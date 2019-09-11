 "Це суддя Павло Вовк, співбесіда була в рамках першого конкурсу до Верховного Суду у 2017 році", - ексчлен комісії ВККСУ Козлов про голос на "плівках з ОАСК"

Про це ексчлен Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрій Козлов повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Коли почув записи розмов, які було опубліковано після обшуків в Окружному адмінсуді Києва, сміявся. Я взагалі майже завжди сміюся, коли підтверджуються мої найгірші побоювання. Це, мабуть, захисна реакція така, лабільність. Спочатку прочитав усе те, що було опубліковано, потім уже став слухати голоси, впізнав деякі. Адже у кожної людини своя манера розмови, тембр, модуляції, артикуляція", - розповів він.

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Козлов, зокрема, запевнив, що впізнав одного з тих, із ким проводив співбесіду: "Дехто на співбесіді - це суддя Павло Вовк. Співбесіда була в рамках першого конкурсу до Верховного Суду у 2017 році".

Він також повідомив, що його допитували в ГПУ щодо провадження, пов'язаного з ОАСК, і визнали потерпілим.

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.

До того ж Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунок до обшуків у суді і кримінального переслідування суддів.

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