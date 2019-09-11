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Все про:Лавров (729) Молдова (481) Попеску (3) Придністров'я (157) Росія (19806)

 Молдова наполягає на виведенні російських військ із Придністров'я

Виведення російських військ - один із головних пріоритетів для Молдови. Їхня присутність у Придністров'ї суперечить нейтралітету країни.

Про це міністр закордонних справ Молдови Микола Попеску заявив на пресконференції за підсумками переговорів із російським колегою Сергієм Лавровим, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Торкнувшись питання про російські озброєння, які зберігаються на військових складах в селі Колбасна, Попеску зазначив, що "ці боєприпаси становлять постійну загрозу жителям Республіки Молдова, а також регіону в цілому".

При цьому молдовський міністр привітав готовність Росії відновити діалог з Кишиневом щодо вивезення та утилізації цих боєприпасів.

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Микола Попеску запропонував обговорити це питання найближчим часом як у двосторонньому форматі, так і з залученням міжнародних партнерів, зокрема ОБСЄ. Угода про знищення боєприпасів на складах колишньої російської 14-ї армії в Придністров'ї була підписана Росією і Молдовою в 1997 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147858
 
   
 Топ коментарі
 
як же так... миротворців виводити ? Молдова настаивает на выводе российских войск из Приднестровья - Цензор.НЕТ 3273
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Украина при желании может намного ускорить вывод войск и помочь Молдове избавиться от сепаров. Достаточно перекрыть границу и контрабанду.
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Только силой . Это война . Терпите , путло не вечен .
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Затронув вопрос о российских вооружениях, которые хранятся на военных складах в селе Колбасна, Попеску отметил, что "эти боеприпасы представляют постоянную угрозу жителям Республики Молдова, а также для региона в целом"

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телепні,повчіться у кацапів підлості.З квадрокоптера скидаєте туди щось запалювальне і ********** самоліквідуються від "спонтанного загоранія и послєдующєй дєтонациі" Молдова настаивает на выводе российских войск из Приднестровья - Цензор.НЕТ 5902
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При условии, что эти склады охраняются так же халявно, как наши охранялись при Порошенко.
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Украина при желании может намного ускорить вывод войск и помочь Молдове избавиться от сепаров. Достаточно перекрыть границу и контрабанду.
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А хіба нам важко? Чи немає політичної волі?
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Пусть Молдова перекрывает границу и контрабанду .
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Так контрабанда і постачання 14-ї армії йде через Україну ,дякуючи педро прямо в пмр,молдова не може зупинити
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Еще идет? Так уже вродь выгнали педро? Как так? Опять мародеры??
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Нет педро , есть зеля . Кто зеле мешает ?
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Я думаю , что тебе надо лечиться от педромании .
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... ещё что гавкнешь... тупорылое? Молдова сама за деньги поставляет ВС кацапии топливо и продовольствие. ВСЕ ЗАКУПАЕТСЯ В МОЛДОВЕ!!! Кацапские офицеры спокойно перемещаются через аэропорт Кишинёва в кацапию и обратно. Поедь... чмо ...в аэропорт Кишинёва и посмотри сколько там машин с приднестровскими номерами....Может перестанешь потом гавкать!!!)))))
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Можем еще одно ДНР там создать, в нутри Дрыстовья есть еще 1 дрыстовье, там еще 1 поместится норм
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***** кремлівська цю тему зам'яла, бо мала зиск від контрабанди із "пимири".
Віджати спілько з Молдовою у ***** Придністров'я разом зі складами *********** у Колбасній.
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Модове легче вынать их с страны, Молдова с рашкой не граничит, подкрепление только с воздуха. Все самолеты можно посбивать.
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а можно вопрос как стратег стратегу...?
А через какую территорию они будут лететь в Молдову?
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могут со стороны Крыма зайти, а там от моря до Молдовы растояние не большое, можно их посбивать там будет трудно понять чье ПВО работало,
тем более можно подумать нам ракет жалко для такого дела.
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кто отдаст приказ?
Пэтя отдал бы, если бы Киев плотно бомбили..., а Зе если смерть будет грозить ему лично...
Сомневаетесь?
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.. с какого Крыма? Всё воздушное пространство за исключением суши Крыма...контролирует Одесса и Днепропетровск. Это международно признанное управление только Украиной....Кацапсины заходят в Крым только со стороны Таманского полуострова. Как туда ..так и оттуда. Другой дороги с или в Крым не существует. И для конкретных мечтателей и сказочников. С 1994 года на единственный аэропорт Приднестровья..Тирасполь... не приземлялся ни один самолёт. ВООБЩЕ!!! Кацапсины всю ротацию своей мрази...а это только офицерский состав... проводят через аэропорт Кишинёва. И естественно с согласия Молдовы.
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не нужно было их к себе заводить. А то население донбасса оказалось гнилым и разрешили оккупанту зайти на территорию Украины. А оккупант так просто не уйдет.
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с пустыми руками хер кого выгонишь. А армии у нас не было. В июле 14 года остатки ВСУ целый месяц удерживали окраины Луганска от вторжения Рашки.

Сейчас у нас благодаря "мародеру педро" такая армия, куда путин уже точно хер сунется.

Но Зеля готов сдать все без боя. Спрасибо зелебобикам.
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***** сейчас не до Молдовы - в Бурятии скрепы подгнили !
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Нивные молдовские жители -хто-ж российские войска выведет, их выдворять надо.
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о, так і траʼ - понятно, шо ті не підуть, але дошкуляти всім чим мона - ноти, скарги, заяви - в якийсь момєнт сработає. Не мовчати!!!
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Цензор,нельзя же так! Он не Николай Попеску! Он Нику (Н-И-К-У) Попеску! Молдова настаивает на выводе российских войск из Приднестровья - Цензор.НЕТ 1927 А то кто нибудь может подумать,что он не румын! Это он,после того ляпа,когда он назвал наш язык МОЛДАВСКИМ (!) он решил сделать реверанс.ВЫГНАТЬ его надо с поста Министра Иностранных Дел!
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удивительно,что до сих пор не создана международная группа по оккупированім территориям раской федераской..как минимум-Молдова,Грузия,Украина....Азербаджан с Арменией могли-бы тоже что-то придумать
разом і батька легше бити)))
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Осепсины собственность украинцев, их палками по сбивали с берез в белоруси и как подарок на свадьбу дали молодоженам
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Это Преднестровье мешает прежде всего Украине - угроза тылу Украины. Давно пора вместе с Молдавией освободить Преднестровье. Таким образом можно набрать много российских военно-пленников для обмена, пополнить вооружение (в Преднестровье огромный военный склад), и убрать угрозу нападения.
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Це ж молдавани. Вони ще не чули, шо можна стати на коліна перед загарбником, посунути кордон і порішати все на середині Молдови! Недарма про них анєгдоти складають! В них навідь кварталу зі сватами немає. Дикі люди!)
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Можна много чего. Например, можно заниматься бизнесом будучи при этом госслужащим, да еще и часть этого бизнеса держать на территории страны-агрессора.
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Да, зельцман-таки имеет гэшэфт з бизнеса в рашке-агрессоре со своих дэбилбных шыдэвров!) Может оно-таки попистует на любимую советскую рашку ?! Мы его даже догонять не будем...пока)))
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У путина - ***** походу ещё один чиряк на жопе назревает . Причём без его на то согласия . Молдова наполягає на виведенні російських військ із Придністров'я - Цензор.НЕТ 5683
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Взагалі-то за усіма договорами москалі мали покинути територію Молдови ще в 2002 році! Саме тоді закінчився мандат цих "миротворців" і ще в 1999 році Єльцин про це говорив і кацапи навіть взяли зобов`язання перед ОБСЄ вивести всі війська з Молдови до 2002. Але потім замість Єльцина прийшов Х@йло...
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Это один вопрос и один ответ. Есть в Приднестровье рф оккупанты? Есть. Как они ТУДА получают снабжение? Только через Украину. Вывод. Украина и её власть продажные изменники!
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... ещё раз очередному дурачку!!! Всё снабжение продовольствием... топливом..электроэнергией. кацапсин снабжает за оплату МОЛДОВА!!!! С кацапии на территорию Приднестровья не поставляется НИЧЕГО, За исключением ротации командного офицерского состава... которая происходит через аэропорт Кишинёва. Всё военнослужащие в Приднестровье..местное население с кацапсинскими аусвайсами...(у них и молдовские и украинские паспорта также в наличии). Только командный офицерский состав..истинные кацапсины со смердячей. Так что твой вопрос никак с твоим ответом не связан... Прежде чем что то писать... надо немножко думать.... Но видимо это для тебя невозможно!!!)))))
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вот это и нас ждет, как только зеля заговорит с даунбасом все раша войска повяжут голубые тряпочки миротворцев и будут в украине легально
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