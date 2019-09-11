 ВККС слід розділити на два органи - для оцінювання суддів та конкурсів до вищих спеціалізованих судів, - ексчлен комісії Козлов

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"На мій погляд, було б добре, якби ВККС розділили на два органи: один би провів оцінювання суддів на відповідність, а другий - конкурси до вищих спеціалізованих судів, апеляцію, касацію і відбір суддів першої інстанції. Ідея з участю міжнародних експертів у відборі членів Комісії хороша, але їх безпосередня робота в Комісії, хоча б для конкурсів у Верховний Суд, була б ще кращою. Крім того, мені не дуже подобається думка про реформування ВККС за участю ВРП без реформування самої ВРП. Конституція не забороняє ухвалити закон про перевірку професійної етики та доброчесності членів ВРП тими ж міжнародними експертами. І ось тоді вже братися за ВККС. Мій досвід також підказує, що у ВККС треба говорити скоріше не про скорочення, а про збільшення складу, якщо ми хочемо паралельно виконувати всі необхідні процедури", - заявив Козлов.

При цьому, на його думку, варто максимально формалізувати правила оцінювання - "до табличної форми", встановивши чітку систему базових і штрафних балів.

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"Очевидно, що відсутність недоліків - це не вищий бал за критерієм, а трохи нижче, вищий повинен даватися за досягнення, вчинки. Очевидно, що кожна незадекларована або непояснена тисяча гривень повинна мати чіткий еквівалент у штрафних балах. Очевидно і закріплено в Конституції, що це суддя у всіх випадках зобов'язаний довести відповідність майна і витрат доходам. Очевидно, що низка судових рішень з минулого мають бути табуйовані як такі, що мають репресивний характер, а ті, хто їх виносили, повинні покинути професію. Очевидно, нарешті, що роль громадськості, тієї ж Громадської ради доброчесності, має бути посилена, оскільки без підтримки суспільства судова влада ніколи не стане сильною. Це має на увазі перегляд кадрових рішень, ухвалених всупереч негативним висновкам ОСД, бажано - за участю міжнародних експертів, що дозволить визначити, чий підхід був ближчий до існуючих світових стандартів.

І, повторюся, мені категорично не подобається ідея, що є м'якший стандарт в одній ситуації і жорсткіший - в іншій. Адже йдеться про одну і ту ж категорію осіб - суддів, з єдиним статусом, з єдиними вимогами. А отже, стандарт теж має бути єдиним для всіх.

Хочу ще сказати, що нинішній закон взагалі не дає змоги оцінити минуле, етичність і добропорядність кандидата, який тільки входить у професію, при відборі в першу інстанцію. З цим потрібно щось робити. Фільтр на вході завжди краще, ніж подальше вибіркове очищення в дисциплінарних процедурах.

Ми не повинні шукати ідеального суддю, тому що можемо не знайти ніколи. Але ми маємо зробити суддю максимально вільним від ризиків, матеріальних, "родинних", психологічних - будь-яких. І тільки тоді можна буде говорити про справжню суддівську незалежність. Вона далеко не тільки зарплатою і гарантіями вимірюється, а насамперед - межами внутрішньої свободи підходити розумно і справедливо, - заявив Козлов.

Нагадаємо, Комісія з правової реформи - консультативно-дорадчий орган при президенті України. Її основне завдання - сприяння розвитку правової системи України.

Повний текст інтерв'ю з Андрієм Козловим читайте тут.