 Регламентний комітет ВР викликає Ірину Геращенко на своє засідання за висловлювання про "зелених чоловічків". ДОКУМЕНТ

Як передає Цензор.НЕТ, про це Геращенко написала у Фейсбуці.

Вона зазначила: "Друзі, тут мені слуги хочуть влаштувати публічну порку за висловлювання і викликають "на ковьор". Примітно, що у відповідь на грубе порушення новим спікером регламенту, я виступила емоційно і образно, але чортами нікого не називала, і жодного прізвища чи назви фракції не згадувала. Та, за Фрейдом, народ перезбудився.

Що я тут можу сказати. У нас поки що є свобода слова і свобода висловлювання. А на місці регламентного і вождів слуг, я б зайнялася своїми власними кнопкодавами. Які в перші два дні роботи, після криків-воплів про нові обличчя і нову роботу, накнопкодавили більше за весь попередній парламент. Доведеться завтра написати заяву. Тим більше, що це реальне порушення Конституції і регламенту, а не дитячі образи слуг".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Геращенко назвала "зеленими чоловічками" колег зі "Слуги народу" - в залі ВР заблокували трибуну