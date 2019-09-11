 Начальник Генштабу ЗСУ Хомчак зустрівся зі звільненими з російського полону військовими моряками. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"Той похід, який ви здійснювали через Керченську протоку увійде в історію російсько-української війни, яка триває вже шостий рік. Ми бачили, як ви мужньо трималися. Я щиро вдячний вам за це", - сказав Хомчак.

Начальник Генерального штабу зазначив, що дуже важливо, що всі повернулися з полону живими.

Дивіться також: Гравці київського "Динамо" зустрілися зі звільненими українськими моряками. ФОТО

Крім цього, начальник Генерального штабу ЗСУ разом із керівниками структурних підрозділів МО та ГШ відповів на запитання військових моряків, яких цікавили питання отримання освіти, відпусток, подальшого проходження служби, соціальних пільг і гарантій.

На завершення зустрічі Хомчак вручив військовим морякам відзнаки начальника Генерального штабу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лікарі обстежили звільнених з полону моряків і призначили поетапне лікування, - Міноборони