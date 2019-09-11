 Рада визнала нелегітимність "виборів" в окупованому Криму: голосували всі, крім фракції ОПЗЖ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За відповідний проєкт постанови проголосували 325 депутатів. При цьому депутати з фракції ОПЗЖ не голосували.

Текст заяви поки не опубліковано на сайті парламенту.

Читайте також: Вибори, які Росія проводить в окупованому Криму, незаконні, - МЗС Польщі

Нагадаємо, 8 вересня в Росії відбулися місцеві вибори, в рамках якого також відбулося "голосування" в окупованих Криму і Севастополі.

МЗС України висловив протест у зв'язку з проведенням окупантами "місцевих виборів" у Криму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми не визнаємо результати "виборів", проведених окупаційною владою Росії в Криму, - посольство США