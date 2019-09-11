 ЄС і Канада закликали Верховну Раду уникнути поспішного реформування ВККС і Верховного суду

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Судово-юридична газета.

Представництво ЄС в Україні та Посольство Канади в Україні направили до Офісу президента спільний лист, в якому висловили свою позицію щодо законопроєкту №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування", - зазначає видання.

У листі йдеться про те, що ЄС і Канада в цілому вітають прагнення парламенту та уряду швидко просувати реформи в судовій системі і системі прокуратури, проте низка положень законопроекту 1008 необхідно доопрацювати.

Зокрема, експерти розкритикували положення, що стосуються скорочення чисельності суддів Верховного Суду. У повідомленні сказано, що будь-яке скорочення суддів ВС має базуватися на ретельному аналізі його нинішньої структури, навантаження на суддів і юрисдикції. Позиція європейських експертів і канадських дипломатів у цьому аспекті така: поступове зниження навантаження ВС за рахунок оптимізації його структури і застосування розширених процедурних фільтрів у перспективі дозволить скоротити кількість суддів, не порушуючи міжнародних стандартів незалежності судової системи.

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Також у закордонних представництв виникла низка питань до процесу реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), зокрема в ролі міжнародних експертів у відборі членів комісії, а також до питання створення Комісії з етики та доброчесності при Вищій раді правосуддя.

У листі йдеться, що перезавантаження ВККС і створення нової Комісії з етики та доброчесності буде неефективною без реформування ВРП.

Також західні партнери нагадали представникам української влади, що за судовою реформою уважно спостерігатимуть бізнес-спільнота й іноземні інвестори, адже передбачувана і незалежна судова система - ключовий фактор для залучення і підтримки іноземних інвестицій.

Крім цього вони нагадали, що ЄС і Канада є головними партнерами України впродовж останніх кількох років і в рамках партнерства нашій країні була надана значна політична, фінансова та технічна підтримка в низці галузей.

Довідка. За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в І півріччі 2019 року ЄС і Канада стали одними з найбільших донорів за обсягами фінансування проектів міжнародної технічної допомоги. Так за даними відомства Євросоюз реалізує проекти на загальну суму близько 470 млн доларів, а Канада - на суму понад 140 млн доларів США.