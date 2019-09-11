 Волонтери "Мега-Поліграфа" збирають кошти на ремонт автомобілів і інші потреби бійців Об'єднаних сил

Як сказано в повідомленні на їхній сторінці, зокрема, віддають після ремонту п'ять машин "і багато всякого корисного", інформує Цензор.НЕТ.

Поїздка запланована орієнтовно на 15-16 вересня.

Однак є незакриті позиції. Зокрема:

- морпіхам дуже потрібна легкова машина (у цьому батальйоні з легкових машин один ледь живий "Москвич"). Ціна Nissan - 500 $

- їм же треба 1200 метрів ПЕ-труби діаметром 32 мм (ціна - 7 грн/м). "На одній із позицій проблеми з водою - водовозка заїжджає з великими труднощами: рельєф + прострілювана і пристріляна місцевість. А коли підуть дощі... 1200м - відстань від найближчої доступної і безпечної для водовозки точки", - йдеться в повідомленні.

- паливо - фура і дві машини йдуть своїм ходом, а також тягнуть по машині на зчепленні.

- мобільний 3G/4G роутер. "Мінімально треба 5 штук. В ідеалі - 9. Новий коштує близько 1200 грн/шт. Підійде і "живий" б/у", - повідомляють волонтери.

- акумулятори (2*75, 90 і 2*100 Ah).

- три обігрівачі конвекторні або масляні.

- по два комплекти ключів комбінованих і головок.

- шуруповерт.

- 12 штук будь-яких газових балонів від 5 до 50л.

- відновлено дві ГБЦ ЗІЛ 130, за них потрібно повернути 4300 грн.

- шини та ланцюги 45 см для бензопил; свічки і моторне масло до них же.

- пуско-зарядний пристрій 12/24 V.

- ЛЕД-лампи, батарейки АА і 6F22 (крона), електрофурнітура (патрони, вилки, розетки, вимикачі

"Mercedes сьогодні віддали. Для розуміння термінів ремонту (тобто чому так довго тягнуться ці машини) - повністю перебрана ходова, замінено випускний, капремонт двигуна, заміна лобового + "дрібниці"(аккум тощо). Машина пішла не порожня - холодильник, морозильна камера, пральна машина, єврокуб, ємності для води, бочки, медицина тощо", - повідомляють волонтери.

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Контактні телефони - 0676188747, 0503550177 - Костянтин: 0509278010; 0973750000 - Олександр, 0445816815

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