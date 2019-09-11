 ЄС і Канада закликали Верховну Раду уникнути поспішного реформування ВККС і Верховного суду

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Судово-юридична газета.
Представництво ЄС в Україні та Посольство Канади в Україні направили до Офісу президента спільний лист, в якому висловили свою позицію щодо законопроєкту №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування", - зазначає видання.
У листі йдеться про те, що ЄС і Канада в цілому вітають прагнення парламенту та уряду швидко просувати реформи в судовій системі і системі прокуратури, проте низка положень законопроекту 1008 необхідно доопрацювати.
Зокрема, експерти розкритикували положення, що стосуються скорочення чисельності суддів Верховного Суду. У повідомленні сказано, що будь-яке скорочення суддів ВС має базуватися на ретельному аналізі його нинішньої структури, навантаження на суддів і юрисдикції. Позиція європейських експертів і канадських дипломатів у цьому аспекті така: поступове зниження навантаження ВС за рахунок оптимізації його структури і застосування розширених процедурних фільтрів у перспективі дозволить скоротити кількість суддів, не порушуючи міжнародних стандартів незалежності судової системи.
Також у закордонних представництв виникла низка питань до процесу реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), зокрема в ролі міжнародних експертів у відборі членів комісії, а також до питання створення Комісії з етики та доброчесності при Вищій раді правосуддя.
У листі йдеться, що перезавантаження ВККС і створення нової Комісії з етики та доброчесності буде неефективною без реформування ВРП.
Також західні партнери нагадали представникам української влади, що за судовою реформою уважно спостерігатимуть бізнес-спільнота й іноземні інвестори, адже передбачувана і незалежна судова система - ключовий фактор для залучення і підтримки іноземних інвестицій.
Крім цього вони нагадали, що ЄС і Канада є головними партнерами України впродовж останніх кількох років і в рамках партнерства нашій країні була надана значна політична, фінансова та технічна підтримка в низці галузей.
Довідка. За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в І півріччі 2019 року ЄС і Канада стали одними з найбільших донорів за обсягами фінансування проектів міжнародної технічної допомоги. Так за даними відомства Євросоюз реалізує проекти на загальну суму близько 470 млн доларів, а Канада - на суму понад 140 млн доларів США.
А Верховный суд - вишенка на торте всей судебной системы
"Также западные партнеры напомнили представителям украинской власти, что за судебной реформой будут внимательно наблюдать бизнес-сообщество и иностранные инвесторы, ведь предсказуемая и независимая судебная система - ключевой фактор для привлечения и поддержки иностранных инвестиций.
Кроме этого они напомнили, что ЕС и Канада являются главными партнерами Украины в течение последних нескольких лет и в рамках партнерства нашей стране была предоставлена значительная политическая, финансовая и техническая поддержка в ряде отраслей."
Источник: https://censor.net.ua/n3147889
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/11/7225994/
Естонський міністр пропонує скасувати безвіз для України... и тд и тп.
Є тільки дві шобли "рішателів".
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Польши предлагает обучение для должностных лиц, дипломатов и политиков из Украины.
Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время церемонии назначения на должности молодых польских дипломатов, сообщает "Польское радио".
В церемонии также приняли участие украинские дипломаты, в частности посол Украины в Польше Андрей Дещица и представители украинской Дипломатической академии при МИД Украины.
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