закону. Але не це саме страшне навіть для державності. Саме херове буде з Бамбасом на раха-умовах. Тоді точно не буде ніякого курсу
Не пиши умные мысли, обкатают в го..но. Здесь не принято.
Тут профи "ума" работают. В наличии у них 20 слов. Крути их верти...меняй местами..на выходе- опять таки дерьмо. Плохо, что плодовитые писатели -люди очень низкого ителлектуального развития, но..мухи же ведь размножаютя быстро как и их посты.
https://www.facebook.com/sveta.nujna/videos/2643821832296801
Тобто "няв" Корчі камсамольця Чяплігі доставляють окремо
Він не вгамовується)) Зебіл - це діагноз))
Дайте їм ще 100 днів
Конечно, можно поиграться в оптимизм и рассказать что-нибудь вроде "они просто по неопытности", но по неопытности или нет - мы наблюдаем откат и без того не слишком обильных достижений "шоколадной эпохи". Уничтожается с таким трудом внедренное нормальное питание в армии, сейчас готовятся вернуть фармакологическую мафию, просраны все достижения дипломатии, сворачивается модернизация и развитие армии, готовится почва для отката децентрализации и т.п. В общем, по всем фронтам мы катимся обратно к Украине позднего Януковича.
Все это означает, что для государственной модели Украины режим Януковича - это оптимальная форма существования. Для Второй Республики это состояние покоя, вершина эволюции системы, и прыгнуть выше не выйдет.
Обусловлено такое ограничение множеством факторов - исторических, культурных (проистекающих из исторических), экономических, географических и т.п. Развивать систему, оставаясь в ее рамках у нас не получится. Это попросту невозможно и невыполнимо - как, например, невозможно вытащить себя из болота за волосы. Однако, какими бы ни были причины, мы уже наблюдаем итог: развитие невозможно, а значит, нас ждет стагнация, а после - коллапс (слово "смерть" употреблять не буду, просто чтоб не драматизировать).
Не стоит, опять же, думать, что коллапс - это какой-то Армагеддон, и надо накрыться простыней и ползти на кладбище. Это вполне нормальный и закономерный этап в существовании любого государства. Коллапс - это просто ответ системы на потребность в развитии при исчерпании возможностей для развития. В состоянии стагнации или начинающегося коллапса сейчас пребывает практически весь постсовок. Сейчас стоит вопрос исключительно в том, кто первым нащупает новую модель развития - будет ли это колониальная модель с центром в Китае или Европе, или будет ли это что-то относительно самобытное, не важно. Кто первый сообразит, как разрешить кризис, тот и будет определять логику процесса.
Важно понимать одно: кризис неизбежен. Будет ли он носить форму острую в виде войны или затяжную в виде развала экономики, не важно. Украина попыталась разрешить этот кризис в рамках логики существующей системы и потерпела неудачу. Майдан мог стать тем самым кризисом, через который система могла выйти из тупика. Это означало бы, что через аналогичный кризис и аналогичные шаги могли бы пройти прочие бывшие республики СССР и вновь встать на путь развития. Но не срослось. Совершенно очевидно, что кризис не сумел трансформировать социальную систему в достаточной степени, и потому сейчас система за считанные месяцы откатывается к комфортному для себя состоянию.
Вопрос способности к развитию, а значит, и жизнеспособности текущей модели на этом можно считать закрытым - она не способна эволюционировать, и точка. Вопрос исключительно в том, что будет дальше (вопрос актуален как для Украины, так и для РФ, и для Беларуси).
Вариантов, в общем-то, не очень много.
Первый - повторяющийся коллапс. Это, в общем-то, даже не развитие, а просто повторение текущего сценария до тех пор, пока не будет реализован любой другой. Выглядеть он будет примерно так: народ выбирает очередного спасителя, спаситель оказывается шарлатаном, страна скатывается в еще большую жопу, народ мечется в поисках спасителя. Бідні, бо дурні, а дурні, бо бідні - вот как раз про эту ситуацию. Опасность тут в том, что слишком затянувшийся коллапс может вылиться в очень крутой и непредсказуемый кризис - масштабную войну, гуманитарную или техногенную катастрофу и т.п. К примеру, опустить весь постсовок до уровня Сомали.
Второй сценарий - поглощение или колонизация. По сути, это сценарий полного краха государственности на постсоветском пространстве и становление колониальной зависимости от более развитых стран. Этот сценарий пыталась оседлать Россия и вылепить СССР 2.0., но поскольку из питерской шпаны х*евые государственники, проект развалился еще на ранней стадии. Теперь колонизировать могут и саму РФ. Те же китайцы, например. В общем-то, сдача Сибири Китаю и есть попыткой выхода из кризиса. Это, безусловно, не является решением кого-нибудь в Кремле. Эти шаги диктует сама система - она не может вечно стагнировать или коллапсировать до бесконечности, у всего есть предел прочности. И когда он исчерпан, приходит Китай и начинает вырубать лес. Нас касается то же самое - по сути, мягкую колонизацию Украины проводит та же Польша и с недавних пор Германия. Но стоит помнить, что неоколониализм не подразумевает инвестиции в туземцев - та эпоха канула в Лету. Сейчас колониальная зависимость выражается в оттоке квалифицированных кадров, способных укреплять экономику государства-колонизатора. Упрощение трудовой миграции, преференции для поступления в ВУЗы, смягчение визового режима. Вот это вот все.
Третий сценарий - авторитарный. Тут есть свои вилки, но суть в том, что если демократия не способна решить проблемы, то решать их будет не она, а, например, военная диктатура. Последняя может точно так же выродиться в колониальную зависимость по африканскому типу, если окажется неспособна разрешить кризис, либо попытаться выстроить новую модель отношений в обществе. Например, устранив те недостатки демократической модели, которые мешали достичь успеха Второй Республике. Да-да, все именно так: демократия нуждается в модернизации, но сама себя она починить не сможет. По крайней мере, не в нашем случае - для такого фокуса нужны мощные государственные институты и преемственность власти. Потому разрулить кризис, не жертвуя свободой, смогут, например, США. У нас пока кишка тонка: в условиях постоянных метаний туда-сюда демократия из эффективного механизма по поиску компромисса превращается в бесполезный, если не вредоносный, балласт. Как именно и что именно чинить - вопрос на миллион. Стоит ли ограничивать всеобщее избирательное право, свободу слова и т.п. - это отнюдь не те вопросы, на которые в нашем случае возможен однозначный ответ. Мы своими глазами видим, как отсутствие нормальной журналистики буквально убивает страну - оказывается, полная безответственность четвертой власти столь же пагубна, как и ее полная подотчетность государству - при всей разнице в подходах к СМИ и мы, и РФ находимся на грани коллапса ровно по одной и той же схеме.
Как вы видите, хороших сценариев с понями и радугой, я тут не вижу. Глядя на какой-то заоблачный инфантилизм населения постсовка, я неуклонно прихожу к одной и той же печальной мысли: всем нам нужен невероятно глубокий и тяжелый кризис для того, чтобы люди вынули голову из жопы. Например, полная утрата государственности как таковой. Иллюзия вечности и несокрушимости государства - опасная штука, и, похоже, история намерена преподать всем нам хороший урок. Не то чтоб я жаждал его получить, но все к тому идет, и, боюсь, избежать порки в этот раз не выйдет.
Пипец неминуем...., это поняли многие - когда тупость населения стала очевидной после выборов..
Еще пол год назад все казалось будет иначе...
Все. Випіляли мій акаунт.08:59 - 11 сент. 2019 Каріна, яка день і ніч в Дніпровському шпиталі, допомогає пораненим, стала поперек горла порохоботам. Чи є в них якесь дно? Мар'їнку на тиждень заблокували, Владу убили аккаунт. Це просто тупо русня порохоботська, і вороги.!!!