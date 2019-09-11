 "Укрзалізниця" знову виявилась не готовою до пікових навантажень, - Криворучко

У країні гостро не вистачає вантажних вагонів. А УЗ відволікає від цього новинами про закупівлю пластикових склянок і вишиванок.
Про таку проблему на Facebook написав голова асоціації власників вагонів Олександр Криворучко, повідомляє Обозреватель.
"На жаль змушений констатувати, що мій прогноз по транспортному колапсу на залізниці збувається, причому в найгіршому з можливих сценаріїв – склалися всі фактори (рекордний урожай, рекордний імпорт вугілля через порти, збільшення поставок ДТ через морські порти, зриви із забезпеченням поставок ДТ на УЗ і істотно зростаючий транзит через найбільш вузьке місце українського транспортного комплексу – через порти Одеського регіону при повному потуранні і бездіяльності з боку "Укрзалізниці")", – вважає Криворучко.
За його даними, починаючи з другої половини серпня ситуація з рухом поїздів на "Укрзалізниці" постійно погіршується. Основні фактори – проблеми із закупівлею дизельного палива і паливно-мастильних матеріалів (ПММ) на початку серпня, пріоритезація і зростання обсягів транзитних перевезень в напрямку одеських портів, гострий дефіцит локомотивних бригад, складачів поїздів і власне локомотивів.
"Внаслідок вищевказаних подій збільшилася кількість кинутих поїздів на мережі до рекордного за останній рік рівня – 359 потягів!!!", – зазначив голова асоціації власників вагонів.
Він пише, що істотне зростання таких поїздів спостерігається по Одеській (розвантажувальної) і Південно-Західної (транзитної) залізницях. Фактично, управління здійснюється в "ручному" режимі.
"Не дивлячись на наявність вагонів в підході," Укрзалізниця "не може забезпечити ритмічний підвезення порожнього рухомого складу на вантажні станції і вивіз навантаження, що призводить до систематичних зривів планів навантаження на всіх ГЗК. Ускладнено обмін на основних стиках (П'ятихатки, Апостолове, Тимкове) між Придніпровської та Одеської дорогами. у серпні баланс обміну поїздів зменшився на 9 потігів в порівнянні з липнем! Відбуваються систематичні невидачі локомотивів в роботу через відсутність наряду локомотивних бригад. по Одеській ж / д кільк ство відмін в окремі зміни досягає 50 локомотивів. (25% від потреби)", – пояснив ситуацію Криворучко.
Також за його даними, кількість локомотивів, задіяних в перевезеннях в серпні поточного року зменшена 87 одиниць (12,2%) ніж у 2018 році.
"Укрзалізниця" знову виявляється не готовою до пікових навантажень в сезон збільшеного об'єму перевезень зернових. У серпні середньодобове навантаження зернових збільшилася відносно липня на 17,5 тис. тонн, за підсумком місяця зростання обсягу перевезень зерна складе не менше 0,5 млн тонн ", – говорить про наслідки дефіциту вагонів експерт.
"Парадоксально, але на тлі збільшення внутрішньої навантаження збільшується обсяг транзитних перевезень в напрямку одеських портів. Зростання в серпні від липня складає 140 тис. тонн. Термінали і припортова залізнична інфраструктура не справляється зі збільшеним об'ємом перевезень, підхід вантажів постійно зростає і в третій декаді серпня досяг 9000 вагонів для портів ТІС і Берегова. Середньодобове вивантаження в портах зменшилася на 320 вагонів: з 880 вагогов в липні до 560 вагонів в серпні", – додає Криворучко.
"Таким чином я вкотре закликаю керівництво УЗ зайнятись роботою, а не PR! Хоча судячи з результату минулого разу заклик не спрацював", – звернувся голова асоціації власників вагонів до "Укрзалізниці".
Я звичайна людина, яка іноді їздить на цих електричках з Києва в село і назад. Так от що є "********" і "новий" вагон:
1. Це зменшена кількість сидячих місць. Раніше, в одному відділі можна було нормально сісти шести людям. Зараз це чотири чоловіки. Тобто на 1\6 зменшується кількість сидячих місць.
2. Крісла з підголовниками. На перший погляд виглядає нормально, прогресивно. Але! Підголовник абсолютно незручний і не має ніякого сенсу, адже крісло не можна регулювати назад-вперед. Мало того, все крісло обите зсередини цупкою тканиною з м'якою основою. Все це починає смердіти достатньо швидко, адже я сумніваюсь, що в УЗ куплять портативні миючі машинки для меблів, щоб вичищати концентрований пот, сечу та блювотиння, яке продукує певний контингент пасажирів.
3. "нові" вагони. Це банально старі вагони, які добряче помили і поставили оті дурні крісла. Чому я так думаю? Тому що раніше потяг електрички в 2005 році був 10 вагонів. Потім став 8. Останні чотири-п'ять років це шість вагонів. І це при приблизно однаковому пасажиропотоці, адже велика маса людей, які живуть в селах біля залізниці Київської області - працюють в Києві, і зараз вони - літні люди. І для того, щоб їхати в більш-менш людських умовах, вони мають їхати ні світ ні зоря, аби встигнути на роботу на 9.
"при ньому такого не було", ага, розкажіть ще якусь казочку, шановний.