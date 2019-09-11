 Рада визнала нелегітимність "виборів" в окупованому Криму: голосували всі, крім фракції ОПЗЖ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За відповідний проєкт постанови проголосували 325 депутатів. При цьому депутати з фракції ОПЗЖ не голосували.
Текст заяви поки не опубліковано на сайті парламенту.
Нагадаємо, 8 вересня в Росії відбулися місцеві вибори, в рамках якого також відбулося "голосування" в окупованих Криму і Севастополі.
МЗС України висловив протест у зв'язку з проведенням окупантами "місцевих виборів" у Криму.
Зеленський зупинив розірвання угод з РФ, яке розпочав Порошенко
или вам песикам не дoхoдит чтo этo значит
И мне как-то не по себе что депутаты из нашей партии проголосовали в унисон с депутатами от Порошенка.
на выход,малоросы!