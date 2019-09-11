 Поки Росія не поверне захоплені кораблі - рішення трибуналу ООН не виконано, - Бабін

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це заявив радник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Борис Бабін.
"Згідно з рішенням, що було схвалено Міжнародним трибуналом з морського права, у цій справі Російська Федерація має беззаперечно віддати кораблі, а також їхні екіпажі. І саме в такому порядку. Саме видача кораблів є основною вимогою трибуналу. Ми не розглядаємо питання прав людини, ми розглядаємо питання порушення судноплавства. Тому поки Російська Федерація не передасть Україні кораблі, то вона не виконала наказ, який встановив суд", - зазначив Бабін.
За його словами, Україна і Росія мають самі домовитися про передачу кораблів.
"Cуд зобов'язав обидві сторони утримуватися від будь-яких кроків до ескалації. Крім того, виходячи із загальновизнаних принципів міжнародного права, Україна має співпрацювати з Російською Федерацією з питань виконання вимог трибуналу. Таким чином Україна має запропонувати Росії, або отримати від неї пропозиції, що стосуються шляхів і форм передачі кораблів. Якщо Росія ухиляється від цього, то вона порушує морське право", - пояснив Бабін.
Він додав, що йому не відомо про такі переговори або "вони не були в публічному доступі".
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення у справі українських полонених моряків, яких Росія затримала в Керченській протоці. Він зобов'язав РФ повернути кораблі та відпустити українських моряків на період розгляду справи.
Згодом США підтримали рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення затриманих Росією українських моряків.
У Росії рішення трибуналу не визнають. Мовляв, суд не має права цього вимагати, оскільки інцидент у Керченській протоці не належить до юрисдикції цього суду.
ЗЕ!лебобы, не благодарите.
Петебоб, не благодари.
а ватник ты сам раз такое дерьмо пхаешь другим.
я в киеве вижу кучу машин в номерами рф и что?
вата это как раз те кто топит, что если 1 человек из подъезда вор, надо посадить ведь дом.
так что начни с себя! ты же бесстрашный, так че другим боятсо то ? они такие же
Так о чем тогда треп, г-н советник?
С рашки не спрашивать - она ничего не вернет...
дальше шо ?
Тепер можете цілювати ВПх у ніс.
А бобіки хай кукарекають все одно не зможуть скрити той факт що була змова..........
Далі буде..........друга частина маргезонського балету!
І Україні нічого доброго не світить.
Вещдоки по МН-17 могут пригодиться.
КУДИ САМЕ, В ЯКИЙ ПОРТ УКРАЇНИ МАЮТЬ БУТИ ПОВЕРНУТІ КОРАЛІ УКРАЇНСЬКОГО ВМФ? Адже ці кораблі мають порт приписки - Бердянськ (чи Маріуполь - потрібно уточнити). Іншими словами - і це друга проблема, яку не зачіпає Бабін - чи відкриє окупант для ураїнського ВМФ прохід через Керч-Єнікальський канал?
признала.. так что какие проблемы ))))))))