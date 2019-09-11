 Рада прийняла за основу законопроєкт про скасування державного фінансування партій, які не пройшли в парламент

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Верховної Ради.
За документ проголосували 283 нардепи, також Рада підтримала підготовку закону до другого читання за скороченою процедурою.
Законопроєкт передбачає, що право на фінансування з держбюджету отримають партії, які на останніх парламентських виборах набрали не менше 5% голосів у багатомандатному виборчому окрузі.
Також передбачається скоротити держфінансування партій вдвічі - з 0,02 розміру мінімальної заробітної плати, помноженої на загальну кількість виборців, які взяли участь в голосуванні у багатомандатному виборчому округу, до 0,01.
Зараз право на фінансування статутної діяльності мають політсили, які набрали на виборах в парламент понад 2% голосів виборців.
Нагадаємо, 30 серпня цей законопроєкт вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський.
Зазначимо, право на отримання держфінансування статутної діяльності отримали партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина","Європейська солідарність","Голос","Радикальна партія Олега Ляшка", "Сила і честь","Опозиційний блок","Українська стратегія Гройсмана","Партія Шарія" і "Всеукраїнське об'єднання "Свобода".
Зеленский молодец
Зараз скажи їй, що Зеленський усією душею за це, але йому заважають порохоботи, так ця мила дама кинеться їх шукати. З сокирую в руках.
Что касается Порошенко. Так разве не при его президентстве поднимали цены на все подряд воду-газ-свет-тепло...?? А??
И я НЕ вижу, чтобы Зеленский был "за ЦЕ" (ЗА снижение тарифов)! НЕ ВИЖУ! .
У меня нету бабушек. Есть только свекор, у которого 4 тыщи пенсии и субсидия. Мы ему, конечно, помогаем... Но, Вы меня извините, платить за отопление 3600 в месяц. За газ столько, сколько они написали. потому что нету счетчика, за электроэнергию - в сумме получается около 500 гривен в месяц, плюс вода. которую у нас каждый месяц увеличивают в стоимости, Плюс квартплата, мусор... Я не могу осилить такие тарифы. Плюс газа мы используем на самом деле в разы меньше. А, значит, и денег меньше должгы платить. Везде - оюман. ТАРИФЫ СНЯТЫ с потолка. Это издевательство над людьми.
Да...читала. Даже разводятся пары, потому, что НЕ дают субсидии. А разведутся - вот тебе и субсидия, и за мать-одиночка. Можно жить. А я так не умею и не хочу.
дишалікрічалі при Порошенку!
Как крічалі !!!
А зараз не
дишутькричать...
подякуйте зе. незабаром завдяки йому з рашки всі санкції знімуть.
Теперь ясно куда и зачем он их посылал.
якщо ти НЕ вмієш думати та прораховувати перебіг подій, то це твоя проблема.
Ви разом з сепарнею принижуєт наш стяг.
вже добре.
іем і відпустю на волю
Мене приголомшило відкриття того, що в останні 5 років, років війни й знекровлення країни, компанії Зеленського цинічно згорнули свою офіційну комерційну діяльність, вивели в тінь реальні обороти, приховали реальну кількість найманих працівників і перевели підприємства на режим збитковості. Очевидно, що в 2014 році були зроблені усі кроки для мінімізації обсягів податків в бюджет України. А в той же час, сам Володимир Зеленський з дружиною активно скуповували нерухомість та елітні активи і витратили на це не менш, ніж 13 000 000 доларів США.
Просто на хвилинку прошу уявити. Коли гинули кращі доньки і сини моєї країни, коли ми збирали волонтерку, коли для бізнесу було запроваджено трирічний мораторій на перевірки і треба було тільки одне: пахать на країну і наповнювати бюджет, робити сильнішою армію і платити податки , пенсійний збір, саме в цей складний період компанії Зеленського кинули свою країну і пішли в тінь. Пішли, щоб всі мільйонні заробітки направити на особисте збагачення, та на розкрутку медійної передвиборчої кампанії , де викривленні цінності підмінялись красивими гаслами. "https://enigma.ua/articles/khto-vi-mister-prezedent-velikiy-kombinator-chi-milna-bulbashka