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 Політика України
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Все про:Азовське море (1180) Росія (19806) РНБО (557) Бабін (48)

 Поки Росія не поверне захоплені кораблі - рішення трибуналу ООН не виконано, - Бабін

Рішення Міжнародного трибуналу з морського права у справі захоплених Росією українських моряків вважається невиконаним доти, доки Росія не віддасть Україні військові кораблі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це заявив радник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Борис Бабін.

"Згідно з рішенням, що було схвалено Міжнародним трибуналом з морського права, у цій справі Російська Федерація має беззаперечно віддати кораблі, а також їхні екіпажі. І саме в такому порядку. Саме видача кораблів є основною вимогою трибуналу. Ми не розглядаємо питання прав людини, ми розглядаємо питання порушення судноплавства. Тому поки Російська Федерація не передасть Україні кораблі, то вона не виконала наказ, який встановив суд", - зазначив Бабін.

За його словами, Україна і Росія мають самі домовитися про передачу кораблів.

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"Cуд зобов'язав обидві сторони утримуватися від будь-яких кроків до ескалації. Крім того, виходячи із загальновизнаних принципів міжнародного права, Україна має співпрацювати з Російською Федерацією з питань виконання вимог трибуналу. Таким чином Україна має запропонувати Росії, або отримати від неї пропозиції, що стосуються шляхів і форм передачі кораблів. Якщо Росія ухиляється від цього, то вона порушує морське право", - пояснив Бабін.

Він додав, що йому не відомо про такі переговори або "вони не були в публічному доступі".

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення у справі українських полонених моряків, яких Росія затримала в Керченській протоці. Він зобов'язав РФ повернути кораблі та відпустити українських моряків на період розгляду справи.

Згодом США підтримали рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення затриманих Росією українських моряків.

У Росії рішення трибуналу не визнають. Мовляв, суд не має права цього вимагати, оскільки інцидент у Керченській протоці не належить до юрисдикції цього суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147864
 
 
 Топ коментарі
 
Кроме идиотов цензоровской секты Святого Пэтра Рошенко об этом никто нигде не обьявлял - сугубо порохоботский фэйк.
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ГДЕ САНКЦИИ? КТО ТАМ ОРАЛ БУДЕТ АРЕСТОВАН ВЕСЬ ФЛОТ ПО ФЛАГОМ ПИДАРАШКИ?
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Так порохоботы же орали что зебилы спасли кацапов от трибунала и если бы не выпустили моряков то кацапское имущество бы арестовывалось Пока Россия не вернет захваченные корабли - решение трибунала ООН не выполнено, - Бабин - Цензор.НЕТ 2964
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А давайте выменяем корабли на яхты барИг?

ЗЕ!лебобы, не благодарите.
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Так порохоботы же орали что зебилы спасли кацапов от трибунала и если бы не выпустили моряков то кацапское имущество бы арестовывалось Пока Россия не вернет захваченные корабли - решение трибунала ООН не выполнено, - Бабин - Цензор.НЕТ 2964
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Да мне всё равно, что там орали порохоботы. У меня предложение к мАлАдой зе!команде, как вернуть корабли и всё.
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ага Зеля..... какие корабли Пока Россия не вернет захваченные корабли - решение трибунала ООН не выполнено, - Бабин - Цензор.НЕТ 6578 Пока Россия не вернет захваченные корабли - решение трибунала ООН не выполнено, - Бабин - Цензор.НЕТ 1034 а там что еще и корабли прилагались.... Пока Россия не вернет захваченные корабли - решение трибунала ООН не выполнено, - Бабин - Цензор.НЕТ 6225
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Есть другое предложение, продать яхты барЫг и купить новые корабли
Петебоб, не благодари. Пока Россия не вернет захваченные корабли - решение трибунала ООН не выполнено, - Бабин - Цензор.НЕТ 7210
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То есть Украине выгодно отправить все свои корабли по тому же маршруту. Их арестуют, а на рашу наложат еще больше санкций
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Сегодня видел несколько авто с росс. номерами . Возвращались домой из нашего Крыма . Вообще страха не чувствуют . Противно .
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Если ехали через Украину то какие к ним претензии?Они как раз таки и согласны с тем что Крым-Украина.Причем здесь "страх"? Да ты красавец не из лугандона ли будешь?
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официально иностранцам запрещен въезд на территорию крыма, только дипломатам, сотрудникам ООН и т.п.
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Вот поэтому у нас не война , и весь мир так думает .
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так че не напугал ? может начали бы боятсо.
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а я и не ссы я давно страх потерял... за себя по крайней мере....
а ватник ты сам раз такое дерьмо пхаешь другим.
я в киеве вижу кучу машин в номерами рф и что?
вата это как раз те кто топит, что если 1 человек из подъезда вор, надо посадить ведь дом.
так что начни с себя! ты же бесстрашный, так че другим боятсо то ? они такие же
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ГДЕ САНКЦИИ? КТО ТАМ ОРАЛ БУДЕТ АРЕСТОВАН ВЕСЬ ФЛОТ ПО ФЛАГОМ *********?
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Кроме идиотов цензоровской секты Святого Пэтра Рошенко об этом никто нигде не обьявлял - сугубо порохоботский фэйк.
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Порохоботам после Савченко стало абсолютно плевать на наших пленных , им все равно сколько ещё наши бы сидели ( некоторые под пытками ) в кацапских тюрьмах
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А тебе зебыдло безмозглое не плевать на 15 тыс погибнувших за то что бы клоуны не сдавали Украину ?
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неуважаемый колорад, я тебя, ****, помню. Почему гробы едут в россию?
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там, где ваш клован отсосал у тезки, ради наживы и спасения *********....
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"Он добавил, что ему не известно о таких переговорах или "они не находиться в публичном доступе".Источник: https://censor.net.ua/n3147864
Так о чем тогда треп, г-н советник?
С рашки не спрашивать - она ничего не вернет...
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Да уж , но Зеленский может позвонить пучхе , к тому же на ******** уже обьявили яныка агентом США , так что ждите и лигитимного на энтих кораблях
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У *********** скоро буде не рубль, а ФУ-бль: Пока Россия не вернет захваченные корабли - решение трибунала ООН не выполнено, - Бабин - Цензор.НЕТ 1074

Пока Россия не вернет захваченные корабли - решение трибунала ООН не выполнено, - Бабин - Цензор.НЕТ 1523


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Обменяют корабли на Херсонскую область и все норм... зебыдло в пэреможном экстазе, шорты, самокаты, и дальше по накатанной...
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Это для тех умников которые визжали, что мордор и так-бы освободил моряков, по решению трибунала ...
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до 6 сентября вроде должны были вывполнить трибунал.
дальше шо ?
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А ничо. Прахоботам тема ареста кацапских кораблей уже неинтересна. А как тут слюной перед обменом брызгали...
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У цьому і проявляється здача інтересів України.......
Тепер можете цілювати ВПх у ніс.
А бобіки хай кукарекають все одно не зможуть скрити той факт що була змова..........
Далі буде..........друга частина маргезонського балету!
І Україні нічого доброго не світить.
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не в цьому, а в тому полягає зрада і здача інтересів держави, що в Гамбургському трибуналі досі нема скарги від України, що кораблі не повернуто.
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Дурним порошенківським ватникам не відомо, що "Гамбургський трибунал" не має механізмів виконання своїх рішень окрім як через країн, які добровільно погодились виконувати рішення цього трибуналу. Цей трибунал тільки виносить рішення, і не може нікого примусити. Рішення по цьому питанню він вже прийняв.
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Должна РФ вернуть украинские корабли в целости и сохранности, не разворованными.
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На что бы поменять эти корабли, чтобы освободить Роисю от этих обязательств...

Вещдоки по МН-17 могут пригодиться.
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Герхард, так порохнявые оказывается сбрехали, что кацапы и так бы отпустили наших моряков?
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Тут ще одна проблема є, яку Бабін чомусь стороною обходить... А саме:
КУДИ САМЕ, В ЯКИЙ ПОРТ УКРАЇНИ МАЮТЬ БУТИ ПОВЕРНУТІ КОРАЛІ УКРАЇНСЬКОГО ВМФ? Адже ці кораблі мають порт приписки - Бердянськ (чи Маріуполь - потрібно уточнити). Іншими словами - і це друга проблема, яку не зачіпає Бабін - чи відкриє окупант для ураїнського ВМФ прохід через Керч-Єнікальський канал?
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а разве денисова не признала действия россиян законными в тот день??
признала.. так что какие проблемы ))))))))
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«Для России данное решение не имеет юридической силы по той простой причине, что когда Россия подписывала документ о создании этого трибунала и когда подписывала в 1997 году Конвенцию ООН 1982 года по морскому праву, то она сделала очень важную оговорку. Оговорка заключается в том, что если какое-то дело будет рассмотрено с участием России, которое будет касаться непосредственно ее суверенитета и национальной безопасности, то юрисдикция Гамбургского трибунала для России является не обязательной... В принципе, Российская Федерация может совершенно не переживать и расслабиться»
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Не может. Вопрос по кораблям рассматривают и в международном арбитраже и там никаких оговорок нет.
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