 Поки Росія не поверне захоплені кораблі - рішення трибуналу ООН не виконано, - Бабін

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це заявив радник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Борис Бабін.

"Згідно з рішенням, що було схвалено Міжнародним трибуналом з морського права, у цій справі Російська Федерація має беззаперечно віддати кораблі, а також їхні екіпажі. І саме в такому порядку. Саме видача кораблів є основною вимогою трибуналу. Ми не розглядаємо питання прав людини, ми розглядаємо питання порушення судноплавства. Тому поки Російська Федерація не передасть Україні кораблі, то вона не виконала наказ, який встановив суд", - зазначив Бабін.

За його словами, Україна і Росія мають самі домовитися про передачу кораблів.

Читайте також: "Ми зробили все правильно", - звільнений моряк Оприско на зустрічі з Порошенком. ВIДЕО (оновлено)

"Cуд зобов'язав обидві сторони утримуватися від будь-яких кроків до ескалації. Крім того, виходячи із загальновизнаних принципів міжнародного права, Україна має співпрацювати з Російською Федерацією з питань виконання вимог трибуналу. Таким чином Україна має запропонувати Росії, або отримати від неї пропозиції, що стосуються шляхів і форм передачі кораблів. Якщо Росія ухиляється від цього, то вона порушує морське право", - пояснив Бабін.

Він додав, що йому не відомо про такі переговори або "вони не були в публічному доступі".

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення у справі українських полонених моряків, яких Росія затримала в Керченській протоці. Він зобов'язав РФ повернути кораблі та відпустити українських моряків на період розгляду справи.

Згодом США підтримали рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення затриманих Росією українських моряків.

У Росії рішення трибуналу не визнають. Мовляв, суд не має права цього вимагати, оскільки інцидент у Керченській протоці не належить до юрисдикції цього суду.