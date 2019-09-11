 Франція очікує від Росії відповіді щодо дати зустрічі "нормандської четвірки", - посол Берман

Про це повідомила посол Франції в Росії Сільві Берман в коментарі російському "Інтерфаксу", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Поки що дата не визначена. Ми чекаємо відповіді від Росії", - заявила Берман.
За її словами, дату саміту визначать найближчим часом.
Нагадаємо, востаннє переговори в "нормандському форматі" на рівні лідерів України, Німеччини, Франції та Росії відбулися в жовтні 2016 року в Берліні. У липні 2019 року в Парижі зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії провели зустріч з метою відновлення роботи "нормандського формату".
На зустрічі 2 вересня 2019 року радники лідерів "нормандської четвірки" обговорили підготовку до майбутньої зустрічі лідерів і її порядок.
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Польши предлагает обучение для должностных лиц, дипломатов и политиков из Украины.
Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время церемонии назначения на должности молодых польских дипломатов, сообщает "Польское радио".
В церемонии также приняли участие украинские дипломаты, в частности посол Украины в Польше Андрей Дещица и представители украинской Дипломатической академии при МИД Украины.
Оба президента сошлись во мнении, что нынешняя динамика развития ситуации позволяет провести в ближайшие недели встречу "нормандской четверки" в Париже, сообщили в Елисейском дворце. В середине августа, во время последней на данный момент встречи с Путиным, Макрон уже призывал российского президента к проведению скорейшей встречи по урегулированию вооруженного конфликта в Восточной Украине. В последний раз лидеры Германии, Франции, Украины и России собирались в 2016 году в Берлине.
В данном контексте обращено внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015-м и 2016 годах, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде «формулы Штайнмайера».
Набридла вже знахабніла кацапня...
Может он с Путей ведет какие-то договарняки,как Наполеон с Александром2?
Бизнесмен на Урале хочет зарегистрировать товарный знак «Горижопа»
Он уже подал заявку в Федеральную службу интеллектуальной собственности. Предприниматель Малик Гайсин хочет применять такой товарный знак в производстве косметики, парфюмерии, средств для стирки, а также изготовлении медицинских и ветеринарных препаратов. Он же подал заявку на регистрации этого названия на латинице.