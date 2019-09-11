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 Політика України, За кордоном
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Все про:дата (4) Росія (19806) Франція (779) нормандська четвірка (557)

 Франція очікує від Росії відповіді щодо дати зустрічі "нормандської четвірки", - посол Берман

Росія має дати відповідь про дату саміту лідерів країн "нормандського формату".

Про це повідомила посол Франції в Росії Сільві Берман в коментарі російському "Інтерфаксу", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Поки що дата не визначена. Ми чекаємо відповіді від Росії", - заявила Берман.

За її словами, дату саміту визначать найближчим часом.

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Нагадаємо, востаннє переговори в "нормандському форматі" на рівні лідерів України, Німеччини, Франції та Росії відбулися в жовтні 2016 року в Берліні. У липні 2019 року в Парижі зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії провели зустріч з метою відновлення роботи "нормандського формату".

На зустрічі 2 вересня 2019 року радники лідерів "нормандської четвірки" обговорили підготовку до майбутньої зустрічі лідерів і її порядок.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147894
 
 
 Топ коментарі
 
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в воскресенье, 8 сентября, по телефону обсудили процесс мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Встреча в "нормандском формате" и возможные решения, которые будут на ней приняты, должны быть тщательно проработаны, заявил Путин. Как следует из сообщения кремлевской пресс-службы, обе стороны надеются на нормализацию российско-украинских отношений.
Оба президента сошлись во мнении, что нынешняя динамика развития ситуации позволяет провести в ближайшие недели встречу "нормандской четверки" в Париже, сообщили в Елисейском дворце. В середине августа, во время последней на данный момент встречи с Путиным, Макрон уже призывал российского президента к проведению скорейшей встречи по урегулированию вооруженного конфликта в Восточной Украине. В последний раз лидеры Германии, Франции, Украины и России собирались в 2016 году в Берлине.
В данном контексте обращено внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015-м и 2016 годах, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде «формулы Штайнмайера».
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С предложением выступил глава МИД Польши.

Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Польши предлагает обучение для должностных лиц, дипломатов и политиков из Украины.

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время церемонии назначения на должности молодых польских дипломатов, сообщает "Польское радио".

В церемонии также приняли участие украинские дипломаты, в частности посол Украины в Польше Андрей Дещица и представители украинской Дипломатической академии при МИД Украины.
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Маладэц Франція очікує від Росії відповіді щодо дати зустрічі "нормандської четвірки", - посол Берман - Цензор.НЕТ 4085 Правильно твой переводчик перевел! Ожидают значит чекають. Какой глюбокий мисль слюшяй Франція очікує від Росії відповіді щодо дати зустрічі "нормандської четвірки", - посол Берман - Цензор.НЕТ 3748
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Ну раз ты залез в комп в ординаторской то таки да
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в воскресенье, 8 сентября, по телефону обсудили процесс мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Встреча в "нормандском формате" и возможные решения, которые будут на ней приняты, должны быть тщательно проработаны, заявил Путин. Как следует из сообщения кремлевской пресс-службы, обе стороны надеются на нормализацию российско-украинских отношений.
Оба президента сошлись во мнении, что нынешняя динамика развития ситуации позволяет провести в ближайшие недели встречу "нормандской четверки" в Париже, сообщили в Елисейском дворце. В середине августа, во время последней на данный момент встречи с Путиным, Макрон уже призывал российского президента к проведению скорейшей встречи по урегулированию вооруженного конфликта в Восточной Украине. В последний раз лидеры Германии, Франции, Украины и России собирались в 2016 году в Берлине.
В данном контексте обращено внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015-м и 2016 годах, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде «формулы Штайнмайера».
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А може москва нехай умови виконає ?
Набридла вже знахабніла кацапня...
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Макрон тоже уже подзае..ал.
Может он с Путей ведет какие-то договарняки,как Наполеон с Александром2?
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Франция, шла би ти со своим форматом за на Х...оккайдо. Извращенка.
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Господі ну зробіть Нехай ЄС введе торгове ембарго з РФ. В них курс доллара к рублю вже завтра буде 1$ до 200 рублів
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