 Рада прийняла за основу законопроєкт про скасування державного фінансування партій, які не пройшли в парламент

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Верховної Ради.

За документ проголосували 283 нардепи, також Рада підтримала підготовку закону до другого читання за скороченою процедурою.

Законопроєкт передбачає, що право на фінансування з держбюджету отримають партії, які на останніх парламентських виборах набрали не менше 5% голосів у багатомандатному виборчому окрузі.

Також передбачається скоротити держфінансування партій вдвічі - з 0,02 розміру мінімальної заробітної плати, помноженої на загальну кількість виборців, які взяли участь в голосуванні у багатомандатному виборчому округу, до 0,01.

Зараз право на фінансування статутної діяльності мають політсили, які набрали на виборах в парламент понад 2% голосів виборців.

Нагадаємо, 30 серпня цей законопроєкт вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський.

Зазначимо, право на отримання держфінансування статутної діяльності отримали партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина","Європейська солідарність","Голос","Радикальна партія Олега Ляшка", "Сила і честь","Опозиційний блок","Українська стратегія Гройсмана","Партія Шарія" і "Всеукраїнське об'єднання "Свобода".