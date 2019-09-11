 Регламентний комітет ВР викликає Ірину Геращенко на своє засідання за висловлювання про "зелених чоловічків". ДОКУМЕНТ

Як передає Цензор.НЕТ, про це Геращенко написала у Фейсбуці.
Вона зазначила: "Друзі, тут мені слуги хочуть влаштувати публічну порку за висловлювання і викликають "на ковьор". Примітно, що у відповідь на грубе порушення новим спікером регламенту, я виступила емоційно і образно, але чортами нікого не називала, і жодного прізвища чи назви фракції не згадувала. Та, за Фрейдом, народ перезбудився.
Що я тут можу сказати. У нас поки що є свобода слова і свобода висловлювання. А на місці регламентного і вождів слуг, я б зайнялася своїми власними кнопкодавами. Які в перші два дні роботи, після криків-воплів про нові обличчя і нову роботу, накнопкодавили більше за весь попередній парламент. Доведеться завтра написати заяву. Тим більше, що це реальне порушення Конституції і регламенту, а не дитячі образи слуг".
Оттого и обижаются
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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Порохоботы реально разъединяют людей Украины, и так это может зайти очень далеко.