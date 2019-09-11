 "Укрзалізниця" знову виявилась не готовою до пікових навантажень, - Криворучко

У країні гостро не вистачає вантажних вагонів. А УЗ відволікає від цього новинами про закупівлю пластикових склянок і вишиванок.

Про таку проблему на Facebook написав голова асоціації власників вагонів Олександр Криворучко, повідомляє Обозреватель.

"На жаль змушений констатувати, що мій прогноз по транспортному колапсу на залізниці збувається, причому в найгіршому з можливих сценаріїв – склалися всі фактори (рекордний урожай, рекордний імпорт вугілля через порти, збільшення поставок ДТ через морські порти, зриви із забезпеченням поставок ДТ на УЗ і істотно зростаючий транзит через найбільш вузьке місце українського транспортного комплексу – через порти Одеського регіону при повному потуранні і бездіяльності з боку "Укрзалізниці")", – вважає Криворучко.

За його даними, починаючи з другої половини серпня ситуація з рухом поїздів на "Укрзалізниці" постійно погіршується. Основні фактори – проблеми із закупівлею дизельного палива і паливно-мастильних матеріалів (ПММ) на початку серпня, пріоритезація і зростання обсягів транзитних перевезень в напрямку одеських портів, гострий дефіцит локомотивних бригад, складачів поїздів і власне локомотивів.

"Внаслідок вищевказаних подій збільшилася кількість кинутих поїздів на мережі до рекордного за останній рік рівня – 359 потягів!!!", – зазначив голова асоціації власників вагонів.

Він пише, що істотне зростання таких поїздів спостерігається по Одеській (розвантажувальної) і Південно-Західної (транзитної) залізницях. Фактично, управління здійснюється в "ручному" режимі.

"Не дивлячись на наявність вагонів в підході," Укрзалізниця "не може забезпечити ритмічний підвезення порожнього рухомого складу на вантажні станції і вивіз навантаження, що призводить до систематичних зривів планів навантаження на всіх ГЗК. Ускладнено обмін на основних стиках (П'ятихатки, Апостолове, Тимкове) між Придніпровської та Одеської дорогами. у серпні баланс обміну поїздів зменшився на 9 потігів в порівнянні з липнем! Відбуваються систематичні невидачі локомотивів в роботу через відсутність наряду локомотивних бригад. по Одеській ж / д кільк ство відмін в окремі зміни досягає 50 локомотивів. (25% від потреби)", – пояснив ситуацію Криворучко.

Також за його даними, кількість локомотивів, задіяних в перевезеннях в серпні поточного року зменшена 87 одиниць (12,2%) ніж у 2018 році.

"Укрзалізниця" знову виявляється не готовою до пікових навантажень в сезон збільшеного об'єму перевезень зернових. У серпні середньодобове навантаження зернових збільшилася відносно липня на 17,5 тис. тонн, за підсумком місяця зростання обсягу перевезень зерна складе не менше 0,5 млн тонн ", – говорить про наслідки дефіциту вагонів експерт.

"Парадоксально, але на тлі збільшення внутрішньої навантаження збільшується обсяг транзитних перевезень в напрямку одеських портів. Зростання в серпні від липня складає 140 тис. тонн. Термінали і припортова залізнична інфраструктура не справляється зі збільшеним об'ємом перевезень, підхід вантажів постійно зростає і в третій декаді серпня досяг 9000 вагонів для портів ТІС і Берегова. Середньодобове вивантаження в портах зменшилася на 320 вагонів: з 880 вагогов в липні до 560 вагонів в серпні", – додає Криворучко.

"Таким чином я вкотре закликаю керівництво УЗ зайнятись роботою, а не PR! Хоча судячи з результату минулого разу заклик не спрацював", – звернувся голова асоціації власників вагонів до "Укрзалізниці".