 Недбале ставлення співробітника Міноборони призвело до 37 млн ​​грн збитку під час будівельних робіт на полігоні "Широкий Лан", - ДБР

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією причиною таких збитків стало недбале ставлення до служби військовослужбовця Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2016 році між Міністерством оборони України та генпідрядником було укладено договір на виконання будівельних робіт для будівництва табірного містечка і території полігону "Широкий Лан". За умовами договору об'єкт мав бути повністю готовим і зданим в експлуатацію в 2018 році, проте частину будівельних робіт не було виконано.
Відповідальним за здійснення технічного нагляду було призначено військовослужбовця Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України. Він неналежним чином виконав певні обов'язки - не проконтролював відповідність обсягу виконаних робіт умовам договору, не забезпечив ефективне і цільове використання бюджетних коштів за вказаним договором.
У результаті, будівельна компанія отримала від Міноборони 135 млн грн - 37 млн грн з цієї суми сплачено за роботи, які фактично не виконано.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження.
И полторашка и петюня отметились...
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