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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:ВР (5667) законопроект (744) фінансування (562)

 Рада прийняла за основу законопроєкт про скасування державного фінансування партій, які не пройшли в парламент

Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт №1029 про скасування державного фінансування політичних партій, які не подолали 5-відсотковий бар'єр.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Верховної Ради.

За документ проголосували 283 нардепи, також Рада підтримала підготовку закону до другого читання за скороченою процедурою.

Законопроєкт передбачає, що право на фінансування з держбюджету отримають партії, які на останніх парламентських виборах набрали не менше 5% голосів у багатомандатному виборчому окрузі.

Також передбачається скоротити держфінансування партій вдвічі - з 0,02 розміру мінімальної заробітної плати, помноженої на загальну кількість виборців, які взяли участь в голосуванні у багатомандатному виборчому округу, до 0,01.

Зараз право на фінансування статутної діяльності мають політсили, які набрали на виборах в парламент понад 2% голосів виборців.

Нагадаємо, 30 серпня цей законопроєкт вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський.

Зазначимо, право на отримання держфінансування статутної діяльності отримали партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина","Європейська солідарність","Голос","Радикальна партія Олега Ляшка", "Сила і честь","Опозиційний блок","Українська стратегія Гройсмана","Партія Шарія" і "Всеукраїнське об'єднання "Свобода".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147852
 
   
 Топ коментарі
 
Ляшко теперь в лотерею играть перестанет.
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Вперед назад в СНГ, а потом и в таёженный союз! Ура, зелебобики, вы это сделали.
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Ляшко теперь в лотерею играть перестанет.
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****** и гнойсман с шлюшко расстроятся
Зеленский молодец
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Вперед назад в СНГ, а потом и в таёженный союз! Ура, зелебобики, вы это сделали.
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А тут и показался хвостик полярной лисички, а вот для кого...?
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Тарифы! Тарифы! Тарифы! Сделайте ниже тарифы! Имейте уже совесть там все! Чем они занимаются... (много скобок(
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Надеюсь это стеб? Потому что быдло с тарифами которому пофиг на все, даже на саму Украину лишь бы халява сейчас уже вкрай достало.
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Та який стьоб ?
Зараз скажи їй, що Зеленський усією душею за це, але йому заважають порохоботи, так ця мила дама кинеться їх шукати. З сокирую в руках.

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Вот потому, что я - милая дама, потому и не возьму в руки топор.
Что касается Порошенко. Так разве не при его президентстве поднимали цены на все подряд воду-газ-свет-тепло...?? А??
И я НЕ вижу, чтобы Зеленский был "за ЦЕ" (ЗА снижение тарифов)! НЕ ВИЖУ! .
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Для тебя ? В нашем районе тысячи бабушек , у которых дети очень состоятельные . И все они получают субсидию .
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и для Вас тоже.

У меня нету бабушек. Есть только свекор, у которого 4 тыщи пенсии и субсидия. Мы ему, конечно, помогаем... Но, Вы меня извините, платить за отопление 3600 в месяц. За газ столько, сколько они написали. потому что нету счетчика, за электроэнергию - в сумме получается около 500 гривен в месяц, плюс вода. которую у нас каждый месяц увеличивают в стоимости, Плюс квартплата, мусор... Я не могу осилить такие тарифы. Плюс газа мы используем на самом деле в разы меньше. А, значит, и денег меньше должгы платить. Везде - оюман. ТАРИФЫ СНЯТЫ с потолка. Это издевательство над людьми.

Да...читала. Даже разводятся пары, потому, что НЕ дают субсидии. А разведутся - вот тебе и субсидия, и за мать-одиночка. Можно жить. А я так не умею и не хочу.
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Купи газовый счетчик свёкру , не жлобись .
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Дядя! У него ОН есть! У нас его нету. Дорого и долго ждать установки. Сто лет будем его окупать по таким ценам. А должны были поставить всем,если Вы, конечно, читали об этом. Бесплатно и в порядке очереди. Но потом...
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Не бесплатно , и не очень дорого . Можно оплатить частями . Не надо делать вид , что в Украине все бедные и несчастные . Я вижу большинство хитрожопых . Извини , вырвалось .
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Зрада!!! Это - югенд и зелёные человечки! Зеля, хватит сливать Украину! Верните нам мародёра. Хотим как при мародёре!!!
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Ну если ты хочешь мародера буквально - то у тебя сейчас есть коломойский. Из реальных мародеров, не придуманных телевизором.
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Порівняно з чим втричі? Хто закупляє це вугілля, не Ахмєтов часом?
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А яка різниця хто закуповує? Торгівля з окупантом є торгівля з окупантом незалежно від фамілії.
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А как дишалі крічалі при Порошенку!
Как крічалі !!!
А зараз не дишуть кричать...

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Оці морди ліца вугілля закуповують ,це ж все через них ? Ууууу, осуждаю. Підтримую партію і правітельство!
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За целковые кричали на Порошенко, нет целковых и молчат, суки продажные.
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Зелебобики конечно говно, но сейчас хочеться спросить - гройсман, шарий, свобода, ляшко - что вы дяди? Скинули барыгу?
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Говно - это ты и тебе подобные порохоботы, которые оскорбляют граждан Украины только потому, что те отказались поддерживать твоего хозяина лживого барыгу.
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До Злого. А чим тобі, русофілу, не догодила команда пороха? Мобуть тим, що хлопці, які захищають Україну, мають в що і вдітись, і чим дати відсіч? Чи тим що світ давить на рашку? З боку команди зе я, поки що, бачу одне: "Дяденька. Давайте договоримся. Мы так больше не будем." И пятая колонна в Украине готова встретить "дядю вову" с распростёртыми объятиями. Запам'ятайте! Не вийде. НЕ ВИЙДЕ!
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Ироды окаянные Олежика на панель выпихнули! Рада приняла за основу законопроект об отмене госфинансирования партий, которые не прошли в парламент - Цензор.НЕТ 9976
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Ляшко - сбитый клоун, его заменили более молодые и игривые.
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Ну, Ірка-дирка, Яга ІІІ тисячоліття і шавка Гончаренко не такі й молоді.
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Коли кнопкодавів карати будете? Розвели тут цирк підкуполом ВР!
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Законопроект об отмене госфинансирования партий, которые не прошли в парламент ? Это вообще не должно звучать в демократическом обществе . Да , зеля ?
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Фсе правельно Наш Зеленский делает, это ж он хочет дениг сыканомить шоб тарифы снизить...
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РФ до сих пор не выполнила решение трибунала ООН по морскому праву - замсекретаря СНБО. ПОРОХОСРАНЬ ГДЕ САНКЦИИ?
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моряків повернули, тому і санкцій немає.
подякуйте зе. незабаром завдяки йому з рашки всі санкції знімуть.
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Ты, прям, петины замыслы озвучиваешь.
Теперь ясно куда и зачем он их посылал.
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це логічні висновки.
якщо ти НЕ вмієш думати та прораховувати перебіг подій, то це твоя проблема.
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Он еще и солдат в Донецк послал, теперь их там регулярно убивают и калечат, вот такой он нехороший. А в Крим не послал, и его потому и захватили, и опять он нехороший и виноват в етом
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Показовий комент про позицію усієї вашої пєтєпарашної мерзотної шобли.
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в кожного зєлєбоба питатиму - ви в захваті від того, що не передку знімають українські прапори ? це ж не Петя розпорядився, а ваш ЗЕ.
Ви разом з сепарнею принижуєт наш стяг.
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Ну ви ж розумієте, там же наші люді, а укр флагі іх сільно раздражают, ані болеют потом из-за етого, а кому лечить,а ето затратно, ані же наші люді. Хаталі же как лучше
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а повністю відмінити держфінансування партій ніззя, бо слуга урода може з бюджету отримати біл. 600млн грн,.
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в залежності для кого. якщо для сн- то карашо. але якщо згадати що бюджет то наші з вами податки...
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За свой счёт теперь пускай осуществляют свою "политическую" деятельность.
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А еще не перепало ? Рада приняла за основу законопроект об отмене госфинансирования партий, которые не прошли в парламент - Цензор.НЕТ 470 И куда СБУ смотрит, что в Украине регистрируются антиукраинские партии .
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Що робить Надія Савченко у Верховній Раді, та ще й босоніж?

Рада приняла за основу законопроект об отмене госфинансирования партий, которые не прошли в парламент - Цензор.НЕТ 5969
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Зайшла зробити педікюр і просто чекає "майстра" розумкова?
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Решила удушить депутатов запахом, раз с минометом не сложилось.
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Знімає і вивчає архітектурний план Ради і де які силові інженерні елементи стоять ? Визначається з калібрами ?
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І який тепер взагалі сенс в цьому законі? Скасували б вже повністю.
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Партії й не треба фінансувати, бо вони ні в чому не приймають участь, а от Пласт дарма завернув.
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Сейчас порохоботы расскажут что нужно финансировать всяких шариев чтобы они могли противостоять зеленой чуме
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Вот тут люто плюсую!!! Тут молодцы. Чего уж там...
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Мало. Нужно отменить госфинансирование всех партий. С какой радости из бюджета финансировать какую-либо партию, пусть на членские взносы развиваются.
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Пральна ..Хай на члени розвиваються . Рада прийняла за основу законопроєкт про скасування державного фінансування партій, які не пройшли в парламент - Цензор.НЕТ 4071
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316 голосов за Законопроект о незаконном обогащении. Псы все поголовно против. Не дали ни одного голоса ЗА))
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Главное,партию петуШария финансировать не будем со своего кармана!
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Користуючись нагодую, посилаю полум'яний привіт Толіку Шарію ! При нагоді, Куплю шарика з геліем і відпустю на волю
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Середина сентября. Бюджета нет даже в набросках. Макроэкономические показатели не просчитаны. Вова в Фейсбуке читает что про него пишут, Гончарук смотрит телевизор. Маркарова через день отсылает в ОПУ графики подготовки слушаний бюджета. ОПУ отправляет их туда же но с буквой Ж. Ключевые индексы бюджета уходят в штопор. Бюджетные поступления по итогам просчета динамики выполнены не будут.(с)
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"Те, що відкрилось , матиме ефект холодного душу.
Мене приголомшило відкриття того, що в останні 5 років, років війни й знекровлення країни, компанії Зеленського цинічно згорнули свою офіційну комерційну діяльність, вивели в тінь реальні обороти, приховали реальну кількість найманих працівників і перевели підприємства на режим збитковості. Очевидно, що в 2014 році були зроблені усі кроки для мінімізації обсягів податків в бюджет України. А в той же час, сам Володимир Зеленський з дружиною активно скуповували нерухомість та елітні активи і витратили на це не менш, ніж 13 000 000 доларів США.
Просто на хвилинку прошу уявити. Коли гинули кращі доньки і сини моєї країни, коли ми збирали волонтерку, коли для бізнесу було запроваджено трирічний мораторій на перевірки і треба було тільки одне: пахать на країну і наповнювати бюджет, робити сильнішою армію і платити податки , пенсійний збір, саме в цей складний період компанії Зеленського кинули свою країну і пішли в тінь. Пішли, щоб всі мільйонні заробітки направити на особисте збагачення, та на розкрутку медійної передвиборчої кампанії , де викривленні цінності підмінялись красивими гаслами. "https://enigma.ua/articles/khto-vi-mister-prezedent-velikiy-kombinator-chi-milna-bulbashka
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Ну и как теперь Ляшко харчеваться будет ?))
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