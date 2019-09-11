 Подання Зеленського про розпуск ЦВК - вмотивоване, але йому бракує аргументів, - Айвазовська

Про це Айвазовська сказала в коментарі Цензор.НЕТ.

"Це подання є вмотивованим, як того вимагає закон, воно посилається на певні епізоди рішення суддів, дії ЦВК і їхню оцінку з боку президента або юридичних радників, які складали документ. Але аргументація слабка в частині, наприклад, перешкоджання виборчому праву. У нас є стаття кримінального кодексу 157, яка визначає, що таке перешкоджання виборчому праву - це кримінальний злочин, перешкоджання виборчому праву шляхом обману, погроз, залякування і підкупу. Тобто, ЦВК таких дій здійснювати не може. Тому навіть у цій частині стверджувати, що рішення суддів про визнання протиправними дій у частині відмови в реєстрації кандидатів - це перебільшення, тому що це точно не підпадає під визначення "перешкоджання виборчому праву", - заявила Айвазовська.

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"Друге - рішення суддів були різні, навіть щодо 28 відмов. Перша інстанція переважно ставала на бік ЦВК (це Шостий апеляційний адміністративний суд), а Верховний суд скасовував рішення апеляційного. Тоді виходить, що не тільки ЦВК у злочинній змові, уявімо собі, а й Шостий апеляційний адміністративний суд. Тому чому санкції у вигляді припинення повноважень використовуються тільки щодо Центральної виборчої комісії? Аргумент про 210 і 198 виборчі округи - вони, за нашою оцінкою, не є ідентичним за своєю суттю. На 210 окрузі ЦВК поїхала здійснювати перерахунок на окремих дільницях, оскільки Окружна комісія, як це визначено законом, почне акредитувати протокол. Тобто, ЦВК виконує функцію окружної комісії в разі, якщо не надійшов від неї протокол. Що сталося? На 198 окрузі протокол надійшов, але його зміст або процедура складання оскаржувалася учасниками виборчого процесу. Верховний суд встановив невиконання рішень суддів ЦВК щодо 198 округу, але ЦВК, зі свого боку, 4 вересня звернулася до Верховного суду з проханням розтлумачити, в якій формі вона має виконати рішення, тому що вже немає окружної комісії і дільничної комісії. Тому це не ідентичні ситуації абсолютно", - додала Айвазовська.

На запитання про те, чи бачить вона достатньо аргументів для розпуску ЦВК, Айвазовська відповіла: "На мою думку, аргументів недостатньо. Але, з іншого боку, стаття 31-1 Закону про ЦВК не визначає ні глибину аргументів, ні наслідки дії чи бездіяльності, у зв'язку з якими можна припиняти повноваження всього складу. Тому за наявності 300 голосів очевидно, що це рішення буде прийнято, і навряд чи ЦВК вдасться його оскаржити, тому що 300 голосів - це конституційна більшість".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 10 вересня до Верховної Ради надійшло подання Зеленського про зміну складу ЦВК.

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді достроково припинити повноваження членів Центральної виборчої комісії.