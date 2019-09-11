 Молдова наполягає на виведенні російських військ із Придністров'я

Про це міністр закордонних справ Молдови Микола Попеску заявив на пресконференції за підсумками переговорів із російським колегою Сергієм Лавровим, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Торкнувшись питання про російські озброєння, які зберігаються на військових складах в селі Колбасна, Попеску зазначив, що "ці боєприпаси становлять постійну загрозу жителям Республіки Молдова, а також регіону в цілому".
При цьому молдовський міністр привітав готовність Росії відновити діалог з Кишиневом щодо вивезення та утилізації цих боєприпасів.
Микола Попеску запропонував обговорити це питання найближчим часом як у двосторонньому форматі, так і з залученням міжнародних партнерів, зокрема ОБСЄ. Угода про знищення боєприпасів на складах колишньої російської 14-ї армії в Придністров'ї була підписана Росією і Молдовою в 1997 році.
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телепні,повчіться у кацапів підлості.З квадрокоптера скидаєте туди щось запалювальне і ********** самоліквідуються від "спонтанного загоранія и послєдующєй дєтонациі"
Віджати спілько з Молдовою у ***** Придністров'я разом зі складами *********** у Колбасній.
А через какую территорию они будут лететь в Молдову?
тем более можно подумать нам ракет жалко для такого дела.
Пэтя отдал бы, если бы Киев плотно бомбили..., а Зе если смерть будет грозить ему лично...
Сомневаетесь?
Сейчас у нас благодаря "мародеру педро" такая армия, куда путин уже точно хер сунется.
Но Зеля готов сдать все без боя. Спрасибо зелебобикам.
разом і батька легше бити)))