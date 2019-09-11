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 Волонтери "Мега-Поліграфа" збирають кошти на ремонт автомобілів і інші потреби бійців Об'єднаних сил

Волонтерська група "Мега-Поліграф" готується до виїзду на фронт. Планують відвідати 36-ту, 56-ту, 72-гу і 59-ту бригади.

Як сказано в повідомленні на їхній сторінці, зокрема, віддають після ремонту п'ять машин "і багато всякого корисного", інформує Цензор.НЕТ.

Поїздка запланована орієнтовно на 15-16 вересня.

Однак є незакриті позиції. Зокрема:

- морпіхам дуже потрібна легкова машина (у цьому батальйоні з легкових машин один ледь живий "Москвич"). Ціна Nissan - 500 $

Волонтери Мега-Поліграфа збирають кошти на ремонт автомобілів і інші потреби бійців Обєднаних сил 01

- їм же треба 1200 метрів ПЕ-труби діаметром 32 мм (ціна - 7 грн/м). "На одній із позицій проблеми з водою - водовозка заїжджає з великими труднощами: рельєф + прострілювана і пристріляна місцевість. А коли підуть дощі... 1200м - відстань від найближчої доступної і безпечної для водовозки точки", - йдеться в повідомленні.

- паливо - фура і дві машини йдуть своїм ходом, а також тягнуть по машині на зчепленні.

- мобільний 3G/4G роутер. "Мінімально треба 5 штук. В ідеалі - 9. Новий коштує близько 1200 грн/шт. Підійде і "живий" б/у", - повідомляють волонтери.

- акумулятори (2*75, 90 і 2*100 Ah).

- три обігрівачі конвекторні або масляні.

- по два комплекти ключів комбінованих і головок.

- шуруповерт.

- 12 штук будь-яких газових балонів від 5 до 50л.

- відновлено дві ГБЦ ЗІЛ 130, за них потрібно повернути 4300 грн.

- шини та ланцюги 45 см для бензопил; свічки і моторне масло до них же.

- пуско-зарядний пристрій 12/24 V.

- ЛЕД-лампи, батарейки АА і 6F22 (крона), електрофурнітура (патрони, вилки, розетки, вимикачі

"Mercedes сьогодні віддали. Для розуміння термінів ремонту (тобто чому так довго тягнуться ці машини) - повністю перебрана ходова, замінено випускний, капремонт двигуна, заміна лобового + "дрібниці"(аккум тощо). Машина пішла не порожня - холодильник, морозильна камера, пральна машина, єврокуб, ємності для води, бочки, медицина тощо", - повідомляють волонтери.

Хочеш допомогти?!
Контактні телефони - 0676188747, 0503550177 - Костянтин: 0509278010; 0973750000 - Олександр, 0445816815
Київ, Марка Вовчка 12\14
Реквізити для переказу грошей на закупку необхідного:
Карта ПриватБанк на им'я Галафутник Ігор Леонідович
4731 2191 0499 3989
ІПН: 2390702897

Волонтери Мега-Поліграфа збирають кошти на ремонт автомобілів і інші потреби бійців Обєднаних сил 02

Читайте також: Волонтери "Мега-поліграфа" збирають кошти на ремонт автомобілів для потреб бійців у зоні ООС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147872
 
 
 Топ коментарі
 
у нас Держава еще есть?
или ушла вместе с Порохом ?

какого хр.... мы должны собирать копейки, когда Богдан и ылита гяляют на миллионы в Сен-Тропе ? Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на ремонт автомобилей и другие нужды бойцов Объединенных сил - Цензор.НЕТ 9739
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то было в "эпоху бедности" Мародера Мальдивского,
а сейчас на дворе сплошная ЗЕлень и процветание Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на ремонт автомобилей и другие нужды бойцов Объединенных сил - Цензор.НЕТ 5752
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Слыш, ылита секты идиотов имени Святого Петра По, волонтеры все пять лет собирали и собирали, ремонтировали авто.
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у нас Держава еще есть?
или ушла вместе с Порохом ?

какого хр.... мы должны собирать копейки, когда Богдан и ылита гяляют на миллионы в Сен-Тропе ? Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на ремонт автомобилей и другие нужды бойцов Объединенных сил - Цензор.НЕТ 9739
 показати весь коментар
 
 
Слыш, ылита секты идиотов имени Святого Петра По, волонтеры все пять лет собирали и собирали, ремонтировали авто.
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то было в "эпоху бедности" Мародера Мальдивского,
а сейчас на дворе сплошная ЗЕлень и процветание
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Ты "военный" сбор платишь?
Все, считай, что ты свою лепту вносишь.
А волонтеры пусть собирают.
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цена Ниссан - 500$
цена свадьбы - минимум 2 000 000$
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ты насчет ЗЕленского ?
относительно Клоуна у меня не было никаких иллюзий
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Не прикидывайся идиотом.
Я понял твой сарказм.
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даааааа у куда ж за 5 лет военный сбор ушел тогда
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так войны же нет ----да порохо и зе утвердители ???
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Предлагаю для нужд бойцов Объединенных сил завозить авто из ЕС без уплаты таможне .
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Согласен , бред . Зеля , обрати внимание на этот бред .
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значит порошенко недостаточно укоплектовал армию для межбратьей война (Карл) в двух областьях .....
приходит смс от класного руководителя ребенка что б для армии дали что ----нибуть ..я в шоке .украинский ИРП для военнывх лучше руского тогда -скажите можит мы готовим войну не против росии а против кого-нибудь другого
https://www.youtube.com/watch?v=tYJt7sE8q0I
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Пороха уже полгода нет,

у нас Зеленский всем рулит и за все отвечает, причем лично !
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Алексей мы еще 3 года разгребать будем мощные реформы Петра Лоросенко
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это очень серьезно
воровство на поставках в армию и уничтожение складов с боеприпасами у себя в тылу это очень серьезно
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Некоторые волонтеры сделали сбор денег с народа своей профессией.
Мне не жалко, я плачу "военный" сбор ежемесячно.
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собирать помощь добрбатам это правильно - они воюют полу-легально....
Но регулярной армии это пипец....
Получаются вояки терпилы, да?
Зачем соглашаются воевать-служить не укомплектованные...? Они что в окружении?
Гребанный совковый менталитет.......
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отчасти Вы правы.
но волонтерская помощь-это наша сила как нации.
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соглашаются воевать сильно неукомплектованы, потому что любят свою страну и готовы терпеть и рисковать, тебе не понять, тебе нужен комфорт прежде всего
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Шо то я не пойму, куда пошли 100500 млн денег, которые Петро лично отдал на армию. Я уже не говорю за военный сбор.
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Лавочник мародьорив армію. Чому вазелін продовжує мародьорити і не дає грошей на її потреби?
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Досить вже цього лохотрону з "волентерами"!
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Идите в Раду! Там вам соберут! Только поскорее. пока они там почти все сидят. Хоть делом займутся...
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Вопрос по аккумуляторам закрыт.
Я вчера один завез, остальные готовлю, завезу послезавтра
Кто хочет чем помочь - навигатор уводит Марка Вовчка 12/14 на пару сот метров дальше и там тяжело развернуться, ориентируйтесь на второй ж/д переезд (если со стороны Оболони), их там два подряд, сразу за вторым направо серые ворота.
песики как всегда плюются овном во все стороны, в том числе на волонтеров и армию
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"Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на ремонт автомобилей и другие нужды бойцов Объединенных сил" - куда деньги подевались, что опять волонтёры собирают? Порошенки, Яценюки и Гройсманы уже вроде бы не воруют.
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