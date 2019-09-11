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 Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Верховний Суд (431) Канада (703) Євросоюз (2607) ВККСУ (330)

 ЄС і Канада закликали Верховну Раду уникнути поспішного реформування ВККС і Верховного суду

Відповідний лист було направлено до Офісу президента. У ньому наголошується, що законопроєкт, який регламентує діяльність органів суддівського самоврядування, має бути доопрацьований.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Судово-юридична газета.

Представництво ЄС в Україні та Посольство Канади в Україні направили до Офісу президента спільний лист, в якому висловили свою позицію щодо законопроєкту №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування", - зазначає видання.

У листі йдеться про те, що ЄС і Канада в цілому вітають прагнення парламенту та уряду швидко просувати реформи в судовій системі і системі прокуратури, проте низка положень законопроекту 1008 необхідно доопрацювати.

Зокрема, експерти розкритикували положення, що стосуються скорочення чисельності суддів Верховного Суду. У повідомленні сказано, що будь-яке скорочення суддів ВС має базуватися на ретельному аналізі його нинішньої структури, навантаження на суддів і юрисдикції. Позиція європейських експертів і канадських дипломатів у цьому аспекті така: поступове зниження навантаження ВС за рахунок оптимізації його структури і застосування розширених процедурних фільтрів у перспективі дозволить скоротити кількість суддів, не порушуючи міжнародних стандартів незалежності судової системи.

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Також у закордонних представництв виникла низка питань до процесу реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), зокрема в ролі міжнародних експертів у відборі членів комісії, а також до питання створення Комісії з етики та доброчесності при Вищій раді правосуддя.

У листі йдеться, що перезавантаження ВККС і створення нової Комісії з етики та доброчесності буде неефективною без реформування ВРП.

Також західні партнери нагадали представникам української влади, що за судовою реформою уважно спостерігатимуть бізнес-спільнота й іноземні інвестори, адже передбачувана і незалежна судова система - ключовий фактор для залучення і підтримки іноземних інвестицій.

Крім цього вони нагадали, що ЄС і Канада є головними партнерами України впродовж останніх кількох років і в рамках партнерства нашій країні була надана значна політична, фінансова та технічна підтримка в низці галузей.

Довідка. За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в І півріччі 2019 року ЄС і Канада стали одними з найбільших донорів за обсягами фінансування проектів міжнародної технічної допомоги. Так за даними відомства Євросоюз реалізує проекти на загальну суму близько 470 млн доларів, а Канада - на суму понад 140 млн доларів США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147889
 
   
 Топ коментарі
 
та куда там!...вы ж видите в разнос пошли )))) торопятся-суетятся...чтоб гипноз не прошел ))))
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От тільки одна проблема - немає у нас ні Верховного Суду, ні ВККС.
Є тільки дві шобли "рішателів".
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канада и ес не желают себе этих подонков в мантиях
взять на прокат ?
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там срочно немає людей бєні та портнова! тому засуньте ваші рекомендації ...є стадо баранів, воно прийме все. є ручний кс- затвердить теж все
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Ага, в ВККС только стены не продажные.

А Верховный суд - вишенка на торте всей судебной системы
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фу,какие вы...щас зебубочка пуйлуше позвонит - успокоится
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Було би смішно, якби не так "печально".
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та куда там!...вы ж видите в разнос пошли )))) торопятся-суетятся...чтоб гипноз не прошел ))))
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Взагалі трускавецьким філософам краще б ні в чому не поспішати. Бо прийдеться дуже далеко тікати.
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Начинають треножить сорвавшихся в галоп.

"Также западные партнеры напомнили представителям украинской власти, что за судебной реформой будут внимательно наблюдать бизнес-сообщество и иностранные инвесторы, ведь предсказуемая и независимая судебная система - ключевой фактор для привлечения и поддержки иностранных инвестиций.

Кроме этого они напомнили, что ЕС и Канада являются главными партнерами Украины в течение последних нескольких лет и в рамках партнерства нашей стране была предоставлена значительная политическая, финансовая и техническая поддержка в ряде отраслей."
Источник: https://censor.net.ua/n3147889
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ЕС и Канада ошиблись...Для Вовочки нужно было ролик сварганить, чтобы дошло хоть со второго просмотра))
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Первая ласточка зебильной команде и избирателям оного:
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/11/7225994/

Естонський міністр пропонує скасувати безвіз для України... и тд и тп.
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Да кто вас будет слушать? Брексит вначале прожуйте прежде чем кого-то учить
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Конструктивные замечания принимаются и приветствуются.
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От тільки одна проблема - немає у нас ні Верховного Суду, ні ВККС.
Є тільки дві шобли "рішателів".
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С предложением выступил глава МИД Польши.

Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Польши предлагает обучение для должностных лиц, дипломатов и политиков из Украины.

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время церемонии назначения на должности молодых польских дипломатов, сообщает "Польское радио".

В церемонии также приняли участие украинские дипломаты, в частности посол Украины в Польше Андрей Дещица и представители украинской Дипломатической академии при МИД Украины.
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канада и ес не желают себе этих подонков в мантиях
взять на прокат ?
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Там правильно понимают, что все эти "перестройки", "перевыборы" и "рефермирования" скрывают сущность, которая очень напоминает узурпацыю. Пока еще до конца не ясно, что за вовка сидит в шкуре Голобородько. Но всё очевиднее.
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