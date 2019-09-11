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Все про:Міноборони (2777) будівництво (413) полігон (189) ДБР (479)

 Недбале ставлення співробітника Міноборони призвело до 37 млн ​​грн збитку під час будівельних робіт на полігоні "Широкий Лан", - ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань проводять досудове розслідування за фактом заподіяння збитків державі в сумі близько 37 млн ​​грн під час виконання будівельних робіт на території військового полігону "Широкий Лан".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією причиною таких збитків стало недбале ставлення до служби військовослужбовця Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2016 році між Міністерством оборони України та генпідрядником було укладено договір на виконання будівельних робіт для будівництва табірного містечка і території полігону "Широкий Лан". За умовами договору об'єкт мав бути повністю готовим і зданим в експлуатацію в 2018 році, проте частину будівельних робіт не було виконано.

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Відповідальним за здійснення технічного нагляду було призначено військовослужбовця Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України. Він неналежним чином виконав певні обов'язки - не проконтролював відповідність обсягу виконаних робіт умовам договору, не забезпечив ефективне і цільове використання бюджетних коштів за вказаним договором.

У результаті, будівельна компанія отримала від Міноборони 135 млн грн - 37 млн ​​грн з цієї суми сплачено за роботи, які фактично не виконано.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147883
 
   
 Топ коментарі
 
ЕСЛИ бы порох и дальше керував, ТО и не каких расследований и не было бы.
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Это не халатность, а Петино достижение.
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Это не халатность, а Петино достижение.
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відкатили як завжди, побудували собачу будку замість котеджа, втюхали вояку і втекли.
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у тебя порохозависимость? обосрался полкан - ти пороха приплел. твою маму порох не драл?
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О коли в цього "відповідалного" держава конфіскує останні труси, тоді можна буде повірити, що в цій державі є справедливість і Закон.
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Ну и что это за бобик? У него что,имени нету,только должность? Страна должна знать своих хероев
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А был ли мальчик? Не, ну вообще, хоть что-то в этом заявлении правда? А то у нынешней власти уже и Свинарчуки - герои, и Роттердам+ уже никаких ущербов не наносил, но поначалу то крику было, как кто-то на яйца наступил. Каждый раз победно рапортуют, что возбуждено уголовное дело, и соревнуются, кто больше цифры ущерба назовет, а потом втихую раз, и в кусты. Поэтому и фамилии, судя по всему нет, никаких подробностей нет, а значит и опровергать новость некому. Борьба с коррупцией в телевизоре. В чистом виде.
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ЕСЛИ бы порох и дальше керував, ТО и не каких расследований и не было бы.
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Заказчик не выполнил, деньги присвоил, а виноват - военный из КЕЧи, ******. Это как выдали танк, но в первый день не заметили толщину брони в 2 раза тоньша, а во второй судят командира танковой роты за то, что не проследил за *******, которые ******** деньги на броне
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За строительством следила вся страна, на ней пиарился Полторак и Петя, ходили по стройке, строили умные рожи, обещали закончить до конца 2018 года. Строительство всегда сопровождается целой кучей ответственных за майно, бабло, выполнение плана, и там явно не один генерал на *** сидел во время стройки,а виноват оказался вон тот лох, *******, зачет, вот то уважение к военным, о котором вчера ****** Гончарук
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ГБР також в долі від криміналу. Інакше би закрили би підрядників..
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берём фотко из 2016 для эпика и погнали Недбале ставлення співробітника Міноборони призвело до 37 млн ​​грн збитку під час будівельних робіт на полігоні "Широкий Лан", - ДБР - Цензор.НЕТ 7898
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Не чую порохосвынячого хрюкання про "Пэтя армию подняв а вы тут затеваете пэте-фобию, вот это все вот это -затеваете".
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