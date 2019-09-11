EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  963  59
Все про:Кабмін (3106) електронні документи (35) Дмитро Дубілет (10)

 Уряд удвічі скоротить витрату паперу, - Дубілет

Міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет пообіцяв у 2020 році зменшити витрату використання урядом паперу як мінімум удвічі.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви навіть не уявляєте, скільки паперу витрачають органи влади. Мені тут нещодавно показали бюджети на закупівлю паперу, я випав в осад. Скоро поділюся цифрами", - написав Дубілет.

За його словами в переході з паперового документообігу на електронний головне - не екологія.

Читайте також: Від 1 жовтня держорганам заборонять паперовий документообіг, - Гончарук

"Позбутися паперу - це не про екологію (хоча теж важливо). Це про неефективні бізнес-процеси, про тисячі чиновників і мільйони громадян, які даремно витрачають свій час і таланти. Будемо процес за процесом все і вся спрощувати і переводити в цифру. Я зобов'язуюсь зменшити споживання паперу в Кабміні наступного року мінімум удвічі", - додав Дубілет.

Уряд удвічі скоротить витрату паперу, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147874
 
 
 Топ коментарі
 
Я щас заплачу... по опыту знаю - если приходит бестолковое руководство - то первое что начинает делать: покупает новое кресло, увольняет уборщицу, и - начинает экономить бумагу))))
 показати весь коментар
 
Я не понимаю , в стране война , а они бумагу считают . Моя совесть чиста , я не голосовал за зелю .
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Я не понимаю , в стране война , а они бумагу считают . Моя совесть чиста , я не голосовал за зелю .
 показати весь коментар
 
 
В стране война, а они коррупционеров ловят
В стране война, а они Гройсмана уволили
В стране война, а они депутатскую неприкосновенность сняли
В стране война, а Зеленский в Канаду ездил
В стране война, а ты на форуме сидишь

Идеальная формула. Ко всему подходит
 показати весь коментар
 
 
ну, если ты не понимаешь.., то может, лучше, промолчать.. !? ))))))
 показати весь коментар
 
По спецзаказу ,для Юзика , из слуг народа . Уряд удвічі скоротить витрату паперу, - Дубілет - Цензор.НЕТ 9081 .
Уряд удвічі скоротить витрату паперу, - Дубілет - Цензор.НЕТ 582 .
 показати весь коментар
 
Люди состояния уже заработали на поставках бумаги в госучереждения... Правительство вдвое сократит расход бумаги, - Дубилет - Цензор.НЕТ 246
 показати весь коментар
 
 
там і на ручках і на файлах з папками заробили.
канцеляри рулять, он Богдан який багатінький..
 показати весь коментар
 
 
Опять перемога! Фух... хоть не самокаты и шорты в этот раз...
 показати весь коментар
 
 
повторю вопрос - туалетной?
меньше будете жрать есть?
 показати весь коментар
 
 
Этот продукт для них стратегический...Ты Стефанчука и Зюзика видел?.... Правительство вдвое сократит расход бумаги, - Дубилет - Цензор.НЕТ 4588
 показати весь коментар
 
 
та да...на Юзике не поэкономишь...)))
от Кривой Рог...от впарили...головой же надо было думать ))))))
 показати весь коментар
 
Пишите мелом на асфальте,потом смывайте водой и по новой.Эффект еще круче 100 % отказ от бумаги
 показати весь коментар
 
 
Я щас заплачу... по опыту знаю - если приходит бестолковое руководство - то первое что начинает делать: покупает новое кресло, увольняет уборщицу, и - начинает экономить бумагу))))
 показати весь коментар
 
 
десь по кімнаті літає розумна мисля.. може через рот в голову залетить Правительство вдвое сократит расход бумаги, - Дубилет - Цензор.НЕТ 4240
 показати весь коментар
 
 
возьми калькулятор, умник, и посчитай, сколько денег налогоплательщиков улетает ежегодно на одну только А4 , в этой грёбаной ВР..., иногда лучше промолчать, чем нести всякий бред.
 показати весь коментар
 
Экономия бумаги -oчень своевременная , полезная и крайне важная для страны , реформа . Начали с самого главного .!! Красавы !! Уряд удвічі скоротить витрату паперу, - Дубілет - Цензор.НЕТ 7 .
 показати весь коментар
 
ЦИК ОПОРА и ЕС должны жаловаться представителю ЕС , пока он в Украине выслушивает Разумкова, Ведь если ЦИК плоха - то и выборы надо переголосовать нахрен
 показати весь коментар
 
 
Они поумнее своих ольгинских наемных работников , они понимаю что после перевыборов не то что 8% , а 5% могут спокойно не набрать
 показати весь коментар
 
да блин не о Порохе речь о том что ЗЕленые делают свои выборы САМИ нелигитимными , или Вы из этого стада , заключенные на пете? и на большеге соображалки нет
 показати весь коментар
 
Электронный документооборот это нужно и важно. Но это точно не главная задача Министра Кабмина. А то что он демонстрирует это имитация бурной деятельности.
 показати весь коментар
 
 
Да за свои гроши всегда бумагу покупали и покупают, простые служащие .
 показати весь коментар
 
ДАЖЕ Авакова за выборы простили ... А ЦИК в чем повинен? Или аваков выборы ЗЕлёным сделал ? ПРИДУРКИ КОЛОМОЙСКИЕ
 показати весь коментар
 
Если бы бумаги на которой печатаются денежные знаки, тогда да, я бы порадовался за мысли о народе, а так...
 показати весь коментар
 
Каждый подумал тем местом, для которого нужна ему бумага.
Электронный документооборот - норма жизни.
 показати весь коментар
 
Программное обеспечение ПРИВАТА сильнейшее в ЕС
ЕСЛИ они сделают как в Словакии , где все вопросы через домашний комп решаются - будут молодцы
 показати весь коментар
 
 
И само правительство лучше вдвое сократить
 показати весь коментар
 
Мудак той міністр який вважає, що його справа колупатися у витратах на папір. Невиправний мудак!

В міністра на колупання у витратах на папір повинно бути часу рівно щоб сказати заму або іншому підлеглому "Протягом року зменьшити в двічі."
І більше до цього ніколи не повертатись.

А тут - рівень трускавецького курсу економіки.
 показати весь коментар
 
 
Бумага - носитель информации проверенный временем, рабочую документацию всегда пожалуйста, давно даже по работе вайбер, електронка почта или еще что-то. А финальные доки на бумагу.
 показати весь коментар
 
 
Мля, це єдине досягненя!
Секономлене, харс
анту на клозет, заработал.
 показати весь коментар
 
Піде товар з усього світу, а наш виробник буде... Не хочу матюкатись.
 показати весь коментар
 
Мля, це єдине досягненя!
Секономлене, харанту
на клозет, заработал.
 показати весь коментар
 
Электронный документооборот это тоже ужасно. Типа пришлите нам "Служебную записку" за март месяц, а то нам надо на неё ответить, а мы найти не можем. А Вы не может выслать Word-овский вариант, а то столько работы нам некогда набирать ответ. А почему Вы не ответили, а разве Вы к нам обращались, не можете подсказать за какое число обращение. А перепишите в Excel и пожалуйста заверьте ЭЦП. И так с утра до вечера, некогда и погуглить.
 показати весь коментар
 
Замечательно гугл справляется... серьезно. Все поддерживается в телефоне, у меня точно и ничего не устанавливал с ноля. Телефон бюджетный.
 показати весь коментар
 
У меня комп, даже два. В одном Microsoft Offise и Outlook, в другом Mozilla Thunderbird и Libre Office. Google работает нормально, админ блокирует только соцсети и некоторые Mail. Gmail работает, в нём идёт переписка с поставщиками.
 показати весь коментар
 
Тут с бум. документацией рейдерство процветает, а електроний...Суди озолотятся!
 показати весь коментар
 
ааа, а то я подумала, что в туалетах у них там будет меньше бумаги. Жрали бы меньше хоть...
Господи! Чем они занимаются?((
 показати весь коментар
 
Будут покупать им каждый месяц по айпаду?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору