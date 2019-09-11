 Уряд удвічі скоротить витрату паперу, - Дубілет

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.
"Ви навіть не уявляєте, скільки паперу витрачають органи влади. Мені тут нещодавно показали бюджети на закупівлю паперу, я випав в осад. Скоро поділюся цифрами", - написав Дубілет.
За його словами в переході з паперового документообігу на електронний головне - не екологія.
"Позбутися паперу - це не про екологію (хоча теж важливо). Це про неефективні бізнес-процеси, про тисячі чиновників і мільйони громадян, які даремно витрачають свій час і таланти. Будемо процес за процесом все і вся спрощувати і переводити в цифру. Я зобов'язуюсь зменшити споживання паперу в Кабміні наступного року мінімум удвічі", - додав Дубілет.
А так вообще 👍🏻
В стране война, а они Гройсмана уволили
В стране война, а они депутатскую неприкосновенность сняли
В стране война, а Зеленский в Канаду ездил
В стране война, а ты на форуме сидишь
Идеальная формула. Ко всему подходит
.
канцеляри рулять, он Богдан який багатінький..
меньше будете
жратьесть?
от Кривой Рог...от впарили...головой же надо было думать ))))))
Электронный документооборот - норма жизни.
ЕСЛИ они сделают как в Словакии , где все вопросы через домашний комп решаются - будут молодцы
В міністра на колупання у витратах на папір повинно бути часу рівно щоб сказати заму або іншому підлеглому "Протягом року зменьшити в двічі."
І більше до цього ніколи не повертатись.
А тут - рівень трускавецького курсу економіки.
Секономлене, харс
анту на клозет, заработал.
Секономлене, харанту
на клозет, заработал.
Господи! Чем они занимаются?((
Нашим детям в школу?