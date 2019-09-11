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Все про:тероризм (2122) Ходаковський Олександр (4)

 Українські воїни ліквідували терориста - командира роти розвідників

На Донбасі ліквідували командира роти розвідки 11-ї окремої мотострілкової бригади "Схід" так званої "ДНР" Олексія Троцая з позивним "Лев".

Як передає Цензор.НЕТ, інформацію про його ліквідацію повідомив блогер Necro Mancer у мережі Twitter із посиланням на дані, оприлюднені одним із ватажків бойовиків Олександром Ходаковським.

Олексій Троцан проходив службу у в/ч 08818 1-го армійського корпусу Південного військового округу збройних сил Росії.

Кадровий російський військовий зазнав важке поранення на ділянці між населеними пунктами Спартак і Ясинувате і помер у реанімації.

Українські воїни ліквідували терориста - командира роти розвідників 01

Читайте також: Довелося бомбити власне місто реактивними снарядами, - терорист Ходаковський зізнався в обстрілі Ясинуватої в 2014-му

Українські воїни ліквідували терориста - командира роти розвідників 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147870
 
   
 Топ коментарі
 
Кацапа вбивай - дабуді дабудай!

Украинские воины ликвидировали террориста - командира роты разведчиков - Цензор.НЕТ 8288
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Роман Донік‏ @donikroman 8 сент.

Украинские воины ликвидировали террориста - командира роты разведчиков - Цензор.НЕТ 3883

Ботофермой начинают разгонять по сети сказку про то, какой Зеленский великий воеватель и как при нем стало легче воевать.
Правда маленькая деталь, которая все портит - те, кому это поручили, не в курсе, что у нас секторов на фронте нет уже очень давно.
"Это залет, слоны" (с)Украинские воины ликвидировали террориста - командира роты разведчиков - Цензор.НЕТ 1725
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І щоб двічі не ходити, ще й кобздона слухнути...
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Нагорода "георгієвскій(власовський) хрест.
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Вот тебе и "георгиевский крест днр" сразу всех степеней...
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Так порохоботы же целыми днями орут что запрещено стрелять под угрозой уголовного преследования
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Роман Донік‏ @donikroman 8 сент.

Украинские воины ликвидировали террориста - командира роты разведчиков - Цензор.НЕТ 3883

Ботофермой начинают разгонять по сети сказку про то, какой Зеленский великий воеватель и как при нем стало легче воевать.
Правда маленькая деталь, которая все портит - те, кому это поручили, не в курсе, что у нас секторов на фронте нет уже очень давно.
"Это залет, слоны" (с)Украинские воины ликвидировали террориста - командира роты разведчиков - Цензор.НЕТ 1725
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Ти ще скажи, що він (та інші обличчя, що займаються волонтерством) перекладають бабці на офшори і потім, єхидно посміхаючись, п'ють скроні з кригою на курортах - а їхнім коханкам ще й вистачає упадати за собою. А військові всі 5 років випробовують борошна, мають криві стовбури на озброєнні і гнилу картоплю та зітхання замість повноцінного живлення Українські воїни ліквідували терориста - командира роти розвідників - Цензор.НЕТ 9754
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Так буде надійніше: мертвий когут не піє і на обмін вже не згодиться.
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Россия отпустила боевика Цемаха, он едет в "ДНР" У России появился повод его не выдавать. Скажут, что его у них нет.
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Ога, отпустила... в какой канаве валяется?
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Очередной подонок горит в аду. Плакальщику ходаковскому давно пора туда же. Гнида.
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Народився Троцай людиною, а загинув, як собака.
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Днём соревнования по скоростному плаванию, а вечером- по скоростному закапыванию (как часть многоборья). Не жизнь в даунбабве, а сплошная Олимпиада...Українські воїни ліквідували терориста - командира роти розвідників - Цензор.НЕТ 4103
Українські воїни ліквідували терориста - командира роти розвідників - Цензор.НЕТ 6804
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Гаврила был немножечко дебилом,
Гаврила был за Лугандон.
И по утру Гаврилу встретил
Не кто-нибуть, а сам Кобздон.
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Судячи по кількості номерів, якийсь телефоніст.
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пользуясь случаем, особо хочется поблагодарить медиков, которые после нескольких дней упорной борьбы со здоровьем этого бурята, дали ему возможность помучаться и уже только потом смогли таки остановить его сердце. ведь и благодаря им, он сможет теперь лично передать приветы от стоящей в выводной очереди братвы, всем: гиви, захеру, моторылу, кабыздоху, а также хору александрова, который радушно встретит его своими плясками в таком тёплом и уютном месте, приподнеся традиционную, полную чашу горячей смолы. пей до дна, пей до дна, пей до дна,......
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Местный с Донбасса с украинским паспортом.
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