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Все про:ВР (5667) Геращенко Ірина (932) регламент (50)

 Регламентний комітет ВР викликає Ірину Геращенко на своє засідання за висловлювання про "зелених чоловічків". ДОКУМЕНТ

Народний депутат України з "Європейською солідарності" Ірина Геращенко оприлюднила інформацію, що її викликають на засідання регламентного комітету ВР за висловлювання про "зелених чоловічків".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Геращенко написала у Фейсбуці.

Вона зазначила: "Друзі, тут мені слуги хочуть влаштувати публічну порку за висловлювання і викликають "на ковьор". Примітно, що у відповідь на грубе порушення новим спікером регламенту, я виступила емоційно і образно, але чортами нікого не називала, і жодного прізвища чи назви фракції не згадувала. Та, за Фрейдом, народ перезбудився.
Що я тут можу сказати. У нас поки що є свобода слова і свобода висловлювання. А на місці регламентного і вождів слуг, я б зайнялася своїми власними кнопкодавами. Які в перші два дні роботи, після криків-воплів про нові обличчя і нову роботу, накнопкодавили більше за весь попередній парламент. Доведеться завтра написати заяву. Тим більше, що це реальне порушення Конституції і регламенту, а не дитячі образи слуг".

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Регламентний комітет ВР викликає Ірину Геращенко на своє засідання за висловлювання про зелених чоловічків 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147888
 
   
 Топ коментарі
 
Як же падає в зелебобів від правди.
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Какие вы все зеленые человечки обидчевые))
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Выговор с занесением этой Ирке. Запорохоботилась по самую макушку.
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то проплачений порохобот-кацапьонок
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Молодец Иришка, - так держать, у нас живут и нас е#ут...
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А по плагіату законів не хтіли вони зібратись??? Ні??? Лапки лягушачі...
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"Спалити не означає спростувати" Д, Бруно
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всё правильно. соевые должны за речью следить.
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и не обзывать тебя обидно, ты это хотело сказать?
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Ущербные они, зелёные.
Оттого и обижаются
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я не хотело, ты хотело. ты соевое зебильно-пебильное подкацапное.
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прикольно спостерігати за соєвими - пучить їх конкретно )))
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А тих двох депутатІків зеліних , кноподавів, що помічені були журналіт8ами , не треба викликати на засідання комітету ?? Чи своїх зеБдепутатів не чіпаємо ???
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Вина молчаливого большинства ничуть не меньше вины принимающих решения уродов, это очевидно. И как же важно, чтобы кто-то однажды взял на себя ответственность испачкать руку, дав пощёчину мерзавцу--зенелейсскому АНТИХРИСТУ !
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Володья ЧЛЕНОГРАЙ и его делишки - -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
..
.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
.
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Редкая мразь эта геращенко, вместе с луценчихой. И порохоботы все - мрази
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Я думал, что партбюро канули в Лету вместе с компартией.....
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И это уже не просто словесная перепалка, это похоже на настоящую войну между порохоботами и 87% людей. Тут и путина не надо - ненависть зашкаливает.
Порохоботы реально разъединяют людей Украины, и так это может зайти очень далеко.
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а может и глубоко, но зебилоиды готовы к любым размерам и формам))
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