 Начальник Генштабу ЗСУ Хомчак зустрівся зі звільненими з російського полону військовими моряками. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
"Той похід, який ви здійснювали через Керченську протоку увійде в історію російсько-української війни, яка триває вже шостий рік. Ми бачили, як ви мужньо трималися. Я щиро вдячний вам за це", - сказав Хомчак.
Начальник Генерального штабу зазначив, що дуже важливо, що всі повернулися з полону живими.
Крім цього, начальник Генерального штабу ЗСУ разом із керівниками структурних підрозділів МО та ГШ відповів на запитання військових моряків, яких цікавили питання отримання освіти, відпусток, подальшого проходження служби, соціальних пільг і гарантій.
На завершення зустрічі Хомчак вручив військовим морякам відзнаки начальника Генерального штабу.
Ладно еще Муженко, хотя непосредственно руководил действиями не он.
Как командир он достоин позорной смерти
он виноват прежде всего в том, что допустил окружение своих войск и гибель сотен солдат
Никакого решения и никакого приказа. А в это время заходили колонны, которые окружали Иловайск.
Устав от бездействия власти, украинские военные, которые принимали участие в боях под Иловайском, объединились в группу "Иловайский котел", создали общественную организацию "Справедливость". Ее возглавляет Тарас Костанчук.
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Министерство культуры заплатило за торжества ко Дню Независимости, который Украина отмечала 24 августа, 259,6 тыс. грн. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на министерство.
Подготовку и проведение торжеств в этот день на Майдане Незалежности поручили Государственному театрально-зрелищному агентству.
"В Минкульте говорят, что деньги выделялись на выступления пианистов, Национального симфонического оркестра, Украинского национального хора им. Г. Веревки. Согласно смете, на зарплату режиссерско-постановочной, административной группы и артистов ушло 62 тыс. грн, 113,5 тыс. грн - на оплату приглашенных коллективов", - говорится в сообщении.
Столице празднования обошлись в 290 тыс. грн - средства были направлены на возложение цветов к памятнику Михаила Грушевского и мероприятия возле Киевской горгосадминистрации.
В Офисе президента отметили, что Бадоеву и Коляденко из государственного бюджета не платили.
В КГГА рассказали, что не платили за услуги Бадоева и Коляденко.
При этом в Минобороны не смогли сообщить, во сколько обошелся военный парад в 2018 году, который Зеленский решил не проводить в этом году. В то же время в 2019-м государство выделило на премии для военнослужащих 371,5 млн грн - эта сумма в 38 раз превышает прошлогоднюю, когда на военным выделили 9,7 млн грн.
Заслужили.....
Хомчак отстреливался до последнего патрона ?
Организовывал отступление?
Хомчак позорно бежал !
25 мая на Книжном арсенале будет презентована книга "Війна, якої не було" участника Иловайского сражения Романа Зиненко, который также прорывался 29 августа в той самой колонне, Роман детально исследовал все ключевые эпизоды Иловайска, и в частности, выход группы Хомчака, все показания и хроника выхода у него детально восстановлены.
Очень надеюсь, что скоро начнется суд по причинам гибели воинов в Иловайском сражении, и все участники, в том числе Хомчак, Муженко, Порошенко - дадут показания и ответят на вопросы перед судом, и вместо гор лжи будет наконец установлена правда.
Как я и предполагал, Виктор Муженко, уволенный из вооруженных сил, начинает говорить. Говорит он пока намеками, но по-армейски прозрачными.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
В частности, утверждает, что решение войти в Иловайск было политическим. То есть, его принимал лично президент Порошенко и продиктовано оно было стремлением как можно быстрее окружить Донецк и на параде ко Дню независимости рапортовать об очередной победе.
Это совпадает с утверждениями Геннадия Корбана. Также оно подтверждается рядом добробатовцев, которые говорят, что агитировать их на штурм Иловайска приезжал лично Валерий Гелетей - тогда министр обороны и особо доверенное лицо ПАПа.
Также, как признается Муженко, после окружения наших сил, исходные переговоры о «зеленом коридоре» вел Петр Порошенко, очевидно, с Владимиром Путиным. Муженко обсуждал с российским начгенштаба Герасимовым лишь технические детали. И поначалу вроде бы речь шла о выходе наших с оружием и техникой, а потом им предложили выходить без оружия и техники, то есть, оставить все боевикам ДНР-ЛНР. С риском безоружными угодить к ним же в плен.
В этих условиях самостоятельное решение командующего сектора «Д» Хомчака о прорыве с боем было тяжелым, но верным. Да, это решение вело к неминуемым потерям, но сохранялся боевой дух ВСУ и добробатов. В противном случае, позорное складывание оружия просто деморализовало бы нашу армию и все украинское общество. А россияне вдобавок выглядели бы великодушными победителями… Как мы их воспринимаем после Иловайска - известно.
Но крайне важно прояснить ряд деталей этой трагедии. Понятно, что возникновение в Украине добровольческого и волонтерского движения просто бесило Кремль, так как перечеркивало все потуги на быструю и относительно мягкую экспансию «русского мира».
Не секрет, что существование неподконтрольных вооруженных сотень Майдана вызывало у ПАПа неудовольствие еще накануне его избрания президентом.
Есть инфа, что о необходимости сворачивания этих вооруженных формирований, из которых потом выросли добробаты, шла речь на известной встрече в Вене, где участвовали Порошенко, Фирташ, Кличко и Левочкин.
И если удастся подтвердить доказательно, в том числе, и с помощью американских правоохранителей, что в Вене ПАП принял на себя некое обязательство по добробатам, то Иловайск из военной ошибки, повлекшей массовые потери (за что тоже судят!), превратится в чудовищную государственную измену.
И нынешние рассуждения Муженко, как это ни страшно, дают основания для подобных предположений. Поэтому в этом деле надо ставить убедительную точку. Как можно скорее.
Кроме тех троих моряков, которые получили ранения, всех остальных в соответствие с законом о военной службе надо уволить на хрен из рядов ВМС на гражданку, как нарушивших присягу и воинский долг.
Боевой корабль - это территория Украины: на боевой корабль напал вооруженный агрессор, военнослужащие ВМС Украины обязаны применить все виды оружия для защиты территории Украины.
награждение этих ссыкунов, сдавшихся в плен без единого выстрела, - это такой же маразм, как, например, чествование и награждение часового, который при нападении врага на охраняемый объект не произвёл ни одного выстрела, сдал оружие, сдал объект и уехал в плен в кузове грузовика нападавших.
Достаточно вспомнить, как действовал солдат ВСУ Вадим Пугачёв из Кременчуга, который в одиночку обнаружил ДРГ российских спецназовцев:
мог бы ссыкануть в кусты , но он, находясь один перед вооруженными до зубов спецназовцами, открыл огонь, предупредил своих товарищей о появлении врага, ценой своей жизни спас побратимов, чем обеспечил разгром ДРГ и захват в плен капитана ГРУ РФ Ерофеева и сержанта Александрова.
Так поступает воин и солдат...
Журналіст Крістофер Міллер вважає, що Росія відпустила Цемаха задля того, щоб уникнути претензій від Нідерландів у справі про розслідування катастрофи літака МН17. Адже прокуратура Нідерландів вже просила Росію видати Цемаха. Нідерландська прокуратура попросила Росію про екстрадицію Цемаха, - ЗМІ"Звичайно, це означає, що, коли влада Нідерландів знову просить Росію видати Цемаха, вона може просто сказати: "У нас його немає, він в Україні". Це також означає, що якщо "трагедія" спіткає Цемаха - а-ля Захарченко і так далі - Росія може сказати: "Це сталося в Україні", - написав Міллер у своєму твітері.