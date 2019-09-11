 Суд за позовом Чорновол зобов'язав ДБР відкрити провадження проти Портнова

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі "Європейської солідарності"
У повідомленні зазначається: "Шевченківський суд зобов'язав Державне бюро розслідувань внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію, згідно з повідомленням Тетяни Чорновол, щодо можливого створення Андрієм Портновим злочинної організації з метою одержання неправомірної вигоди від комерційної структури ПАТ "БТА Банк".
Згідно з повідомленням про злочин дії ексглави Адміністрації президента Віктора Януковича можуть містити ознаки кримінального злочину, передбаченого статтею 255 КК України.
Нагадуємо, що ДБР тричі відмовляло у внесенні інформації за заявою Тетяни Чорновіл до Єдиного реєстру досудових розслідувань із цього питання.
Пусть Труба только его обслуживает?
Ви юрист?
Дуже погано, на них покладали великі сподівання.
Якщо вони помиляються в елементарному, то як косячать в більш складних питаннях?
"Мои заявления касались "узурпации власти" Портновым и его злоупотреблений на государственной должности в интересах коммерческой структуры. - Черновол.
Источник: https://censor.net.ua/n3146008
Не дай боже ответочку Портнова до пані заявника по цій статті
Проти Портнова за таке вже відкрили. ))
На Портнова завели дело из-за ложных сообщений о преступлениях Порошенко, - адвокат.
https://lb.ua/news/2019/06/25/430411_portnova_zaveli_delo_izza_lozhnih.html
P.S. Я не про Порошенко говорю
Пусть судит суд.
не хорошо
"Портнов - правозахисник".
Українські моряки «Бердянська», «Нікополя», «Яни Капу» продемонстрували Україні та всьому світові приклад мужності, витримки та вірності військовій присязі та Батьківщині. Ми і надалі продовжимо боротьбу за деокупацію Азовського моря та встановлення українського суверенітету на всій нашій території.
Про це сказав п'ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко під час зустрічі у військовому шпиталі зі звільненими з російських в'язниць українськими моряками.https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/
там ще відео є цієї зради, аж сльози на очі навертаються
Така поведінка не дивовижне, адже в 1996 році Чорновіл псіхіатори поставили діагноз «Синдром гіперактивності з ознаками шизоаффективного розладу за змішаним типом». Лікарі розповідали, що вона схильна до необдуманих і імпульсивних дій. Вона двічі перебувала на стаціонарному лікуванні в психіатричній лікарні.
Крім поведінки, дивують і обурюють довідки про дохід нардепки. Вона постійно заявляє, що живе за межею бідності. У 2012 році в її декларація була просто порожньою, жінка заявляла, що у неї зовсім немає джерел доходу. У 2014 році, коли вона стала нардепом, так само подала «нульову» декларацію.
Але в 2017 виявилося, що вона придбала квартиру в Києві вартістю 854 100 гривень, земельну ділянку в Криму площею в 1513 кв. м. У нардепки дві іномарки - Chevrolet вартістю 50000 грн. і Mitsubishi 246 750 грн.
Сама жінка живе в двоповерховому особняку під Києвом, але будинок оформлений на батьків.
Судя по репертуару 95 квартала, в дурке именно им место во главе с наполевовчиком.