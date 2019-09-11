 Українські воїни ліквідували терориста Троцая - командира роти розвідників

Як передає Цензор.НЕТ, інформацію про його ліквідацію повідомив блогер Necro Mancer у мережі Twitter із посиланням на дані, оприлюднені одним із ватажків бойовиків Олександром Ходаковським.

Олексій Троцан проходив службу у в/ч 08818 1-го армійського корпусу Південного військового округу збройних сил Росії.

Кадровий російський військовий зазнав важке поранення на ділянці між населеними пунктами Спартак і Ясинувате і помер у реанімації.

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