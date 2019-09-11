 Франція очікує від Росії відповіді щодо дати зустрічі "нормандської четвірки", - посол Берман

Про це повідомила посол Франції в Росії Сільві Берман в коментарі російському "Інтерфаксу", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Поки що дата не визначена. Ми чекаємо відповіді від Росії", - заявила Берман.

За її словами, дату саміту визначать найближчим часом.

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Нагадаємо, востаннє переговори в "нормандському форматі" на рівні лідерів України, Німеччини, Франції та Росії відбулися в жовтні 2016 року в Берліні. У липні 2019 року в Парижі зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії провели зустріч з метою відновлення роботи "нормандського формату".

На зустрічі 2 вересня 2019 року радники лідерів "нормандської четвірки" обговорили підготовку до майбутньої зустрічі лідерів і її порядок.

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