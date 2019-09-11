 Українські воїни ліквідували терориста Троцая - командира роти розвідників

Як передає Цензор.НЕТ, інформацію про його ліквідацію повідомив блогер Necro Mancer у мережі Twitter із посиланням на дані, оприлюднені одним із ватажків бойовиків Олександром Ходаковським.
Олексій Троцан проходив службу у в/ч 08818 1-го армійського корпусу Південного військового округу збройних сил Росії.
Кадровий російський військовий зазнав важке поранення на ділянці між населеними пунктами Спартак і Ясинувате і помер у реанімації.
Ботофермой начинают разгонять по сети сказку про то, какой Зеленский великий воеватель и как при нем стало легче воевать.
Правда маленькая деталь, которая все портит - те, кому это поручили, не в курсе, что у нас секторов на фронте нет уже очень давно.
"Это залет, слоны" (с)
менты - первые предатели.
Гаврила был за Лугандон.
И по утру Гаврилу встретил
Не кто-нибуть, а сам Кобздон.
земля бетоном!
- Мы не орлы, мы львы....Лев Моисеевич, Лев Абрамович и Лев Израилевич.....