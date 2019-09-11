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Все про:ЦВК (797) ОПОРА (125) Айвазовська Ольга (67)

 Подання Зеленського про розпуск ЦВК - вмотивоване, але йому бракує аргументів, - Айвазовська

Координатор виборчих програм мережі "Опора" Ольга Айвазовська заявила, що в поданні президента Володимира Зеленського не вистачає аргументів для розпуску ЦВК, однак вважає документ вмотивованим.

Про це Айвазовська сказала в коментарі Цензор.НЕТ.

"Це подання є вмотивованим, як того вимагає закон, воно посилається на певні епізоди рішення суддів, дії ЦВК і їхню оцінку з боку президента або юридичних радників, які складали документ. Але аргументація слабка в частині, наприклад, перешкоджання виборчому праву. У нас є стаття кримінального кодексу 157, яка визначає, що таке перешкоджання виборчому праву - це кримінальний злочин, перешкоджання виборчому праву шляхом обману, погроз, залякування і підкупу. Тобто, ЦВК таких дій здійснювати не може. Тому навіть у цій частині стверджувати, що рішення суддів про визнання протиправними дій у частині відмови в реєстрації кандидатів - це перебільшення, тому що це точно не підпадає під визначення "перешкоджання виборчому праву", - заявила Айвазовська.

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"Друге - рішення суддів були різні, навіть щодо 28 відмов. Перша інстанція переважно ставала на бік ЦВК (це Шостий апеляційний адміністративний суд), а Верховний суд скасовував рішення апеляційного. Тоді виходить, що не тільки ЦВК у злочинній змові, уявімо собі, а й Шостий апеляційний адміністративний суд. Тому чому санкції у вигляді припинення повноважень використовуються тільки щодо Центральної виборчої комісії? Аргумент про 210 і 198 виборчі округи - вони, за нашою оцінкою, не є ідентичним за своєю суттю. На 210 окрузі ЦВК поїхала здійснювати перерахунок на окремих дільницях, оскільки Окружна комісія, як це визначено законом, почне акредитувати протокол. Тобто, ЦВК виконує функцію окружної комісії в разі, якщо не надійшов від неї протокол. Що сталося? На 198 окрузі протокол надійшов, але його зміст або процедура складання оскаржувалася учасниками виборчого процесу. Верховний суд встановив невиконання рішень суддів ЦВК щодо 198 округу, але ЦВК, зі свого боку, 4 вересня звернулася до Верховного суду з проханням розтлумачити, в якій формі вона має виконати рішення, тому що вже немає окружної комісії і дільничної комісії. Тому це не ідентичні ситуації абсолютно", - додала Айвазовська.

На запитання про те, чи бачить вона достатньо аргументів для розпуску ЦВК, Айвазовська відповіла: "На мою думку, аргументів недостатньо. Але, з іншого боку, стаття 31-1 Закону про ЦВК не визначає ні глибину аргументів, ні наслідки дії чи бездіяльності, у зв'язку з якими можна припиняти повноваження всього складу. Тому за наявності 300 голосів очевидно, що це рішення буде прийнято, і навряд чи ЦВК вдасться його оскаржити, тому що 300 голосів - це конституційна більшість".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 10 вересня до Верховної Ради надійшло подання Зеленського про зміну складу ЦВК.

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді достроково припинити повноваження членів Центральної виборчої комісії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147876
 
 
 Топ коментарі
 
мудрый и простой нарид среди 35-40 млн не нашел...
И среди 39-ти кандидатов тоже....
Вот и будем теперь позорится с этим недо-фюрером...
Ничего не поделать... Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 7532
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зебилы получат, да и уже получают - ответку..
Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 6063
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але ЦВК розпустять.
узурпація повна.. та ніхто не вірить, що зе стане тираном.
а даремно.
клоуни часто бувають злими.
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"вова - сцарь!", вот и вся мотивация шмаркли
Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 8915
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Кремлебот, этот высер сколько стоит?
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Порох сейчас перешел на ольгинских ботов , некоторые с них под украинскими впнами , некоторые под европейскими и американскими
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но основная масса кремлеботов сидит под киприйскими впн
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Дятел, я в Ларнаке сейчас
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"ларнака", говоришь?)) и давно она в Польше?
Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 8637

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Дятел, польская симка, ибо роуминг в ЕС у польского оператора втрое дешевле.
Переключаюсь на вай фай - и флаг Кипра.
Тебе не понять этих мелочей - кремлеботы не знают что это.
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ну-ну, чухонец.. поменьше отмазывайся) совсем уж кремлебот Goldman Sachs без фантазии, но с зашкваром Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 2830 Впрочем, а чего еще ожидать от зебилов-кремлеботов, как не зашквара на мелочах Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 24
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дятел, а поумнее картинку сделать не мог? Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 6269
не, ну откуда вас в ольгино таких лохов-то набирают.. Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 2123
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вау.. кремлебот Goldman Sachs даже обосравшись по полной, старается отработать свои 11.80)) откуда ты такой взялся, чухонец?))
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кремлеплять Goldman Sachs никак не угомонится, продолжает отрабатівать свои 11.80 и "нести всякую хрень".. Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 1862 в єтом чухонці рашки - мастаки Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 9719
Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 9719 старайся, чухонец, вовка сцікло тебя оценит.. как и вовка фуйло
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Тупорылое, в Украине любой знает как выглядит посадочный талон визз.
И только для вас, )(уйлоботов, это - "картинка поумнее".
Сдриснуло к херам.
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ну если "к херам" - то это точно кацап-кремлебот) ну какой кацап - да без "скрепной" темы?)) слышь. чухонец.. ты - обосралось.. беги, подмойся, кремляплядь))
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вот зачем ты этого ольгинца так попалила? Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 638 оно ж только-только хвост свой распушило...
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Кремлеботня, получишь визу в ЕС - расскажешь про "нет роуминга"


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If you have a pre-paid card (meaning that you pay in advance for using your mobile phone) you can use your phone in other EU countries without paying extra. However, if you pay per unit and your domestic unit price for data is less than €4.50 per GB your mobile operator may apply a data limit while you're roaming



https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/mobile-roaming-costs/index_en.htm

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Ти диви, пригожинець агліцьку мєтодічку постить!) 11.80 + за знання мови! Завжди мріяла про состоятєльного мущіну!)))
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Та нам ваще ничего не понять с вашими руськими симками и вай-фаями! Я ваще з Улан-Удэ пишу, а мне насильно жовто-блакитний флажок фсб встромляэ!)))
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Я заметил.
Но думаю, к тотальному обсиранию Зе он мало отношения имеет.
Кремлеботы обсирают Зе, ибо будут обсирать любую власть в Украине кроме прорашкинской.
И делают это под видом ботов порошенко
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шустренько кремлебот Goldman Sachs меняет свои впн, то из рашки под киприйским.. то под польским Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 1894
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та поняля, поняли - кремботская шавка Goldman Sachs зашкварилась на мелочах и пытается лепить из себя "горбатого" Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 7493 Иди уже, сегодня ты без премии, недоумковотое Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 9430
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Кремлебот, завали свой хавальник азиатский - все скрины выше.
Теперь свои тупорылые высеры можешь сожрать с гавном.
Сдриснуло нах за зарплатой к пригожину.
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Goldman Sachs в бессильной злобе от зашквара - начал истерить.. браво, кремлебот))
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ты про Юзика, чухонец?))
ага.. сейчас кремлебот Юзик, когда не носит портреты сЦаря Вовы - жмет на кнопки.. "трудяга", кули Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 4273
Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 1120
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зебилы. вы такие тупые)) не помните уже, как весь день бегали с потретом "сЦаря вовы" возле ВР, в мае?)) Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 3183
http://shostka.info/shostkanews/shostkynets-narysoval-portret-zelenskogo-y-vozle-verhovnoj-rady-sumel-peredat-kartynu-prezydentu/
Алексею все-таки удалось передать картину. Возле Верховной Рады он заметил одного из артистов студии «Квартал-95» Юрия Корявченкова, которого в коллективе называют Юзик. Наш земляк попросил его передать картину Президенту.

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Ах, нарисовал... и захотел его продать (заработать).
А вы не помните, что именно в мае Зе объявил убрать все портреты отовсюду и не выставлять ничьих!
соевые - идеологические махинаторы, фальсификаторы. Вас ваще из общества убрать, т.к. вы - гниль нации! Вы - болезнь. Вас выкорчевать и в утиль.
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бедный чухонец.. похоже зебилизм моСха у тебя прогрессирует)) уже и бюсты шмаркли в кабинетах стоят
Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 7503
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Эта аллея, оказывается, называется кабинетом Зе?
Если ты сам забоярился, при чём тут форумчане? Мы - то трезвые!
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чухонец, если есть бюсты шмаркли - то есть и "аллеи" зебилок, целующих своего сЦаря.. как и прочая шелупонь - рисующая портреты шмаркли. Ну и конечно - Юзики зубожили, которые бегают перед ВР с этими "пАртретами" Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 4228
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Тот бюст и на Зе не похож, протрезвись!
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Нет, ну если сама Айвазовская так сказала, то конечно.
А можно узнать ещё мнение Ляшко-Смешко-Гнойсмана?
А то очень нужны авторитетные выводы ))
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ОТМЕНИТЬ НАХРЕН ВЫБОРЫ ЗЕЛЕНЫХ! И ДАТЬ ИХ ПРОВЕСТИ ПОРОНОСТЬЮ АВАКОВУ (прошу прощения за шрифт - это не мой , это моя душа кричит)
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При новом составе цик петя и насирова не догонит.Может только тимошенко...юру.
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это дураку где не плюнь петя выжаться, , а зеленым надо просо указать на их место идиотам
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они делают себя зеленых нелигитимными - ЦИК ничего еще плохого не успела сделать, кроме как провести под победу ЗЕлёных честные выборы .Т Но у них разум помешался на Порохе 6 а ВАЫ из их шмарклей будете ?
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Сколько можно тыкать в морду этому светлому мальчику, что диплом юриста он на кавеэнил?
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А это только начало, мама анархия, он хочет и это никого не волнует и всё
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але ЦВК розпустять.
узурпація повна.. та ніхто не вірить, що зе стане тираном.
а даремно.
клоуни часто бувають злими.
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зебилы получат, да и уже получают - ответку..
Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 6063
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Постой паровоз, не стучите колеса, кондуктор нажми на тормоза....
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п.с. в кривбассе насторожились - возможное сокращение 50 000 зебилов с ГОКов и Криворожстали вызывает у них столбняк "как так, а нас - за что?" Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 7434
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Країна йде у напрямку будівництва авторітарної системи. Це ще один крок.
Ну чому новий фюрер навідь не українець та такий жалюгідний? Невже кращого не знайшли?
🤔
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мудрый и простой нарид среди 35-40 млн не нашел...
И среди 39-ти кандидатов тоже....
Вот и будем теперь позорится с этим недо-фюрером...
Ничего не поделать... Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 7532
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собака гавкает, а караван идет, в нашем случае -свыня хрюкает , а караван идет
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в направлении рашки, где зебилы обретут "счастье" холопов
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всего достает, это вы от корыта никак, ну никак
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А представь себе, как зюзь будут от корыта отрывать? Это будет зрелище еще то
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Він легкий на підйом. Втече, як буде потрібно. Питання в іншому. Чи знайдеться кому відривати?
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Чего секта порохоботов так возбудилась?

Все идет по плану!
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Так, на беніной будке (кіоскє) збунтвалися через те, що він їх досі не пофарбував!)
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Стесняюсь спросить по чьему плану? Вовочки старшенькага?
План огласить можете?
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А можно узнать про мотивацию от гундоси Айвазовской?
А то чтой-то так скользко обошла этот аспект
Небось уже мостит свою задницу в ЦВК? Надеется.
А могут прокинуть. Еще не все юзики пристроены
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а зе хоть раз что то аргументировал?))) что беня мутит то эта недоросль и делает
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За час президентства Петра Олексійовича Порошенка було випущено чотири нових покоління iPhone.

За час президентства Зєлібоби - одне.

Висновки робіть самі.

Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 6711
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Висновок тільки один, зеля витратиться на зміну гаДжитів у 4 рази менше.
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Iphone выпускает Украина, конечно. И продаёт всему миру.
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Останній місяць заходжу на цензор тільки заради того, щоб почитати скавчання обіженних порохоботів. Несчасні люди, в Украііні жить не можуть, а в кацапію ііхати бояться))
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Подивлюь на тебе через рік.
Може настала пора мізки включити?
І мені насрати на порохоботів, як і на зеледовбнів.
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если не тайна, на кого тебе на нас@#§ть?
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Йе не є великою таємницею.
Мізки - аналіз, висновки(не плутати з медециною), руки (не треба про рукоблуддя), а краще перше, та друге разом.
Таких досить багато, нажаль їх сутність (в більшості) не веде до влади та жлобства.
Самодостатні люди знаходять себе не тільки в басейнах з грошима і не тільки маючи владу на тисячами холопів.
Відповідь для тебе щадовільна?
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Сорі за помилки, 6 дюймів зараз в руках (я про гаджет, а не про то що ти подумав), тай без окулярів(
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Вiдповiдь мо й фiлософiчна, але cуть не розумiла нi на йоту. То я вам перебачаю, панове.
Окуляри - нашi очi дiвочi.
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Очі дівочі, то в голові. І до зору відношення не мають. Десь так.
Не приписуйте оточуючи, того що є у ...
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Ой, про головне забув. Відповідь трохи ПілосоПчна) Але, що вам не зроміло?
Що поважати треба людину з мізками та руками, а не бризкаючу слинями на всіх підряд, хто не підтримує примітивні та дурноваті думки йолопа з клавою в руках?
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Як там в ілалії, гроші нормальні платять за роботу? Це не сарказм і не під...ка.
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Нервный что ли? Или поболтать не с кем?
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Просто спросил, был свободен по времени, вот и поинтересовался. Обидел?
Сижу, провожу платежи, посматриваю на цензор, тащусь от того и другого, жена на работе, пиво на столе! И вдруг нервный. Окстись. Просто вопрос и ничего более.
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300 за зміну ЦВК може і не бути. Але може і бути, бо рабіновічі підтримують зміну ЦВК.
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Бидло депутатске,де ремонт дорог,де ремонт лікарень?Де борьба з бідностю?Куди подівалися обіцянки народу?Що народу від розпуска ЦІК?Невже ціна на ліки для пенсіонерів та інвалідів залежить від розпуску ЦІК?Досить дурити народ.
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нет, не хватит дурить. пусть народ хлебает до самого дна, то шо по приколу заварил. бачили очi шо купували.
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Ты бы меньше ругался недовременный.Глаз что ли нету,или живешь на Багамах или Лондонах,не видишь ничего?Коммуналка по немногу дешевеет,цена на газ уменьшается,доллар 25 уже.У меня на даче в Старом Салтове дубы "косить" перестали,а при Пэци только щепки летели.Для тебя инородца это наверное херня.Ну а нам,кто в Украине живет приятно.
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Ну ок, если все дешевеет https://news.finance.ua/ru/news/-/456161/v-nkreku-zayavili-o-neobhodimosti-povysheniya-tarifov-na-svet-dlya-naseleniya И по поводу бакса - он дешевеет из-за конца лета и начала осени, почти всегда так было. Так что смотри что будет дальше.
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что такое ЦИрК народ понял на образе Прохиндовского, нынешняя Таня порождение рук Петровых, а эти руки в первую очередь служили себе ,а что останется то народу!!
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Во как лихо "закрутила" Айвазовская,решение оказывается мотивированно-неаргументированное.Как его(решение) не назови,а ЦИКушки- бай-бай.А там пущай судятся.При роспуске Рады уже судились.И что вышло???
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