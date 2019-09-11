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Все про:Миколаївська область (405) звільнення (653) Укравтодор (169)

 Затриманого під час одержання хабара голову миколаївського обласного автодору звільнено, - "Укравтодор"

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") звільнило начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області Андрія Максименка, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті "Укравтодора".

"Керівника служби автомобільних доріг у Миколаївській області Андрія Максименка негайно звільнено із займаної посади у зв’язку з інформацією, отриманою від співробітників НАБУ, щодо підозри в отриманні неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що в службу автомобільних доріг у Миколаївській області було направлено позачерговий фінансовий аудит та антикорупційну перевірку.

У відомстві запевнили, що сприятимуть розслідуванню цієї та інших антикорупційних справ та підтримуватимуть дії антикорупційних органів.

Нагадаємо, в середу, 11 вересня, в Одесі детективи Національного антикорупційного бюро затримали керівника Служби автомобільних доріг Миколаївської області Андрія Максименка.

У НАБУ повідомили, що керівника САД у Миколаївській області затримано на гарячому під час одержання 90 тис. доларів. За даними слідства, це другий транш хабара, загальний розмір якого становить понад 2,5 млн гривень.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147897
 
   
 Топ коментарі
 
уволен...по какой статье? он потом сможет восстановиться?))))
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Вот было бы не плохо, чтобы Антикорупционный суд присудил этому чиновнику 5 лет принудительных работ: асфальт ложить на Николаевской трассе!) Чисто за еду и спецодежду работать. Несколько таких приговоров, и дороги у нас будут как в Германии!)
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Коли вже ми навчимося не русифікувати свої назви... МИКОЛАЇВ рос мовою не повинен русифікуватись на Нікалаєв. Ми не перекладаємо жодну їхню географічну назву. Чому ж вони навчили нас це робити, ба, примусили? Бо так воно стає вже їхнім, радним. АДИННАРОТ.
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Взятка конфискована в пользу жертв "зубожиння".
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...Налоговые инспекторы будут отслеживать, сколько тратят украинцы, и сравнивать их расходы с доходами.
Такое нововведение содержится в законопроекте №1183 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно добровольного единоразового декларирования активов физических лиц", пишет Лига.

Проектом предусматривается в период с 1 января 2020 по 31 мая 2020 провести добровольное одноразовое декларирование активов физических лиц по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Для этого физическое лицо-гражданин Украины имеет право подать одноразовую декларацию об активах с указанием активов, принадлежащих ему на праве частной собственности. При этом лицо освобождается от необходимости указания информации об источниках происхождения и стоимости задекларированных активов.

В такой декларации нужно отразить активы физического лица:

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валютные ценности;
ценные бумаги;
движимое и недвижимое имущество;
объекты незавершенного строительства;
доли (паи) в имуществе юридических лиц;
другие имущественные и нематериальные активы в Украине и за рубежом;
размер дохода или его части, из которых ранее не уплачен НДФЛ и который был источником приобретения активов, о котором отсутствует информация об источниках его происхождения.
С последнего лицо должно уплатить налог по ставке 9 процентов.

Такой механизм и ставки налога соответствуют мировому опыту при проведении кампаний по декларированию в Италии, Бельгии и Швейцарии.

В случае непредставления одноразовой декларации декларируемыми будут считаться активы, зарегистрированные или задекларированные другим способом в установленном законодательством порядке в Украины по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также денежные средства в сумме 1 миллион гривен.

После завершения кампании добровольного единовременного декларирования законопроектом предполагается ввести метод контроля расходов физических лиц и соответствии их полученным доходам.

Метод контроля расходов физических лиц будет применяться контролирующими органами с 1 мая 2021 и будет базироваться на сравнении понесенных физическим лицом расходов в размере более 150 000 гривен на приобретение неделимых единиц товаров (работ, услуг), произведенных с 1 января 2020 года, с размером доходов, полученных физическим лицом за этот период, из которых уплачен налог на доходы физических лиц и размером средств, задекларированных физическим лицом в одноразовой декларации.

Таким образом, контроль за расходами физических лиц будет заключаться в сравнении сумм расходов только в размере более 150 000 гривен с суммой абсолютно всех доходов физического лица.

Если по результатам такого сравнения контролирующим органом будет обнаружено превышение расходов над доходами в размере, превышающем десять размеров минимальной заработной платы, контролирующий орган начинает процедуру предварительного выяснения возникновения превышения расходов над доходами. Это новая для Украины процедура, которая специально вводится для предоставления возможности физическому лицу предоставить контролирующему органу недостающую у него информацию.

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/327362-nalogovikam_dadut_pravo_totaljnogo_kontrolja_rashodov_ukraintsev
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Укради яблоко и ты вор! Укради страну и ты правитель....
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Хорошее место освободилось,сколько стоит?
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Ау! Зебилы! Где ваше " конфисковать, посадить пожизненно, очистить руководство от взяточников, наказывать с пристрастием..." Кстати, кнопкодавы тоже ваши и кто им руки будет рубить?
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уволен...по какой статье? он потом сможет восстановиться?))))
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Вот было бы не плохо, чтобы Антикорупционный суд присудил этому чиновнику 5 лет принудительных работ: асфальт ложить на Николаевской трассе!) Чисто за еду и спецодежду работать. Несколько таких приговоров, и дороги у нас будут как в Германии!)
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хе, хе . Зато начальника Полтавской таможни тоже пойманного (!) на взятке не уволили, а только отстранили от должности
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...Депутата Верховной Рады Украины 9-го созыва Елену Копанчук (фракция "Слуга народа") поймали на кнопкодавстве.
Соответствующее видео опубликовало "Честно" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Указывается, что инцидент произошел 11 сентября в 13:32, во время голосования за законопроект о внесении изменений в закон "О строительных нормах" по совершенствованию нормирования в строительстве (№1052) основы.

Судя по видео, Копанчук нажала на кнопку на пульте соседа справа - мажоритарщика "Слуги народа" с Волыни (округ №20) Вячеслава Рублева. В результатах голосования указано, что оба нардепа проголосовали "за".

Известно, что Елена Копанчук прошла в Раду по мажориторке "Слуги народа" от округа №189 в Хмельницкой области.

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Это уже третий факт кнопкодавства в ВРУ 9-го созыва и второй среди депутатов от партии "Слуга народа" за две недели работы новоизбранного парламента.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/327357-na_knopkodavstve_pogorel_eshche_odin_nardep_ot_zelenskogo
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это то чертило которое за гедранта соевого голосовало...попался наконец то сученышь..
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Взятка... Древнейшая штуковина, старше проституции. Еще предки человекообезьян всякие дары приносили- ублажали божков. А это она самая и есть. И даже расстреливай- не исчезнет, величина изменится- за риск. Хотя, казалось бы- не давай и взятели отомрут с голоду. Ан каждый день толпы несут и несут. А кто хуже, кто пользуется злом или кто кормит зло? Её можно только загнать внутрь, залечить как сифилис, будет таиться и ждать... А победить невозможно. Ну и как Зеля будет побидять сие зло? Смешно... КАЖДЫЙ в своей жизни принимал в том участие- цветочки, услуги, купюрки, взятка в генах и чебурашках людишек, в их ДНК прописана...
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Уволить - это одно, а вот на нары отправить - совсем другое.
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Коли вже ми навчимося не русифікувати свої назви... МИКОЛАЇВ рос мовою не повинен русифікуватись на Нікалаєв. Ми не перекладаємо жодну їхню географічну назву. Чому ж вони навчили нас це робити, ба, примусили? Бо так воно стає вже їхнім, радним. АДИННАРОТ.
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тугим жовтим струмом на лобі зебобіків написали "Звільнено "
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Правильно, уволить, без объяснений по подозрению, сразу после задержания, без решения суда. Уволить с нарушением процедуры увольнения, чтобы он смог восстановиться через суд, потому что вместо долларов там были календарики, как при аресте Гримчака
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