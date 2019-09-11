 Суд за позовом Чорновол зобов'язав ДБР відкрити провадження проти Портнова

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі "Європейської солідарності"

У повідомленні зазначається: "Шевченківський суд зобов'язав Державне бюро розслідувань внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію, згідно з повідомленням Тетяни Чорновол, щодо можливого створення Андрієм Портновим злочинної організації з метою одержання неправомірної вигоди від комерційної структури ПАТ "БТА Банк".

Згідно з повідомленням про злочин дії ексглави Адміністрації президента Віктора Януковича можуть містити ознаки кримінального злочину, передбаченого статтею 255 КК України.

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Нагадуємо, що ДБР тричі відмовляло у внесенні інформації за заявою Тетяни Чорновіл до Єдиного реєстру досудових розслідувань із цього питання.