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 Політика України
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Все про:ВР (5667) вибори (4483) Крим (7453)

 Рада визнала нелегітимність "виборів" в окупованому Криму: голосували всі, крім фракції ОПЗЖ

Верховна Рада прийняла заяву про нелегітимність місцевих виборів в окупованому Росією Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За відповідний проєкт постанови проголосували 325 депутатів. При цьому депутати з фракції ОПЗЖ не голосували.

Текст заяви поки не опубліковано на сайті парламенту.

Читайте також: Вибори, які Росія проводить в окупованому Криму, незаконні, - МЗС Польщі

Нагадаємо, 8 вересня в Росії відбулися місцеві вибори, в рамках якого також відбулося "голосування" в окупованих Криму і Севастополі.

МЗС України висловив протест у зв'язку з проведенням окупантами "місцевих виборів" у Криму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми не визнаємо результати "виборів", проведених окупаційною владою Росії в Криму, - посольство США

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147863
 
   
 Топ коментарі
 
Узеленського призупинили процес денонсації двосторонніх угод з Москвою, ініційований минулою владою на чолі з Петром Порошенком.

Зеленський зупинив розірвання угод з РФ, яке розпочав Порошенко

Рада признала нелегитимность "выборов" в оккупированном Крыму: голосовали все, кроме фракции ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 463
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Вот всех этих &лядей из опажопа за яйца , и в цугундер . Явная измена Украине .
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Вторая по величине фракция в Раде. А за неё голосовали граждане Украины. Что с гражданами делать будем, по тому как они опять таких же выберут.
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А вы уверены , что все кто голосовал за них , разделяют точку зрения относительно фактического признания окупации крыма ? На выборах они говорили о целостности Украины .
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Уверен, но моя уверенность это всего лишь моё субъективное мнение. А вот объективно до выборов они во всём поддерживали *********, и называли конфликт - "гражданским". Их избиратель это знал и на выборах поддержал. Так что вопрос остаётся: что с избирателями делать будем?
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Нидерданды подтвердили нашу информацию о том, что Цемах является обвиняемым, а не свидетелем. Они так же сообщили что украинское руководство об этом было уведомлено до обмена. Вырисовывается красивая картина обвинения Зеленского в препятствии международному правосудию.
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Узеленського призупинили процес денонсації двосторонніх угод з Москвою, ініційований минулою владою на чолі з Петром Порошенком.

Зеленський зупинив розірвання угод з РФ, яке розпочав Порошенко

Рада признала нелегитимность "выборов" в оккупированном Крыму: голосовали все, кроме фракции ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 463
 показати весь коментар
 
 
удивительно, порохоботы начали репостить расейские новости, скоро смотрю и ***** в жопу целовать начнёте.
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" Цемаха Украина не могла выдать Нидерландам из-за положений Конституции "
или вам песикам не дoхoдит чтo этo значит
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Утомили петисосы. цемах согласился ехать только рашку и после решения суда он был волен в своем выборе.
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Пусть теперь бахаются напрямую с орками . А то у них слишком много взаимопонимания .
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Не может быть ! СН это же малоросы ! Как они могли ?
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тоесть пастора с кролем!
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Чомусь від ЗаЖОПів відстали їх колеги по опозиції - ПЕСи.
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Да блин, несуразица какая-то. ПЕСи проголосовали единогласно как большинство из СН.
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чомусь від ЗаЖОПів не відстали 12 гнид народу?
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Это голосование на что-то повлияет?
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повлияет,увидеть кто в раде враг Украины,а кто еще не совсем безнадежен
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Там же перед голосованием были выступления. Интересно, чем эти засранцы мотивировали своё неголосование?
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Эти сволочи поддерживают выборы в Крыму которые провел оккупант ну как такое может быть?Это не демократия это измена родине и враги народа!Добра от них не жди.Их нужно гнать ссаной тряпкой из Украины и жечь каленым железом.
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Я не понял. Я избиратель Владимира Александровича и партии Слуга народа.
И мне как-то не по себе что депутаты из нашей партии проголосовали в унисон с депутатами от Порошенка.
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дивно, шо ПЕСики за це голосували
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а чому12 гнид народу за це не голосували?
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в ПЕСиків блохи, а не гниди.. вчитися тобі треба Рада визнала нелегітимність "виборів" в окупованому Криму: голосували всі, крім фракції ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8392
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ясно,у зебобиков на неудобные вопросы ответов в методичке нет
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опзж пора запрещать в Украине, как это сделали с комунистами
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А где делись настоящие пвтриоты,националисты,не нац жены проститутки Авакова а другие? Намылить морду шуфричам Мертветчуку пикет хотябы устроить,или вам по барабану,геи не считаются гонять их в парку большого ума и храбрости не нужно
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Как это так СН же малороссы, и проголосовали ЗА, видимо где то сейчас зарыдал один порохобот.
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малоросы ,но делают вид пока ,что не совсем - только 12ть из них не притворяются - взяли и не проголосовали, как и рыги
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Как не печально за ОПЗЖ проголосовали граждане Украины они их представители ВР и ничего здесь не поделаешь.
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это 111ая,господа рыгианалы.
на выход,малоросы!
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Ну находятся эти кацапские скоты на стороне врага Украины,и шо им сделают?Поляпают своими языками и успокоятся.
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А жоппаблок против! Ожидают ху@ла, уже и вазелина прикупили! Интересно с кого начнет, кума, нестерка или рабина?
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