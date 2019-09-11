 Волонтери "Мега-Поліграфа" збирають кошти на ремонт автомобілів і інші потреби бійців Об'єднаних сил

Як сказано в повідомленні на їхній сторінці, зокрема, віддають після ремонту п'ять машин "і багато всякого корисного", інформує Цензор.НЕТ.
Поїздка запланована орієнтовно на 15-16 вересня.
Однак є незакриті позиції. Зокрема:
- морпіхам дуже потрібна легкова машина (у цьому батальйоні з легкових машин один ледь живий "Москвич"). Ціна Nissan - 500 $
- їм же треба 1200 метрів ПЕ-труби діаметром 32 мм (ціна - 7 грн/м). "На одній із позицій проблеми з водою - водовозка заїжджає з великими труднощами: рельєф + прострілювана і пристріляна місцевість. А коли підуть дощі... 1200м - відстань від найближчої доступної і безпечної для водовозки точки", - йдеться в повідомленні.
- паливо - фура і дві машини йдуть своїм ходом, а також тягнуть по машині на зчепленні.
- мобільний 3G/4G роутер. "Мінімально треба 5 штук. В ідеалі - 9. Новий коштує близько 1200 грн/шт. Підійде і "живий" б/у", - повідомляють волонтери.
- акумулятори (2*75, 90 і 2*100 Ah).
- три обігрівачі конвекторні або масляні.
- по два комплекти ключів комбінованих і головок.
- шуруповерт.
- 12 штук будь-яких газових балонів від 5 до 50л.
- відновлено дві ГБЦ ЗІЛ 130, за них потрібно повернути 4300 грн.
- шини та ланцюги 45 см для бензопил; свічки і моторне масло до них же.
- пуско-зарядний пристрій 12/24 V.
- ЛЕД-лампи, батарейки АА і 6F22 (крона), електрофурнітура (патрони, вилки, розетки, вимикачі
"Mercedes сьогодні віддали. Для розуміння термінів ремонту (тобто чому так довго тягнуться ці машини) - повністю перебрана ходова, замінено випускний, капремонт двигуна, заміна лобового + "дрібниці"(аккум тощо). Машина пішла не порожня - холодильник, морозильна камера, пральна машина, єврокуб, ємності для води, бочки, медицина тощо", - повідомляють волонтери.
Хочеш допомогти?!
Контактні телефони - 0676188747, 0503550177 - Костянтин: 0509278010; 0973750000 - Олександр, 0445816815
Київ, Марка Вовчка 12\14
Реквізити для переказу грошей на закупку необхідного:
Карта ПриватБанк на им'я Галафутник Ігор Леонідович
4731 2191 0499 3989
ІПН: 2390702897
или ушла вместе с Порохом ?
какого хр.... мы должны собирать копейки, когда Богдан и ылита гяляют на миллионы в Сен-Тропе ?
а сейчас на дворе сплошная ЗЕлень и процветание
Все, считай, что ты свою лепту вносишь.
А волонтеры пусть собирают.
цена свадьбы - минимум 2 000 000$
относительно Клоуна у меня не было никаких иллюзий
Я понял твой сарказм.
приходит смс от класного руководителя ребенка что б для армии дали что ----нибуть ..я в шоке .украинский ИРП для военнывх лучше руского тогда -скажите можит мы готовим войну не против росии а против кого-нибудь другого
https://www.youtube.com/watch?v=tYJt7sE8q0I
у нас Зеленский всем рулит и за все отвечает, причем лично !
воровство на поставках в армию и уничтожение складов с боеприпасами у себя в тылу это очень серьезно
Мне не жалко, я плачу "военный" сбор ежемесячно.
Но регулярной армии это пипец....
Получаются вояки терпилы, да?
Зачем соглашаются воевать-служить не укомплектованные...? Они что в окружении?
Гребанный совковый менталитет.......
но волонтерская помощь-это наша сила как нации.
Я вчера один завез, остальные готовлю, завезу послезавтра
Кто хочет чем помочь - навигатор уводит Марка Вовчка 12/14 на пару сот метров дальше и там тяжело развернуться, ориентируйтесь на второй ж/д переезд (если со стороны Оболони), их там два подряд, сразу за вторым направо серые ворота.
песики как всегда плюются овном во все стороны, в том числе на волонтеров и армию